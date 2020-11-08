Санкт-Паули
0:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Millerntor Stadion
Карлсруэ
0:1
4' ГолТиеде Марко
23' Желтая карточкаГондорф Жером
20
Беккер
Финн
21
Тиеде
Марко
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Флэк ЛеонПолузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
24 Тащи БорисНападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Карлсон ДиркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Батмаз МаликНападающий
-
24 Гуйе БабакарНападающий
-
Главный тренер: Christian Eichner
Ход матча
4'
0:1
23'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киере Даниэль-Кофи
|3
|0.43
|2.
|Саласар Родриго
|3 (2)
|0.43
|3.
|Бенателли Рико
|1
|0.14
|4.
|Макиенок Симон
|1
|0.14
|5.
|Диттген Макс
|1
|0.14
|6.
|Бубалла Даниэль
|1
|0.14
|7.
|Виекхофф Яннес
|1
|0.14
|8.
|Дашнер Лукас
|0
|0
|9.
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хофманн Филипп
|3
|0.43
|2.
|Ванитцек Марвин
|2 (1)
|0.29
|3.
|Тиеде Марко
|1
|0.14
|4.
|Кобальд Кристоф
|1
|0.14
|5.
|Котер Доминик
|1
|0.14
|6.
|Джуричин Марко
|0
|0
|7.
|Хайзе Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Авевор Кристофер
|3
|0
|2.
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|3.
|Диттген Макс
|1
|0
|4.
|Бенателли Рико
|1
|0
|5.
|Бубалла Даниэль
|1
|0
|6.
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|7.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|8.
|Беккер Финн
|1
|0
|9.
|Саласар Родриго
|1
|0
|10.
|Аремю Афииз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Фрёде
|4
|0
|2.
|Гондорф Жером
|3
|0
|3.
|Кобальд Кристоф
|1
|1
|4.
|Котер Доминик
|1
|1
|5.
|Хайзе Филип
|2
|0
|6.
|Тиеде Марко
|2
|0
|7.
|Хофманн Филипп
|2
|0
|8.
|Бормут Робин
|2
|0
|9.
|Джуричин Марко
|1
|0
|10.
|Герсбек Мариус
|1
|0
|11.
|Ванитцек Марвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Паули
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|54.55% (6)
|Карлсруэ
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +3 =8 -9Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули
Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули
Карлсруэ Последние 20 матчей: +8 =5 -7Карлсруэ 3:4 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Майнц 2:4 Карлсруэ
Ян 1:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Бохум Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 1:0 Цвиккау ЛАСК 0:2 Карлсруэ Унтерахинг 2:2 Карлсруэ Фрайбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:2 Саарбрюккен Карлсруэ 3:1 Франкфурт Гройтер Фюрт 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:3 Арминия Ян 2:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:1 Штуттгарт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Карлсруэ: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Санкт-Паули 1:2 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Карлсруэ 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:4 Карлсруэ Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:2 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 0:4 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Падерборн
|3:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|5.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|6.
|Оснабрюк
|1:1 Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|8.
|Ян
|1:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Дармштадт
|0:3 Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Фортуна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|15.
|Карлсруэ
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Санкт-Паули
|0:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|17.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 18
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Паули» – «Карлсруэ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Паули» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Карлсруэ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Паули» – «Карлсруэ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.00
|1.01
|10.50
|1.03
|7.50
|1.07
|3.35
|1.30
|—
|—
|2.65
|1.44
|1.96
|1.91
|1.72
|2.21
|—
|—
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.22
|4.00
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.06
|8.60
|1.05
|9.00
|
|9.70
|1.02
|9.70
|1.03
|4.20
|1.21
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.23
|1.73
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.47
|2.60
|—
|—
|1.22
|3.90
|—
|—
|1.15
|4.55
|1.04
|7.70
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.52
|1.23
|—
|—
|2.69
|1.51
|4.10
|1.25
|2.01
|1.88
|1.74
|2.18
|2.53
|1.55
|2.16
|1.75
|1.92
|1.97
|1.65
|2.33
|1.50
|2.69
|1.41
|3.05
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.75
|2.01
|—
|—
|1.18
|4.60
|—
|—
|1.10
|6.25
|
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.19
|4.65
|—
|—
|1.13
|5.85
|
|3.40
|1.35
|2.82
|1.47
|2.22
|1.71
|1.74
|2.20
|2.97
|1.42
|2.44
|1.59
|1.91
|1.97
|1.56
|2.52
|1.40
|3.07