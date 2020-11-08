  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Ян
1:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Оснабрюк
0'
1:0
12' Гол
Альберс Андреас
1:1
21' Пенальти
Керк Себастьян
29' Желтая карточка
Хеннинг Брайан
30'
30
Кунц
Кевин
13
Векессер
Эрик
28
Нахрайнер
Себастьян
33
Эльведи
Ян
11
Хайстер
Флориан
8
Вренези
Альбион
6
Саллер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
22
Штольце
Себастьян
21
Шнайдер
Ян-Марк
19
Альберс
Андреас
22
Кюн
Филипп
7
Айдини
Басхким
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
5
Энгель
Константин
27
Ихорст
Лук
29
Хеннинг
Брайан
8
Таффертсхофер
Ульрих
6
Рейс
Людовит
37
Керк
Себастьян
14
Аменийдо
Этьенн
Ян
4-4-2
Оснабрюк
4-5-1

Ход матча

12'
Альберс Андреас
(Хайстер Флориан)
1:0
21'
1:1
Керк Себастьян
29'
 
Хеннинг Брайан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альберс Андреас 4 0.57
2. Вренези Альбион 2 0.29
3. Безушков Макс 2 (1) 0.29
4. Штольце Себастьян 1 0.14
5. Хайн Оливер 0 0
6. Векессер Эрик 0 0
7. Хайстер Флориан 0 0
Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантос Кристиан 3 (1) 0.43
2. Керк Себастьян 1 (1) 0.14
3. Аменийдо Этьенн 1 0.14
4. Бирман Тимо 1 0.14
5. Ихорст Лук 1 0.14
6. Айдини Басхким 1 0.14
7. Райхель Кен 0 0

Карточки

Ян
# Игрок      
1. Нахрайнер Себастьян 4 0
2. Гимбер Бенедикт 1 1
3. Хайн Оливер 2 0
4. Векессер Эрик 2 0
5. Вренези Альбион 2 0
6. Безушков Макс 2 0
7. Мориц Кристоф 1 0
Оснабрюк
# Игрок      
1. Айдини Басхким 1 1
2. Хеннинг Брайан 2 0
3. Аменийдо Этьенн 2 0
4. Марк Хейдер 1 0
5. Райхель Кен 1 0
6. Сантос Кристиан 1 0
7. Керк Себастьян 1 0
8. Таффертсхофер Ульрих 1 0
9. Гугганиг Лукас 1 0
10. Рейс Людовит 1 0
11. Кюн Филипп 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ян 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Оснабрюк 0 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Ян Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Падерборн 3:1 Ян Ян 3:0 Айнтрахт Бр Фортуна 2:2 Ян Ян 1:0 Карлсруэ
Дармштадт 0:0 Ян Ян 1:1 Нюрнберг Кайзерслаутерн 1:1 Ян Ян 4:1 Форвертс ЛАСК 1:1 Ян Ян 1:1 Аугсбург Мюнхен-1860 4:1 Ян Ян 0:0 Тюркючю Мюнхен Ян 0:1 Нюрнберг Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 1:1 Ян Ян 2:1 Карлсруэ Хайденхайм 4:1 Ян Ян 3:0 Дармштадт Оснабрюк 2:2 Ян Ян 2:2 Нюрнберг
Оснабрюк Последние 20 матчей: +6 =11 -3
Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк
Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Арминия 1:1 Оснабрюк

Последние игры между собой

Ян: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Оснабрюк: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Оснабрюк 2:2 Ян Бундеслига 2 Ян 3:3 Оснабрюк Бундеслига 2 Ян 1:2 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 1:2 Ян Бундеслига 3
Ян 1:1 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 2:0 Ян Бундеслига 3 Ян 0:0 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 1:0 Ян Бундеслига 3 Оснабрюк 0:1 Ян Бундеслига 3 Ян 2:2 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 1:0 Ян Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Гройтер Фюрт Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
3. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Падерборн 3:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
5. Бохум Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
6. Оснабрюк 1:1 Заявка 7 2 5 0 8 - 6 11
7. Ганновер 96 Заявка 7 3 1 3 11 - 8 10
8. Ян 1:1 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
10. Дармштадт 0:3 Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
11. Хайденхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
12. Зандхаузен Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Фортуна Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
14. Айнтрахт Бр Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
15. Карлсруэ 1:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Санкт-Паули 0:1 Заявка 7 1 4 2 12 - 12 7
17. Нюрнберг Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 0 1 6 6 - 18 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jahnstadion Regensburg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Оснабрюк
2.62
3.35
2.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.20 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 2.85 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.14 2.86
  2.58 3.16 2.98

Самый высокий коэффициент на матч «Ян» – «Оснабрюк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оснабрюк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ян» – «Оснабрюк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.50 1.03 8.30 1.04 3.45 1.28 2.70 1.44 2.14 1.71 6.50 1.09 1.70 2.17 1.50 2.40 2.42 1.52 1.16 5.30 1.45 2.62 1.04 9.60 1.14 5.20 1.03 10.00
8.40 1.03 7.60 1.06 3.70 1.26 2.83 1.43 1.99 1.91 1.53 2.50 1.40 2.86 1.16 4.50 1.11 5.35 1.02 9.20
3.44 1.33 3.00 1.42 2.55 1.55 2.04 1.84 1.77 2.11 1.59 2.44 1.55 2.56 1.29 3.77 1.13 6.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.80 1.40 2.03 1.87 1.45 2.70 1.13 5.20 1.70 2.08 1.09 6.50
2.79 1.44 1.93 1.87 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.80
2.60 1.53 2.13 1.77 1.65 2.32 1.42 2.98 1.45 2.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
4.20 1.23 2.95 1.40 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.20
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Ян 1:1 Оснабрюк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный