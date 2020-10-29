Енисей
Позже
Нижний Новгород
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ломакин Александр
|4
|0.22
|2.
|Галимов Александр
|3
|0.17
|3.
|Саная Анзор
|3 (1)
|0.17
|4.
|Зотов Александр
|2
|0.11
|5.
|Марков Николай
|2
|0.11
|6.
|Лескано Хуан
|2
|0.11
|7.
|Кичин Валерий
|2 (2)
|0.11
|8.
|Раздорских Никита
|1
|0.06
|9.
|Песиков Евгений
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попов Артём
|4
|0.22
|2.
|Сапета Александр
|4 (4)
|0.22
|3.
|Горбунов Игорь
|3
|0.17
|4.
|Гоцук Кирилл
|3
|0.17
|5.
|Сулейманов Тимур
|3
|0.17
|6.
|Ставпец Александр
|2
|0.11
|7.
|Шарипов Альберт
|2
|0.11
|8.
|Султонов Мухаммад
|1
|0.06
|9.
|Зуйков Сергей
|1
|0.06
|10.
|Федчук Артём
|1
|0.06
|11.
|Гащенков Михаил
|1
|0.06
|12.
|Каккоев Никита
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кичин Валерий
|5
|1
|2.
|Зотов Александр
|4
|1
|3.
|Саная Анзор
|5
|0
|4.
|Цховребов Валерий
|4
|0
|5.
|Рукас Томас
|4
|0
|6.
|Иванов Егор
|3
|0
|7.
|Марков Николай
|3
|0
|8.
|Раздорских Никита
|3
|0
|9.
|Песиков Евгений
|3
|0
|10.
|Дворников Фёдор
|2
|0
|11.
|Ланин Олег
|2
|0
|12.
|Лескано Хуан
|2
|0
|13.
|Комков Михаил
|1
|0
|14.
|Опарин Михаил
|1
|0
|15.
|Сухомлинов Максим
|1
|0
|16.
|Ганус Валерий
|1
|0
|17.
|Третьяков Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|5
|0
|2.
|Зуйков Сергей
|5
|0
|3.
|Сапета Александр
|4
|0
|4.
|Ставпец Александр
|4
|0
|5.
|Шумских Алексей
|3
|0
|6.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|7.
|Гащенков Михаил
|3
|0
|8.
|Каккоев Никита
|3
|0
|9.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|10.
|Осинов Михаил
|2
|0
|11.
|Комолов Павел
|2
|0
|12.
|Попов Артём
|2
|0
|13.
|Горбунов Игорь
|2
|0
|14.
|Маляров Кирилл
|2
|0
|15.
|Гоцук Кирилл
|2
|0
|16.
|Эдиев Исмаил
|1
|0
|17.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|18.
|Анисимов Артур
|1
|0
|19.
|Шарипов Альберт
|1
|0
|20.
|Алиев Саид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Енисей
|25% (5)
|10% (2)
|25% (5)
|5% (1)
|20% (4)
|15% (3)
|Нижний Новгород
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|30.77% (8)
Предыдущие игры
Енисей Последние 20 матчей: + = -Спартак-2 1:1 Енисей Оренбург 1:3 Енисей Енисей 1:0 Спартак Москва Енисей 3:2 Чайка
СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Енисей 2:0 Велес Москва Балтика 1:0 Енисей Родина Москва 3:0 Енисей Енисей 0:1 Краснодар-2 Акрон 3:0 Енисей Енисей 0:3 Торпедо Москва Шинник 3:0 Енисей Факел 1:0 Енисей Волгарь 1:1 Енисей Енисей 3:1 Крылья Советов Енисей 2:1 Волгарь Текстильщик 2:2 Енисей Енисей 3:2 Алания Нефтехимик 2:0 Енисей Енисей 1:0 Динамо Брянск
Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск
Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск
Последние игры между собой
Енисей: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Нижний Новгород: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|40 - 11
|39
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|26 - 12
|39
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 12
|37
|4.
|Оренбург
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|26 - 12
|37
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|31 - 16
|34
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 21
|32
|7.
|Алания
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|33 - 21
|31
|8.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 16
|31
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|25 - 20
|29
|10.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 25
|27
|11.
|Чайка
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|19 - 22
|26
|12.
|Волгарь
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 20
|24
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 21
|24
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|11 - 25
|23
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 26
|23
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|17.
|Факел
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|11 - 18
|15
|18.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|13 - 27
|14
|19.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|10 - 26
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|13 - 30
|12
|21.
|Томь
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 23
|10
|22.
|Шинник
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 36
|10
Прогнозы на матч Енисей - Нижний Новгород
Исход игры
Енисей
33.3% (16)
Ничья
41.7% (20)
Нижний Новгород
25% (12)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (21)
Меньше
54.35% (25)
Обе команды забьют
Да
84.78% (39)
Нет
15.22% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (18)
1:2 Нижний Новгород
16.7% (8)
2:1 Енисей
12.5% (6)
1:0 Енисей
10.4% (5)
3:2 Енисей
4.2% (2)
3:1 Енисей
4.2% (2)
0:1 Нижний Новгород
4.2% (2)
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