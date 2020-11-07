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Волгарь
2:1
Перерыв
Торпедо Москва
0'
1:0
7' Гол
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
1:0
26' Не забитый пенальти
Магаль Руслан
30' Желтая карточка
Редькович Дмитрий
33' Желтая карточка
Прошкин Егор
2:0
37' Гол
Погосов Артём
2:1
45' Гол
Калмыков Амур
Волгарь
Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 10 (2) 0.5
2. Погосов Артём 3 0.15
3. Болонин Александр 3 (3) 0.15
4. Пугачев Юрий 1 0.05
5. Лобкарёв Владимир 1 0.05
6. Сергеев Виктор 1 0.05
7. Козлов Данила 1 0.05
8. Локтионов Роман 1 (1) 0.05
9. Гасилин Алексей 1 (1) 0.05
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 7 (1) 0.35
2. Лебеденко Игорь 6 (2) 0.3
3. Берковский Илья 5 0.25
4. Адаев Владислав 3 0.15
5. Рязанцев Александр 2 0.1
6. Нетфуллин Равиль 2 0.1
7. Кертанов Константин 2 0.1
8. Гордюшенко Астемир 2 0.1
9. Лях Андрей 1 0.05
10. Шоркин Максим 1 0.05
11. Дворецков Филипп 1 0.05
12. Прошляков Данила 1 0.05
13. Евдокимов Андрей 1 0.05
14. Магаль Руслан 1 (1) 0.05

Карточки

Волгарь
# Игрок      
1. Мендель Андрей 7 0
2. Болонин Александр 5 0
3. Зенин Андрей 3 1
4. Журавлёв Юрий 3 1
5. Бердников Алексей 3 1
6. Козлов Данила 4 0
7. Замалиев Наиль 2 1
8. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
9. Павлишин Алексей 3 0
10. Сергеев Виктор 3 0
11. Погосов Артём 3 0
12. Ведерников Данила 3 0
13. Гасилин Алексей 2 0
14. Белоус Илья 2 0
15. Бутенко Александр 2 0
16. Пугачев Юрий 1 0
17. Хомуха Иван 1 0
18. Лобкарёв Владимир 1 0
19. Полубояринов Данил 1 0
20. Саганович Дмитрий 1 0
21. Емельянов Данила 1 0
22. Сагитов Артур 1 0
23. Корнюшин Даниил 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 4 1
2. Магаль Руслан 5 0
3. Евдокимов Андрей 5 0
4. Рязанцев Александр 4 0
5. Самсонов Артём Владимирович 4 0
6. Прошкин Егор 4 0
7. Калмыков Амур 2 1
8. Лебеденко Игорь 3 0
9. Елисеев Александр 3 0
10. Адаев Владислав 3 0
11. Берковский Илья 3 0
12. Шустиков Сергей 2 0
13. Лях Андрей 2 0
14. Кертанов Константин 2 0
15. Прошляков Данила 2 0
16. Нетфуллин Равиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волгарь 4.76% (1) 9.52% (2) 23.81% (5) 23.81% (5) 9.52% (2) 28.57% (6)
 Торпедо Москва 8.57% (3) 17.14% (6) 5.71% (2) 17.14% (6) 20% (7) 31.43% (11)

