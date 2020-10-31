Жилина
3:1
Второй тайм: 65'
Стадион: Стадион под Дубном
Сеница
12' Желтая карточкаJakub Nemec
1:0
24' ГолКурминовски Давид
1:1
35' Гол в свои воротаВалло Кристиан
2:1
41' Гол в свои воротаAntonio Asanovic
49' Желтая карточкаКопечный Милош
51' Желтая карточкаMarko Totka
3:1
63' ПенальтиБичахчян Ваан
Ход матча
12'
24'
35'
1:1
41'
2:1
49'
51'
63'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бичахчян Ваан
|8 (2)
|0.67
|2.
|Курминовски Давид
|7 (1)
|0.58
|3.
|Илько Патрик
|3
|0.25
|4.
|Паур Якуб
|2
|0.17
|5.
|Дурис Давид
|2
|0.17
|6.
|Валло Кристиан
|1
|0.08
|7.
|Гамбош Мартин
|1
|0.08
|8.
|Капралик Адриан
|1
|0.08
|9.
|Мыслович Патрик
|1
|0.08
|10.
|Кивиор Якуб
|1
|0.08
|11.
|Слука Бранислав
|0
|0
|12.
|Копас Адам
|0
|0
|13.
|Фазлагич Энис
|0
|0
|14.
|Бернат Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Малец Томаш
|4
|0.33
|2.
|Пирошка Юрай
|2 (1)
|0.17
|3.
|Edmund Addo
|2
|0.17
|4.
|Tenton Yenne
|1
|0.08
|5.
|Коштал Мартин
|1
|0.08
|6.
|Oskar Fotr
|1
|0.08
|7.
|Peter Eneji
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Яворчек Доминик
|3
|0
|2.
|Минарик Ян
|2
|0
|3.
|Кивиор Якуб
|2
|0
|4.
|Паур Якуб
|1
|0
|5.
|Валло Кристиан
|1
|0
|6.
|Копас Адам
|1
|0
|7.
|Фазлагич Энис
|1
|0
|8.
|Илько Патрик
|1
|0
|9.
|Гоно Мирослав
|1
|0
|10.
|Капралик Адриан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jakub Nemec
|3
|1
|2.
|Milan Simcak
|2
|1
|3.
|Edmund Addo
|3
|0
|4.
|David Gallovic
|3
|0
|5.
|Marko Totka
|2
|0
|6.
|Пирошка Юрай
|1
|0
|7.
|Фриштак Томаш
|1
|0
|8.
|Малец Томаш
|1
|0
|9.
|Копечный Милош
|1
|0
|10.
|Гаррийо Хосе
|1
|0
|11.
|Joss Didiba
|1
|0
|12.
|Peter Eneji
|1
|0
|13.
|Tenton Yenne
|1
|0
|14.
|Vladimir Barbora
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жилина
|12% (3)
|16% (4)
|12% (3)
|16% (4)
|20% (5)
|24% (6)
|Сеница
|9.09% (1)
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Жилина Последние 20 матчей: +9 =1 -10Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:1 Спартак Трнава Жилина 4:1 ДАК Злате Моравце 4:0 Жилина
Жилина 2:2 Слован Братислава Середь 3:2 Жилина Жилина 6:2 Земплин Нью-Сейнтс 3:1 Жилина Погронье 2:1 Жилина Тренчин 2:4 Жилина Жилина 1:2 Нитра Сеница 0:4 Жилина Жилина 5:2 Пухов Гонвед 4:2 Жилина Жилина 5:0 Земплин ДАК 2:0 Жилина Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Жилина 2:1 Спартак Трнава Середь 0:3 Жилина
Сеница Последние 20 матчей: +6 =4 -10Погронье 1:2 Сеница Сеница 1:2 Ружомберок Тренчин 0:1 Сеница Слован Братислава 2:0 Сеница
Сеница 0:2 Спартак Трнава Сеница 2:4 ДАК Злате Моравце 2:2 Сеница Сеница 0:0 Нитра Сеница 3:0 Земплин Середь 4:0 Сеница Сеница 0:4 Жилина Сеница 0:1 Словацко ЛАСК 0:2 Сеница Сеница 3:2 Бланско Сеница 2:0 Малацки Погронье 1:0 Сеница Сеница 0:0 Злате Моравце Сеница 1:3 Тренчин Нитра 2:0 Сеница Сеница 1:1 Середь
Последние игры между собой
Жилина: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Сеница: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Жилина 5:0 Сеница Суперлига Сеница 4:1 Жилина Суперлига Жилина 7:1 Сеница Суперлига Жилина 3:2 Сеница Суперлига Сеница 2:0 Жилина Суперлига Жилина 4:2 Сеница Суперлига Жилина 0:0 Сеница Суперлига Сеница 2:0 Жилина Суперлига Жилина 4:1 Сеница Суперлига Сеница 1:2 Жилина Суперлига Жилина 1:1 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Жилина Суперлига Сеница 1:4 Жилина Суперлига Жилина 1:3 Сеница Суперлига Сеница 2:1 Жилина Суперлига Жилина 0:1 Сеница Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|11
|9
|1
|1
|34 - 15
|28
|2.
|Слован Братислава
|11
|8
|2
|1
|30 - 7
|26
|3.
|Жилина
|2:1
|12
|6
|1
|5
|29 - 22
|19
|4.
|Ружомберок
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|5.
|Спартак Трнава
|0:1
|12
|5
|1
|6
|13 - 13
|16
|6.
|Злате Моравце
|1:1
|12
|4
|4
|4
|19 - 15
|16
|7.
|Нитра
|11
|4
|3
|4
|15 - 21
|15
|8.
|Середь
|11
|3
|4
|4
|14 - 20
|13
|9.
|Земплин
|1:0
|12
|3
|3
|6
|11 - 27
|12
|10.
|Сеница
|1:2
|12
|3
|2
|7
|12 - 23
|11
|11.
|Погронье
|1:1
|12
|1
|6
|5
|13 - 19
|9
|12.
|Тренчин
|11
|1
|5
|5
|13 - 20
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Жилина» – «Сеница» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Жилина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сеница» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Жилина» – «Сеница», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|4.00
|1.22
|5.10
|1.14
|2.12
|1.67
|—
|—
|2.31
|1.57
|2.00
|1.77
|5.25
|1.13
|—
|—
|1.45
|2.60
|2.05
|1.72
|1.16
|4.90
|1.32
|3.20
|1.04
|9.20
|1.08
|7.00
|
|—
|—
|5.25
|1.12
|2.88
|1.36
|—
|—
|2.33
|1.56
|—
|—
|1.84
|2.01
|—
|—
|1.47
|2.57
|1.33
|3.04
|1.15
|4.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|7.00
|1.11
|—
|—
|3.14
|1.36
|2.66
|1.47
|2.36
|1.59
|2.01
|1.81
|1.80
|2.03
|1.62
|2.29
|1.50
|2.64
|1.35
|3.22
|—
|—
|1.14
|5.92
|—
|—
|—
|—