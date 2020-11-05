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Томь
 
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Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давыдов Денис 2 0.11
2. Долгов Павел 1 0.05
3. Визнович Илья 1 0.05
4. Пенчиков Даниил 1 0.05
5. Дмитриев Максим II 1 0.05
6. Киреенко Павел 1 (1) 0.05
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 5 0.26
2. Фамейе Джоэль 5 0.26
3. Кулишев Артём 3 (1) 0.16
4. Ткачук Денис 2 0.11
5. Козлов Андрей 2 0.11
6. Чуканов Андреа 2 0.11
7. Гойкович Ренато 2 0.11
8. Эктов Александр 2 0.11
9. Прудников Николай 2 0.11
10. Скворцов Алексей 1 0.05
11. Юсупов Артём 1 0.05
12. Козлов Савелий 1 0.05
13. Миронов Алексей 1 0.05
14. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.05

Карточки

Томь
# Игрок      
1. Зуев Илья 7 0
2. Казанков Максим 4 1
3. Каменщиков Дмитрий 5 0
4. Талалай Денис 5 0
5. Бугриёв Сергей 3 1
6. Поярков Денис 4 0
7. Шалаев Олег 4 0
8. Лапшов Иван 2 1
9. Иванов Андрей Геннадьевич 3 0
10. Текучёв Андрей 3 0
11. Бычков Андрей 1 1
12. Андреев Иван 1 1
13. Баляйкин Евгений 2 0
14. Белов Антон 2 0
15. Синяк Антон 2 0
16. Дмитриев Максим II 2 0
17. Денисов Виталий 1 0
18. Ахъядов Апти 1 0
19. Сакович Александр 1 0
20. Киреенко Павел 1 0
21. Каленкович Виталий 1 0
22. Давыдов Денис 1 0
23. Долгов Павел 1 0
24. Пенчиков Даниил 1 0
25. Калачёв Илья 1 0
26. Леонов Олег 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 8 0
2. Аюпов Тимур 6 0
3. Фамейе Джоэль 5 0
4. Сиваков Михаил 3 1
5. Скворцов Алексей 4 0
6. Алвеш Рикарду 4 0
7. Козлов Савелий 4 0
8. Чуканов Андреа 3 0
9. Гойкович Ренато 3 0
10. Козлов Андрей 1 1
11. Смирнов Александр 2 0
12. Ткачук Денис 2 0
13. Шкофлек Жига 2 0
14. Насыров Исламжан 2 0
15. Капленко Кирилл 2 0
16. Палиенко Максим 1 0
17. Мамин Артём 1 0
18. Эктов Александр 1 0
19. Миронов Алексей 1 0
20. Кеняйкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Томь 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Оренбург 20.69% (6) 6.9% (2) 10.34% (3) 17.24% (5) 17.24% (5) 27.59% (8)

Предыдущие игры

Томь Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Чайка 1:1 Томь Томь 1:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:0 Томь Томь 0:1 Балтика
Краснодар-2 2:0 Томь Томь 2:1 Акрон Торпедо Москва 1:0 Томь Томь 3:0 Шинник Факел 0:0 Томь Томь 1:3 Волгарь Крылья Советов 2:0 Томь Томь 0:2 Текстильщик Томь 0:1 Алания Томь 0:0 Нефтехимик Томь 0:1 Нижний Новгород Томь 0:2 Динамо Брянск Томь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Спартак-2 Чертаново 2:0 Томь Нижний Новгород 1:0 Томь
Оренбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи
Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания

Последние игры между собой

Томь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Оренбург: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Оренбург 3:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Томь 1:2 Оренбург Премьер-лига Оренбург 3:1 Томь Премьер-лига
Оренбург 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 1:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:1 Томь Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 19 13 3 3 27 - 12 42
2. Торпедо Москва Заявка 19 12 4 3 39 - 13 40
3. Оренбург Заявка 19 11 7 1 29 - 13 40
4. Крылья Советов Заявка 19 12 3 4 41 - 14 39
5. Нефтехимик Заявка 19 11 4 4 32 - 16 37
6. Велес Москва Заявка 19 10 5 4 26 - 22 35
7. Алания Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
8. Балтика Заявка 19 9 4 6 23 - 17 31
9. Спартак-2 Заявка 19 9 3 7 26 - 21 30
10. Енисей Заявка 19 8 3 8 22 - 26 27
11. Чайка Заявка 19 7 6 6 20 - 23 27
12. СКА-Хабаровск Заявка 19 7 4 8 21 - 22 25
13. Волгарь Заявка 19 7 3 9 21 - 22 24
14. Динамо Брянск Заявка 19 7 2 10 12 - 27 23
15. Краснодар-2 Заявка 19 6 5 8 21 - 30 23
16. Текстильщик Заявка 19 5 6 8 17 - 26 21
17. Акрон Заявка 19 5 2 12 16 - 28 17
18. Факел Заявка 19 3 7 9 12 - 19 16
19. Чертаново Заявка 19 4 2 13 11 - 29 14
20. Иртыш Омск Заявка 19 3 4 12 14 - 31 13
21. Шинник Заявка 19 3 4 12 16 - 37 13
22. Томь Заявка 19 2 5 12 10 - 24 11
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 1 день 7 часов 29 минут.


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    • Прогнозы 81
    Томь 13.6% (11)
    X 23.5% (19)
    Оренбург 63% (51)
    Все прогнозы
    1.8 Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Томь - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Томь - Оренбург

    Исход игры
    Томь
    13.6% (11)
    Ничья
    23.5% (19)
    Оренбург
    63% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.65% (25)
    Меньше
    68.35% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    48.1% (38)
    Нет
    51.9% (41)
    Популярный счёт
    0:1 Оренбург
    27.2% (22)
    1:1 Ничья
    19.8% (16)
    1:2 Оренбург
    17.3% (14)
    0:2 Оренбург
    9.9% (8)
    1:0 Томь
    7.4% (6)
    1:3 Оренбург
    3.7% (3)
    2:1 Томь
    3.7% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (2)
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