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Торпедо Москва
 
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Крылья Советов
Торпедо Москва
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 6 (1) 0.33
2. Лебеденко Игорь 6 (2) 0.33
3. Берковский Илья 5 0.28
4. Адаев Владислав 3 0.17
5. Нетфуллин Равиль 2 0.11
6. Кертанов Константин 2 0.11
7. Гордюшенко Астемир 2 0.11
8. Рязанцев Александр 1 0.06
9. Лях Андрей 1 0.06
10. Шоркин Максим 1 0.06
11. Прошляков Данила 1 0.06
12. Евдокимов Андрей 1 0.06
13. Магаль Руслан 1 (1) 0.06
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 17 (2) 0.94
2. Голенков Егор 6 0.33
3. Зиньковский Антон 6 (1) 0.33
4. Гацкан Александр 2 0.11
5. Гынсарь Раду 2 0.11
6. Ежов Роман 2 0.11
7. Сарвели Владислав 1 0.06
8. Солдатенков Александр 1 0.06
9. Витюгов Максим 1 0.06

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 4 1
2. Евдокимов Андрей 5 0
3. Рязанцев Александр 4 0
4. Самсонов Артём Владимирович 4 0
5. Магаль Руслан 4 0
6. Калмыков Амур 2 1
7. Лебеденко Игорь 3 0
8. Елисеев Александр 3 0
9. Адаев Владислав 3 0
10. Берковский Илья 3 0
11. Прошкин Егор 3 0
12. Шустиков Сергей 2 0
13. Лях Андрей 2 0
14. Кертанов Константин 2 0
15. Прошляков Данила 2 0
16. Нетфуллин Равиль 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 4 1
2. Божин Сергей 5 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Чернов Никита 2 1
5. Голенков Егор 3 0
6. Ежов Роман 3 0
7. Карпов Максим 1 1
8. Цыпченко Дмитрий 2 0
9. Витюгов Максим 2 0
10. Фролов Евгений 1 0
11. Гынсарь Раду 1 0
12. Полуяхтов Владимир 1 0
13. Зеффан Мехди 1 0
14. Кабутов Дмитрий 1 0
15. Сергеев Иван 1 0
16. Солдатенков Александр 1 0
17. Пруцев Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 9.38% (3) 18.75% (6) 6.25% (2) 15.63% (5) 18.75% (6) 31.25% (10)
 Крылья Советов 10.53% (4) 10.53% (4) 18.42% (7) 23.68% (9) 10.53% (4) 26.32% (10)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь
Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Товарищеские матчи Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 0:0 Торпедо Москва Премьер-лига Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 19 13 3 3 27 - 12 42
2. Оренбург Заявка 19 11 7 1 29 - 13 40
3. Крылья Советов Заявка 18 12 3 3 40 - 11 39
4. Торпедо Москва Заявка 18 11 4 3 36 - 12 37
5. Велес Москва Заявка 19 10 5 4 26 - 22 35
6. Нефтехимик Заявка 18 10 4 4 31 - 16 34
7. Алания Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
8. Балтика Заявка 18 9 4 5 23 - 16 31
9. Спартак-2 Заявка 18 9 2 7 25 - 20 29
10. Енисей Заявка 19 8 3 8 22 - 26 27
11. Чайка Заявка 18 7 5 6 19 - 22 26
12. СКА-Хабаровск Заявка 19 7 4 8 21 - 22 25
13. Волгарь Заявка 19 7 3 9 21 - 22 24
14. Динамо Брянск Заявка 19 7 2 10 12 - 27 23
15. Краснодар-2 Заявка 19 6 5 8 21 - 30 23
16. Текстильщик Заявка 19 5 6 8 17 - 26 21
17. Акрон Заявка 19 5 2 12 16 - 28 17
18. Факел Заявка 18 3 6 9 11 - 18 15
19. Чертаново Заявка 19 4 2 13 11 - 29 14
20. Иртыш Омск Заявка 19 3 4 12 14 - 31 13
21. Шинник Заявка 19 3 4 12 16 - 37 13
22. Томь Заявка 18 2 4 12 9 - 23 10
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 19 тура первенства ФНЛ, в котором московское "Торпедо" принимает самарские "Крылья Советов". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 157
Торпедо Москва 27.4% (43)
X 47.8% (75)
Крылья Советов 24.8% (39)
0
выиграет Крылья Советов
Крылышки оле-оле-оле! САМАРА ВПЕРЁД!!!
Олег Чижиков #
Все прогнозы
3.25 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Крылья Советов
3.25
3.15
2.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.15 3.15 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.10 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.08 2.43
  3.25 3.06 2.44

Самый высокий коэффициент на матч «Торпедо Москва» – «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торпедо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торпедо Москва» – «Крылья Советов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.10 1.04 7.30 1.07 3.15 1.33 2.40 1.57 1.97 1.82 1.74 2.07 1.38 3.00 1.27 3.70 1.09 6.10 1.08 7.20 1.01 12.50
7.40 1.05 6.45 1.08 3.12 1.33 2.40 1.56 1.79 2.11 1.41 2.86 1.28 3.46 1.10 5.90 1.07 6.55
3.26 1.34 2.87 1.43 2.46 1.56 2.01 1.83 1.75 2.09 1.56 2.44 1.26 3.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.74 2.03 1.37 2.95 1.09 6.60
2.52 1.51 1.77 2.03 1.39 2.95 1.11 6.40 1.08 7.70
2.77 1.46 2.27 1.65 1.77 2.09 1.49 2.67 1.35 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90
3.60 1.28 2.47 1.53 1.64 2.23 1.25 3.86 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 1.99
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Торпедо Москва - Крылья Советов онлайн

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Прогнозы на матч Торпедо Москва - Крылья Советов

Исход игры
Торпедо Москва
27.4% (43)
Ничья
47.8% (75)
Крылья Советов
24.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (67)
Меньше
56.49% (87)
Обе команды забьют
Да
85.06% (131)
Нет
14.94% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.4% (65)
2:1 Торпедо Москва
20.4% (32)
1:2 Крылья Советов
12.7% (20)
2:2 Ничья
5.1% (8)
0:2 Крылья Советов
4.5% (7)
0:1 Крылья Советов
3.8% (6)
1:0 Торпедо Москва
3.2% (5)
2:3 Крылья Советов
1.9% (3)
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