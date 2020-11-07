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  3. Россия
Крылья Советов
3:0
Перерыв
Акрон
0'
1:0
8' Пенальти
Зиньковский Антон
8' Желтая карточка
Делькин Артём
2:0
10' Гол
Сергеев Иван
13' Красная карточка
Квеквескири Даур
3:0
32' Гол
Полуяхтов Владимир
Крылья Советов
Акрон

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 18 (2) 0.9
2. Зиньковский Антон 8 (2) 0.4
3. Голенков Егор 6 0.3
4. Гацкан Александр 2 0.1
5. Гынсарь Раду 2 0.1
6. Ежов Роман 2 0.1
7. Полуяхтов Владимир 1 0.05
8. Сарвели Владислав 1 0.05
9. Солдатенков Александр 1 0.05
10. Витюгов Максим 1 0.05
Акрон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герюгов Азнаур 3 0.15
2. Делькин Артём 3 (1) 0.15
3. Газданов Артур 2 0.1
4. Чудин Иван 1 0.05
5. Пьянченко Василий 1 0.05
6. Квеквескири Даур 1 0.05
7. Верхунов Никита 1 0.05

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 5 1
2. Божин Сергей 6 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Чернов Никита 2 1
5. Голенков Егор 3 0
6. Ежов Роман 3 0
7. Карпов Максим 1 1
8. Полуяхтов Владимир 2 0
9. Кабутов Дмитрий 2 0
10. Цыпченко Дмитрий 2 0
11. Витюгов Максим 2 0
12. Комбаров Дмитрий 1 0
13. Фролов Евгений 1 0
14. Гынсарь Раду 1 0
15. Зеффан Мехди 1 0
16. Сергеев Иван 1 0
17. Солдатенков Александр 1 0
18. Пруцев Данил 1 0
Акрон
# Игрок      
1. Чудин Иван 4 1
2. Квеквескири Даур 3 1
3. Киреев Андрей 4 0
4. Друковский Владимир 4 0
5. Киряков Сергей 4 0
6. Садыков Булат 2 1
7. Дудиков Евгений 3 0
8. Герюгов Азнаур 3 0
9. Потапов Андрей 3 0
10. Елеев Максим 3 0
11. Морозов Константин 2 0
12. Иванников Николай 2 0
13. Газданов Артур 2 0
14. Делькин Артём 2 0
15. Волков Сергей 1 0
16. Жестоков Максим 1 0
17. Малаховский Максим 1 0
18. Яцкий Евгений 1 0
19. Титов Андрей 1 0
20. Верхунов Никита 1 0
21. Босов Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 10.26% (4) 10.26% (4) 17.95% (7) 23.08% (9) 12.82% (5) 25.64% (10)
 Акрон 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор
Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск
Акрон Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Акрон 3:1 Текстильщик Алания 5:1 Акрон Акрон 3:4 Нефтехимик Динамо Брянск 2:0 Акрон
Иртыш Омск 1:0 Акрон Томь 2:1 Акрон Акрон 1:0 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Акрон Акрон 3:0 Енисей Оренбург 0:0 Акрон Акрон 0:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Акрон Акрон 0:1 Велес Москва Балтика 1:0 Акрон Акрон 0:1 Чертаново Акрон 1:0 Краснодар-2 Спартак-2 1:0 Акрон Торпедо Москва 1:1 Акрон Акрон 2:1 Шинник Факел 1:0 Акрон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород 3:0 Заявка 20 14 3 3 30 - 12 45
2. Оренбург Заявка 20 12 7 1 30 - 13 43
3. Крылья Советов 3:0 Заявка 20 13 3 4 44 - 14 42
4. Торпедо Москва 0:2 Заявка 20 12 4 4 39 - 15 40
5. Велес Москва 2:1 Заявка 20 11 5 4 28 - 23 38
6. Нефтехимик 1:2 Заявка 20 11 4 5 33 - 18 37
7. Алания Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
8. Балтика Заявка 19 9 4 6 23 - 17 31
9. Спартак-2 0:3 Заявка 20 9 3 8 26 - 24 30
10. Енисей 1:0 Заявка 20 9 3 8 23 - 26 30
11. Чайка 2:2 Заявка 20 7 7 6 22 - 25 28
12. Волгарь 2:0 Заявка 20 8 3 9 23 - 22 27
13. СКА-Хабаровск Заявка 19 7 4 8 21 - 22 25
14. Динамо Брянск Заявка 19 7 2 10 12 - 27 23
15. Краснодар-2 Заявка 19 6 5 8 21 - 30 23
16. Текстильщик Заявка 19 5 6 8 17 - 26 21
17. Акрон 0:3 Заявка 20 5 2 13 16 - 31 17
18. Факел Заявка 19 3 7 9 12 - 19 16
19. Чертаново 0:1 Заявка 20 4 2 14 11 - 30 14
20. Иртыш Омск 2:2 Заявка 20 3 5 12 16 - 33 14
21. Шинник Заявка 19 3 4 12 16 - 37 13
22. Томь Заявка 20 2 5 13 10 - 25 11
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 3:0. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
  • 45'
    Всё, команды ждут перерыва. Все самое вкусное останется у нас на вторые 45 минут.
  • Опасный момент
    44'
    Иван Сергеев в касание замыкал прострел от Горшкова, рядом со штангой мяч просвистел.
  • Замена
    43'
    Игорь Пикущак не стал дожидаться перерыва и уже замену приготовил. Вместо Газданова сыграет Друковский.
  • 42'
    Кабутов на этот раз взял игру на себя, сместился к линии штрафной и нанес точный удар по центру ворот. Нестеренко на месте.
  • 41'
    "Акрон" старается хоть что-то организовать в атаке, но ноги не слушаются. Сложно при 0:3 созидать.
  • Опасный момент
    40'
    Сергеев с четырёх метров не попадает по воротам после передачи изумительной Кабутова, который сегодня отлично работает на правом фланге.
  • 39'
    Темп игры, конечно, упал, но хозяева могут себе это позволить. "Акрону" же даже не гол престижа рассчитывать трудно.
  • Замена
    38'
    И замена в составе "Крыльев Советов". Голенков заменил Сарвели. Пожелаем 10 номеру самарской команды скорейшего выздоровления.
  • 37'
    Не может наступить на левую ногу Сарвели, колено повредил. Осинькин обеспокоен. 
  • Травма, повреждение
    36'
    Пауза в игре. Врачи требуются Сарвели, наверное, он не сможет продолжить игру.
  • Угловой
    35'
    На угловой мяч уходит от игрока "Акрона". Следует подача в центр штрафной, где защита препятствует созданию голевой ситуации у своих ворот.
  • 34'
    Игорь Пикущак, главный тренер гостей, активно жестикулирует, недоволен игроками, что-то эмоционально им кричит.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Полуяхтов!!!
    Кабутов с правого края штрафной навесил, а Полуяхтов головой метров с 13 отправил мяч в дальний угол, Нестеренко не выручил.
  • 32'
    Много позиционно атакует "Крылья Советов", но до опасных моментов дело больше не доходит. Противник обороняется очень надёжно.
  • Угловой
    31'
