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  3. Австрия
Хартберг
2:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Аустрия Вена
0'
1:0
10' Гол
Тадич Дарио
1:1
33' Гол
Benedikt Pichler
2:1
47' Гол
Тадич Дарио
64'
1
Rene
Swete
6
Линхарт
Андреас
31
Thomas
Rotter
32
Felix
Luckender
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
17
Abdoul
Yoda
28
Juergen
Heil
9
Реп
Райко
29
Хорват
Саша
24
Тадич
Дарио
1
Пенц
Патрик
8
Цвиршиц
Штефан
46
Johannes
Handl
4
Палмер-Браун
Эрик
29
Зуттнер
Маркус
27
Эбнер
Томас
9
Patrick
Wimmer
70
Саркария
Манприт
10
Грюнвальд
Александр
11
Benedikt
Pichler
14
Моншайн
Кристоф
Хартберг
4-2-3-1
Аустрия Вена
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 4 (1) 0.67
2. Реп Райко 1 0.17
3. Stefan Rakowitz 1 0.17
4. Линхарт Андреас 0 0
5. Клем Кристиан 0 0
Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моншайн Кристоф 3 (2) 0.5
2. Benedikt Pichler 2 0.33
3. Саркария Манприт 1 0.17
4. Patrick Wimmer 1 0.17
5. Мадль Михаэль 0 0
6. Зуттнер Маркус 0 0

Карточки

Хартберг
# Игрок      
1. Samson Tijani 1 1
2. Гольнер Манфред 2 0
3. Кайнц Тобиас 2 0
4. Клем Кристиан 1 0
5. Реп Райко 1 0
6. Lukas Ried 1 0
7. Julius Ertlhaler 1 0
Аустрия Вена
# Игрок      
1. Палмер-Браун Эрик 2 0
2. Тейгль Георг 1 0
3. Цвиршиц Штефан 1 0
4. Сакс Максимилиан 1 0
5. Марчинко Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Хартберг 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)
 Аустрия Вена 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: + = -
Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг
Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Хартберг 1:5 ЛАСК Рапид Вена 0:1 Хартберг
Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -
Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира
Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Аустрия Вена: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Хартберг 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Хартберг Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Хартберг Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 Хартберг Бундеслига
Хартберг 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:2 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 Хартберг Товарищеские матчи Хартберг 0:6 Аустрия Вена Кубок Австрии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3:0 6 6 0 0 22 - 4 18
2. Рапид Вена 5 4 1 0 14 - 6 13
3. ЛАСК 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Санкт-Пёльтен 2:0 6 3 1 2 12 - 8 10
5. Штурм 5 2 3 0 8 - 2 9
6. Аустрия Вена 1:2 6 2 1 3 7 - 8 7
7. Хартберг 2:1 6 1 3 2 6 - 13 6
8. Сваровски Тироль 0:3 6 1 2 3 6 - 10 5
9. Альтах 5 1 1 3 6 - 13 4
10. Адмира 5 1 1 3 8 - 16 4
11. Вольфсбергер 5 1 0 4 9 - 14 3
12. Рид 0:2 6 1 0 5 6 - 14 3
  • Второй тайм
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Тадич Дарио бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Benedikt Pichler бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Тадич Дарио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Аустрия Вена
4.20
4.05
2.01
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.20 3.30 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 3.30 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 4.05 2.01

Самый высокий коэффициент на матч «Хартберг» – «Аустрия Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хартберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аустрия Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хартберг» – «Аустрия Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.50 1.13 4.60 1.18 5.55 1.12 2.15 1.70 1.88 1.93 3.60 1.25 1.38 2.90 1.60 2.25 1.13 5.50 1.15 5.00 1.03 10.50 1.02 11.00
5.30 1.11 4.45 1.17 2.60 1.47 2.09 1.73 1.71 2.26 1.38 3.04 1.27 3.62 1.11 5.75 1.08 6.20 1.01 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.60 1.45 2.70 1.42 1.27 3.60 1.50 2.48 1.04 9.00
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.61 2.23 1.36 3.00
5.55 1.15 4.05 1.24 2.12 1.72 1.58 2.38 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.14 5.20
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
2.44 1.51
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