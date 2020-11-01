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Оренбург
1:0
Первый тайм: 20'
Чертаново
0'
1:0
7' Гол
Ткачук Денис
20'
Оренбург
Чертаново

Ход матча

7'
Ткачук Денис
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 5 0.26
2. Фамейе Джоэль 4 0.21
3. Кулишев Артём 3 (1) 0.16
4. Ткачук Денис 2 0.11
5. Чуканов Андреа 2 0.11
6. Гойкович Ренато 2 0.11
7. Эктов Александр 2 0.11
8. Прудников Николай 2 0.11
9. Скворцов Алексей 1 0.05
10. Козлов Андрей 1 0.05
11. Юсупов Артём 1 0.05
12. Козлов Савелий 1 0.05
13. Миронов Алексей 1 0.05
14. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.05
Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Завезён Юрий 2 (1) 0.11
2. Алексеев Андрей 1 0.05
3. Молтенинов Илья 1 0.05
4. Молчанов Дмитрий 1 0.05
5. Конев Александр 1 0.05
6. Надольский Александр 1 0.05
7. Сулейманов Никита 1 0.05
8. Пиняев Сергей 1 0.05
9. Левин Гаррик 1 0.05

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 8 0
2. Аюпов Тимур 6 0
3. Фамейе Джоэль 5 0
4. Сиваков Михаил 3 1
5. Алвеш Рикарду 4 0
6. Козлов Савелий 4 0
7. Скворцов Алексей 3 0
8. Чуканов Андреа 3 0
9. Гойкович Ренато 3 0
10. Козлов Андрей 1 1
11. Ткачук Денис 2 0
12. Шкофлек Жига 2 0
13. Насыров Исламжан 2 0
14. Капленко Кирилл 2 0
15. Смирнов Александр 1 0
16. Палиенко Максим 1 0
17. Мамин Артём 1 0
18. Эктов Александр 1 0
19. Миронов Алексей 1 0
20. Кеняйкин Алексей 1 0
Чертаново
# Игрок      
1. Никитенков Алексей 6 0
2. Першин Никита 6 0
3. Надольский Александр 5 0
4. Гудков Ян 4 0
5. Ляхов Константин 2 1
6. Кондаков Егор 3 0
7. Редькович Дмитрий 3 0
8. Бартасевич Владимир 3 0
9. Савельев Максим 3 0
10. Левин Гаррик 1 1
11. Рудковский Егор 2 0
12. Камышев Илья 2 0
13. Тюменцев Даниил 2 0
14. Великородный Дмитрий 2 0
15. Молтенинов Илья 2 0
16. Молчанов Дмитрий 2 0
17. Сулейманов Никита 2 0
18. Завезён Юрий 1 0
19. Герчиков Леонид 1 0
20. Молодняков Данила 1 0
21. Пиняев Сергей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 19.23% (5) 7.69% (2) 11.54% (3) 15.38% (4) 15.38% (4) 30.77% (8)
 Чертаново 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:2 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург
Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик
Чертаново Последние 20 матчей: + = -
Чертаново 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Чертаново 0:4 Уфа Велес Москва 3:0 Чертаново
Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:0 Чертаново Ленинградец 1:0 Чертаново Чертаново 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Чертаново Чертаново 0:3 Факел Волгарь 1:0 Чертаново Чертаново 0:1 Крылья Советов Чертаново 0:1 Текстильщик Чертаново 0:3 Алания Акрон 0:1 Чертаново Нефтехимик 3:0 Чертаново Чертаново 0:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Чертаново 2:0 Томь

