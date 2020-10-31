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  3. Словакия
Жилина
3:1
Второй тайм: 65'

Стадион:
Сеница
0'
12' Желтая карточка
Jakub Nemec
1:0
24' Гол
Курминовски Давид
1:1
35' Гол в свои ворота
Валло Кристиан
2:1
41' Гол в свои ворота
Antonio Asanovic
49' Желтая карточка
Копечный Милош
51' Желтая карточка
Marko Totka
3:1
63' Пенальти
Бичахчян Ваан
65'

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бичахчян Ваан 8 (2) 0.67
2. Курминовски Давид 7 (1) 0.58
3. Илько Патрик 3 0.25
4. Паур Якуб 2 0.17
5. Дурис Давид 2 0.17
6. Валло Кристиан 1 0.08
7. Гамбош Мартин 1 0.08
8. Капралик Адриан 1 0.08
9. Мыслович Патрик 1 0.08
10. Кивиор Якуб 1 0.08
11. Слука Бранислав 0 0
12. Копас Адам 0 0
13. Фазлагич Энис 0 0
14. Бернат Ян 0 0
Сеница
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Малец Томаш 4 0.33
2. Пирошка Юрай 2 (1) 0.17
3. Edmund Addo 2 0.17
4. Tenton Yenne 1 0.08
5. Коштал Мартин 1 0.08
6. Oskar Fotr 1 0.08
7. Peter Eneji 0 0

Карточки

Жилина
# Игрок      
1. Яворчек Доминик 3 0
2. Минарик Ян 2 0
3. Кивиор Якуб 2 0
4. Паур Якуб 1 0
5. Валло Кристиан 1 0
6. Копас Адам 1 0
7. Фазлагич Энис 1 0
8. Илько Патрик 1 0
9. Гоно Мирослав 1 0
10. Капралик Адриан 1 0
Сеница
# Игрок      
1. Jakub Nemec 3 1
2. Milan Simcak 2 1
3. Edmund Addo 3 0
4. David Gallovic 3 0
5. Marko Totka 2 0
6. Пирошка Юрай 1 0
7. Фриштак Томаш 1 0
8. Малец Томаш 1 0
9. Копечный Милош 1 0
10. Гаррийо Хосе 1 0
11. Joss Didiba 1 0
12. Peter Eneji 1 0
13. Tenton Yenne 1 0
14. Vladimir Barbora 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жилина 12% (3) 16% (4) 12% (3) 16% (4) 20% (5) 24% (6)
 Сеница 9.09% (1) 0 27.27% (3) 9.09% (1) 45.45% (5) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Жилина Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:1 Спартак Трнава Жилина 4:1 ДАК Злате Моравце 4:0 Жилина
Жилина 2:2 Слован Братислава Середь 3:2 Жилина Жилина 6:2 Земплин Нью-Сейнтс 3:1 Жилина Погронье 2:1 Жилина Тренчин 2:4 Жилина Жилина 1:2 Нитра Сеница 0:4 Жилина Жилина 5:2 Пухов Гонвед 4:2 Жилина Жилина 5:0 Земплин ДАК 2:0 Жилина Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Жилина 2:1 Спартак Трнава Середь 0:3 Жилина
Сеница Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Погронье 1:2 Сеница Сеница 1:2 Ружомберок Тренчин 0:1 Сеница Слован Братислава 2:0 Сеница
Сеница 0:2 Спартак Трнава Сеница 2:4 ДАК Злате Моравце 2:2 Сеница Сеница 0:0 Нитра Сеница 3:0 Земплин Середь 4:0 Сеница Сеница 0:4 Жилина Сеница 0:1 Словацко ЛАСК 0:2 Сеница Сеница 3:2 Бланско Сеница 2:0 Малацки Погронье 1:0 Сеница Сеница 0:0 Злате Моравце Сеница 1:3 Тренчин Нитра 2:0 Сеница Сеница 1:1 Середь

Последние игры между собой

Жилина: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Сеница: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сеница 0:4 Жилина Суперлига Сеница 1:2 Жилина Суперлига Жилина 5:0 Сеница Суперлига Сеница 0:1 Жилина Суперлига
Жилина 5:0 Сеница Суперлига Сеница 4:1 Жилина Суперлига Жилина 7:1 Сеница Суперлига Жилина 3:2 Сеница Суперлига Сеница 2:0 Жилина Суперлига Жилина 4:2 Сеница Суперлига Жилина 0:0 Сеница Суперлига Сеница 2:0 Жилина Суперлига Жилина 4:1 Сеница Суперлига Сеница 1:2 Жилина Суперлига Жилина 1:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Жилина Суперлига Сеница 1:4 Жилина Суперлига Жилина 1:3 Сеница Суперлига Сеница 2:1 Жилина Суперлига Жилина 0:1 Сеница Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 11 9 1 1 34 - 15 28
2. Слован Братислава 11 8 2 1 30 - 7 26
3. Жилина 2:1 12 6 1 5 29 - 22 19
4. Ружомберок 11 4 4 3 16 - 17 16
5. Спартак Трнава 0:1 12 5 1 6 13 - 13 16
6. Злате Моравце 1:1 12 4 4 4 19 - 15 16
7. Нитра 11 4 3 4 15 - 21 15
8. Середь 11 3 4 4 14 - 20 13
9. Земплин 1:0 12 3 3 6 11 - 27 12
10. Сеница 1:2 12 3 2 7 12 - 23 11
11. Погронье 1:1 12 1 6 5 13 - 19 9
12. Тренчин 11 1 5 5 13 - 20 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Antonio Asanovic уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Валло Кристиан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Курминовски Давид бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Jakub Nemec получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Сеница
1.76
5.20
9.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.28 5.20 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 3.55 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 4.30 4.15
  1.76 4.25 3.87

Самый высокий коэффициент на матч «Жилина» – «Сеница» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Жилина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сеница» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Жилина» – «Сеница», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.00 1.22 5.10 1.14 2.12 1.67 2.31 1.57 2.00 1.77 5.25 1.13 1.45 2.60 2.05 1.72 1.16 4.90 1.32 3.20 1.04 9.20 1.08 7.00
5.25 1.12 2.88 1.36 2.33 1.56 1.84 2.01 1.47 2.57 1.33 3.04 1.15 4.70
7.00 1.11 3.14 1.36 2.66 1.47 2.36 1.59 2.01 1.81 1.80 2.03 1.62 2.29 1.50 2.64 1.35 3.22 1.14 5.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.50 1.47 2.85 1.39 1.30 3.30 1.31 3.25
2.97 1.36 1.78 1.97 1.34 3.10
2.94 1.40 2.09 1.75 1.75 2.10 1.55 2.47 1.33 3.38
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.26 1.60 1.68 2.11 1.40 2.80
2.23 1.61 1.67 2.13 1.39 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.37 1.55
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