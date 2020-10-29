Торпедо Москва
Позже
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|6 (1)
|0.33
|2.
|Лебеденко Игорь
|6 (2)
|0.33
|3.
|Берковский Илья
|5
|0.28
|4.
|Адаев Владислав
|3
|0.17
|5.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0.11
|6.
|Кертанов Константин
|2
|0.11
|7.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.11
|8.
|Рязанцев Александр
|1
|0.06
|9.
|Лях Андрей
|1
|0.06
|10.
|Шоркин Максим
|1
|0.06
|11.
|Прошляков Данила
|1
|0.06
|12.
|Евдокимов Андрей
|1
|0.06
|13.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|17 (2)
|0.94
|2.
|Голенков Егор
|6
|0.33
|3.
|Зиньковский Антон
|6 (1)
|0.33
|4.
|Гацкан Александр
|2
|0.11
|5.
|Гынсарь Раду
|2
|0.11
|6.
|Ежов Роман
|2
|0.11
|7.
|Сарвели Владислав
|1
|0.06
|8.
|Солдатенков Александр
|1
|0.06
|9.
|Витюгов Максим
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шоркин Максим
|4
|1
|2.
|Евдокимов Андрей
|5
|0
|3.
|Рязанцев Александр
|4
|0
|4.
|Самсонов Артём Владимирович
|4
|0
|5.
|Магаль Руслан
|4
|0
|6.
|Калмыков Амур
|2
|1
|7.
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|8.
|Елисеев Александр
|3
|0
|9.
|Адаев Владислав
|3
|0
|10.
|Берковский Илья
|3
|0
|11.
|Прошкин Егор
|3
|0
|12.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|13.
|Лях Андрей
|2
|0
|14.
|Кертанов Константин
|2
|0
|15.
|Прошляков Данила
|2
|0
|16.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|4
|1
|2.
|Божин Сергей
|5
|0
|3.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|4.
|Чернов Никита
|2
|1
|5.
|Голенков Егор
|3
|0
|6.
|Ежов Роман
|3
|0
|7.
|Карпов Максим
|1
|1
|8.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|9.
|Витюгов Максим
|2
|0
|10.
|Фролов Евгений
|1
|0
|11.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|12.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|13.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|14.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|15.
|Сергеев Иван
|1
|0
|16.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|17.
|Пруцев Данил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|31.25% (10)
|Крылья Советов
|10.53% (4)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|23.68% (9)
|10.53% (4)
|26.32% (10)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь
Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|40 - 11
|39
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|26 - 12
|39
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 12
|37
|4.
|Оренбург
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|26 - 12
|37
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|31 - 16
|34
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 21
|32
|7.
|Алания
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|33 - 21
|31
|8.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 16
|31
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|25 - 20
|29
|10.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 25
|27
|11.
|Чайка
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|19 - 22
|26
|12.
|Волгарь
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 20
|24
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 21
|24
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|11 - 25
|23
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 26
|23
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|17.
|Факел
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|11 - 18
|15
|18.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|13 - 27
|14
|19.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|10 - 26
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|13 - 30
|12
|21.
|Томь
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 23
|10
|22.
|Шинник
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 36
|10
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Крылья Советов
Исход игры
Торпедо Москва
25% (12)
Ничья
47.9% (23)
Крылья Советов
27.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
38.3% (18)
Меньше
61.7% (29)
Обе команды забьют
Да
80.85% (38)
Нет
19.15% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.8% (21)
2:1 Торпедо Москва
18.8% (9)
1:2 Крылья Советов
14.6% (7)
0:2 Крылья Советов
10.4% (5)
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