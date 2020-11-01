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  3. Дания
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Люнгбю
0' 26'
21
Йонссон
Карл-Йохан
22
Анкерсен
Петер
25
Йоргенсен
Матиас
4
Нельссон
Виктор
20
Бойлесен
Николай
11
Дарами
Мохаммед
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
7
Фишер
Виктор
9
Вильчек
Камиль
23
Винд
Жонас
31
Thomas
Mikkelsen
III
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther2
3
Хамалайнен
Брайан
21
Хебо
Матиас
30
Ромер
Марсель
29
Victor
Torp
9
Фосгаард
Лассе
7
Нильсен
Эмиль
19
Magnus
Warming
Копенгаген
4-4-2
Люнгбю
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 4 0.57
2. Винд Жонас 3 (2) 0.43
3. Анкерсен Петер 1 0.14
4. Фальк Расмус 1 0.14
5. Бойлесен Николай 1 0.14
6. Бенгтссон Пьер 0 0
7. Фишер Виктор 0 0
8. Бартолец Карло 0 0
9. Дарами Мохаммед 0 0
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nikolaj Geertsen 1 0.14
2. Якобсен Кристиан II 1 0.14
3. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.14
4. Нильсен Эмиль 1 0.14
5. Kasper Joergensen5 1 0.14
6. Andre Riel 0 0
7. Гюткьяер Фредерик 0 0
8. Rasmus Thellufsen 0 0

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Кауфманн Миккель 3 1
2. Зека Карлос 3 0
3. Вильчек Камиль 2 0
4. Йоргенсен Матиас 1 0
5. Овьедо Брайан 1 0
6. Йонссон Карл-Йохан 1 0
7. Нельссон Виктор 1 0
8. Пеп Мас 1 0
9. Дарами Мохаммед 1 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Ромер Марсель 1 1
2. Хамалайнен Брайан 2 0
3. Гюткьяер Фредерик 2 0
4. Andre Riel 0 1
5. Nikolaj Geertsen 1 0
6. Грегор Паскаль 1 0
7. Хебо Матиас 1 0
8. Victor Torp 1 0
9. Frederik Winther2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Копенгаген 40% (4) 10% (1) 0 10% (1) 30% (3) 10% (1)
 Люнгбю 20% (1) 0 40% (2) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: + = -
Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека
Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд
Люнгбю Последние 20 матчей: + = -
Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск
Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Люнгбю: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Люнгбю 2:2 Копенгаген Товарищеские матчи Люнгбю 1:4 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Люнгбю Суперлига Дании Копенгаген 2:3 Люнгбю Товарищеские матчи
Копенгаген 5:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Люнгбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:2 Копенгаген Кубок Люнгбю 1:3 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Копенгаген САС Лигаен Люнгбю 1:2 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:2 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 4:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:0 Копенгаген Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 6 4 1 1 12 - 8 13
2. Вайле 7 4 1 2 15 - 13 13
3. Митьюлланд 7 4 1 2 11 - 11 13
4. Брондбю 6 4 0 2 11 - 10 12
5. Орхус 6 3 2 1 13 - 7 11
6. Нордшелланн 7 3 2 2 15 - 10 11
7. Оденсе 7 3 1 3 11 - 11 10
8. Ольборг 6 2 2 2 6 - 8 8
9. Копенгаген 0:0 7 2 2 3 10 - 11 8
10. Раннерс 7 2 1 4 9 - 7 7
11. Люнгбю 0:0 7 0 3 4 5 - 13 3
12. Хорсенс 7 0 2 5 4 - 13 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Люнгбю
1.52
5.85
9.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.28 5.50 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 4.50 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.29 5.85 10.25
  1.52 4.30 6.51

Самый высокий коэффициент на матч «Копенгаген» – «Люнгбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Копенгаген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люнгбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Копенгаген» – «Люнгбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 12.00 1.01 3.75 1.25 3.95 1.23 1.97 1.77 2.15 1.70 1.91 1.89 1.70 2.15 1.35 3.05 1.30 3.35 1.12 5.55 1.08 6.70 1.03 10.00 1.01 12.00
4.75 1.14 3.90 1.22 2.43 1.53 1.93 1.87 1.62 2.44 1.32 3.38 1.23 3.98 1.08 6.60 1.06 7.00 1.00 11.25
3.50 1.32 2.65 1.51 2.13 1.77 1.85 2.02 1.65 2.33 1.43 2.93 1.74 2.18 1.29 3.75 1.49 2.72 1.24 4.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.62 1.45 2.46 1.47 1.28 3.45 1.22 3.90 1.04 9.00
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
2.21 1.71 1.82 2.07 1.41 3.02 1.28 3.85 1.68 2.29 1.47 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.30
5.15 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.78
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.50 1.25
Где смотреть матч Копенгаген 0:0 Люнгбю онлайн

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