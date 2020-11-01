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  3. Дания
Ольборг
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Брондбю
0' 17'
1
Ринне
Якоб
2
Kristoffer
Pallesen
26
Теландер
Расмус
31
Гранли
Даниэль
25
Frederik
Boersting
6
Pedro
Ferreira2
7
Хильемарк
Оскар
3
Альманн
Якоб
10
Андерсен
Лукас
11
Прица
Тим
8
Фоссум
Ивер
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
22
Радошевич
Йосип
19
Morten
Frendrup
18
Линнстрем
Йеспер
29
Peter
Bjur
9
Павлович
Андрия
11
Уре
Микаэль
Ольборг
3-4-3
Брондбю
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 2 0.29
2. Frederik Boersting 2 0.29
3. Ван Веерт Том 2 (1) 0.29
4. Альманн Якоб 0 0
5. Куск Каспер 0 0
6. Окоре Жорес 0 0
7. Андерсен Лукас 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнстрем Йеспер 3 0.43
2. Уре Микаэль 2 0.29
3. Хедлунд Симон 2 0.29
4. Рустед Сигурд 2 0.29
5. Кристенсен Лассе 1 0.14
6. Andreas Bruus 1 0.14
7. Радошевич Йосип 0 0
8. Morten Frendrup 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Pedro Ferreira2 3 0
2. Хильемарк Оскар 2 0
3. Прица Тим 0 1
4. Kristoffer Pallesen 1 0
5. Окоре Жорес 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 3 1
2. Швебе Марвин 1 0
3. Радошевич Йосип 1 0
4. Павлович Андрия 1 0
5. Уре Микаэль 1 0
6. Andreas Bruus 1 0
7. Линнстрем Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Брондбю 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: + = -
Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг
Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг
Брондбю Последние 20 матчей: + = -
Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс
Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Брондбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брондбю 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании
Брондбю 1:0 Ольборг Кубок Брондбю 3:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:3 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 4:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Брондбю Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 6 4 1 1 12 - 8 13
2. Вайле 7 4 1 2 15 - 13 13
3. Брондбю 0:0 7 4 1 2 11 - 10 13
4. Митьюлланд 7 4 1 2 11 - 11 13
5. Орхус 6 3 2 1 13 - 7 11
6. Нордшелланн 7 3 2 2 15 - 10 11
7. Копенгаген 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Оденсе 7 3 1 3 11 - 11 10
9. Ольборг 0:0 7 2 3 2 6 - 8 9
10. Раннерс 7 2 1 4 9 - 7 7
11. Хорсенс 7 0 2 5 4 - 13 2
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Брондбю
2.31
3.65
3.16
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.40 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.40 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.27 3.44 3.14
  2.28 3.65 3.16

Самый высокий коэффициент на матч «Ольборг» – «Брондбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ольборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брондбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ольборг» – «Брондбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.70 1.03 4.10 1.21 3.25 1.31 2.14 1.71 1.91 1.89 1.68 2.18 1.38 2.70 1.21 4.20 1.16 4.80 1.05 8.40 1.03 9.00
9.90 1.01 9.50 1.03 3.98 1.23 3.32 1.33 2.19 1.75 1.64 2.26 1.41 2.82 1.19 4.35 1.15 4.95 1.04 7.90
4.54 1.22 2.65 1.52 2.21 1.72 1.97 1.92 1.71 2.23 1.55 2.56 1.45 2.86 1.16 5.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.69 1.49 2.50 1.17 4.70
3.15 1.36 2.15 1.70 1.53 2.53 1.19 4.75 1.13 6.00
3.39 1.35 2.80 1.48 2.21 1.74 1.72 2.20 1.51 2.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.78 1.97 1.33 3.10
4.30 1.22 3.04 1.38 1.87 1.93 1.40 2.95 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.28
Букмекер Да Нет
3.90 1.21
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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