Ганновер 96
0:0
Перерыв
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
Эрцгебирге Ауэ
41' Желтая карточкаКайзер Доминик
17
Дукш
Марвин
26
Гонтер
Сёрен
33
Гнятич
Огнен
17
Ризе
Филипп
31
Цолински
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
23 Башдаш БарышЗащитник
- Защитник
-
20 Окс ФилиппЗащитник
-
29 Штеле СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Майна ЛинтонНападающий
-
Главный тренер: Kenan Kocak
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
-
33 Гнятич ОгненЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Джек НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
Ход матча
41'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|2 (1)
|0.29
|2.
|Вайдандт Хендрик
|2
|0.29
|3.
|Майна Линтон
|2
|0.29
|4.
|Харагути Генки
|1
|0.14
|5.
|Хульт Никлас
|1
|0.14
|6.
|Кайзер Доминик
|1
|0.14
|7.
|Муслия Флоран
|1
|0.14
|8.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|9.
|Сулеймани Вальмир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крюгер Флориан
|2
|0.29
|2.
|Теструт Паскаль
|2
|0.29
|3.
|Баумгарт Том
|1
|0.14
|4.
|Какуталуа Малкольм
|1
|0.14
|5.
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.14
|6.
|Ризе Филипп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайзер Доминик
|2
|0
|2.
|Дукш Марвин
|2
|0
|3.
|Франц Майк
|1
|0
|4.
|Хульт Никлас
|1
|0
|5.
|Франке Марсель
|1
|0
|6.
|Хюберс Тимо
|1
|0
|7.
|Муслия Флоран
|1
|0
|8.
|Бийол Яка
|1
|0
|9.
|Майна Линтон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ризе Филипп
|2
|0
|2.
|Цолински Бен
|2
|0
|3.
|Риццуто Калоджеро
|0
|1
|4.
|Гнятич Огнен
|1
|0
|5.
|Самсон Луис
|1
|0
|6.
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|7.
|Гонтер Сёрен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганновер 96
|0
|10% (1)
|0
|30% (3)
|30% (3)
|30% (3)
|Эрцгебирге Ауэ
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +10 =1 -9Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96
Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =3 -9Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|16
|2.
|Гройтер Фюрт
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Бохум
|0:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|5.
|Оснабрюк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|6.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|7.
|Ян
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Падерборн
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Фортуна
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|12 - 11
|7
|16.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 18
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ганновер 96» – «Эрцгебирге Ауэ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ганновер 96» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ганновер 96» – «Эрцгебирге Ауэ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|7.00
|1.08
|11.00
|1.02
|2.75
|1.42
|3.50
|1.28
|—
|—
|1.60
|2.25
|2.02
|1.80
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.23
|3.80
|1.05
|8.50
|1.07
|7.60
|1.05
|10.00
|
|11.00
|1.01
|9.50
|1.03
|4.33
|1.20
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.48
|2.57
|1.23
|3.80
|1.16
|4.40
|1.05
|7.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.39
|1.23
|—
|—
|2.57
|1.55
|2.16
|1.75
|1.93
|1.96
|1.68
|2.29
|1.54
|2.61
|1.44
|2.91
|—
|—
|1.16
|5.66
|—
|—
|—
|—