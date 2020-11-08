Ян
1:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Jahnstadion Regensburg
Оснабрюк
1:0
12' ГолАльберс Андреас
1:1
21' ПенальтиКерк Себастьян
29' Желтая карточкаХеннинг Брайан
30
Кунц
Кевин
33
Эльведи
Ян
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
27
Ихорст
Лук
- Основной состав
-
30 Кунц КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бак ТомЗащитник
- Защитник
-
27 Опоку АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Беккер АндреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
- Защитник
-
27 Ихорст ЛукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мёллер ТимЗащитник
-
17 Сушач АдамЗащитник
-
13 Райхель КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
-
25 Кёлер СвенПолузащитник
-
Главный тренер: Marco Grote
Ход матча
12'
21'
1:1
29'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альберс Андреас
|4
|0.57
|2.
|Вренези Альбион
|2
|0.29
|3.
|Безушков Макс
|2 (1)
|0.29
|4.
|Штольце Себастьян
|1
|0.14
|5.
|Хайн Оливер
|0
|0
|6.
|Векессер Эрик
|0
|0
|7.
|Хайстер Флориан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.43
|2.
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.14
|3.
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.14
|4.
|Бирман Тимо
|1
|0.14
|5.
|Ихорст Лук
|1
|0.14
|6.
|Айдини Басхким
|1
|0.14
|7.
|Райхель Кен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нахрайнер Себастьян
|4
|0
|2.
|Гимбер Бенедикт
|1
|1
|3.
|Хайн Оливер
|2
|0
|4.
|Векессер Эрик
|2
|0
|5.
|Вренези Альбион
|2
|0
|6.
|Безушков Макс
|2
|0
|7.
|Мориц Кристоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Айдини Басхким
|1
|1
|2.
|Хеннинг Брайан
|2
|0
|3.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0
|4.
|Марк Хейдер
|1
|0
|5.
|Райхель Кен
|1
|0
|6.
|Сантос Кристиан
|1
|0
|7.
|Керк Себастьян
|1
|0
|8.
|Таффертсхофер Ульрих
|1
|0
|9.
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|10.
|Рейс Людовит
|1
|0
|11.
|Кюн Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ян
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Оснабрюк
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: +6 =9 -5Падерборн 3:1 Ян Ян 3:0 Айнтрахт Бр Фортуна 2:2 Ян Ян 1:0 Карлсруэ
Оснабрюк Последние 20 матчей: +6 =11 -3Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк
Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Арминия 1:1 Оснабрюк
Последние игры между собой
Ян: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Оснабрюк: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Падерборн
|3:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|5.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|6.
|Оснабрюк
|1:1 Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|8.
|Ян
|1:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Дармштадт
|0:3 Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Фортуна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|15.
|Карлсруэ
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Санкт-Паули
|0:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|17.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 18
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ян» – «Оснабрюк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оснабрюк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ян» – «Оснабрюк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|9.50
|1.03
|8.30
|1.04
|3.45
|1.28
|—
|—
|2.70
|1.44
|2.14
|1.71
|6.50
|1.09
|1.70
|2.17
|1.50
|2.40
|2.42
|1.52
|1.16
|5.30
|1.45
|2.62
|1.04
|9.60
|1.14
|5.20
|1.03
|10.00
|
|8.40
|1.03
|7.60
|1.06
|3.70
|1.26
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.53
|2.50
|1.40
|2.86
|1.16
|4.50
|1.11
|5.35
|1.02
|9.20
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.44
|1.33
|3.00
|1.42
|2.55
|1.55
|2.04
|1.84
|1.77
|2.11
|1.59
|2.44
|1.55
|2.56
|1.29
|3.77
|—
|—
|1.13
|6.53
|—
|—
|—
|—
|—
|—