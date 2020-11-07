Угловой у ворот "Оренбурга". Андреев со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Климович ошибся при игре на выходе, но никто из игроков "Томи" также не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

Палиенко в центре поля руками схватил за футболку Осучукву. "Томь" спокойно разыграла стандарт. Команде Александра Кержакова главное без приключений доиграть первый тайм.

Палиенко получил мяч у линии штрафной площади, Максим обработал его, а затем пробил в левый угол ворот, получилось довольно неточно.

Аюпов в центре поля нарушил правила против Дмитриева. Вновь игроки "Томи" не смогли быстро разыграть стандарт и потеряли весь темп атаки.

Угловой у ворот "Томи". Чуканов выполнил подачу к линии вратарской, Зуев в борьбе с соперниками неудачно сбросил мяч к правому углу вратарской, Аюпов удачно набежал на мяч и в касание пробил в ближний угол ворот, мяч прошёл над перекладиной.

40' Чуканов со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Ткачук в борьбе за мяч подыграл себе рукой, Роман Галимов всё видел и дал свисток в пользу "Томи".

39' Денисов на правом фланге нарушил правила против Эктова. "Оренбург" заработал неплохой стандарт.

38' Малых с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фамейе зацепился за мяч, а затем выполнил передачу немного назад на Ткачука, Денис от линии штрафной пробил по воротам, мяч попал в Зуева.

37' Осучукву со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Зуев при попытке пробить по воротам опасно сыграл против одного из защитников "Оренбурга".

36' Палиенко в подкате на правом фланге сбил в подкате Зуева. "Томь" заработала неплохой стандарт.

35' Визнович на правом фланге отыгрался с Андреем, затем Илья выполнил подачу во вратарскую, там был только Климович.

34' Смирнов не смог войти в штрафную площадь с левого фланга, а затем в борьбе за мяч Александр нарушил правила против Андреева.

33' Фамейе попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл Зуев, который спокойно выбил мяч в аут.

32' Синяк перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Оренбурга", правила были нарушены против Сивакова.

31' Аюпов в центре поля сбил Талалая. "Томь" не смогла быстро разыграть стандарт и сохранить темп атаки.

30' Чуканов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Фамейе не смог как следует подстроиться под мяч, а поэтому удар головой по воротам у него совсем не получился, мяч полетел слишком высоко.

29' Ткачук со стандарта пробил по воротам, мяч задел игрока "Томи", который находился в "стенке", а затем ушёл на угловой.

28' Осучукву на своей половине поля нарушил правила против Фамейе. "Оренбург" заработал неплохой стандарт.

27' Из центра поля последовала передача на ход Фамейе по правому флангу, Джоэль оказался в небольшом офсайде.

26' Осучукву со стандарта закрутил мяч к левой штанге, Климович грамотно сыграл на выходе и вновь без особого труда забрал мяч в руки.

25' Также жёлтую карточку за неспортивное поведение получил один из тренеров "Оренбурга", который находится на скамейке запасных.

24' Защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Дмитриева. Отмахнулся Сиваков от своего соперника в борьбе за мяч и попал ему по лицу.

23' Визнович после борьбы за верховой мяч с Малых оказался на газоне у штрафной площади "Томи", Роман Галимов показал, что будет аут в пользу "Оренбурга".

22' Эктов дёрнул мышцу на правом фланге после рывка, Александр полежал на газоне, но от помощи врачей отказался, готов он играть дальше.

21' Смирнов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лапшов за счёт грамотной позиции головой выбил мяч обратно на левый фланг.

20' Смирнов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Томи", правила были нарушены против Андреева.

19' Сиваков из центра поля выполнил слишком сильную передачу на ход Смирнову по левому флангу, мяч улетел в аут.

18' Лапшов в центре поля нарушил правила против Фамейе. Игроки "Оренбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

17' Чуканов выполнил передачу на ход Ткачуку к левому углу штрафной площади, Денис успешно зацепился за мяч, а затем пробил в ближний угол ворот, Вавилин сыграл немного неудачно, но со второй попытки голкипер "Томи" забрал мяч в руки.

16' Визнович немного сместился в центр с левого фланга, а затем Илья пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

15' Из центра поля последовал заброс на ход Ткачуку на левый угол штрафной площади, Вавилин прочитал момент и перехватил мяч при игре на выходе.

14' Аюпов нарушил правила в центре поля. Игроки "Томи" вновь довольно быстро разыграли стандарт.

13' Эктов в борьбе с Лапшовым оказался на газоне у штрафной площади "Томи" на правом фланге, боковой арбитр показал, что будет удар от ворот.

12' Баляйкин с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Климович грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

11' Денисов с левого фланга на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, Смирнов головой выбил мяч подальше от своих ворот.

10' Ткачук попытался на этот раз пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Синяк и выбил мяч в аут.

9' Денисов прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу к правому углу вратарской, мяч свалился с ноги у Виталия и ушёл за лицевую линию поля.

8' Ткачук подкараулил отскок от защитников "Томи" на левом углу штрафной площади, далее Денис выполнил прострел к линии вратарской, но никого из партнёров по команде там не оказалось.

7' Ткачук выполнил передачу на ход Фамейе к линии штрафной площади, Джоэль в борьбе с соперниками не смог зацепиться за мяч.

6' Визнович решился на удар в правый угол ворот со стандарта, до ворот было очень далеко, мяч пролетел относительно рядом со штангой, но Климович всё контролировал.

5' Полузащитник "Оренбурга" Андреа Чуканов получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч против Баляйкина.

4' Лапшов получил по ногам в центре поля. Игроки "Томи" довольно быстро разыграли стандарт.

3' Угловой у ворот "Томи". Чуканов выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но хозяева поля смогли отвести угрозу от своих ворот при этом стандарте.

2' Ткачук в борьбе с Андреевым упал на газон на левом фланге у штрафной площади "Томи", Роман Галимов показал, что нужно играть дальше.