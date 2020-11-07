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Томь
0:0
Первый тайм: 45'
Оренбург
0'
3' Желтая карточка
Чуканов Андреа
21' Желтая карточка
Сиваков Михаил
45'
Томь
Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давыдов Денис 2 0.1
2. Долгов Павел 1 0.05
3. Визнович Илья 1 0.05
4. Пенчиков Даниил 1 0.05
5. Дмитриев Максим II 1 0.05
6. Киреенко Павел 1 (1) 0.05
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 5 0.25
2. Фамейе Джоэль 5 0.25
3. Кулишев Артём 3 (1) 0.15
4. Ткачук Денис 2 0.1
5. Козлов Андрей 2 0.1
6. Чуканов Андреа 2 0.1
7. Гойкович Ренато 2 0.1
8. Эктов Александр 2 0.1
9. Прудников Николай 2 0.1
10. Скворцов Алексей 1 0.05
11. Юсупов Артём 1 0.05
12. Козлов Савелий 1 0.05
13. Миронов Алексей 1 0.05
14. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.05

Карточки

Томь
# Игрок      
1. Зуев Илья 7 0
2. Казанков Максим 4 1
3. Каменщиков Дмитрий 5 0
4. Талалай Денис 5 0
5. Бугриёв Сергей 3 1
6. Поярков Денис 4 0
7. Шалаев Олег 4 0
8. Лапшов Иван 2 1
9. Иванов Андрей Геннадьевич 3 0
10. Текучёв Андрей 3 0
11. Бычков Андрей 1 1
12. Андреев Иван 1 1
13. Баляйкин Евгений 2 0
14. Белов Антон 2 0
15. Синяк Антон 2 0
16. Дмитриев Максим II 2 0
17. Денисов Виталий 1 0
18. Ахъядов Апти 1 0
19. Сакович Александр 1 0
20. Киреенко Павел 1 0
21. Каленкович Виталий 1 0
22. Давыдов Денис 1 0
23. Долгов Павел 1 0
24. Пенчиков Даниил 1 0
25. Калачёв Илья 1 0
26. Леонов Олег 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 8 0
2. Аюпов Тимур 6 0
3. Сиваков Михаил 4 1
4. Фамейе Джоэль 5 0
5. Скворцов Алексей 4 0
6. Чуканов Андреа 4 0
7. Алвеш Рикарду 4 0
8. Козлов Савелий 4 0
9. Гойкович Ренато 3 0
10. Козлов Андрей 1 1
11. Смирнов Александр 2 0
12. Ткачук Денис 2 0
13. Шкофлек Жига 2 0
14. Насыров Исламжан 2 0
15. Капленко Кирилл 2 0
16. Палиенко Максим 1 0
17. Мамин Артём 1 0
18. Эктов Александр 1 0
19. Миронов Алексей 1 0
20. Кеняйкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Томь 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Оренбург 20.69% (6) 6.9% (2) 10.34% (3) 17.24% (5) 17.24% (5) 27.59% (8)

Предыдущие игры

Томь Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Чайка 1:1 Томь Томь 1:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:0 Томь Томь 0:1 Балтика
Краснодар-2 2:0 Томь Томь 2:1 Акрон Торпедо Москва 1:0 Томь Томь 3:0 Шинник Факел 0:0 Томь Томь 1:3 Волгарь Крылья Советов 2:0 Томь Томь 0:2 Текстильщик Томь 0:1 Алания Томь 0:0 Нефтехимик Томь 0:1 Нижний Новгород Томь 0:2 Динамо Брянск Томь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Спартак-2 Чертаново 2:0 Томь Нижний Новгород 1:0 Томь
Оренбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи
Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания

