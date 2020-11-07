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  2. Матчи
  3. Германия
Нюрнберг
1:1
Перерыв

Стадион:
Фортуна
0'
1:0
15' Пенальти
Шаффлер Мануэль
29' Желтая карточка
Хеннингс Роувен
1:1
30' Гол
Караман Кенан
42' Желтая карточка
Сёренсен Асгер
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
28
Мюль
Лукас
4
Сёренсен
Асгер
6
Хандверкер
Тим
15
Нюрнбергер
Фабиан
14
Краусс
Том
20
Кёпке
Паскаль
10
Доведан
Никола
7
Лохкемпер
Феликс
9
Шаффлер
Мануэль
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Christoph
Klarer
4
Дансо
Кевин
31
Зоботка
Марсель
39
Циммер
Жан
8
Пётровски
Якуб
13
Бодзек
Адам
12
Петерсон
Кристофер
11
Караман
Кенан
28
Хеннингс
Роувен
Нюрнберг
4-2-3-1
Фортуна
4-4-2

Ход матча

15'
Шаффлер Мануэль
1:0
29'
 
Хеннингс Роувен
30'
1:1
Караман Кенан
(Петерсон Кристофер)
42'
Сёренсен Асгер
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лохкемпер Феликс 2 0.29
2. Кёпке Паскаль 2 0.29
3. Шаффлер Мануэль 2 (1) 0.29
4. Гайс Йоханнес 1 (1) 0.14
5. Хак Робин 1 0.14
6. Мюль Лукас 1 0.14
7. Хандверкер Тим 1 0.14
8. Валентини Энрико 0 0
Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Караман Кенан 2 0.29
2. Хеннингс Роувен 1 0.14
3. Циммерман Маттиас 1 0.14
4. Ковнацки Давид 1 0.14
5. Зоботка Марсель 1 0.14
6. Бодзек Адам 0 0
7. Крайнц Лука 0 0
8. Петерсон Кристофер 0 0

Карточки

Нюрнберг
# Игрок      
1. Нюрнбергер Фабиан 3 0
2. Гайс Йоханнес 2 0
3. Лохкемпер Феликс 2 0
4. Доведан Никола 2 0
5. Краусс Том 2 0
6. Валентини Энрико 1 0
7. Кёпке Паскаль 1 0
8. Сёренсен Асгер 1 0
9. Шаффлер Мануэль 1 0
10. Хак Робин 1 0
Фортуна
# Игрок      
1. Бодзек Адам 3 0
2. Циммерман Маттиас 1 1
3. Дансо Кевин 1 1
4. Нана Ампома 1 1
5. Хеннингс Роувен 2 0
6. Зоботка Марсель 2 0
7. Хоффманн Андре 1 0
8. Хартерц Флориан 1 0
9. Циммер Жан 1 0
10. Боррьелло Брендон 1 0
11. Ковнацки Давид 1 0
12. Пётровски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нюрнберг 33.33% (3) 0 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Фортуна 0 0 20% (1) 0 0 80% (4)

Предыдущие игры

Нюрнберг Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 2:3 Дармштадт
Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Ян 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:1 Тюркючю Мюнхен Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Нюрнберг 1:2 Аугсбург Ян 0:1 Нюрнберг Ингольштадт 3:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:0 Ингольштадт Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Веен Висбаден 0:6 Нюрнберг Нюрнберг 0:1 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:0 Бохум
Фортуна Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Фортуна 1:0 Хайденхайм Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна
Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04 Кёльн 2:2 Фортуна

Последние игры между собой

Нюрнберг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Фортуна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Фортуна 2:1 Нюрнберг Бундеслига Нюрнберг 3:0 Фортуна Бундеслига Нюрнберг 2:3 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:2 Нюрнберг Бундеслига 2
Нюрнберг 2:3 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:2 Нюрнберг Бундеслига 2 Фортуна 1:1 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 5:1 Фортуна Кубок Нюрнберг 1:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:3 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 0:2 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:2 Нюрнберг Бундеслига Нюрнберг 2:0 Фортуна Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Гройтер Фюрт 2:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
3. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Бохум 0:2 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
5. Оснабрюк Заявка 6 2 4 0 7 - 5 10
6. Ганновер 96 0:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 8 10
7. Ян Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Дармштадт Заявка 6 2 3 1 12 - 11 9
9. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
10. Падерборн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11. Хайденхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
12. Зандхаузен Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Фортуна 1:1 Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
14. Айнтрахт Бр Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
15. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
16. Нюрнберг 1:1 Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Карлсруэ Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 0 1 6 6 - 18 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Фортуна
2.65
3.29
6.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 2.90 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.22 3.08
  2.41 3.29 3.24

Самый высокий коэффициент на матч «Нюрнберг» – «Фортуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нюрнберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фортуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нюрнберг» – «Фортуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 8.60 1.04 8.00 1.05 2.75 1.42 2.17 1.69 6.30 1.09 1.72 2.12 1.52 2.55 2.30 1.58 1.13 5.10 1.40 2.80 1.02 11.00 1.12 5.55 1.02 11.00
8.40 1.03 7.70 1.06 3.62 1.27 2.77 1.44 1.99 1.94 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.00 1.10 5.60 1.01 10.00
4.00 1.27 3.05 1.42 2.34 1.65 2.00 1.89 1.77 2.13 1.56 2.54 1.38 3.21 1.13 6.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.96 1.84 2.11 1.68 1.13 5.50 1.47 2.55 1.03 10.00
2.83 1.43 1.92 1.88 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
3.16 1.39 2.60 1.54 2.03 1.86 1.63 2.38 1.45 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.41 1.71 2.06 1.28 3.35
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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