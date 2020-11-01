1:0
7' ГолТкачук Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ткачук ДенисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Шкофлек ЖигаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Юсупов АртёмНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
-
81 Абаев ИльяВратарь
- Защитник
-
66 Гудков ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Левин ГаррикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Завезён ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дмитриев Андрей
Ход матча
7'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|5
|0.26
|2.
|Фамейе Джоэль
|4
|0.21
|3.
|Кулишев Артём
|3 (1)
|0.16
|4.
|Ткачук Денис
|2
|0.11
|5.
|Чуканов Андреа
|2
|0.11
|6.
|Гойкович Ренато
|2
|0.11
|7.
|Эктов Александр
|2
|0.11
|8.
|Прудников Николай
|2
|0.11
|9.
|Скворцов Алексей
|1
|0.05
|10.
|Козлов Андрей
|1
|0.05
|11.
|Юсупов Артём
|1
|0.05
|12.
|Козлов Савелий
|1
|0.05
|13.
|Миронов Алексей
|1
|0.05
|14.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Завезён Юрий
|2 (1)
|0.11
|2.
|Алексеев Андрей
|1
|0.05
|3.
|Молтенинов Илья
|1
|0.05
|4.
|Молчанов Дмитрий
|1
|0.05
|5.
|Конев Александр
|1
|0.05
|6.
|Надольский Александр
|1
|0.05
|7.
|Сулейманов Никита
|1
|0.05
|8.
|Пиняев Сергей
|1
|0.05
|9.
|Левин Гаррик
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|8
|0
|2.
|Аюпов Тимур
|6
|0
|3.
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|4.
|Сиваков Михаил
|3
|1
|5.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|6.
|Козлов Савелий
|4
|0
|7.
|Скворцов Алексей
|3
|0
|8.
|Чуканов Андреа
|3
|0
|9.
|Гойкович Ренато
|3
|0
|10.
|Козлов Андрей
|1
|1
|11.
|Ткачук Денис
|2
|0
|12.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|13.
|Насыров Исламжан
|2
|0
|14.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|15.
|Смирнов Александр
|1
|0
|16.
|Палиенко Максим
|1
|0
|17.
|Мамин Артём
|1
|0
|18.
|Эктов Александр
|1
|0
|19.
|Миронов Алексей
|1
|0
|20.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Никитенков Алексей
|6
|0
|2.
|Першин Никита
|6
|0
|3.
|Надольский Александр
|5
|0
|4.
|Гудков Ян
|4
|0
|5.
|Ляхов Константин
|2
|1
|6.
|Кондаков Егор
|3
|0
|7.
|Редькович Дмитрий
|3
|0
|8.
|Бартасевич Владимир
|3
|0
|9.
|Савельев Максим
|3
|0
|10.
|Левин Гаррик
|1
|1
|11.
|Рудковский Егор
|2
|0
|12.
|Камышев Илья
|2
|0
|13.
|Тюменцев Даниил
|2
|0
|14.
|Великородный Дмитрий
|2
|0
|15.
|Молтенинов Илья
|2
|0
|16.
|Молчанов Дмитрий
|2
|0
|17.
|Сулейманов Никита
|2
|0
|18.
|Завезён Юрий
|1
|0
|19.
|Герчиков Леонид
|1
|0
|20.
|Молодняков Данила
|1
|0
|21.
|Пиняев Сергей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|30.77% (8)
|Чертаново
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:2 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург
Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик
Чертаново Последние 20 матчей: + = -Чертаново 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Чертаново 0:4 Уфа Велес Москва 3:0 Чертаново
Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:0 Чертаново Ленинградец 1:0 Чертаново Чертаново 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Чертаново Чертаново 0:3 Факел Волгарь 1:0 Чертаново Чертаново 0:1 Крылья Советов Чертаново 0:1 Текстильщик Чертаново 0:3 Алания Акрон 0:1 Чертаново Нефтехимик 3:0 Чертаново Чертаново 0:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Чертаново 2:0 Томь
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чертаново: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|27 - 12
|42
|2.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|27 - 12
|40
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|40 - 11
|39
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 12
|37
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|31 - 16
|34
|6.
|Алания
|1:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 21
|34
|7.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|24 - 21
|33
|8.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 16
|31
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|25 - 20
|29
|10.
|Енисей
|0:1 Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 26
|27
|11.
|Чайка
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|19 - 22
|26
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|13.
|Волгарь
|0:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 21
|24
|14.
|Динамо Брянск
|0:0 Заявка
|19
|7
|3
|9
|11 - 25
|24
|15.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 27
|23
|16.
|Текстильщик
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 24
|21
|17.
|Акрон
|1:0 Заявка
|19
|5
|2
|12
|14 - 27
|17
|18.
|Факел
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|11 - 18
|15
|19.
|Чертаново
|0:1 Заявка
|19
|4
|2
|13
|10 - 27
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 31
|13
|21.
|Шинник
|1:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|15 - 36
|13
|22.
|Томь
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 23
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Оренбург» – «Чертаново» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оренбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чертаново» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оренбург» – «Чертаново», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.50
|1.03
|9.40
|1.06
|10.50
|1.02
|2.90
|1.38
|2.04
|1.73
|3.55
|1.27
|1.79
|2.08
|1.58
|2.30
|1.90
|1.85
|1.18
|4.90
|1.33
|3.15
|1.02
|9.70
|1.11
|5.80
|
|10.75
|1.01
|11.50
|1.01
|3.90
|1.23
|3.08
|1.36
|—
|—
|2.07
|1.82
|—
|—
|1.56
|2.40
|1.35
|3.04
|1.14
|4.90
|1.10
|5.90
|1.01
|10.25
|1.01
|11.25
Прогнозы на матч Оренбург 1:0 Чертаново
Исход игры
Оренбург
94.3% (149)
Ничья
4.4% (7)
Чертаново
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (48)
Меньше
69.03% (107)
Обе команды забьют
Да
23.87% (37)
Нет
76.13% (118)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
46.2% (73)
1:0 Оренбург
16.5% (26)
2:1 Оренбург
15.2% (24)
3:0 Оренбург
9.5% (15)
3:1 Оренбург
4.4% (7)
1:1 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!