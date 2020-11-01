Копенгаген
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Паркен
Люнгбю
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
-
-
Главный тренер: Hjalte Bo Noerregaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Victor TorpПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Emil Kornvig
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильчек Камиль
|4
|0.57
|2.
|Винд Жонас
|3 (2)
|0.43
|3.
|Анкерсен Петер
|1
|0.14
|4.
|Фальк Расмус
|1
|0.14
|5.
|Бойлесен Николай
|1
|0.14
|6.
|Бенгтссон Пьер
|0
|0
|7.
|Фишер Виктор
|0
|0
|8.
|Бартолец Карло
|0
|0
|9.
|Дарами Мохаммед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nikolaj Geertsen
|1
|0.14
|2.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.14
|3.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.14
|4.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.14
|5.
|Kasper Joergensen5
|1
|0.14
|6.
|Andre Riel
|0
|0
|7.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|8.
|Rasmus Thellufsen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кауфманн Миккель
|3
|1
|2.
|Зека Карлос
|3
|0
|3.
|Вильчек Камиль
|2
|0
|4.
|Йоргенсен Матиас
|1
|0
|5.
|Овьедо Брайан
|1
|0
|6.
|Йонссон Карл-Йохан
|1
|0
|7.
|Нельссон Виктор
|1
|0
|8.
|Пеп Мас
|1
|0
|9.
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромер Марсель
|1
|1
|2.
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|3.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|4.
|Andre Riel
|0
|1
|5.
|Nikolaj Geertsen
|1
|0
|6.
|Грегор Паскаль
|1
|0
|7.
|Хебо Матиас
|1
|0
|8.
|Victor Torp
|1
|0
|9.
|Frederik Winther2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Копенгаген
|40% (4)
|10% (1)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|Люнгбю
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: + = -Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека
Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд
Люнгбю Последние 20 матчей: + = -Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск
Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Люнгбю: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Копенгаген 5:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Люнгбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:2 Копенгаген Кубок Люнгбю 1:3 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Копенгаген САС Лигаен Люнгбю 1:2 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:2 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 4:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:0 Копенгаген Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Вайле
|7
|4
|1
|2
|15 - 13
|13
|3.
|Митьюлланд
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|4.
|Брондбю
|6
|4
|0
|2
|11 - 10
|12
|5.
|Орхус
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|6.
|Нордшелланн
|7
|3
|2
|2
|15 - 10
|11
|7.
|Оденсе
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|8.
|Ольборг
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|9.
|Копенгаген
|0:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|10.
|Раннерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 7
|7
|11.
|Люнгбю
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|12.
|Хорсенс
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Копенгаген» – «Люнгбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Копенгаген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люнгбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Копенгаген» – «Люнгбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|12.00
|1.01
|12.00
|1.01
|3.75
|1.25
|3.95
|1.23
|—
|—
|1.97
|1.77
|2.15
|1.70
|1.91
|1.89
|1.70
|2.15
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.30
|3.35
|1.12
|5.55
|1.08
|6.70
|1.03
|10.00
|1.01
|12.00
|
|—
|—
|—
|—
|4.75
|1.14
|3.90
|1.22
|—
|—
|2.43
|1.53
|—
|—
|1.93
|1.87
|—
|—
|1.62
|2.44
|—
|—
|1.32
|3.38
|1.23
|3.98
|1.08
|6.60
|1.06
|7.00
|1.00
|11.25
|
|—
|—
|—
|—
|3.50
|1.32
|2.65
|1.51
|2.13
|1.77
|1.85
|2.02
|1.65
|2.33
|1.43
|2.93
|1.74
|2.18
|1.29
|3.75
|1.49
|2.72
|—
|—
|1.24
|4.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—