    Очередная атака хозяев завершается угловым. К нему долго готовились игроки "Крыльев Советов", но все закончилось как-то несерьезно.
  • Угловой
    30'
    И на этот раз "Акрон" справился с подачей в свою штрафную площадь.
  • Угловой
    30'
    Следует подача на ближнюю штангу, но до нужного адресата мяч не дошел, защитники разрядили обстановку. Хотя сейчас будет ещё один корнер.
  • 29'
    Потапов подставился под дальний выстрел Зиньковского. Судья назначает угловой.
  • 28'
    Чудин отправил мяч в штрафную на Делькина, но тот не успел, всех опередил Ломаев.
  • 27'
    "Акрон" встрепенулся и пошел вперед активнее, хотя "Крылья Советов" и не думает отходить от своего атакующего плана.
  • 26'
    Редка атака гостей завершается плотным ударом по воротам, Ломаев отбил мяч перед собой, только на добивании поразить цель никто не успел.
  • Опасный момент
    25'
    Сарвели принимает мяч в штрафной и наносит удар по воротам, Несетеренко своевременно сократил угол обстрела. Сейв голкипера "Акрона".
  • Угловой
    25'
    Стремительная атака самарского коллектива заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
  • 24'
    У тольяттинцев совершенно ничего не получается впереди. В позиционных атаках ничего не клеится, а попытки дальних забросов к штрафной тоже не работают.
  • 23'
     Много и с удовольствием держит "Крылья Советов" мяч, не давая гостям возможности и его отобрать, и что-то опасное построить впереди. Солидно смотрятся, ничего не скажешь!
  • 22'
    Кабутов заряжает по воротам с дальней дистанции, по пути мяч задел ногу Сергеева и улетел в другую сторону.
  • 21'
    Три игрока "Акрона" пребывало в положении вне игры, а из глубины атаку никто не поддержал. Грамотно в обороне сыграли хозяева.
  • 20'
    Иван Сергеев в очередной раз выиграл верховую борьбу в штрафной соперника, только на этот раз мяч улетел за пределы поля.
  • 19'
    Оба тренера не присаживаются на скамейки, просто стоят у кромки поля.
  • 18'
    Судя по озадаченному лицу главного тренера тольяттинской команды, такой пассивной игры от своих он не ожидал. "Крылья Советов" целиком и полностью обосновались на половине поля гостей.
  • Офсайд
    17'
    А теперь офсайд у Зиньковского.
  • Офсайд
    17'
    Герюгов получает мяч в офсайде. Игра остановлена.
  • 16'
    "Крылья Советов" продолжает достаточно резво. Скорее всего, самарские игроки получили установку попытаться развить преимущество, дабы не доводить дело до нервной концовки. Всякое может быть.
  • Красная карточка
    15'
    Мгновенный ответ самарской команды, Квеквескири не дал убежать Сарвели к воротам. Судья посчитал, что это фол последней надежды. Красная карточка.
  • Угловой
    15'
    Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • Опасный момент
    14'
    А вот и Ломаев вступает в игру, вытаскивает он мяч из нижнего угла. Угловой судья назначил.
  • 13'
    Не позавидуешь "Акрону". Два пропущенных мяча и ни одного подхода к чужим воротам за первые десять минут.
  • 12'
    "Крылья Советов" пытается действовать с позиции силы - всегда пытается атаковать, в случае потери мяча сразу включает высокий прессинг.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Сергеев!!!
    Кабутов своей передачей находит голову Сергеева, который с 5 метров меняет счет на табло.
  • 10'
    "Акрон" выбрался с мячом на чужую половину поля и быстро его потерял. Опять "Крылья Советов" будут придумывать что-то своё.
  • Желтая карточка
    9'
    Делькин решил что-то высказать арбитру, а Евгений Кукуляк сразу же показал 90 номеру гостей карточку.
  • Пенальти
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Зиньковский!!!
    Антон реализовал пенальти, мяч отправлен точно в цель.
  • Пенальти!
    8'
    Пенальти в ворота "Акрона", защитник рукой прервал прострел в свою штрафную.
  • 7'
    Самарская атака вторым темпом завершается точным ударом по воротам "Акрона", Нестеренко спокойно забрал мяч в руки.
  • Угловой
    6'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Акрона" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.
  • 6'
    Все сильнее давление "Крыльев Советов" оказывает на штрафную соперника. Защитники гостей работают под повышенной нагрузкой, но пока держатся.
  • 5'
    Гости наконец-то перешли рубикон в виде центрального круга, но ошибка в поперечной передаче едва не стоила им опасной контратаки.
  • 4'
    Сразу отмечу тот факт, что Гацкан у самарцев и Киряков у тольяттинцев пропускают матч из-за дисквалификации из-за четырёх желтых карточек в сезоне. А так, составы без особых сюрпризов, разве что Фролов начал матч со скамейки запасных.
  • 3'
    Футболисты "Крыльев Советов" сразу же оккупировали чужую половину поля и не выходит оттуда. Обострять пока не получается, но хозяева пытаются показать, кто здесь главный.
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу калужский арбитр Евгений Кукуляк, фиксирует он первое в матче нарушение правил. Сфолил  игрок гостей в середине поля.
  • 1'
    "Крылья Советов" проводит матч в традиционном комплекте формы в голубого цвета, в красной форме футболисты "Акрона".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки тольяттинского "Акрона".
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 20-го тура первенства ФНЛ, "Крылья Советов" сыграют с "Акроном". Кстати, играют они между собой впервые в своей истории. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 155
Крылья Советов 98.1% (152)
X 1.3% (2)
Акрон 0.6% (1)
Все прогнозы
1.6 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Акрон
1.13
8.60
23.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 8.00 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 8.20 19.00
  1.11 8.60 20.53

