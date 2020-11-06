Зандхаузен
2:2
Конец матча
Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald
Айнтрахт Бр
1:0
4' ГолЭшвайн Александер
2:0
27' ГолБехренс Кевин
2:1
46' ГолПрошвиц Ник
58' Желтая карточкаДикмайер Деннис
77' Желтая карточкаКроос Феликс
90' Желтая карточкаЛинсмайер Денис
90' Желтая карточкаВыдра Доминик
2:2
90' ГолОтто Яри
17
Ценга
Эрик
27
Шой
Робин
40
Цигеле
Робин
23
Виб
Данило
18
Кроос
Феликс
33
Прошвиц
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Шой РобинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вулле РикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Цигеле РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кроос ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
33 Прошвиц НикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Класс НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Отто ЯриНападающий
- Нападающий
-
15 Бар МарсельНападающий
-
Главный тренер: Daniel Meyer
Ход матча
4'
27'
2:0
46'
2:1
58'
77'
80'
90'
90'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта-Рюэль Даниэль
|3 (1)
|0.43
|2.
|Бехренс Кевин
|2
|0.29
|3.
|Эшвайн Александер
|1
|0.14
|4.
|Шой Робин
|1
|0.14
|5.
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|6.
|Контенто Диего
|0
|0
|7.
|Линсмайер Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Прошвиц Ник
|3 (1)
|0.43
|2.
|Кобылянски Мартин
|2
|0.29
|3.
|Виб Данило
|1
|0.14
|4.
|Кауфманн Фабио
|1
|0.14
|5.
|Отто Яри
|1
|0.14
|6.
|Цигеле Робин
|0
|0
|7.
|Каммербауэр Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дикмайер Деннис
|3
|0
|2.
|Линсмайер Денис
|3
|0
|3.
|Жиров Александр
|3
|0
|4.
|Шой Робин
|3
|0
|5.
|Нартей Николас
|3
|0
|6.
|Кистер Тим
|2
|0
|7.
|Наубер Геррит
|2
|0
|8.
|Байда Юлиус
|1
|0
|9.
|Энгельс Марио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Класс Нико
|1
|1
|2.
|Кроос Феликс
|2
|0
|3.
|Выдра Доминик
|2
|0
|4.
|Цигеле Робин
|2
|0
|5.
|Дорнебуш Феликс
|0
|1
|6.
|Прошвиц Ник
|1
|0
|7.
|Кессель Бенджамин
|1
|0
|8.
|Кобылянски Мартин
|1
|0
|9.
|Шульц Михаэль
|1
|0
|10.
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|11.
|Бен-Балла Яссин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зандхаузен
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
|Айнтрахт Бр
|0
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Зандхаузен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Падерборн Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули
Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Дармштадт Штайнбах 1:2 Зандхаузен Фрайбург 1:1 Зандхаузен Кайзерслаутерн 3:0 Зандхаузен Майнц 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:3 Нанси Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Гамбург 1:5 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Ян
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +10 =2 -8Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр
Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр
Последние игры между собой
Зандхаузен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 11
Айнтрахт Бр: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 1
Зандхаузен 0:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:3 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 2:0 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 1:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 6:0 Зандхаузен Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 3:3 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Бохум
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Оснабрюк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|6.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|7.
|Ян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|9.
|Падерборн
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|14.
|Фортуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|12 - 11
|7
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 18
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Зандхаузен» – «Айнтрахт Бр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зандхаузен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Бр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зандхаузен» – «Айнтрахт Бр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|12.00
|1.01
|8.70
|1.04
|10.00
|1.03
|2.90
|1.41
|2.08
|1.74
|3.90
|1.23
|1.73
|2.10
|1.53
|2.50
|1.17
|4.70
|1.16
|5.00
|1.18
|4.50
|1.04
|9.80
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|
|9.60
|1.02
|8.70
|1.04
|3.88
|1.24
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.53
|2.50
|1.35
|3.10
|1.14
|5.05
|1.10
|5.60
|1.01
|10.00
|—
|—
|—
|—