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  3. Дания
Копенгаген
4:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Люнгбю
0'
1:0
42' Гол
Винд Жонас
2:0
44' Гол в свои ворота
Хебо Матиас
46' Желтая карточка
Хебо Матиас
49' Желтая карточка
Йоргенсен Матиас
2:1
50' Гол
Фосгаард Лассе
2:2
54' Гол
Victor Torp
3:2
56' Гол
Винд Жонас
4:2
60' Гол
Вильчек Камиль
69' Желтая карточка
Зека Карлос
72' Вторая желтая карточка
Зека Карлос
90' Желтая карточка
Гаммельбю Йенс-Мартин
90'+5
21
Йонссон
Карл-Йохан
22
Анкерсен
Петер
25
Йоргенсен
Матиас
4
Нельссон
Виктор
20
Бойлесен
Николай
11
Дарами
Мохаммед
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
7
Фишер
Виктор
9
Вильчек
Камиль
23
Винд
Жонас
31
Thomas
Mikkelsen
III
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther2
3
Хамалайнен
Брайан
21
Хебо
Матиас
30
Ромер
Марсель
29
Victor
Torp
9
Фосгаард
Лассе
7
Нильсен
Эмиль
19
Magnus
Warming
Копенгаген
4-4-2
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

42'
Винд Жонас
(Фишер Виктор)
1:0
44'
Хебо Матиас
2:0
46'
 
Хебо Матиас
49'
Йоргенсен Матиас
 
50'
2:1
Фосгаард Лассе
(Хамалайнен Брайан)
54'
2:2
Victor Torp
(Фосгаард Лассе)
56'
Винд Жонас
(Бойлесен Николай)
3:2
60'
Вильчек Камиль
(Фальк Расмус)
4:2
69'
Зека Карлос
 
69'
 
Якобсен Кристиан II
Magnus Warming
69'
 
Rasmus Thellufsen
Хебо Матиас
70'
 
Kasper Enghardt
Victor Torp
72'
Зека Карлос
 
80'
Пеп Мас
Вильчек Камиль
 
80'
Бенгтссон Пьер
Бойлесен Николай
 
84'
 
Emil Kornvig
Ромер Марсель
84'
 
Грегор Паскаль
Фосгаард Лассе
90'
 
Гаммельбю Йенс-Мартин

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винд Жонас 5 (2) 0.71
2. Вильчек Камиль 5 0.71
3. Фальк Расмус 1 0.14
4. Бойлесен Николай 1 0.14
5. Анкерсен Петер 1 0.14
6. Бенгтссон Пьер 0 0
7. Фишер Виктор 0 0
8. Бартолец Карло 0 0
9. Дарами Мохаммед 0 0
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фосгаард Лассе 1 0.14
2. Nikolaj Geertsen 1 0.14
3. Якобсен Кристиан II 1 0.14
4. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.14
5. Нильсен Эмиль 1 0.14
6. Victor Torp 1 0.14
7. Kasper Joergensen5 1 0.14
8. Хамалайнен Брайан 0 0
9. Andre Riel 0 0
10. Гюткьяер Фредерик 0 0
11. Rasmus Thellufsen 0 0

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 4 1
2. Кауфманн Миккель 3 1
3. Вильчек Камиль 2 0
4. Йоргенсен Матиас 2 0
5. Овьедо Брайан 1 0
6. Йонссон Карл-Йохан 1 0
7. Нельссон Виктор 1 0
8. Пеп Мас 1 0
9. Дарами Мохаммед 1 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Ромер Марсель 1 1
2. Хамалайнен Брайан 2 0
3. Гюткьяер Фредерик 2 0
4. Хебо Матиас 2 0
5. Andre Riel 0 1
6. Nikolaj Geertsen 1 0
7. Грегор Паскаль 1 0
8. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
9. Victor Torp 1 0
10. Frederik Winther2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Копенгаген 30.77% (4) 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1)
 Люнгбю 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека
Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск
Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Люнгбю: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Люнгбю 2:2 Копенгаген Товарищеские матчи Люнгбю 1:4 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Люнгбю Суперлига Дании Копенгаген 2:3 Люнгбю Товарищеские матчи
Копенгаген 5:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Люнгбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:2 Копенгаген Кубок Люнгбю 1:3 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Копенгаген САС Лигаен Люнгбю 1:2 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 3:2 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 3:0 Люнгбю САС Лигаен Копенгаген 4:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:0 Копенгаген Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 6 4 1 1 12 - 8 13
2. Вайле 7 4 1 2 15 - 13 13
3. Брондбю 0:0 7 4 1 2 11 - 10 13
4. Митьюлланд 7 4 1 2 11 - 11 13
5. Орхус 6 3 2 1 13 - 7 11
6. Нордшелланн 7 3 2 2 15 - 10 11
7. Копенгаген 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Оденсе 7 3 1 3 11 - 11 10
9. Ольборг 0:0 7 2 3 2 6 - 8 9
10. Раннерс 7 2 1 4 9 - 7 7
11. Хорсенс 7 0 2 5 4 - 13 2
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 17 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.05 21.00 55.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 13.00 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.29 5.85 10.25
  1.70 3.54 5.89

Самый высокий коэффициент на матч «Копенгаген» – «Люнгбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Копенгаген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люнгбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Копенгаген» – «Люнгбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 8.5 8.5
7.77 1.05 12.00 1.01 2.62 1.45 3.95 1.23 5.10 1.14 2.15 1.70 1.91 1.89 1.70 2.15 2.00 1.76 1.30 3.35 1.30 3.30 1.08 6.70 3.55 1.27 1.01 12.00 2.01 1.75 1.17 4.70 1.02 11.00
4.75 1.14 3.90 1.22 2.43 1.53 1.93 1.87 1.62 2.44 1.32 3.38 1.23 3.98 1.08 6.60 1.06 7.00 1.00 11.25
7.48 1.10 2.51 1.56 2.18 1.73 1.85 2.03 1.62 2.38 5.73 1.15 1.65 2.33 1.43 2.93 2.63 1.52 2.10 1.79 1.83 2.04 1.56 2.52 1.43 2.95 1.34 3.37 1.59 2.41 2.74 1.49 2.14 1.76 1.69 2.25 1.49 2.73 1.11 7.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 2.46 1.47 1.04 9.00 1.22 3.90 1.04 9.00
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
1.30 3.70 1.16 5.65 1.41 3.02 1.28 3.85 1.68 2.29 1.47 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.30
5.15 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.50 1.25
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