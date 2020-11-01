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Енисей
0:1
Второй тайм: 66'
Нижний Новгород
0'
0:1
2' Гол
Сапета Александр
9' Желтая карточка
Кичин Валерий
39' Желтая карточка
Анисимов Артур
49' Желтая карточка
Шумских Алексей
56' Желтая карточка
Сухомлинов Максим
57' Желтая карточка
Цховребов Валерий
66'
Енисей
Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ломакин Александр 4 0.21
2. Галимов Александр 3 0.16
3. Саная Анзор 3 (1) 0.16
4. Зотов Александр 2 0.11
5. Марков Николай 2 0.11
6. Лескано Хуан 2 0.11
7. Кичин Валерий 2 (2) 0.11
8. Раздорских Никита 1 0.05
9. Песиков Евгений 1 0.05
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапета Александр 5 (4) 0.26
2. Попов Артём 4 0.21
3. Горбунов Игорь 3 0.16
4. Гоцук Кирилл 3 0.16
5. Сулейманов Тимур 3 0.16
6. Ставпец Александр 2 0.11
7. Шарипов Альберт 2 0.11
8. Султонов Мухаммад 1 0.05
9. Зуйков Сергей 1 0.05
10. Федчук Артём 1 0.05
11. Гащенков Михаил 1 0.05
12. Каккоев Никита 1 0.05

Карточки

Енисей
# Игрок      
1. Кичин Валерий 6 1
2. Зотов Александр 4 1
3. Саная Анзор 5 0
4. Цховребов Валерий 5 0
5. Рукас Томас 4 0
6. Иванов Егор 3 0
7. Марков Николай 3 0
8. Раздорских Никита 3 0
9. Песиков Евгений 3 0
10. Дворников Фёдор 2 0
11. Ланин Олег 2 0
12. Лескано Хуан 2 0
13. Сухомлинов Максим 2 0
14. Комков Михаил 1 0
15. Опарин Михаил 1 0
16. Ганус Валерий 1 0
17. Третьяков Алексей 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Темников Иван 5 0
2. Зуйков Сергей 5 0
3. Сапета Александр 4 0
4. Ставпец Александр 4 0
5. Шумских Алексей 4 0
6. Мичуренков Дмитрий 3 0
7. Гащенков Михаил 3 0
8. Каккоев Никита 3 0
9. Сулейманов Тимур 3 0
10. Осинов Михаил 2 0
11. Комолов Павел 2 0
12. Попов Артём 2 0
13. Анисимов Артур 2 0
14. Горбунов Игорь 2 0
15. Маляров Кирилл 2 0
16. Гоцук Кирилл 2 0
17. Эдиев Исмаил 1 0
18. Султонов Мухаммад 1 0
19. Шарипов Альберт 1 0
20. Алиев Саид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Енисей 25% (5) 10% (2) 25% (5) 5% (1) 20% (4) 15% (3)
 Нижний Новгород 7.69% (2) 11.54% (3) 15.38% (4) 15.38% (4) 19.23% (5) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Енисей Последние 20 матчей: + = -
Спартак-2 1:1 Енисей Оренбург 1:3 Енисей Енисей 1:0 Спартак Москва Енисей 3:2 Чайка
СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Енисей 2:0 Велес Москва Балтика 1:0 Енисей Родина Москва 3:0 Енисей Енисей 0:1 Краснодар-2 Акрон 3:0 Енисей Енисей 0:3 Торпедо Москва Шинник 3:0 Енисей Факел 1:0 Енисей Волгарь 1:1 Енисей Енисей 3:1 Крылья Советов Енисей 2:1 Волгарь Текстильщик 2:2 Енисей Енисей 3:2 Алания Нефтехимик 2:0 Енисей Енисей 1:0 Динамо Брянск
Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -
Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск
Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск

