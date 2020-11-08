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Санкт-Паули
0:3
Конец матча

Стадион:
Карлсруэ
0'
0:1
4' Гол
Тиеде Марко
23' Желтая карточка
Гондорф Жером
0:2
50' Гол
Гондорф Жером
57' Желтая карточка
Диттген Макс
0:3
76' Гол
Хофманн Филипп
90'+5
30
Химмельман
Робин
2
Ольссон
Себастьян
5
Кнолль
Марвин
15
Бубалла
Даниэль
19
Цандер
Лука-Милан
20
Беккер
Финн
26
Бенателли
Рико
23
Пакарада
Леарт
8
Саласар
Родриго
17
Киере
Даниэль-Кофи
16
Макиенок
Симон
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
32
Бормут
Робин
3
Гордон
Даниэль
16
Хайзе
Филип
4
Лукас
Фрёде
8
Гондорф
Жером
11
Чой
Кён-Рок
10
Ванитцек
Марвин
7
Лоренц
Марк
33
Хофманн
Филипп
Санкт-Паули
3-4-2-1
Карлсруэ
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Тиеде Марко
23'
 
Гондорф Жером
50'
0:2
Гондорф Жером
56'
Дашнер Лукас
Бенателли Рико
 
56'
Диттген Макс
Пакарада Леарт
 
56'
Лоуренс Джеймс
Кнолль Марвин
 
57'
Диттген Макс
 
76'
0:3
Хофманн Филипп
(Лоренц Марк)
79'
Ланкфорд Кевин
Цандер Лука-Милан
 
80'
 
Карлсон Дирк
Хайзе Филип
81'
 
Батмаз Малик
Чой Кён-Рок
81'
 
Голлер Беньямин
Лоренц Марк
85'
 
Гуйе Бабакар
Хофманн Филипп
86'
Тащи Борис
Киере Даниэль-Кофи
 
87'
 
Юнг Себастьян
Тиеде Марко

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киере Даниэль-Кофи 3 0.43
2. Саласар Родриго 3 (2) 0.43
3. Бенателли Рико 1 0.14
4. Макиенок Симон 1 0.14
5. Диттген Макс 1 0.14
6. Бубалла Даниэль 1 0.14
7. Виекхофф Яннес 1 0.14
8. Дашнер Лукас 0 0
9. Цандер Лука-Милан 0 0
Карлсруэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хофманн Филипп 4 0.57
2. Ванитцек Марвин 2 (1) 0.29
3. Тиеде Марко 1 0.14
4. Гондорф Жером 1 0.14
5. Кобальд Кристоф 1 0.14
6. Котер Доминик 1 0.14
7. Лоренц Марк 0 0
8. Джуричин Марко 0 0
9. Хайзе Филип 0 0

Карточки

Санкт-Паули
# Игрок      
1. Авевор Кристофер 3 0
2. Ольссон Себастьян 3 0
3. Диттген Макс 2 0
4. Бенателли Рико 1 0
5. Бубалла Даниэль 1 0
6. Цандер Лука-Милан 1 0
7. Пакарада Леарт 1 0
8. Беккер Финн 1 0
9. Саласар Родриго 1 0
10. Аремю Афииз 1 0
Карлсруэ
# Игрок      
1. Лукас Фрёде 4 0
2. Гондорф Жером 3 0
3. Кобальд Кристоф 1 1
4. Котер Доминик 1 1
5. Хайзе Филип 2 0
6. Тиеде Марко 2 0
7. Хофманн Филипп 2 0
8. Бормут Робин 2 0
9. Джуричин Марко 1 0
10. Герсбек Мариус 1 0
11. Ванитцек Марвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Паули 0 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 54.55% (6)
 Карлсруэ 20% (2) 20% (2) 10% (1) 30% (3) 0 20% (2)

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули
Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули
Карлсруэ Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Карлсруэ 3:4 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Майнц 2:4 Карлсруэ
Ян 1:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Бохум Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 1:0 Цвиккау ЛАСК 0:2 Карлсруэ Унтерахинг 2:2 Карлсруэ Фрайбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:2 Саарбрюккен Карлсруэ 3:1 Франкфурт Гройтер Фюрт 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:3 Арминия Ян 2:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:1 Штуттгарт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Карлсруэ: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:0 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 1:2 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Карлсруэ 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:4 Карлсруэ Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:2 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 0:4 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Оснабрюк Заявка 7 3 4 0 11 - 7 13
3. Гройтер Фюрт Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
4. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Падерборн Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
6. Бохум Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Ганновер 96 Заявка 7 3 1 3 11 - 8 10
8. Ян Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
10. Дармштадт Заявка 7 2 3 2 12 - 15 9
11. Хайденхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
12. Зандхаузен Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Фортуна Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
14. Айнтрахт Бр Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
15. Карлсруэ Заявка 7 2 1 4 10 - 9 7
16. Нюрнберг Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Санкт-Паули Заявка 7 1 4 2 12 - 14 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 0 1 6 6 - 18 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Гондорф Жером получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Тиеде Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Millerntor Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 50.00 14.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 2.43 3.44 2.88
  10.88 4.15 1.41

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Паули» – «Карлсруэ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Паули» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Карлсруэ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Паули» – «Карлсруэ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 10.50 1.03 4.30 1.18 3.35 1.30 2.35 1.55 1.96 1.91 1.72 2.21 1.25 3.75 1.22 4.00 1.03 10.00 1.06 8.60 1.05 9.00
9.70 1.02 9.70 1.03 4.20 1.21 3.38 1.32 2.23 1.73 1.73 2.11 1.47 2.60 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.70
4.06 1.26 3.40 1.34 2.74 1.49 2.01 1.87 2.11 1.78 1.75 2.15 1.39 3.11 1.65 2.33 1.21 4.64 1.92 1.97 1.65 2.33 1.50 2.69 1.16 5.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.15 1.33 2.14 1.71 1.75 2.01 1.18 4.60 1.10 6.25
3.04 1.38 2.19 1.68 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
3.40 1.35 2.82 1.47 2.22 1.71 1.74 2.20 1.54 2.57 1.31 3.57 1.91 1.97 1.56 2.52 1.40 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
4.60 1.20 3.26 1.34 1.89 1.91 1.41 2.91 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ онлайн

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