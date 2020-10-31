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  3. Австрия
Санкт-Пёльтен
4:0
Конец матча

Стадион:
Рид
0'
1:0
2' Гол
Dor Hugy
11' Желтая карточка
Sadam Sulley
2:0
45' Гол
Шмидт Александер
59' Желтая карточка
Майзль Лука
3:0
60' Гол
Шмидт Александер
4:0
63' Пенальти
Nicolas Meister
84' Желтая карточка
Peter Pokorny
90' Желтая карточка
Thomas Reifeltshammer
90'+4
1
Christoph
Riegler
14
Блауэнштайнер
Микаэль
5
Маранда
Мануэль
17
Ahmet
Muhamedbegovic
21
Шульц
Кофи
20
Daniel
Schuetz
6
Peter
Pokorny
39
Robert
Ljubicic
11
George
Davies
9
Шмидт
Александер
19
Dor
Hugy
34
Daniel-Edward
Daniliuc
31
Balakiyem
Takougnadi
28
Thomas
Reifeltshammer
2
Майзль
Лука
5
Лергер
Михель
4
Marcel
Ziegl
30
Seth
Paintsil
22
Нутц
Штефан
11
Оффенбахер
Даниэль
17
Marco
Gruell
19
Sadam
Sulley
Санкт-Пёльтен
4-3-3
Рид
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Dor Hugy 5 (1) 0.83
2. Шмидт Александер 4 0.67
3. Marcel Tanzmayr 1 0.17
4. Грозурек Лукас 1 0.17
5. Luan IX 1 0.17
6. Christoph HALPER 1 0.17
7. Nicolas Meister 1 (1) 0.17
8. Robert Ljubicic 0 0
9. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
10. George Davies 0 0
11. Peter Pokorny 0 0
Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.33
2. Marco Gruell 2 (2) 0.33
3. Valentin Grubeck 1 0.17

Карточки

Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Peter Pokorny 4 0
2. Луксбахер Даниэль 1 0
3. Daniel Schuetz 1 0
4. Christoph Riegler 1 0
5. Шульц Кофи 1 0
6. Маранда Мануэль 1 0
7. Nicolas Meister 1 0
8. Шмидт Александер 1 0
9. Ahmet Muhamedbegovic 1 0
10. Robert Ljubicic 1 0
11. Michael Steinwender 1 0
12. Christoph HALPER 1 0
Рид
# Игрок      
1. Thomas Reifeltshammer 2 0
2. Лергер Михель 2 0
3. Constantin Reiner 0 1
4. Оффенбахер Даниэль 1 0
5. Радлингер Самуэль 1 0
6. Нутц Штефан 1 0
7. Balakiyem Takougnadi 1 0
8. Майзль Лука 1 0
9. Sadam Sulley 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Пёльтен 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1)
 Рид 0 20% (1) 0 20% (1) 0 60% (3)

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -
ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена
Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен
Рид Последние 20 матчей: + = -
Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид
Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг Форвертс Штайр 0:1 Рид Рид 1:3 Блау-Вайс Линц Юниорс Пашинг 3:2 Рид Рид 1:3 Аустрия Вена-2 Рид 5:0 Капфенберг

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Рид: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 1:0 Рид Кубок Санкт-Пёльтен 2:1 Рид Товарищеские матчи Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 1:0 Рид Бундеслига Рид 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Рид Кубок Санкт-Пёльтен 2:3 Рид Бундеслига Рид 1:2 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии Рид 4:1 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 24 - 4 18
2. Рапид Вена 5 4 1 0 14 - 6 13
3. ЛАСК 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Санкт-Пёльтен 6 3 1 2 14 - 8 10
5. Штурм 5 2 3 0 8 - 2 9
6. Аустрия Вена 6 2 1 3 7 - 8 7
7. Хартберг 6 1 3 2 6 - 13 6
8. Сваровски Тироль 6 1 2 3 6 - 12 5
9. Альтах 5 1 1 3 6 - 13 4
10. Адмира 5 1 1 3 8 - 16 4
11. Вольфсбергер 5 1 0 4 9 - 14 3
12. Рид 6 1 0 5 6 - 16 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Шмидт Александер бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    11'
    Sadam Sulley получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Dor Hugy бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 11.00 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.88 4.10 3.66

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Пёльтен» – «Рид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Пёльтен» – «Рид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 9.00 1.04 4.60 1.17 6.80 1.08 2.15 1.70 2.15 1.70 1.88 1.92 3.90 1.23 1.38 2.90 1.66 2.13 1.13 5.50 1.17 4.70 1.03 10.50 1.03 10.00
13.50 1.00 13.75 1.00 5.50 1.13 4.65 1.19 2.73 1.51 2.09 1.74 1.66 2.17 1.36 2.94 1.25 3.48 1.10 5.65 1.08 6.25 1.01 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.60 1.45 2.62 2.35 1.27 3.60 1.05 8.50 1.05 8.50
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.61 2.23 1.36 3.00
5.50 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.46 1.51
Где смотреть матч Санкт-Пёльтен 4:0 Рид онлайн

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