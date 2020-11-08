Дармштадт
0:4
Конец матча
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
Падерборн
6' Желтая карточкаРапп Николай
9' Желтая карточкаМелем Марвин
0:1
13' ГолШалленберг Рон
0:2
22' ГолФюрих Крис
0:3
25' ГолСрбени Деннис
27' Желтая карточкаМай Ларс-Лукас
34' Желтая карточкаСтанилевич Адриан
35' Желтая карточкаСрбени Деннис
35' Желтая карточкаШонлау Себастьян
41' Вторая желтая карточкаРапп Николай
0:4
61' ПенальтиСрбени Деннис
76' Желтая карточкаШалленберг Рон
90' Желтая карточкаАнану Фредерик
23
Рапп
Николай
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
10
Юстван
Юлиан
27
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Рапп НиколайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
14 Пэк Сын-ХоПолузащитник
- Нападающий
-
40 Берко ЭрихНападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
Ход матча
6'
9'
13'
0:1
22'
0:2
25'
0:3
27'
35'
35'
41'
61'
0:4
71'
73'
76'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 12
-
2 Удары в створ 13
-
1 Угловые 8
-
3 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|4 (1)
|0.57
|2.
|Кемпе Тобиас
|2 (1)
|0.29
|3.
|Палссон Виктор
|2
|0.29
|4.
|Хонзак Матиас
|1
|0.14
|5.
|Рапп Николай
|1
|0.14
|6.
|Мелем Марвин
|1
|0.14
|7.
|Скарке Тим
|1
|0.14
|8.
|Берко Эрих
|0
|0
|9.
|Херрман Патрик II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Србени Деннис
|4 (3)
|0.57
|2.
|Фюрих Крис
|3
|0.43
|3.
|Хюнемайер Уве
|2
|0.29
|4.
|Терраццино Марко
|1
|0.14
|5.
|Шалленберг Рон
|1
|0.14
|6.
|Дерфлер Йоханнес
|1
|0.14
|7.
|Юстван Юлиан
|0
|0
|8.
|Ингельссон Сванте
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рапп Николай
|3
|1
|2.
|Мелем Марвин
|4
|0
|3.
|Палссон Виктор
|2
|0
|4.
|Холланд Фабиан
|1
|0
|5.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|6.
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|7.
|Станилевич Адриан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Србени Деннис
|2
|0
|2.
|Шалленберг Рон
|2
|0
|3.
|Дерфлер Йоханнес
|2
|0
|4.
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|5.
|Терраццино Марко
|1
|0
|6.
|Коррейя Марсель
|1
|0
|7.
|Шонлау Себастьян
|1
|0
|8.
|Коллинс Джамилу
|1
|0
|9.
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0
|10.
|Анану Фредерик
|1
|0
|11.
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0
|12.
|Фюрих Крис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дармштадт
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|50% (6)
|Падерборн
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|25% (3)
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: +8 =7 -5Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт
Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Карлсруэ 2:0 Дармштадт
Падерборн Последние 20 матчей: +4 =6 -10Падерборн 3:1 Ян Зандхаузен 1:1 Падерборн Падерборн 1:0 Ганновер 96 Шальке 04 5:1 Падерборн
Хайденхайм 0:0 Падерборн Падерборн 3:4 Гамбург Хольштайн Киль 1:0 Падерборн Виденбрюк 0:5 Падерборн Фортуна 1:0 Падерборн Боруссия Д 1:1 Падерборн Падерборн 0:2 Боруссия М Аустрия Клагенфурт 1:1 Падерборн Падерборн 2:1 Юрдинген Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Падерборн 1:3 Боруссия М Унион Берлин 1:0 Падерборн Падерборн 1:5 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Падерборн 1:6 Боруссия Д Аугсбург 0:0 Падерборн
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Падерборн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|Падерборн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|6.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|8.
|Ян
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Фортуна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 9
|7
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 14
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 18
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дармштадт» – «Падерборн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дармштадт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Падерборн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дармштадт» – «Падерборн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|
|11.50
|1.02
|12.00
|1.01
|5.20
|1.14
|4.30
|1.19
|—
|—
|2.42
|1.52
|2.11
|1.73
|2.06
|1.77
|1.81
|2.00
|6.30
|1.09
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.11
|5.90
|—
|—
|1.01
|12.60
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.10
|6.25
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|
|10.00
|1.01
|9.20
|1.01
|4.95
|1.13
|4.15
|1.20
|—
|—
|2.49
|1.51
|—
|—
|2.03
|1.79
|—
|—
|1.70
|2.27
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.26
|3.70
|—
|—
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.08
|6.20
|—
|—
|1.01
|10.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.59
|1.21
|—
|—
|2.72
|1.49
|2.27
|1.68
|2.05
|1.83
|1.81
|2.08
|1.64
|2.34
|1.53
|2.61
|1.51
|2.70
|—
|—
|3.20
|1.37
|2.04
|1.82
|1.82
|2.04
|1.95
|1.93
|1.71
|2.21
|1.54
|2.57
|—
|—
|1.26
|4.03
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|
|3.45
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.55
|—
|—
|1.59
|2.31
|—
|—
|1.25
|4.10
|1.14
|5.20
|1.95
|1.80
|—
|—
|—
|—
|1.15
|5.00
|
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.27
|3.76
|1.18
|4.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|3.12
|1.39
|2.57
|1.54
|2.02
|1.86
|1.62
|2.37
|1.44
|2.88
|1.42
|3.01
|—
|—
|—
|—
|1.67
|2.29
|1.40
|3.08
|1.14
|6.24
|—
|—