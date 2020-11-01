Копенгаген
4:2
Конец матча
Стадион: Паркен Зрители: 300
Люнгбю
1:0
42' ГолВинд Жонас
2:0
44' Гол в свои воротаХебо Матиас
46' Желтая карточкаХебо Матиас
49' Желтая карточкаЙоргенсен Матиас
2:1
50' ГолФосгаард Лассе
2:2
54' ГолVictor Torp
3:2
56' ГолВинд Жонас
4:2
60' ГолВильчек Камиль
69' Желтая карточкаЗека Карлос
72' Вторая желтая карточкаЗека Карлос
90' Желтая карточкаГаммельбю Йенс-Мартин
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
-
-
Главный тренер: Hjalte Bo Noerregaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Victor TorpПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Emil Kornvig
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
42'
1:0
44'
2:0
46'
49'
50'
54'
2:2
56'
3:2
60'
4:2
69'
72'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винд Жонас
|5 (2)
|0.71
|2.
|Вильчек Камиль
|5
|0.71
|3.
|Фальк Расмус
|1
|0.14
|4.
|Бойлесен Николай
|1
|0.14
|5.
|Анкерсен Петер
|1
|0.14
|6.
|Бенгтссон Пьер
|0
|0
|7.
|Фишер Виктор
|0
|0
|8.
|Бартолец Карло
|0
|0
|9.
|Дарами Мохаммед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.14
|2.
|Nikolaj Geertsen
|1
|0.14
|3.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.14
|4.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.14
|5.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.14
|6.
|Victor Torp
|1
|0.14
|7.
|Kasper Joergensen5
|1
|0.14
|8.
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|9.
|Andre Riel
|0
|0
|10.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|11.
|Rasmus Thellufsen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зека Карлос
|4
|1
|2.
|Кауфманн Миккель
|3
|1
|3.
|Вильчек Камиль
|2
|0
|4.
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|5.
|Овьедо Брайан
|1
|0
|6.
|Йонссон Карл-Йохан
|1
|0
|7.
|Нельссон Виктор
|1
|0
|8.
|Пеп Мас
|1
|0
|9.
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромер Марсель
|1
|1
|2.
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|3.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|4.
|Хебо Матиас
|2
|0
|5.
|Andre Riel
|0
|1
|6.
|Nikolaj Geertsen
|1
|0
|7.
|Грегор Паскаль
|1
|0
|8.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|9.
|Victor Torp
|1
|0
|10.
|Frederik Winther2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Копенгаген
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|Люнгбю
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +7 =3 -10Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека
Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =5 -7Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск
Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Люнгбю: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Копенгаген 5:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Люнгбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:2 Копенгаген Кубок Люнгбю 1:3 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Копенгаген САС Лигаен Люнгбю 1:2 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:2 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 4:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:0 Копенгаген Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Вайле
|7
|4
|1
|2
|15 - 13
|13
|3.
|Брондбю
|0:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|4.
|Митьюлланд
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|5.
|Орхус
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|6.
|Нордшелланн
|7
|3
|2
|2
|15 - 10
|11
|7.
|Копенгаген
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Оденсе
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|9.
|Ольборг
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|10.
|Раннерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 7
|7
|11.
|Хорсенс
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Копенгаген» – «Люнгбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Копенгаген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люнгбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Копенгаген» – «Люнгбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.25
|7.25
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|
|7.77
|1.05
|12.00
|1.01
|2.62
|1.45
|—
|—
|3.95
|1.23
|—
|—
|5.10
|1.14
|2.15
|1.70
|1.91
|1.89
|1.70
|2.15
|2.00
|1.76
|—
|—
|1.30
|3.35
|—
|—
|1.30
|3.30
|1.08
|6.70
|3.55
|1.27
|1.01
|12.00
|2.01
|1.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.02
|11.00
|
|—
|—
|—
|—
|4.75
|1.14
|—
|—
|3.90
|1.22
|—
|—
|2.43
|1.53
|—
|—
|1.93
|1.87
|—
|—
|1.62
|2.44
|—
|—
|1.32
|3.38
|—
|—
|1.23
|3.98
|1.08
|6.60
|1.06
|7.00
|1.00
|11.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|7.48
|1.10
|—
|—
|2.51
|1.56
|2.18
|1.73
|1.85
|2.03
|1.62
|2.38
|5.73
|1.15
|1.65
|2.33
|1.43
|2.93
|2.63
|1.52
|2.10
|1.79
|1.83
|2.04
|1.56
|2.52
|1.43
|2.95
|1.34
|3.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.59
|2.41
|2.74
|1.49
|2.14
|1.76
|1.69
|2.25
|1.49
|2.73
|1.11
|7.04