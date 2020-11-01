Владение мячом нам показали, 64 на 36, в пользу подопечных Марцела Лички.

Пошли ошибки с обеих сторон, но происходят они в центре поля, так что серьёзных последствий за собой они не несут.

16' Ответ гостей завершается фолом Герчикова.

15' А вот быстрый ответ хозяев поля. Жига Шкофлек неожиданно для всех оказался один на левом углу вратарской, однако по отскочившему к нему мячу не попал.

14' Гости на какое-то время завладели мячом, но не спешат в атаку, чтоб не нарваться на ответную.

13' Всё в порядке с ганским форвардом "Оренбурга". Наша игра возобновилась.

12' Фамейе требуется медицинская помощь. Пауза в игре.

11' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

10' Сиваков нарушает правила на левом фланге обороны.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ткачук!!!

Первая атака "Оренбурга" завершается взятием ворот Абаева. Козлов откатил мяч пяткой на Ткачука, который с левого угла вратарской отправил снаряд под перекладину.

8' В центре поля в эти минуты проходит игра. Не форсируют команды наступление.

7' Матч пока не подарил ничего радостного, даже атаку не удается провести командам. А гости и вовсе середину поля перейти не могут.

6' И ещё один фол со стороны гостей, на этот раз на половине поля "Оренбурга".

5' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Артёма Любимова. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает игрок "Чертаново" в середине поля.

4' Теперь "Чертаново" держит мяч, стараясь измотать "Оренбург", переводы с фланга на фланг сейчас просматриваются в игре гостей.

3' Чуканов из центрального круга отправил мяч на левый фланг, на Смирнова, но тот не догнал игровой снаряд.

2' Команды пока не могут определиться, кому играть первым номером. Мяч ходит по центру поля без особого обострения.

1' "Оренбург" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в синей футболисты "Чертаново".