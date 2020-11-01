Ольборг
2:1
Конец матча
Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 300
Брондбю
1:0
32' ГолФоссум Ивер
39' Желтая карточкаPedro Ferreira2
1:1
39' ГолУре Микаэль
52' Желтая карточкаПавлович Андрия
83' Желтая карточкаKristoffer Pallesen
2:1
85' ГолВан Веерт Том
11
Прица
Тим
29
Peter
Bjur
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Прица ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Куск КасперНападающий
-
19 Нкада ТимотеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Feher
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Peter BjurПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
32'
1:0
39'
39'
1:1
52'
85'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фоссум Ивер
|3
|0.43
|2.
|Ван Веерт Том
|3 (1)
|0.43
|3.
|Frederik Boersting
|2
|0.29
|4.
|Альманн Якоб
|0
|0
|5.
|Куск Каспер
|0
|0
|6.
|Окоре Жорес
|0
|0
|7.
|Андерсен Лукас
|0
|0
|8.
|Прица Тим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уре Микаэль
|3
|0.43
|2.
|Линнстрем Йеспер
|3
|0.43
|3.
|Хедлунд Симон
|2
|0.29
|4.
|Рустед Сигурд
|2
|0.29
|5.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.14
|6.
|Andreas Bruus
|1
|0.14
|7.
|Радошевич Йосип
|0
|0
|8.
|Peter Bjur
|0
|0
|9.
|Morten Frendrup
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Pedro Ferreira2
|4
|0
|2.
|Kristoffer Pallesen
|2
|0
|3.
|Хильемарк Оскар
|2
|0
|4.
|Прица Тим
|0
|1
|5.
|Окоре Жорес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|3
|1
|2.
|Павлович Андрия
|2
|0
|3.
|Швебе Марвин
|1
|0
|4.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|5.
|Уре Микаэль
|1
|0
|6.
|Andreas Bruus
|1
|0
|7.
|Линнстрем Йеспер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ольборг
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Брондбю
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг
Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =5 -4Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс
Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю Брондбю 1:1 Копенгаген Митьюлланд 0:0 Брондбю
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Брондбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брондбю 1:0 Ольборг Кубок Брондбю 3:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:3 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 4:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Брондбю Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Вайле
|7
|4
|1
|2
|15 - 13
|13
|3.
|Митьюлланд
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|4.
|Брондбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 12
|12
|5.
|Орхус
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|6.
|Нордшелланн
|7
|3
|2
|2
|15 - 10
|11
|7.
|Ольборг
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Копенгаген
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|9.
|Оденсе
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Раннерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 7
|7
|11.
|Хорсенс
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ольборг» – «Брондбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ольборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брондбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ольборг» – «Брондбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|6.00
|1.10
|9.70
|1.03
|2.42
|1.52
|—
|—
|3.25
|1.31
|—
|—
|2.00
|1.28
|1.91
|1.89
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.21
|4.20
|1.01
|12.60
|1.05
|8.40
|1.05
|8.50
|
|9.90
|1.01
|9.50
|1.03
|3.98
|1.23
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.75
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.41
|2.82
|—
|—
|1.19
|4.35
|1.15
|4.95
|1.04
|7.90
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|6.69
|1.12
|2.78
|1.47
|2.37
|1.62
|3.06
|1.40
|1.81
|2.08
|1.51
|2.65
|1.22
|4.49
|1.68
|2.28
|1.13
|6.49
|1.68
|2.26
|1.42
|2.97
|1.11
|7.17
|—
|—
|—
|—