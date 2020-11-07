Крылья Советов
3:0
Перерыв
Акрон
1:0
8' ПенальтиЗиньковский Антон
8' Желтая карточкаДелькин Артём
2:0
10' ГолСергеев Иван
13' Красная карточкаКвеквескири Даур
3:0
32' ГолПолуяхтов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Елеев МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Эмини СеферПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vladimir Japalau
Ход матча
8'
10'
2:0
13'
32'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|18 (2)
|0.9
|2.
|Зиньковский Антон
|8 (2)
|0.4
|3.
|Голенков Егор
|6
|0.3
|4.
|Гацкан Александр
|2
|0.1
|5.
|Гынсарь Раду
|2
|0.1
|6.
|Ежов Роман
|2
|0.1
|7.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0.05
|8.
|Сарвели Владислав
|1
|0.05
|9.
|Солдатенков Александр
|1
|0.05
|10.
|Витюгов Максим
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герюгов Азнаур
|3
|0.15
|2.
|Делькин Артём
|3 (1)
|0.15
|3.
|Газданов Артур
|2
|0.1
|4.
|Чудин Иван
|1
|0.05
|5.
|Пьянченко Василий
|1
|0.05
|6.
|Квеквескири Даур
|1
|0.05
|7.
|Верхунов Никита
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|5
|1
|2.
|Божин Сергей
|6
|0
|3.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|4.
|Чернов Никита
|2
|1
|5.
|Голенков Егор
|3
|0
|6.
|Ежов Роман
|3
|0
|7.
|Карпов Максим
|1
|1
|8.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|9.
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|10.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|11.
|Витюгов Максим
|2
|0
|12.
|Комбаров Дмитрий
|1
|0
|13.
|Фролов Евгений
|1
|0
|14.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|15.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|16.
|Сергеев Иван
|1
|0
|17.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|18.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чудин Иван
|4
|1
|2.
|Квеквескири Даур
|3
|1
|3.
|Киреев Андрей
|4
|0
|4.
|Друковский Владимир
|4
|0
|5.
|Киряков Сергей
|4
|0
|6.
|Садыков Булат
|2
|1
|7.
|Дудиков Евгений
|3
|0
|8.
|Герюгов Азнаур
|3
|0
|9.
|Потапов Андрей
|3
|0
|10.
|Елеев Максим
|3
|0
|11.
|Морозов Константин
|2
|0
|12.
|Иванников Николай
|2
|0
|13.
|Газданов Артур
|2
|0
|14.
|Делькин Артём
|2
|0
|15.
|Волков Сергей
|1
|0
|16.
|Жестоков Максим
|1
|0
|17.
|Малаховский Максим
|1
|0
|18.
|Яцкий Евгений
|1
|0
|19.
|Титов Андрей
|1
|0
|20.
|Верхунов Никита
|1
|0
|21.
|Босов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|10.26% (4)
|10.26% (4)
|17.95% (7)
|23.08% (9)
|12.82% (5)
|25.64% (10)
|Акрон
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =2 -3Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор
Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск
Акрон Последние 20 матчей: +5 =2 -13Акрон 3:1 Текстильщик Алания 5:1 Акрон Акрон 3:4 Нефтехимик Динамо Брянск 2:0 Акрон
Иртыш Омск 1:0 Акрон Томь 2:1 Акрон Акрон 1:0 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Акрон Акрон 3:0 Енисей Оренбург 0:0 Акрон Акрон 0:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Акрон Акрон 0:1 Велес Москва Балтика 1:0 Акрон Акрон 0:1 Чертаново Акрон 1:0 Краснодар-2 Спартак-2 1:0 Акрон Торпедо Москва 1:1 Акрон Акрон 2:1 Шинник Факел 1:0 Акрон
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|3:0 Заявка
|20
|14
|3
|3
|30 - 12
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|30 - 13
|43
|3.
|Крылья Советов
|3:0 Заявка
|20
|13
|3
|4
|44 - 14
|42
|4.
|Торпедо Москва
|0:2 Заявка
|20
|12
|4
|4
|39 - 15
|40
|5.
|Велес Москва
|2:1 Заявка
|20
|11
|5
|4
|28 - 23
|38
|6.
|Нефтехимик
|1:2 Заявка
|20
|11
|4
|5
|33 - 18
|37
|7.
|Алания
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|8.
|Балтика
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 17
|31
|9.
|Спартак-2
|0:3 Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 24
|30
|10.
|Енисей
|1:0 Заявка
|20
|9
|3
|8
|23 - 26
|30
|11.
|Чайка
|2:2 Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 25
|28
|12.
|Волгарь
|2:0 Заявка
|20
|8
|3
|9
|23 - 22
|27
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|12 - 27
|23
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 30
|23
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 26
|21
|17.
|Акрон
|0:3 Заявка
|20
|5
|2
|13
|16 - 31
|17
|18.
|Факел
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|12 - 19
|16
|19.
|Чертаново
|0:1 Заявка
|20
|4
|2
|14
|11 - 30
|14
|20.
|Иртыш Омск
|2:2 Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
|21.
|Шинник
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 37
|13
|22.
|Томь
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|10 - 25
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Крылья Советов» – «Акрон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Крылья Советов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Акрон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Крылья Советов» – «Акрон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.40
|1.13
|4.50
|1.18
|—
|—
|2.65
|1.45
|2.11
|1.68
|2.10
|1.69
|1.83
|1.91
|7.00
|1.08
|—
|—
|1.38
|2.90
|3.90
|1.23
|1.12
|5.60
|2.05
|1.72
|1.03
|10.50
|1.38
|2.90
|1.14
|5.20
|1.03
|10.00
|
|10.50
|1.01
|13.00
|1.00
|5.40
|1.13
|4.60
|1.19
|—
|—
|2.73
|1.50
|—
|—
|2.09
|1.73
|—
|—
|1.66
|2.14
|—
|—
|1.35
|2.93
|1.25
|3.48
|1.10
|5.60
|1.08
|6.20
|1.01
|10.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.52
|1.19
|—
|—
|2.54
|1.49
|2.75
|1.44
|2.44
|1.55
|2.13
|1.72
|1.85
|1.98
|1.66
|2.23
|1.50
|2.57
|1.35
|3.17
|1.18
|4.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|
|—
|—
|—
|—
|2.55
|1.47
|—
|—
|1.64
|2.17
|—
|—
|1.25
|3.65
|3.45
|1.28
|1.72
|2.05
|1.09
|6.50
|
|3.96
|1.24
|—
|—
|2.73
|1.44
|—
|—
|1.69
|2.14
|—
|—
|1.28
|3.56
|1.19
|4.60
|—
|—
|—
|—
|
|3.99
|1.24
|3.34
|1.32
|2.68
|1.47
|1.96
|1.86
|1.66
|2.23
|1.45
|2.75
|1.24
|3.96
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Крылья Советов 3:0 Акрон
Исход игры
Крылья Советов
98.1% (152)
Ничья
1.3% (2)
Акрон
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.75% (70)
Меньше
54.25% (83)
Обе команды забьют
Да
26.14% (40)
Нет
73.86% (113)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
44.5% (69)
3:0 Крылья Советов
19.4% (30)
2:1 Крылья Советов
12.3% (19)
3:1 Крылья Советов
9.7% (15)
1:0 Крылья Советов
8.4% (13)
4:1 Крылья Советов
1.9% (3)
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