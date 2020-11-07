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Ганновер 96
0:0
Перерыв

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0'
41' Желтая карточка
Кайзер Доминик
31
Эссер
Михаэль
27
Шиндлер
Кингсли
28
Франке
Марсель
5
Фалетт
Симон
3
Хульт
Никлас
6
Бийол
Яка
13
Кайзер
Доминик
35
Муслия
Флоран
10
Харагути
Генки
9
Вайдандт
Хендрик
17
Дукш
Марвин
1
Меннель
Мартин
26
Гонтер
Сёрен
6
Баллас
Флориан
33
Гнятич
Огнен
8
Баумгарт
Том
5
Фандрих
Клеменс
17
Ризе
Филипп
24
Штраус
Джон-Патрик
31
Цолински
Бен
37
Теструт
Паскаль
11
Крюгер
Флориан
Ганновер 96
4-1-2-1-2
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2

Ход матча

41'
Кайзер Доминик
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 2 (1) 0.29
2. Вайдандт Хендрик 2 0.29
3. Майна Линтон 2 0.29
4. Харагути Генки 1 0.14
5. Хульт Никлас 1 0.14
6. Кайзер Доминик 1 0.14
7. Муслия Флоран 1 0.14
8. Шиндлер Кингсли 0 0
9. Сулеймани Вальмир 0 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крюгер Флориан 2 0.29
2. Теструт Паскаль 2 0.29
3. Баумгарт Том 1 0.14
4. Какуталуа Малкольм 1 0.14
5. Штраус Джон-Патрик 1 0.14
6. Ризе Филипп 0 0

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
1. Кайзер Доминик 2 0
2. Дукш Марвин 2 0
3. Франц Майк 1 0
4. Хульт Никлас 1 0
5. Франке Марсель 1 0
6. Хюберс Тимо 1 0
7. Муслия Флоран 1 0
8. Бийол Яка 1 0
9. Майна Линтон 1 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Ризе Филипп 2 0
2. Цолински Бен 2 0
3. Риццуто Калоджеро 0 1
4. Гнятич Огнен 1 0
5. Самсон Луис 1 0
6. Штраус Джон-Патрик 1 0
7. Гонтер Сёрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 0 10% (1) 0 30% (3) 30% (3) 30% (3)
 Эрцгебирге Ауэ 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96
Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:2 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Ганновер 96 3:3 Эрцгебирге Ауэ Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 6 5 1 0 15 - 7 16
2. Гройтер Фюрт 2:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
3. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Бохум 0:2 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
5. Оснабрюк Заявка 6 2 4 0 7 - 5 10
6. Ганновер 96 0:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 8 10
7. Ян Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Дармштадт Заявка 6 2 3 1 12 - 11 9
9. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
10. Падерборн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11. Хайденхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
12. Зандхаузен Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Фортуна 1:1 Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
14. Айнтрахт Бр Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
15. Санкт-Паули Заявка 6 1 4 1 12 - 11 7
16. Нюрнберг 1:1 Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Карлсруэ Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 0 1 6 6 - 18 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Кайзер Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Эрцгебирге Ауэ
1.63
3.92
6.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 3.90 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 3.30 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 3.80 5.45
  1.61 3.92 6.48

Самый высокий коэффициент на матч «Ганновер 96» – «Эрцгебирге Ауэ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ганновер 96» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ганновер 96» – «Эрцгебирге Ауэ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.00 1.08 11.00 1.02 2.75 1.42 3.50 1.28 1.60 2.25 2.02 1.80 1.77 2.05 1.22 4.00 1.23 3.80 1.05 8.50 1.07 7.60 1.05 10.00
11.00 1.01 9.50 1.03 4.33 1.20 3.45 1.31 2.28 1.70 1.76 2.06 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.40 1.05 7.50
4.39 1.23 2.57 1.55 2.16 1.75 1.93 1.96 1.68 2.29 1.54 2.61 1.44 2.91 1.16 5.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 2.23 1.66 1.05 8.50 1.18 4.50 1.04 9.00
3.12 1.36 2.12 1.73 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
3.40 1.35 2.80 1.48 2.20 1.74 1.71 2.22 1.51 2.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.65
4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.00 1.37
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