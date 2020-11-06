  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Зандхаузен
2:2
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Бр
0'
1:0
4' Гол
Эшвайн Александер
2:0
27' Гол
Бехренс Кевин
2:1
46' Гол
Прошвиц Ник
58' Желтая карточка
Дикмайер Деннис
77' Желтая карточка
Кроос Феликс
90' Желтая карточка
Линсмайер Денис
90' Желтая карточка
Выдра Доминик
2:2
90' Гол
Отто Яри
90'+5
1
Фрайсль
Мартин
23
Рёзелер
Нильс
22
Наубер
Геррит
2
Жиров
Александр
18
Дикмайер
Деннис
6
Линсмайер
Денис
17
Ценга
Эрик
3
Контенто
Диего
27
Шой
Робин
16
Бехренс
Кевин
35
Эшвайн
Александер
12
Дорнебуш
Феликс
40
Цигеле
Робин
6
Выдра
Доминик
4
Николау
Яннис
23
Виб
Данило
28
Бен-Балла
Яссин
22
Швенк
Мануэль
3
Шлютер
Лассе
18
Кроос
Феликс
7
Кауфманн
Фабио
33
Прошвиц
Ник
Зандхаузен
3-4-3
Айнтрахт Бр
3-4-1-2

Ход матча

4'
Эшвайн Александер
(Линсмайер Денис)
1:0
27'
Бехренс Кевин
2:0
46'
 
Каммербауэр Патрик
Бен-Балла Яссин
46'
2:1
Прошвиц Ник
58'
Дикмайер Деннис
 
65'
 
Бар Марсель
Кауфманн Фабио
77'
 
Кроос Феликс
79'
 
Купусович Негош
Швенк Мануэль
80'
Нартей Николас
Эшвайн Александер
 
80'
Уахим Анас
Ценга Эрик
 
89'
Бухаддуз Азиз
Шой Робин
 
90'
Линсмайер Денис
 
90'
 
Выдра Доминик
90'
 
Отто Яри
Кроос Феликс
90'
2:2
Отто Яри
(Каммербауэр Патрик)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта-Рюэль Даниэль 3 (1) 0.43
2. Бехренс Кевин 2 0.29
3. Эшвайн Александер 1 0.14
4. Шой Робин 1 0.14
5. Дикмайер Деннис 0 0
6. Контенто Диего 0 0
7. Линсмайер Денис 0 0
Айнтрахт Бр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Прошвиц Ник 3 (1) 0.43
2. Кобылянски Мартин 2 0.29
3. Виб Данило 1 0.14
4. Кауфманн Фабио 1 0.14
5. Отто Яри 1 0.14
6. Цигеле Робин 0 0
7. Каммербауэр Патрик 0 0

Карточки

Зандхаузен
# Игрок      
1. Дикмайер Деннис 3 0
2. Линсмайер Денис 3 0
3. Жиров Александр 3 0
4. Шой Робин 3 0
5. Нартей Николас 3 0
6. Кистер Тим 2 0
7. Наубер Геррит 2 0
8. Байда Юлиус 1 0
9. Энгельс Марио 1 0
Айнтрахт Бр
# Игрок      
1. Класс Нико 1 1
2. Кроос Феликс 2 0
3. Выдра Доминик 2 0
4. Цигеле Робин 2 0
5. Дорнебуш Феликс 0 1
6. Прошвиц Ник 1 0
7. Кессель Бенджамин 1 0
8. Кобылянски Мартин 1 0
9. Шульц Михаэль 1 0
10. Кауфманн Фабио 1 0
11. Бен-Балла Яссин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зандхаузен 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0
 Айнтрахт Бр 0 25% (2) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Зандхаузен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Падерборн Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули
Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Дармштадт Штайнбах 1:2 Зандхаузен Фрайбург 1:1 Зандхаузен Кайзерслаутерн 3:0 Зандхаузен Майнц 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:3 Нанси Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Гамбург 1:5 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Ян
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр
Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр

Последние игры между собой

Зандхаузен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 11
Айнтрахт Бр: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 1
Зандхаузен 0:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2
Зандхаузен 0:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:3 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 2:0 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 1:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 6:0 Зандхаузен Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 3:3 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Бохум Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
3. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Оснабрюк Заявка 6 2 4 0 7 - 5 10
5. Ганновер 96 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
6. Гройтер Фюрт Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
7. Ян Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Дармштадт Заявка 6 2 3 1 12 - 11 9
9. Падерборн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Хайденхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
12. Зандхаузен Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Айнтрахт Бр Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Фортуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
15. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
16. Нюрнберг Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
17. Карлсруэ Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 0 1 6 6 - 18 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Бехренс Кевин бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Эшвайн Александер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BWT-Stadion am Hardtwald. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.11 7.10 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 8.50 68.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.58 3.60

Самый высокий коэффициент на матч «Зандхаузен» – «Айнтрахт Бр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зандхаузен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Бр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зандхаузен» – «Айнтрахт Бр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 8.70 1.04 10.00 1.03 2.90 1.41 2.08 1.74 3.90 1.23 1.73 2.10 1.53 2.50 1.17 4.70 1.16 5.00 1.18 4.50 1.04 9.80 1.02 11.00 1.02 11.00
9.60 1.02 8.70 1.04 3.88 1.24 2.83 1.43 1.99 1.91 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.60 1.01 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.97 1.83 2.75 1.42 1.14 5.50 1.37 2.95 1.07 7.50
3.04 1.38 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.41 1.72 2.05 1.30 3.05
4.25 1.22 2.88 1.42 1.73 2.08 1.32 3.38 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный