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Дармштадт
0:3
Первый тайм: 30'

Стадион:
Падерборн
0'
6' Желтая карточка
Рапп Николай
9' Желтая карточка
Мелем Марвин
0:1
13' Гол
Шалленберг Рон
0:2
22' Гол
Фюрих Крис
0:3
25' Гол
Србени Деннис
27' Желтая карточка
Май Ларс-Лукас
30'
1
Шуэн
Марсель
37
Херрман
Патрик
II
23
Рапп
Николай
17
Май
Ларс-Лукас
30
Станилевич
Адриан
11
Кемпе
Тобиас
4
Палссон
Виктор
6
Мелем
Марвин
27
Скарке
Тим
19
Дурсун
Сердар
18
Хонзак
Матиас
17
Цингерле
Леопольд
16
Дерфлер
Йоханнес
2
Хюнемайер
Уве
13
Шонлау
Себастьян
29
Коллинс
Джамилу
22
Антви-Аджей
Кристофер
10
Юстван
Юлиан
8
Шалленберг
Рон
31
Ингельссон
Сванте
27
Фюрих
Крис
18
Србени
Деннис
Дармштадт
4-3-3
Падерборн
4-5-1

Ход матча

6'
Рапп Николай
 
9'
Мелем Марвин
 
13'
0:1
Шалленберг Рон
(Юстван Юлиан)
22'
0:2
Фюрих Крис
(Ингельссон Сванте)
25'
0:3
Србени Деннис
(Фюрих Крис)
27'
Май Ларс-Лукас
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 4 (1) 0.57
2. Кемпе Тобиас 2 (1) 0.29
3. Палссон Виктор 2 0.29
4. Хонзак Матиас 1 0.14
5. Рапп Николай 1 0.14
6. Мелем Марвин 1 0.14
7. Скарке Тим 1 0.14
8. Берко Эрих 0 0
9. Херрман Патрик II 0 0
Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фюрих Крис 3 0.43
2. Србени Деннис 3 (2) 0.43
3. Хюнемайер Уве 2 0.29
4. Терраццино Марко 1 0.14
5. Шалленберг Рон 1 0.14
6. Дерфлер Йоханнес 1 0.14
7. Юстван Юлиан 0 0
8. Ингельссон Сванте 0 0

Карточки

Дармштадт
# Игрок      
1. Мелем Марвин 4 0
2. Рапп Николай 3 0
3. Палссон Виктор 2 0
4. Холланд Фабиан 1 0
5. Бадер Маттиас 1 0
6. Май Ларс-Лукас 1 0
Падерборн
# Игрок      
1. Дерфлер Йоханнес 2 0
2. Хюнемайер Уве 1 0
3. Терраццино Марко 1 0
4. Коррейя Марсель 1 0
5. Србени Деннис 1 0
6. Коллинс Джамилу 1 0
7. Тальхаммер Максимилиан 1 0
8. Антви-Аджей Кристофер 1 0
9. Шалленберг Рон 1 0
10. Фюрих Крис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дармштадт 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 50% (6)
 Падерборн 0 37.5% (3) 37.5% (3) 0 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт
Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Карлсруэ 2:0 Дармштадт
Падерборн Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Падерборн 3:1 Ян Зандхаузен 1:1 Падерборн Падерборн 1:0 Ганновер 96 Шальке 04 5:1 Падерборн
Хайденхайм 0:0 Падерборн Падерборн 3:4 Гамбург Хольштайн Киль 1:0 Падерборн Виденбрюк 0:5 Падерборн Фортуна 1:0 Падерборн Боруссия Д 1:1 Падерборн Падерборн 0:2 Боруссия М Аустрия Клагенфурт 1:1 Падерборн Падерборн 2:1 Юрдинген Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Падерборн 1:3 Боруссия М Унион Берлин 1:0 Падерборн Падерборн 1:5 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Падерборн 1:6 Боруссия Д Аугсбург 0:0 Падерборн

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Падерборн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Падерборн 6:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 1:1 Дармштадт Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Гройтер Фюрт Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
3. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Падерборн 3:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
5. Бохум Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
6. Оснабрюк 1:1 Заявка 7 2 5 0 8 - 6 11
7. Ганновер 96 Заявка 7 3 1 3 11 - 8 10
8. Ян 1:1 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
10. Дармштадт 0:3 Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
11. Хайденхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
12. Зандхаузен Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Фортуна Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
14. Айнтрахт Бр Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
15. Карлсруэ 1:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Санкт-Паули 0:1 Заявка 7 1 4 2 12 - 12 7
17. Нюрнберг Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 0 1 6 6 - 18 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Падерборн
38.00
3.50
3.12
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.50 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 17.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.45 3.12
  2.50 3.49 2.83

Самый высокий коэффициент на матч «Дармштадт» – «Падерборн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дармштадт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Падерборн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дармштадт» – «Падерборн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
11.50 1.02 12.00 1.01 5.20 1.14 4.30 1.19 2.42 1.52 2.11 1.73 2.06 1.77 1.81 2.00 10.50 1.02 1.35 3.05 3.30 1.30 1.11 5.90 1.80 1.95 1.02 11.00 1.28 3.45 1.09 6.50 1.02 11.00
10.00 1.01 9.20 1.01 4.95 1.13 4.15 1.20 2.49 1.51 2.03 1.79 1.70 2.27 1.37 3.10 1.26 3.70 1.11 5.80 1.08 6.20 1.01 10.50
4.59 1.21 2.72 1.49 2.27 1.68 2.05 1.83 1.81 2.08 1.64 2.34 1.53 2.61 1.51 2.70 1.25 4.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
3.45 1.28 2.50 1.55 1.59 2.31 1.25 4.10 1.14 5.20 1.95 1.80 1.15 5.00
3.45 1.31 2.43 1.56 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.95
3.12 1.39 2.57 1.54 2.02 1.86 1.62 2.37 1.44 2.88 1.42 3.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.18 1.64 1.62 2.21 1.37 2.95
5.40 1.15 3.95 1.25 2.12 1.72 1.58 2.38 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.40 1.53
Где смотреть матч Дармштадт 0:3 Падерборн онлайн

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