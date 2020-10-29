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Торпедо Москва
 
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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 6 (1) 0.33
2. Лебеденко Игорь 6 (2) 0.33
3. Берковский Илья 5 0.28
4. Адаев Владислав 3 0.17
5. Нетфуллин Равиль 2 0.11
6. Кертанов Константин 2 0.11
7. Гордюшенко Астемир 2 0.11
8. Рязанцев Александр 1 0.06
9. Лях Андрей 1 0.06
10. Шоркин Максим 1 0.06
11. Прошляков Данила 1 0.06
12. Евдокимов Андрей 1 0.06
13. Магаль Руслан 1 (1) 0.06
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 17 (2) 0.94
2. Голенков Егор 6 0.33
3. Зиньковский Антон 6 (1) 0.33
4. Гацкан Александр 2 0.11
5. Гынсарь Раду 2 0.11
6. Ежов Роман 2 0.11
7. Сарвели Владислав 1 0.06
8. Солдатенков Александр 1 0.06
9. Витюгов Максим 1 0.06

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 4 1
2. Евдокимов Андрей 5 0
3. Рязанцев Александр 4 0
4. Самсонов Артём Владимирович 4 0
5. Магаль Руслан 4 0
6. Калмыков Амур 2 1
7. Лебеденко Игорь 3 0
8. Елисеев Александр 3 0
9. Адаев Владислав 3 0
10. Берковский Илья 3 0
11. Прошкин Егор 3 0
12. Шустиков Сергей 2 0
13. Лях Андрей 2 0
14. Кертанов Константин 2 0
15. Прошляков Данила 2 0
16. Нетфуллин Равиль 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 4 1
2. Божин Сергей 5 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Чернов Никита 2 1
5. Голенков Егор 3 0
6. Ежов Роман 3 0
7. Карпов Максим 1 1
8. Цыпченко Дмитрий 2 0
9. Витюгов Максим 2 0
10. Фролов Евгений 1 0
11. Гынсарь Раду 1 0
12. Полуяхтов Владимир 1 0
13. Зеффан Мехди 1 0
14. Кабутов Дмитрий 1 0
15. Сергеев Иван 1 0
16. Солдатенков Александр 1 0
17. Пруцев Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 9.38% (3) 18.75% (6) 6.25% (2) 15.63% (5) 18.75% (6) 31.25% (10)
 Крылья Советов 10.53% (4) 10.53% (4) 18.42% (7) 23.68% (9) 10.53% (4) 26.32% (10)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь
Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Товарищеские матчи Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 0:0 Торпедо Москва Премьер-лига Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 18 12 3 3 40 - 11 39
2. Нижний Новгород Заявка 18 12 3 3 26 - 12 39
3. Торпедо Москва Заявка 18 11 4 3 36 - 12 37
4. Оренбург Заявка 18 10 7 1 26 - 12 37
5. Нефтехимик Заявка 18 10 4 4 31 - 16 34
6. Велес Москва Заявка 18 9 5 4 24 - 21 32
7. Алания Заявка 18 9 4 5 33 - 21 31
8. Балтика Заявка 18 9 4 5 23 - 16 31
9. Спартак-2 Заявка 18 9 2 7 25 - 20 29
10. Енисей Заявка 18 8 3 7 22 - 25 27
11. Чайка Заявка 18 7 5 6 19 - 22 26
12. Волгарь Заявка 18 7 3 8 20 - 20 24
13. СКА-Хабаровск Заявка 18 7 3 8 20 - 21 24
14. Динамо Брянск Заявка 18 7 2 9 11 - 25 23
15. Краснодар-2 Заявка 18 6 5 7 21 - 26 23
16. Текстильщик Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
17. Факел Заявка 18 3 6 9 11 - 18 15
18. Акрон Заявка 18 4 2 12 13 - 27 14
19. Чертаново Заявка 18 4 2 12 10 - 26 14
20. Иртыш Омск Заявка 18 3 3 12 13 - 30 12
21. Томь Заявка 18 2 4 12 9 - 23 10
22. Шинник Заявка 18 2 4 12 14 - 36 10
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 2 дня 16 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 48
    Торпедо Москва 25% (12)
    X 47.9% (23)
    Крылья Советов 27.1% (13)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Крылья Советов онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Крылья Советов

    Исход игры
    Торпедо Москва
    25% (12)
    Ничья
    47.9% (23)
    Крылья Советов
    27.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.3% (18)
    Меньше
    61.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    80.85% (38)
    Нет
    19.15% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.8% (21)
    2:1 Торпедо Москва
    18.8% (9)
    1:2 Крылья Советов
    14.6% (7)
    0:2 Крылья Советов
    10.4% (5)
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