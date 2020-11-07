Кабутов на этот раз взял игру на себя, сместился к линии штрафной и нанес точный удар по центру ворот. Нестеренко на месте.

Игорь Пикущак не стал дожидаться перерыва и уже замену приготовил. Вместо Газданова сыграет Друковский.

Иван Сергеев в касание замыкал прострел от Горшкова, рядом со штангой мяч просвистел.

Всё, команды ждут перерыва. Все самое вкусное останется у нас на вторые 45 минут.

Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 3:0. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.

41' "Акрон" старается хоть что-то организовать в атаке, но ноги не слушаются. Сложно при 0:3 созидать.

40' Сергеев с четырёх метров не попадает по воротам после передачи изумительной Кабутова, который сегодня отлично работает на правом фланге.

39' Темп игры, конечно, упал, но хозяева могут себе это позволить. "Акрону" же даже не гол престижа рассчитывать трудно.

38' И замена в составе "Крыльев Советов". Голенков заменил Сарвели. Пожелаем 10 номеру самарской команды скорейшего выздоровления.

37' Не может наступить на левую ногу Сарвели, колено повредил. Осинькин обеспокоен.

36' Пауза в игре. Врачи требуются Сарвели, наверное, он не сможет продолжить игру.

35' На угловой мяч уходит от игрока "Акрона". Следует подача в центр штрафной, где защита препятствует созданию голевой ситуации у своих ворот.

34' Игорь Пикущак, главный тренер гостей, активно жестикулирует, недоволен игроками, что-то эмоционально им кричит.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Полуяхтов!!!

Кабутов с правого края штрафной навесил, а Полуяхтов головой метров с 13 отправил мяч в дальний угол, Нестеренко не выручил.

32' Много позиционно атакует "Крылья Советов", но до опасных моментов дело больше не доходит. Противник обороняется очень надёжно.

31' Очередная атака хозяев завершается угловым. К нему долго готовились игроки "Крыльев Советов", но все закончилось как-то несерьезно.

30' И на этот раз "Акрон" справился с подачей в свою штрафную площадь.

30' Следует подача на ближнюю штангу, но до нужного адресата мяч не дошел, защитники разрядили обстановку. Хотя сейчас будет ещё один корнер.

29' Потапов подставился под дальний выстрел Зиньковского. Судья назначает угловой.

28' Чудин отправил мяч в штрафную на Делькина, но тот не успел, всех опередил Ломаев.

27' "Акрон" встрепенулся и пошел вперед активнее, хотя "Крылья Советов" и не думает отходить от своего атакующего плана.

26' Редка атака гостей завершается плотным ударом по воротам, Ломаев отбил мяч перед собой, только на добивании поразить цель никто не успел.

25' Сарвели принимает мяч в штрафной и наносит удар по воротам, Несетеренко своевременно сократил угол обстрела. Сейв голкипера "Акрона".

25' Стремительная атака самарского коллектива заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.

24' У тольяттинцев совершенно ничего не получается впереди. В позиционных атаках ничего не клеится, а попытки дальних забросов к штрафной тоже не работают.

23' Много и с удовольствием держит "Крылья Советов" мяч, не давая гостям возможности и его отобрать, и что-то опасное построить впереди. Солидно смотрятся, ничего не скажешь!

22' Кабутов заряжает по воротам с дальней дистанции, по пути мяч задел ногу Сергеева и улетел в другую сторону.

21' Три игрока "Акрона" пребывало в положении вне игры, а из глубины атаку никто не поддержал. Грамотно в обороне сыграли хозяева.

20' Иван Сергеев в очередной раз выиграл верховую борьбу в штрафной соперника, только на этот раз мяч улетел за пределы поля.

19' Оба тренера не присаживаются на скамейки, просто стоят у кромки поля.

18' Судя по озадаченному лицу главного тренера тольяттинской команды, такой пассивной игры от своих он не ожидал. "Крылья Советов" целиком и полностью обосновались на половине поля гостей.

17' А теперь офсайд у Зиньковского.

17' Герюгов получает мяч в офсайде. Игра остановлена.

16' "Крылья Советов" продолжает достаточно резво. Скорее всего, самарские игроки получили установку попытаться развить преимущество, дабы не доводить дело до нервной концовки. Всякое может быть.

15' Мгновенный ответ самарской команды, Квеквескири не дал убежать Сарвели к воротам. Судья посчитал, что это фол последней надежды. Красная карточка.

15' Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

14' А вот и Ломаев вступает в игру, вытаскивает он мяч из нижнего угла. Угловой судья назначил.

13' Не позавидуешь "Акрону". Два пропущенных мяча и ни одного подхода к чужим воротам за первые десять минут.

12' "Крылья Советов" пытается действовать с позиции силы - всегда пытается атаковать, в случае потери мяча сразу включает высокий прессинг.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Сергеев!!!

Кабутов своей передачей находит голову Сергеева, который с 5 метров меняет счет на табло.

10' "Акрон" выбрался с мячом на чужую половину поля и быстро его потерял. Опять "Крылья Советов" будут придумывать что-то своё.

9' Делькин решил что-то высказать арбитру, а Евгений Кукуляк сразу же показал 90 номеру гостей карточку.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Зиньковский!!!

Антон реализовал пенальти, мяч отправлен точно в цель.

8' Пенальти в ворота "Акрона", защитник рукой прервал прострел в свою штрафную.

7' Самарская атака вторым темпом завершается точным ударом по воротам "Акрона", Нестеренко спокойно забрал мяч в руки.

6' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Акрона" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

6' Все сильнее давление "Крыльев Советов" оказывает на штрафную соперника. Защитники гостей работают под повышенной нагрузкой, но пока держатся.

5' Гости наконец-то перешли рубикон в виде центрального круга, но ошибка в поперечной передаче едва не стоила им опасной контратаки.

4' Сразу отмечу тот факт, что Гацкан у самарцев и Киряков у тольяттинцев пропускают матч из-за дисквалификации из-за четырёх желтых карточек в сезоне. А так, составы без особых сюрпризов, разве что Фролов начал матч со скамейки запасных.

3' Футболисты "Крыльев Советов" сразу же оккупировали чужую половину поля и не выходит оттуда. Обострять пока не получается, но хозяева пытаются показать, кто здесь главный.

2' Обслуживает встречу калужский арбитр Евгений Кукуляк, фиксирует он первое в матче нарушение правил. Сфолил игрок гостей в середине поля.

1' "Крылья Советов" проводит матч в традиционном комплекте формы в голубого цвета, в красной форме футболисты "Акрона".