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чертаново: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Чертаново 0:2 Оренбург Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород 1:0 Заявка 19 13 3 3 27 - 12 42
2. Оренбург 1:0 Заявка 19 11 7 1 27 - 12 40
3. Крылья Советов Заявка 18 12 3 3 40 - 11 39
4. Торпедо Москва Заявка 18 11 4 3 36 - 12 37
5. Нефтехимик Заявка 18 10 4 4 31 - 16 34
6. Алания 1:0 Заявка 19 10 4 5 34 - 21 34
7. Велес Москва 0:0 Заявка 19 9 6 4 24 - 21 33
8. Балтика Заявка 18 9 4 5 23 - 16 31
9. Спартак-2 Заявка 18 9 2 7 25 - 20 29
10. Енисей 0:1 Заявка 19 8 3 8 22 - 26 27
11. Чайка Заявка 18 7 5 6 19 - 22 26
12. СКА-Хабаровск Заявка 19 7 4 8 21 - 22 25
13. Волгарь 0:1 Заявка 19 7 3 9 20 - 21 24
14. Динамо Брянск 0:0 Заявка 19 7 3 9 11 - 25 24
15. Краснодар-2 0:1 Заявка 19 6 5 8 21 - 27 23
16. Текстильщик 0:1 Заявка 19 5 6 8 16 - 24 21
17. Акрон 1:0 Заявка 19 5 2 12 14 - 27 17
18. Факел Заявка 18 3 6 9 11 - 18 15
19. Чертаново 0:1 Заявка 19 4 2 13 10 - 27 14
20. Иртыш Омск Заявка 19 3 4 12 14 - 31 13
21. Шинник 1:0 Заявка 19 3 4 12 15 - 36 13
22. Томь Заявка 18 2 4 12 9 - 23 10
  • Первый тайм
  • Угловой
    21'
    "Оренбург" зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.
  • 20'
    Пошли ошибки с обеих сторон, но происходят они в центре поля, так что серьёзных последствий за собой они не несут.
  • Фол, нарушение
    19'
    Эктов нарушает правила, пострадал Гудков у центральной линии поля.
  • 18'
    Владение мячом нам показали, 64 на 36, в пользу подопечных Марцела Лички.
  • 17'
    Какой-то хаос творится в оборонительных порядках гостей. Надо собраться защитникам.
  • Фол, нарушение
    16'
    Ответ гостей завершается фолом Герчикова.
  • Опасный момент
    15'
    А вот быстрый ответ хозяев поля. Жига Шкофлек неожиданно для всех оказался один на левом углу вратарской, однако по отскочившему к нему мячу не попал.
  • 14'
    Гости на какое-то время завладели мячом, но не спешат в атаку, чтоб не нарваться на ответную.
  • 13'
    Всё в порядке с ганским форвардом "Оренбурга". Наша игра возобновилась.
  • Травма, повреждение
    12'
    Фамейе требуется медицинская помощь. Пауза в игре.
  • Угловой
    11'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Сиваков нарушает правила на левом фланге обороны.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ткачук!!!
    Первая атака "Оренбурга" завершается взятием ворот Абаева. Козлов откатил мяч пяткой на Ткачука, который с левого угла вратарской отправил снаряд под перекладину.
  • 8'
    В центре поля в эти минуты проходит игра. Не форсируют команды наступление. 
  • 7'
    Матч пока не подарил ничего радостного, даже атаку не удается провести командам. А гости и вовсе середину поля перейти не могут.
  • Фол, нарушение
    6'
    И ещё один фол со стороны гостей, на этот раз на половине поля "Оренбурга".
  • Фол, нарушение
    5'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Артёма Любимова. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает игрок "Чертаново" в середине поля.
  • 4'
    Теперь "Чертаново" держит мяч, стараясь измотать "Оренбург", переводы с фланга на фланг сейчас просматриваются в игре гостей.
  • 3'
    Чуканов из центрального круга отправил мяч на левый фланг, на Смирнова, но тот не догнал игровой снаряд.
  • 2'
    Команды пока не могут определиться, кому играть первым номером. Мяч ходит по центру поля без особого обострения. 
  • 1'
    "Оренбург" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в синей футболисты "Чертаново".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки гостей.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 19 тура первенства ФНЛ, в котором "Оренбург" принимает "Чертаново". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 158
Оренбург 94.3% (149)
X 4.4% (7)
Чертаново 1.3% (2)
Все прогнозы
1.3 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Чертаново
1.21
6.90
18.50
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.18 5.50 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 10.00 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.16 6.90 18.50

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.03 9.40 1.06 10.50 1.02 2.90 1.38 2.04 1.73 3.55 1.27 1.79 2.08 1.58 2.30 1.90 1.85 1.18 4.90 1.33 3.15 1.02 9.70 1.11 5.80
10.75 1.01 11.50 1.01 3.90 1.23 3.08 1.36 2.07 1.82 1.56 2.40 1.35 3.04 1.14 4.90 1.10 5.90 1.01 10.25 1.01 11.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 2.42 1.52 1.16 4.90 1.28 3.45
3.60 1.28 2.29 1.61 1.49 2.58 1.16 5.00 1.10 6.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.72 1.99 1.29 3.40
3.96 1.24 2.75 1.44 1.70 2.13 1.28 3.56 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
5.00 1.14
Где смотреть матч Оренбург 1:0 Чертаново онлайн

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Прогнозы на матч Оренбург 1:0 Чертаново

Исход игры
Оренбург
94.3% (149)
Ничья
4.4% (7)
Чертаново
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (48)
Меньше
69.03% (107)
Обе команды забьют
Да
23.87% (37)
Нет
76.13% (118)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
46.2% (73)
1:0 Оренбург
16.5% (26)
2:1 Оренбург
15.2% (24)
3:0 Оренбург
9.5% (15)
3:1 Оренбург
4.4% (7)
1:1 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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