Хартберг
2:1
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Аустрия Вена
1:0
10' ГолТадич Дарио
1:1
33' ГолBenedikt Pichler
2:1
47' ГолТадич Дарио
69' Желтая карточкаRene Swete
90' Желтая карточкаКлем Кристиан
90' Желтая карточкаFelix Luckender
23
Кайнц
Тобиас
17
Abdoul
Yoda
28
Juergen
Heil
29
Хорват
Саша
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
17 Abdoul YodaПолузащитник
-
28 Juergen HeilПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Lukas RiedНападающий
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Ammar Helac
-
Главный тренер: Штёгер Петер
Ход матча
10'
1:0
33'
47'
2:1
69'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|4 (1)
|0.67
|2.
|Реп Райко
|1
|0.17
|3.
|Stefan Rakowitz
|1
|0.17
|4.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|5.
|Клем Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моншайн Кристоф
|3 (2)
|0.5
|2.
|Benedikt Pichler
|2
|0.33
|3.
|Саркария Манприт
|1
|0.17
|4.
|Patrick Wimmer
|1
|0.17
|5.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|6.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Samson Tijani
|1
|1
|2.
|Клем Кристиан
|2
|0
|3.
|Гольнер Манфред
|2
|0
|4.
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|5.
|Реп Райко
|1
|0
|6.
|Lukas Ried
|1
|0
|7.
|Rene Swete
|1
|0
|8.
|Felix Luckender
|1
|0
|9.
|Julius Ertlhaler
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|2.
|Тейгль Георг
|1
|0
|3.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0
|4.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|5.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Аустрия Вена
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: + = -Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг
Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Хартберг 1:5 ЛАСК Рапид Вена 0:1 Хартберг
Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира
Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Аустрия Вена: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|24 - 4
|18
|2.
|Рапид Вена
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|3.
|ЛАСК
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Санкт-Пёльтен
|6
|3
|1
|2
|14 - 8
|10
|5.
|Штурм
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|6.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|7.
|Хартберг
|6
|1
|3
|2
|6 - 13
|6
|8.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|9.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|10.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|8 - 16
|4
|11.
|Вольфсбергер
|5
|1
|0
|4
|9 - 14
|3
|12.
|Рид
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хартберг» – «Аустрия Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хартберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аустрия Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хартберг» – «Аустрия Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|5.50
|1.13
|4.60
|1.18
|5.55
|1.12
|2.15
|1.70
|1.88
|1.93
|2.01
|1.75
|1.38
|2.90
|1.15
|5.00
|1.13
|5.50
|1.15
|5.00
|1.03
|10.50
|1.02
|11.00
|
|5.30
|1.11
|4.45
|1.17
|2.60
|1.47
|2.09
|1.73
|—
|—
|1.71
|2.26
|1.38
|3.04
|1.27
|3.62
|1.11
|5.75
|1.08
|6.20
|1.01
|10.75
|—
|—