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Енисей
 
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Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ломакин Александр 4 0.22
2. Галимов Александр 3 0.17
3. Саная Анзор 3 (1) 0.17
4. Зотов Александр 2 0.11
5. Марков Николай 2 0.11
6. Лескано Хуан 2 0.11
7. Кичин Валерий 2 (2) 0.11
8. Раздорских Никита 1 0.06
9. Песиков Евгений 1 0.06
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попов Артём 4 0.22
2. Сапета Александр 4 (4) 0.22
3. Горбунов Игорь 3 0.17
4. Гоцук Кирилл 3 0.17
5. Сулейманов Тимур 3 0.17
6. Ставпец Александр 2 0.11
7. Шарипов Альберт 2 0.11
8. Султонов Мухаммад 1 0.06
9. Зуйков Сергей 1 0.06
10. Федчук Артём 1 0.06
11. Гащенков Михаил 1 0.06
12. Каккоев Никита 1 0.06

Карточки

Енисей
# Игрок      
1. Кичин Валерий 5 1
2. Зотов Александр 4 1
3. Саная Анзор 5 0
4. Цховребов Валерий 4 0
5. Рукас Томас 4 0
6. Иванов Егор 3 0
7. Марков Николай 3 0
8. Раздорских Никита 3 0
9. Песиков Евгений 3 0
10. Дворников Фёдор 2 0
11. Ланин Олег 2 0
12. Лескано Хуан 2 0
13. Комков Михаил 1 0
14. Опарин Михаил 1 0
15. Сухомлинов Максим 1 0
16. Ганус Валерий 1 0
17. Третьяков Алексей 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Темников Иван 5 0
2. Зуйков Сергей 5 0
3. Сапета Александр 4 0
4. Ставпец Александр 4 0
5. Шумских Алексей 3 0
6. Мичуренков Дмитрий 3 0
7. Гащенков Михаил 3 0
8. Каккоев Никита 3 0
9. Сулейманов Тимур 3 0
10. Осинов Михаил 2 0
11. Комолов Павел 2 0
12. Попов Артём 2 0
13. Горбунов Игорь 2 0
14. Маляров Кирилл 2 0
15. Гоцук Кирилл 2 0
16. Эдиев Исмаил 1 0
17. Султонов Мухаммад 1 0
18. Анисимов Артур 1 0
19. Шарипов Альберт 1 0
20. Алиев Саид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Енисей 25% (5) 10% (2) 25% (5) 5% (1) 20% (4) 15% (3)
 Нижний Новгород 7.69% (2) 11.54% (3) 15.38% (4) 15.38% (4) 19.23% (5) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Енисей Последние 20 матчей: + = -
Спартак-2 1:1 Енисей Оренбург 1:3 Енисей Енисей 1:0 Спартак Москва Енисей 3:2 Чайка
СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Енисей 2:0 Велес Москва Балтика 1:0 Енисей Родина Москва 3:0 Енисей Енисей 0:1 Краснодар-2 Акрон 3:0 Енисей Енисей 0:3 Торпедо Москва Шинник 3:0 Енисей Факел 1:0 Енисей Волгарь 1:1 Енисей Енисей 3:1 Крылья Советов Енисей 2:1 Волгарь Текстильщик 2:2 Енисей Енисей 3:2 Алания Нефтехимик 2:0 Енисей Енисей 1:0 Динамо Брянск
Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -
Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск
Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск

Последние игры между собой

Енисей: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Нижний Новгород: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Нижний Новгород 1:3 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 2:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 18 12 3 3 40 - 11 39
2. Нижний Новгород Заявка 18 12 3 3 26 - 12 39
3. Торпедо Москва Заявка 18 11 4 3 36 - 12 37
4. Оренбург Заявка 18 10 7 1 26 - 12 37
5. Нефтехимик Заявка 18 10 4 4 31 - 16 34
6. Велес Москва Заявка 18 9 5 4 24 - 21 32
7. Алания Заявка 18 9 4 5 33 - 21 31
8. Балтика Заявка 18 9 4 5 23 - 16 31
9. Спартак-2 Заявка 18 9 2 7 25 - 20 29
10. Енисей Заявка 18 8 3 7 22 - 25 27
11. Чайка Заявка 18 7 5 6 19 - 22 26
12. Волгарь Заявка 18 7 3 8 20 - 20 24
13. СКА-Хабаровск Заявка 18 7 3 8 20 - 21 24
14. Динамо Брянск Заявка 18 7 2 9 11 - 25 23
15. Краснодар-2 Заявка 18 6 5 7 21 - 26 23
16. Текстильщик Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
17. Факел Заявка 18 3 6 9 11 - 18 15
18. Акрон Заявка 18 4 2 12 13 - 27 14
19. Чертаново Заявка 18 4 2 12 10 - 26 14
20. Иртыш Омск Заявка 18 3 3 12 13 - 30 12
21. Томь Заявка 18 2 4 12 9 - 23 10
22. Шинник Заявка 18 2 4 12 14 - 36 10
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 2 дня 12 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 48
    Енисей 33.3% (16)
    X 41.7% (20)
    Нижний Новгород 25% (12)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Енисей - Нижний Новгород онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей - Нижний Новгород

    Исход игры
    Енисей
    33.3% (16)
    Ничья
    41.7% (20)
    Нижний Новгород
    25% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (39)
    Нет
    15.22% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.5% (18)
    1:2 Нижний Новгород
    16.7% (8)
    2:1 Енисей
    12.5% (6)
    1:0 Енисей
    10.4% (5)
    3:2 Енисей
    4.2% (2)
    3:1 Енисей
    4.2% (2)
    0:1 Нижний Новгород
    4.2% (2)
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