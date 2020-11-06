  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Зандхаузен
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Айнтрахт Бр
0' 2'
1
Фрайсль
Мартин
23
Рёзелер
Нильс
22
Наубер
Геррит
2
Жиров
Александр
18
Дикмайер
Деннис
6
Линсмайер
Денис
17
Ценга
Эрик
3
Контенто
Диего
27
Шой
Робин
16
Бехренс
Кевин
35
Эшвайн
Александер
12
Дорнебуш
Феликс
40
Цигеле
Робин
6
Выдра
Доминик
4
Николау
Яннис
23
Виб
Данило
28
Бен-Балла
Яссин
22
Швенк
Мануэль
3
Шлютер
Лассе
18
Кроос
Феликс
7
Кауфманн
Фабио
33
Прошвиц
Ник
Зандхаузен
3-4-3
Айнтрахт Бр
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта-Рюэль Даниэль 3 (1) 0.5
2. Бехренс Кевин 1 0.17
3. Шой Робин 1 0.17
4. Дикмайер Деннис 0 0
5. Контенто Диего 0 0
Айнтрахт Бр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кобылянски Мартин 2 0.33
2. Прошвиц Ник 2 (1) 0.33
3. Виб Данило 1 0.17
4. Кауфманн Фабио 1 0.17
5. Цигеле Робин 0 0

Карточки

Зандхаузен
# Игрок      
1. Жиров Александр 3 0
2. Шой Робин 3 0
3. Нартей Николас 3 0
4. Дикмайер Деннис 2 0
5. Кистер Тим 2 0
6. Линсмайер Денис 2 0
7. Наубер Геррит 2 0
8. Байда Юлиус 1 0
9. Энгельс Марио 1 0
Айнтрахт Бр
# Игрок      
1. Класс Нико 1 1
2. Цигеле Робин 2 0
3. Дорнебуш Феликс 0 1
4. Кроос Феликс 1 0
5. Прошвиц Ник 1 0
6. Кессель Бенджамин 1 0
7. Выдра Доминик 1 0
8. Кобылянски Мартин 1 0
9. Шульц Михаэль 1 0
10. Кауфманн Фабио 1 0
11. Бен-Балла Яссин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зандхаузен 0 20% (1) 40% (2) 0 40% (2) 0
 Айнтрахт Бр 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Зандхаузен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Падерборн Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули
Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Дармштадт Штайнбах 1:2 Зандхаузен Фрайбург 1:1 Зандхаузен Кайзерслаутерн 3:0 Зандхаузен Майнц 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:3 Нанси Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Гамбург 1:5 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Ян
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр
Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр

Последние игры между собой

Зандхаузен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 11
Айнтрахт Бр: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 1
Зандхаузен 0:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2
Зандхаузен 0:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:3 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 2:0 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 1:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 6:0 Зандхаузен Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 3:3 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Бохум Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
3. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Оснабрюк Заявка 6 2 4 0 7 - 5 10
5. Ганновер 96 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
6. Гройтер Фюрт Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
7. Ян Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Дармштадт Заявка 6 2 3 1 12 - 11 9
9. Падерборн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Зандхаузен 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Айнтрахт Бр 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Фортуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
15. Нюрнберг Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
16. Хайденхайм 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
17. Карлсруэ Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
18. Вюрцбург Кикерс 0:0 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BWT-Stadion am Hardtwald. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Айнтрахт Бр
2.06
3.70
3.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.70 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.70 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.58 3.60

Самый высокий коэффициент на матч «Зандхаузен» – «Айнтрахт Бр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зандхаузен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Бр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зандхаузен» – «Айнтрахт Бр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 8.70 1.04 3.55 1.23 2.90 1.41 2.08 1.74 1.94 1.87 1.73 2.10 1.53 2.50 1.36 3.10 1.16 5.00 1.13 5.80 1.04 9.80 1.03 9.90
9.60 1.02 8.70 1.04 3.88 1.24 2.83 1.43 1.99 1.91 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.60 1.01 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.83 1.45 2.75 1.14 5.50
3.04 1.38 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.41 1.72 2.05 1.30 3.05
4.25 1.22 2.88 1.42 1.73 2.08 1.32 3.38 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.07
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Зандхаузен 0:0 Айнтрахт Бр онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный