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  3. Дания
Ольборг
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Брондбю
0'
1:0
32' Гол
Фоссум Ивер
39' Желтая карточка
Pedro Ferreira2
1:1
39' Гол
Уре Микаэль
52' Желтая карточка
Павлович Андрия
83' Желтая карточка
Kristoffer Pallesen
2:1
85' Гол
Ван Веерт Том
90'+6
1
Ринне
Якоб
2
Kristoffer
Pallesen
26
Теландер
Расмус
31
Гранли
Даниэль
25
Frederik
Boersting
6
Pedro
Ferreira2
7
Хильемарк
Оскар
3
Альманн
Якоб
10
Андерсен
Лукас
11
Прица
Тим
8
Фоссум
Ивер
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
22
Радошевич
Йосип
19
Morten
Frendrup
18
Линнстрем
Йеспер
29
Peter
Bjur
9
Павлович
Андрия
11
Уре
Микаэль
Ольборг
3-4-3
Брондбю
3-5-2

Ход матча

32'
Фоссум Ивер
(Прица Тим)
1:0
39'
Pedro Ferreira2
 
39'
1:1
Уре Микаэль
(Peter Bjur)
46'
Куск Каспер
Фоссум Ивер
 
52'
 
Павлович Андрия
57'
Ван Веерт Том
Прица Тим
 
65'
 
Хедлунд Симон
Уре Микаэль
65'
 
Чорлу Резан
Линнстрем Йеспер
73'
Нкада Тимоте
Андерсен Лукас
 
79'
 
Anis Ben Slimane
Радошевич Йосип
83'
Kristoffer Pallesen
 
85'
Ван Веерт Том
(Куск Каспер)
2:1
88'
 
Бёркеейет Тобиас
Херманнссон Хьёртур
90'
Окоре Жорес
Альманн Якоб
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 3 0.43
2. Ван Веерт Том 3 (1) 0.43
3. Frederik Boersting 2 0.29
4. Альманн Якоб 0 0
5. Куск Каспер 0 0
6. Окоре Жорес 0 0
7. Андерсен Лукас 0 0
8. Прица Тим 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уре Микаэль 3 0.43
2. Линнстрем Йеспер 3 0.43
3. Хедлунд Симон 2 0.29
4. Рустед Сигурд 2 0.29
5. Кристенсен Лассе 1 0.14
6. Andreas Bruus 1 0.14
7. Радошевич Йосип 0 0
8. Peter Bjur 0 0
9. Morten Frendrup 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Pedro Ferreira2 4 0
2. Kristoffer Pallesen 2 0
3. Хильемарк Оскар 2 0
4. Прица Тим 0 1
5. Окоре Жорес 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 3 1
2. Павлович Андрия 2 0
3. Швебе Марвин 1 0
4. Радошевич Йосип 1 0
5. Уре Микаэль 1 0
6. Andreas Bruus 1 0
7. Линнстрем Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Брондбю 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг
Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс
Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Брондбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брондбю 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании
Брондбю 1:0 Ольборг Кубок Брондбю 3:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:3 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 4:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Брондбю Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 6 4 1 1 12 - 8 13
2. Вайле 7 4 1 2 15 - 13 13
3. Митьюлланд 7 4 1 2 11 - 11 13
4. Брондбю 7 4 0 3 12 - 12 12
5. Орхус 6 3 2 1 13 - 7 11
6. Нордшелланн 7 3 2 2 15 - 10 11
7. Ольборг 7 3 2 2 8 - 9 11
8. Копенгаген 7 3 1 3 14 - 13 10
9. Оденсе 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Раннерс 7 2 1 4 9 - 7 7
11. Хорсенс 7 0 2 5 4 - 13 2
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 17 2
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Основное время
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Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 1.75 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.27 3.44 3.14
  4.07 1.64 5.40

Самый высокий коэффициент на матч «Ольборг» – «Брондбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ольборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брондбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ольборг» – «Брондбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.00 1.10 9.70 1.03 2.42 1.52 3.25 1.31 2.00 1.28 1.91 1.89 1.68 2.18 1.17 4.70 1.21 4.20 1.01 12.60 1.05 8.40 1.05 8.50
9.90 1.01 9.50 1.03 3.98 1.23 3.32 1.33 2.19 1.75 1.64 2.26 1.41 2.82 1.19 4.35 1.15 4.95 1.04 7.90
6.69 1.12 2.78 1.47 2.37 1.62 3.06 1.40 1.81 2.08 1.51 2.65 1.22 4.49 1.68 2.28 1.13 6.49 1.68 2.26 1.42 2.97 1.11 7.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 2.17 1.69 1.05 8.50 1.17 4.70 1.04 9.00
3.15 1.36 2.15 1.70 1.53 2.53 1.19 4.75 1.13 6.00
2.09 1.80 1.71 2.20 1.34 3.38 1.72 2.20 1.34 3.42 1.18 5.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.78 1.97 1.33 3.10
4.30 1.22 3.04 1.38 1.87 1.93 1.40 2.95 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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