Последние игры между собой

Томь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Оренбург: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Оренбург 3:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Томь 1:2 Оренбург Премьер-лига Оренбург 3:1 Томь Премьер-лига
Оренбург 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 1:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:1 Томь Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 19 13 3 3 27 - 12 42
2. Оренбург 0:0 Заявка 20 11 8 1 29 - 13 41
3. Торпедо Москва Заявка 19 12 4 3 39 - 13 40
4. Крылья Советов Заявка 19 12 3 4 41 - 14 39
5. Нефтехимик Заявка 19 11 4 4 32 - 16 37
6. Велес Москва Заявка 19 10 5 4 26 - 22 35
7. Алания Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
8. Балтика Заявка 19 9 4 6 23 - 17 31
9. Спартак-2 Заявка 19 9 3 7 26 - 21 30
10. Енисей Заявка 19 8 3 8 22 - 26 27
11. Чайка Заявка 19 7 6 6 20 - 23 27
12. СКА-Хабаровск Заявка 19 7 4 8 21 - 22 25
13. Волгарь Заявка 19 7 3 9 21 - 22 24
14. Динамо Брянск Заявка 19 7 2 10 12 - 27 23
15. Краснодар-2 Заявка 19 6 5 8 21 - 30 23
16. Текстильщик Заявка 19 5 6 8 17 - 26 21
17. Акрон Заявка 19 5 2 12 16 - 28 17
18. Факел Заявка 19 3 7 9 12 - 19 16
19. Чертаново Заявка 19 4 2 13 11 - 29 14
20. Иртыш Омск Заявка 19 3 4 12 14 - 31 13
21. Шинник Заявка 19 3 4 12 16 - 37 13
22. Томь 0:0 Заявка 20 2 6 12 10 - 24 12
  • Первый тайм
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Томи". Чуканов выполнил подачу к линии вратарской, Зуев в борьбе с соперниками неудачно сбросил мяч к правому углу вратарской, Аюпов удачно набежал на мяч и в касание пробил в ближний угол ворот, мяч прошёл над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Аюпов в центре поля нарушил правила против Дмитриева. Вновь игроки "Томи" не смогли быстро разыграть стандарт и потеряли весь темп атаки. 
  • 43'
    Палиенко получил мяч у линии штрафной площади, Максим обработал его, а затем пробил в левый угол ворот, получилось довольно неточно. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Палиенко в центре поля руками схватил за футболку Осучукву. "Томь" спокойно разыграла стандарт. Команде Александра Кержакова главное без приключений доиграть первый тайм. 
  • Угловой
    41'
    Угловой у ворот "Оренбурга". Андреев со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Климович ошибся при игре на выходе, но никто из игроков "Томи" также не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Чуканов со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Ткачук в борьбе за мяч подыграл себе рукой, Роман Галимов всё видел и дал свисток в пользу "Томи". 
  • Фол, нарушение
    39'
    Денисов на правом фланге нарушил правила против Эктова. "Оренбург" заработал неплохой стандарт. 
  • 38'
    Малых с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фамейе зацепился за мяч, а затем выполнил передачу немного назад на Ткачука, Денис от линии штрафной пробил по воротам, мяч попал в Зуева. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Осучукву со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Зуев при попытке пробить по воротам опасно сыграл против одного из защитников "Оренбурга". 
  • Фол, нарушение
    36'
    Палиенко в подкате на правом фланге сбил в подкате Зуева. "Томь" заработала неплохой стандарт. 
  • 35'
    Визнович на правом фланге отыгрался с Андреем, затем Илья выполнил подачу во вратарскую, там был только Климович. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Смирнов не смог войти в штрафную площадь с левого фланга, а затем в борьбе за мяч Александр нарушил правила против Андреева. 
  • 33'
    Фамейе попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл Зуев, который спокойно выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Синяк перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Оренбурга", правила были нарушены против Сивакова. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Аюпов в центре поля сбил Талалая. "Томь" не смогла быстро разыграть стандарт и сохранить темп атаки. 
  • Угловой
    30'
    Чуканов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Фамейе не смог как следует подстроиться под мяч, а поэтому удар головой по воротам у него совсем не получился, мяч полетел слишком высоко. 
  • 29'
    Ткачук со стандарта пробил по воротам, мяч задел игрока "Томи", который находился в "стенке", а затем ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Осучукву на своей половине поля нарушил правила против Фамейе. "Оренбург" заработал неплохой стандарт. 
  • Офсайд
    27'
    Из центра поля последовала передача на ход Фамейе по правому флангу, Джоэль оказался в небольшом офсайде. 
  • 26'
    Осучукву со стандарта закрутил мяч к левой штанге, Климович грамотно сыграл на выходе и вновь без особого труда забрал мяч в руки. 
  • Желтая карточка
    25'
    Также жёлтую карточку за неспортивное поведение получил один из тренеров "Оренбурга", который находится на скамейке запасных. 
  • Желтая карточка
    24'
    Защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Дмитриева. Отмахнулся Сиваков от своего соперника в борьбе за мяч и попал ему по лицу. 
  • Судья
    23'
    Визнович после борьбы за верховой мяч с Малых оказался на газоне у штрафной площади "Томи", Роман Галимов показал, что будет аут в пользу "Оренбурга". 
  • Травма, повреждение
    22'
    Эктов дёрнул мышцу на правом фланге после рывка, Александр полежал на газоне, но от помощи врачей отказался, готов он играть дальше. 
  • 21'
    Смирнов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лапшов за счёт грамотной позиции головой выбил мяч обратно на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Смирнов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Томи", правила были нарушены против Андреева. 
  • 19'
    Сиваков из центра поля выполнил слишком сильную передачу на ход Смирнову по левому флангу, мяч улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Лапшов в центре поля нарушил правила против Фамейе. Игроки "Оренбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 17'
    Чуканов выполнил передачу на ход Ткачуку к левому углу штрафной площади, Денис успешно зацепился за мяч, а затем пробил в ближний угол ворот, Вавилин сыграл немного неудачно, но со второй попытки голкипер "Томи" забрал мяч в руки. 
  • 16'
    Визнович немного сместился в центр с левого фланга, а затем Илья пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 15'
    Из центра поля последовал заброс на ход Ткачуку на левый угол штрафной площади, Вавилин прочитал момент и перехватил мяч при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Аюпов нарушил правила в центре поля. Игроки "Томи" вновь довольно быстро разыграли стандарт. 
  • Судья
    13'
    Эктов в борьбе с Лапшовым оказался на газоне у штрафной площади "Томи" на правом фланге, боковой арбитр показал, что будет удар от ворот. 
  • 12'
    Баляйкин с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Климович грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 11'
    Денисов с левого фланга на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, Смирнов головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 10'
    Ткачук попытался на этот раз пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Синяк и выбил мяч в аут. 
  • 9'
    Денисов прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу к правому углу вратарской, мяч свалился с ноги у Виталия и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 8'
    Ткачук подкараулил отскок от защитников "Томи" на левом углу штрафной площади, далее Денис выполнил прострел к линии вратарской, но никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • 7'
    Ткачук выполнил передачу на ход Фамейе к линии штрафной площади, Джоэль в борьбе с соперниками не смог зацепиться за мяч. 
  • 6'
    Визнович решился на удар в правый угол ворот со стандарта, до ворот было очень далеко, мяч пролетел относительно рядом со штангой, но Климович всё контролировал. 
  • Желтая карточка
    5'
    Полузащитник "Оренбурга" Андреа Чуканов получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч против Баляйкина. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Лапшов получил по ногам в центре поля. Игроки "Томи" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • Угловой
    3'
    Угловой у ворот "Томи". Чуканов выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но хозяева поля смогли отвести угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • Судья
    2'
    Ткачук в борьбе с Андреевым упал на газон на левом фланге у штрафной площади "Томи", Роман Галимов показал, что нужно играть дальше. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная игра между командами с разных полюсов турнирной таблицы. "Томь" ведёт непростую борьбу за выживание, а "Оренбург" старается выиграть первенство ФНЛ и вернуться в Премьер-лигу. Посмотрим, кто сегодня окажется лучше и наберёт три очка в Томске. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 20-го тура первенства ФНЛ между томской "Томью" и "Оренбургом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Роман Галимов из Улан-Удэ. Помогать ему на бровках будут Рустам Равилов из Саранска и Сергей Ядров из Калининграда. Резервным арбитром на этот матч назначен Виктор Синяков из Новосибирска. 
Прогнозы 155
Томь 9.7% (15)
X 17.4% (27)
Оренбург 72.9% (113)
Все прогнозы
1.8 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Томь
Ничья
Оренбург
6.65
3.91
1.72
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.00 3.45 1.67
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 2.75 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 6.25 3.84 1.56
  6.65 3.91 1.55

