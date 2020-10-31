Санкт-Пёльтен
4:0
Второй тайм: 64'
Стадион: НВ Арена
Рид
1:0
2' ГолDor Hugy
11' Желтая карточкаSadam Sulley
2:0
45' ГолШмидт Александер
59' Желтая карточкаМайзль Лука
3:0
60' ГолШмидт Александер
4:0
63' ПенальтиNicolas Meister
21
Шульц
Кофи
19
Dor
Hugy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Dor HugyНападающий
- Запасные игроки
-
13 Armin GremslВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Marco GruellПолузащитник
-
19 Sadam SulleyНападающий
- Запасные игроки
-
23 Хаас МануэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Murat Satin
-
Главный тренер: Gerald Baumgartner
Ход матча
2'
11'
45'
59'
60'
63'
4:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Dor Hugy
|5 (1)
|0.83
|2.
|Шмидт Александер
|4
|0.67
|3.
|Marcel Tanzmayr
|1
|0.17
|4.
|Грозурек Лукас
|1
|0.17
|5.
|Luan IX
|1
|0.17
|6.
|Christoph HALPER
|1
|0.17
|7.
|Nicolas Meister
|1 (1)
|0.17
|8.
|Robert Ljubicic
|0
|0
|9.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|10.
|George Davies
|0
|0
|11.
|Peter Pokorny
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.33
|2.
|Marco Gruell
|2 (2)
|0.33
|3.
|Valentin Grubeck
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Peter Pokorny
|3
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|1
|0
|3.
|Daniel Schuetz
|1
|0
|4.
|Christoph Riegler
|1
|0
|5.
|Шульц Кофи
|1
|0
|6.
|Маранда Мануэль
|1
|0
|7.
|Nicolas Meister
|1
|0
|8.
|Шмидт Александер
|1
|0
|9.
|Ahmet Muhamedbegovic
|1
|0
|10.
|Robert Ljubicic
|1
|0
|11.
|Michael Steinwender
|1
|0
|12.
|Christoph HALPER
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лергер Михель
|2
|0
|2.
|Constantin Reiner
|0
|1
|3.
|Thomas Reifeltshammer
|1
|0
|4.
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0
|5.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|6.
|Нутц Штефан
|1
|0
|7.
|Balakiyem Takougnadi
|1
|0
|8.
|Майзль Лука
|1
|0
|9.
|Sadam Sulley
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Пёльтен
|30% (3)
|30% (3)
|20% (2)
|0
|10% (1)
|10% (1)
|Рид
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|60% (3)
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +8 =4 -8ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена
Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен
Рид Последние 20 матчей: +9 =2 -9Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид
Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг Форвертс Штайр 0:1 Рид Рид 1:3 Блау-Вайс Линц Юниорс Пашинг 3:2 Рид Рид 1:3 Аустрия Вена-2 Рид 5:0 Капфенберг
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Рид: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3:0
|6
|6
|0
|0
|22 - 4
|18
|2.
|Рапид Вена
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|3.
|ЛАСК
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Санкт-Пёльтен
|2:0
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|5.
|Штурм
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|6.
|Аустрия Вена
|1:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|7.
|Хартберг
|2:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 13
|6
|8.
|Сваровски Тироль
|0:3
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|9.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|10.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|8 - 16
|4
|11.
|Вольфсбергер
|5
|1
|0
|4
|9 - 14
|3
|12.
|Рид
|0:2
|6
|1
|0
|5
|6 - 14
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Пёльтен» – «Рид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Пёльтен» – «Рид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|9.00
|1.04
|4.60
|1.17
|6.80
|1.08
|2.15
|1.70
|2.15
|1.70
|1.88
|1.92
|3.90
|1.23
|1.38
|2.90
|1.66
|2.13
|1.13
|5.50
|1.17
|4.70
|1.03
|10.50
|1.03
|10.00
|
|13.50
|1.00
|13.75
|1.00
|5.50
|1.13
|4.65
|1.19
|2.73
|1.51
|—
|—
|2.09
|1.74
|—
|—
|1.66
|2.17
|1.36
|2.94
|1.25
|3.48
|1.10
|5.65
|1.08
|6.25
|1.01
|10.75
|—
|—