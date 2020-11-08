Ян
2:4
Конец матча
Стадион: Jahnstadion Regensburg
Оснабрюк
1:0
12' ГолАльберс Андреас
1:1
22' ПенальтиКерк Себастьян
29' Желтая карточкаХеннинг Брайан
1:2
41' ГолКерк Себастьян
63' Желтая карточкаСаллер Бенедикт
1:3
65' ГолАменийдо Этьенн
66' Желтая карточкаАменийдо Этьенн
71' Желтая карточкаХайстер Флориан
1:4
72' ПенальтиКерк Себастьян
2:4
75' ГолОпоку Аарон
2:4
77' Не забитый пенальтиБезушков Макс
30
Кунц
Кевин
33
Эльведи
Ян
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
27
Ихорст
Лук
- Основной состав
-
30 Кунц КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бак ТомЗащитник
- Защитник
-
27 Опоку АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Беккер АндреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
- Защитник
-
27 Ихорст ЛукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мёллер ТимЗащитник
-
17 Сушач АдамЗащитник
-
13 Райхель КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
-
25 Кёлер СвенПолузащитник
-
Главный тренер: Marco Grote
Ход матча
12'
22'
1:1
29'
41'
1:2
63'
65'
66'
71'
72'
1:4
75'
2:4
77'
2:4
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 7
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альберс Андреас
|4
|0.57
|2.
|Вренези Альбион
|2
|0.29
|3.
|Безушков Макс
|2 (1)
|0.29
|4.
|Штольце Себастьян
|1
|0.14
|5.
|Опоку Аарон
|1
|0.14
|6.
|Хайн Оливер
|0
|0
|7.
|Векессер Эрик
|0
|0
|8.
|Хайстер Флориан
|0
|0
|9.
|Калисканер Каан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Керк Себастьян
|3 (2)
|0.43
|2.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.43
|3.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0.29
|4.
|Бирман Тимо
|1
|0.14
|5.
|Ихорст Лук
|1
|0.14
|6.
|Айдини Басхким
|1
|0.14
|7.
|Райхель Кен
|0
|0
|8.
|Мультауп Маурице
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нахрайнер Себастьян
|4
|0
|2.
|Гимбер Бенедикт
|1
|1
|3.
|Хайн Оливер
|2
|0
|4.
|Векессер Эрик
|2
|0
|5.
|Вренези Альбион
|2
|0
|6.
|Безушков Макс
|2
|0
|7.
|Мориц Кристоф
|1
|0
|8.
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|9.
|Хайстер Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аменийдо Этьенн
|3
|0
|2.
|Айдини Басхким
|1
|1
|3.
|Хеннинг Брайан
|2
|0
|4.
|Марк Хейдер
|1
|0
|5.
|Райхель Кен
|1
|0
|6.
|Сантос Кристиан
|1
|0
|7.
|Керк Себастьян
|1
|0
|8.
|Таффертсхофер Ульрих
|1
|0
|9.
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|10.
|Рейс Людовит
|1
|0
|11.
|Кюн Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ян
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|Оснабрюк
|0
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: +6 =9 -5Падерборн 3:1 Ян Ян 3:0 Айнтрахт Бр Фортуна 2:2 Ян Ян 1:0 Карлсруэ
Оснабрюк Последние 20 матчей: +6 =11 -3Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк
Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Арминия 1:1 Оснабрюк
Последние игры между собой
Ян: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Оснабрюк: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|Падерборн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|6.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|8.
|Ян
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Фортуна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 9
|7
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 14
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 18
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ян» – «Оснабрюк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оснабрюк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ян» – «Оснабрюк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|9.50
|1.03
|8.30
|1.04
|3.45
|1.28
|—
|—
|2.70
|1.44
|2.14
|1.71
|6.50
|1.09
|1.70
|2.17
|1.50
|2.40
|—
|—
|4.30
|1.18
|—
|—
|1.16
|5.30
|—
|—
|2.42
|1.52
|—
|—
|1.04
|9.60
|1.27
|3.55
|1.25
|3.75
|
|8.40
|1.03
|7.60
|1.06
|3.70
|1.26
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.40
|2.86
|—
|—
|1.16
|4.50
|—
|—
|1.11
|5.35
|—
|—
|1.02
|9.20
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.44
|1.33
|3.00
|1.42
|2.55
|1.55
|2.04
|1.84
|5.84
|1.15
|1.59
|2.44
|1.55
|2.56
|2.91
|1.44
|4.27
|1.24
|3.59
|1.31
|2.89
|1.44
|2.08
|1.81
|2.12
|1.77
|1.76
|2.14
|1.40
|3.09
|1.21
|4.60
|—
|—