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.50 1.18 6.90 1.09 1.90 1.85 2.26 1.59 1.89 1.85 1.27 3.55 1.35 3.05 1.07 7.50 1.08 6.60 1.03 10.00 1.01 13.00
7.90 1.04 6.70 1.07 2.97 1.36 2.28 1.61 1.73 2.20 1.33 3.24 1.23 3.90 1.07 6.90 1.05 7.50
3.09 1.37 2.72 1.47 2.34 1.61 1.94 1.89 1.71 2.16 1.54 2.52 1.26 3.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 1.71 2.06 1.18 4.50 1.08 7.00
2.71 1.45 1.76 2.04 1.35 3.14 1.09 7.00 1.06 8.20
2.73 1.47 2.24 1.66 1.75 2.12 1.47 2.71 1.34 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00
3.38 1.31 2.29 1.61 1.56 2.40 1.20 4.55 1.13 5.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Томь 0:0 Оренбург онлайн

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Прогнозы на матч Томь 0:0 Оренбург

Исход игры
Томь
9.7% (15)
Ничья
17.4% (27)
Оренбург
72.9% (113)
Тотал 2.5
Больше
28.1% (43)
Меньше
71.9% (110)
Обе команды забьют
Да
39.87% (61)
Нет
60.13% (92)
Популярный счёт
0:1 Оренбург
31.6% (49)
0:2 Оренбург
18.1% (28)
1:2 Оренбург
15.5% (24)
1:1 Ничья
14.2% (22)
1:0 Томь
4.5% (7)
1:3 Оренбург
4.5% (7)
2:1 Томь
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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