Последние игры между собой

Енисей: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Нижний Новгород: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Нижний Новгород 1:3 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 2:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород 1:0 Заявка 19 13 3 3 27 - 12 42
2. Оренбург 1:0 Заявка 19 11 7 1 27 - 12 40
3. Крылья Советов Заявка 18 12 3 3 40 - 11 39
4. Торпедо Москва Заявка 18 11 4 3 36 - 12 37
5. Нефтехимик Заявка 18 10 4 4 31 - 16 34
6. Алания 1:0 Заявка 19 10 4 5 34 - 21 34
7. Велес Москва 0:0 Заявка 19 9 6 4 24 - 21 33
8. Балтика Заявка 18 9 4 5 23 - 16 31
9. Спартак-2 Заявка 18 9 2 7 25 - 20 29
10. Енисей 0:1 Заявка 19 8 3 8 22 - 26 27
11. Чайка Заявка 18 7 5 6 19 - 22 26
12. СКА-Хабаровск Заявка 19 7 4 8 21 - 22 25
13. Волгарь 0:1 Заявка 19 7 3 9 20 - 21 24
14. Динамо Брянск 0:0 Заявка 19 7 3 9 11 - 25 24
15. Краснодар-2 0:1 Заявка 19 6 5 8 21 - 27 23
16. Текстильщик 0:1 Заявка 19 5 6 8 16 - 24 21
17. Акрон 1:0 Заявка 19 5 2 12 14 - 27 17
18. Факел Заявка 18 3 6 9 11 - 18 15
19. Чертаново 0:1 Заявка 19 4 2 13 10 - 27 14
20. Иртыш Омск Заявка 19 3 4 12 14 - 31 13
21. Шинник 1:0 Заявка 19 3 4 12 15 - 36 13
22. Томь Заявка 18 2 4 12 9 - 23 10
  • Анонс
    Текстовая трансляция еще не началась.
    • Прогнозы 155
    Енисей 26.5% (41)
    X 42.6% (66)
    Нижний Новгород 31% (48)
    0
    выиграет Енисей
    От Волги до Енисея...
    Василёк55 #
    Все прогнозы
    1.9 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Нижний Новгород
    3.26
    5.10
    2.24
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 18.00 5.20 1.25
    Бонус: 5 000 ₽ 17.00 4.60 1.20
    Бонус: 5 000 ₽ 3.26 3.15 2.24

    Самый высокий коэффициент на матч «Енисей» – «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Енисей» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Енисей» – «Нижний Новгород», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.20 1.07 5.60 1.12 2.13 1.66 1.90 1.84 1.68 2.15 1.22 4.00 1.25 3.80 1.11 5.80 1.04 8.80 1.03 10.00 0.00 16.00
    6.80 1.06 5.55 1.11 2.57 1.47 1.95 1.83 1.57 2.52 1.25 3.86 1.17 4.70 1.04 8.60 1.02 9.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.53 2.41 1.28 3.45 1.05 8.50 1.11 5.80
    2.47 1.53 1.61 2.29 1.30 3.45 1.07 8.30 1.05 9.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.11 1.68 1.48 2.50 1.16 4.80
    3.10 1.36 2.04 1.76 1.47 2.64 1.15 5.30 1.10 6.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
    Букмекер Да Нет
    6.25 1.10
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.21
    Где смотреть матч Енисей 0:1 Нижний Новгород онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей 0:1 Нижний Новгород

    Исход игры
    Енисей
    26.5% (41)
    Ничья
    42.6% (66)
    Нижний Новгород
    31% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.1% (53)
    Меньше
    64.9% (98)
    Обе команды забьют
    Да
    74.83% (113)
    Нет
    25.17% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.7% (60)
    1:2 Нижний Новгород
    20% (31)
    1:0 Енисей
    12.9% (20)
    0:1 Нижний Новгород
    9% (14)
    2:1 Енисей
    8.4% (13)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
    3:1 Енисей
    1.3% (2)
    3:2 Енисей
    1.3% (2)
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