3' Желтая карточкаЧуканов Андреа
21' Желтая карточкаСиваков Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
58 Зуев ИльяЗащитник
-
72 Синяк АнтонЗащитник
-
42 Лапшов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шалаев ОлегПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Aleksandr Kerzhakov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Малых АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ткачук ДенисПолузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
-
17 Шкофлек ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
79 Юсупов АртёмНападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
Ход матча
21'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давыдов Денис
|2
|0.1
|2.
|Долгов Павел
|1
|0.05
|3.
|Визнович Илья
|1
|0.05
|4.
|Пенчиков Даниил
|1
|0.05
|5.
|Дмитриев Максим II
|1
|0.05
|6.
|Киреенко Павел
|1 (1)
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|5
|0.25
|2.
|Фамейе Джоэль
|5
|0.25
|3.
|Кулишев Артём
|3 (1)
|0.15
|4.
|Ткачук Денис
|2
|0.1
|5.
|Козлов Андрей
|2
|0.1
|6.
|Чуканов Андреа
|2
|0.1
|7.
|Гойкович Ренато
|2
|0.1
|8.
|Эктов Александр
|2
|0.1
|9.
|Прудников Николай
|2
|0.1
|10.
|Скворцов Алексей
|1
|0.05
|11.
|Юсупов Артём
|1
|0.05
|12.
|Козлов Савелий
|1
|0.05
|13.
|Миронов Алексей
|1
|0.05
|14.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зуев Илья
|7
|0
|2.
|Казанков Максим
|4
|1
|3.
|Каменщиков Дмитрий
|5
|0
|4.
|Талалай Денис
|5
|0
|5.
|Бугриёв Сергей
|3
|1
|6.
|Поярков Денис
|4
|0
|7.
|Шалаев Олег
|4
|0
|8.
|Лапшов Иван
|2
|1
|9.
|Иванов Андрей Геннадьевич
|3
|0
|10.
|Текучёв Андрей
|3
|0
|11.
|Бычков Андрей
|1
|1
|12.
|Андреев Иван
|1
|1
|13.
|Баляйкин Евгений
|2
|0
|14.
|Белов Антон
|2
|0
|15.
|Синяк Антон
|2
|0
|16.
|Дмитриев Максим II
|2
|0
|17.
|Денисов Виталий
|1
|0
|18.
|Ахъядов Апти
|1
|0
|19.
|Сакович Александр
|1
|0
|20.
|Киреенко Павел
|1
|0
|21.
|Каленкович Виталий
|1
|0
|22.
|Давыдов Денис
|1
|0
|23.
|Долгов Павел
|1
|0
|24.
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|25.
|Калачёв Илья
|1
|0
|26.
|Леонов Олег
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|8
|0
|2.
|Аюпов Тимур
|6
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|4
|1
|4.
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|5.
|Скворцов Алексей
|4
|0
|6.
|Чуканов Андреа
|4
|0
|7.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|8.
|Козлов Савелий
|4
|0
|9.
|Гойкович Ренато
|3
|0
|10.
|Козлов Андрей
|1
|1
|11.
|Смирнов Александр
|2
|0
|12.
|Ткачук Денис
|2
|0
|13.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|14.
|Насыров Исламжан
|2
|0
|15.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|16.
|Палиенко Максим
|1
|0
|17.
|Мамин Артём
|1
|0
|18.
|Эктов Александр
|1
|0
|19.
|Миронов Алексей
|1
|0
|20.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Томь
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Оренбург
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|27.59% (8)
Предыдущие игры
Томь Последние 20 матчей: +2 =5 -13Чайка 1:1 Томь Томь 1:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:0 Томь Томь 0:1 Балтика
Краснодар-2 2:0 Томь Томь 2:1 Акрон Торпедо Москва 1:0 Томь Томь 3:0 Шинник Факел 0:0 Томь Томь 1:3 Волгарь Крылья Советов 2:0 Томь Томь 0:2 Текстильщик Томь 0:1 Алания Томь 0:0 Нефтехимик Томь 0:1 Нижний Новгород Томь 0:2 Динамо Брянск Томь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Спартак-2 Чертаново 2:0 Томь Нижний Новгород 1:0 Томь
Оренбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи
Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания
Последние игры между собой
Томь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Оренбург: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|27 - 12
|42
|2.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|20
|11
|8
|1
|29 - 13
|41
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 13
|40
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|41 - 14
|39
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 16
|37
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|26 - 22
|35
|7.
|Алания
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|8.
|Балтика
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 17
|31
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 21
|30
|10.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 26
|27
|11.
|Чайка
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 23
|27
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|13.
|Волгарь
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|21 - 22
|24
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|12 - 27
|23
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 30
|23
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 26
|21
|17.
|Акрон
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|16 - 28
|17
|18.
|Факел
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|12 - 19
|16
|19.
|Чертаново
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|11 - 29
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 31
|13
|21.
|Шинник
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 37
|13
|22.
|Томь
|0:0 Заявка
|20
|2
|6
|12
|10 - 24
|12
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Томь» – «Оренбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Томь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оренбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Томь» – «Оренбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|4.50
|1.18
|6.90
|1.09
|1.90
|1.85
|—
|—
|2.26
|1.59
|1.89
|1.85
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.07
|7.50
|1.08
|6.60
|1.03
|10.00
|1.01
|13.00
|
|7.90
|1.04
|6.70
|1.07
|2.97
|1.36
|—
|—
|2.28
|1.61
|—
|—
|1.73
|2.20
|—
|—
|1.33
|3.24
|1.23
|3.90
|1.07
|6.90
|1.05
|7.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.09
|1.37
|2.72
|1.47
|2.34
|1.61
|1.94
|1.89
|1.71
|2.16
|1.54
|2.52
|—
|—
|1.26
|3.91
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Томь 0:0 Оренбург
Исход игры
Томь
9.7% (15)
Ничья
17.4% (27)
Оренбург
72.9% (113)
Тотал 2.5
Больше
28.1% (43)
Меньше
71.9% (110)
Обе команды забьют
Да
39.87% (61)
Нет
60.13% (92)
Популярный счёт
0:1 Оренбург
31.6% (49)
0:2 Оренбург
18.1% (28)
1:2 Оренбург
15.5% (24)
1:1 Ничья
14.2% (22)
1:0 Томь
4.5% (7)
1:3 Оренбург
4.5% (7)
2:1 Томь
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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