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
12.00 1.01 5.40 1.13 4.50 1.18 2.65 1.45 2.11 1.68 2.10 1.69 1.83 1.91 7.00 1.08 1.38 2.90 3.90 1.23 1.12 5.60 2.05 1.72 1.03 10.50 1.38 2.90 1.14 5.20 1.03 10.00
10.50 1.01 13.00 1.00 5.40 1.13 4.60 1.19 2.73 1.50 2.09 1.73 1.66 2.14 1.35 2.93 1.25 3.48 1.10 5.60 1.08 6.20 1.01 10.50
4.52 1.19 2.54 1.49 2.75 1.44 2.44 1.55 2.13 1.72 1.85 1.98 1.66 2.23 1.50 2.57 1.35 3.17 1.18 4.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65 3.45 1.28 1.72 2.05 1.09 6.50
3.96 1.24 2.73 1.44 1.69 2.14 1.28 3.56 1.19 4.60
3.99 1.24 3.34 1.32 2.68 1.47 1.96 1.86 1.66 2.23 1.45 2.75 1.24 3.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.17 1.65 1.61 2.23 1.36 2.95
5.45 1.14 3.96 1.24 2.10 1.72 1.57 2.38 1.35 3.14

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Крылья Советов 3:0 Акрон онлайн

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Прогнозы на матч Крылья Советов 3:0 Акрон

Исход игры
Крылья Советов
98.1% (152)
Ничья
1.3% (2)
Акрон
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.75% (70)
Меньше
54.25% (83)
Обе команды забьют
Да
26.14% (40)
Нет
73.86% (113)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
44.5% (69)
3:0 Крылья Советов
19.4% (30)
2:1 Крылья Советов
12.3% (19)
3:1 Крылья Советов
9.7% (15)
1:0 Крылья Советов
8.4% (13)
4:1 Крылья Советов
1.9% (3)
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