Предыдущие игры

Волгарь Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Шинник 2:1 Волгарь Волгарь 2:1 Факел Волгарь 2:0 Спартак-2 Крылья Советов 3:0 Волгарь
Волгарь 0:0 Текстильщик Алания 2:0 Волгарь Волгарь 3:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Волгарь Волгарь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Волгарь Волгарь 1:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 Волгарь Волгарь 1:1 Енисей Оренбург 2:1 Волгарь Енисей 2:1 Волгарь Чайка 2:1 Волгарь СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Волгарь 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Волгарь Волгарь 3:0 Краснодар-2
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик
Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Волгарь: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Волгарь 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород 3:0 Заявка 20 14 3 3 30 - 12 45
2. Оренбург Заявка 20 12 7 1 30 - 13 43
3. Крылья Советов 3:0 Заявка 20 13 3 4 44 - 14 42
4. Торпедо Москва 0:2 Заявка 20 12 4 4 39 - 15 40
5. Велес Москва 2:1 Заявка 20 11 5 4 28 - 23 38
6. Нефтехимик 1:2 Заявка 20 11 4 5 33 - 18 37
7. Алания Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
8. Балтика Заявка 19 9 4 6 23 - 17 31
9. Спартак-2 0:3 Заявка 20 9 3 8 26 - 24 30
10. Енисей 1:0 Заявка 20 9 3 8 23 - 26 30
11. Чайка 2:2 Заявка 20 7 7 6 22 - 25 28
12. Волгарь 2:0 Заявка 20 8 3 9 23 - 22 27
13. СКА-Хабаровск Заявка 19 7 4 8 21 - 22 25
14. Динамо Брянск Заявка 19 7 2 10 12 - 27 23
15. Краснодар-2 Заявка 19 6 5 8 21 - 30 23
16. Текстильщик Заявка 19 5 6 8 17 - 26 21
17. Акрон 0:3 Заявка 20 5 2 13 16 - 31 17
18. Факел Заявка 19 3 7 9 12 - 19 16
19. Чертаново 0:1 Заявка 20 4 2 14 11 - 30 14
20. Иртыш Омск 2:2 Заявка 20 3 5 12 16 - 33 14
21. Шинник Заявка 19 3 4 12 16 - 37 13
22. Томь Заявка 20 2 5 13 10 - 25 11
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Торпедо" довольно неожиданно уступает "Волгарю" 1:2. Команда Сергея Игнашевича плохо начала матч и пропустила быстрый гол, затем гости не смогли реализовать пенальти, пропустили второй гол и лишь забитый мяч от Амура Калмыкова оставил шансы московскому клубу на положительный исход в этом противостоянии. Во втором тайме "Торпедо" нужно ещё активнее идти вперёд, повторимся, что московскому клубу нужно побеждать, чтобы не отстать от "Оренбурга", а также "Нижнего Новгорода", который на выезде уверенно разобрался со "Спартаком-2". 
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-Л! 2:1!!! Калмыков!!! После заброса в центр штрафной площади Калмыков в касание пробил по воротам, Саганович сократил дистанцию и спас свою команду, но отскок пришёлся точно в Амура, который со второй попытки всё же поразил ворота "Волгаря". 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Артём Чистяков к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Адаев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Козлова, а затем уже довольно слабо полетел в руки Сагановичу. 
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-Л! 2:0!!! Погосов!!! Лобкарёв с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем выполнил подачу в центр штрафной, Погосов оторвался от Прошкина и в прыжке головой отправил мяч в правый угол ворот. 
  • Угловой
    42'
    Рязанцев с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Торпедо" нарушили правила в борьбе за верховой мяч. 
  • 41'
    Нетфуллин смог по центру выполнил передачу в центр штрафной площади, Калмыков зацепился за мяч и пробил по воротам, мяч попал в Козлова, а затем ушёл на угловой. 
  • 40'
    Поднялся Погосов, всё нормально с Артёмом, показал форвард "Волгаря", что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    39'
    Погосов получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля. Вышли на поле врачи "Волгаря", вновь пауза в игре. 
  • 38'
    Редькович и Прошкин получили по четвёртой жёлтой карточке в нынешнем сезоне, а это значит, что следующий матч против воронежского "Факела" они пропустят. 
  • Желтая карточка
    37'
    Защитник "Торпедо" Егор Прошкин получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Волгаря" против Козлова. 
  • Угловой
    36'
    Болонин с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Торпедо" без всякого труда перехватили мяч. 
  • Опасный момент
    35'
    Болонин пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Ботнарь в прыжке вновь вынужден был переводить мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    34'
    Защитник "Торпедо" Дмитрий Редькович получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля. 
  • Угловой
    33'
    Полубояринов со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    32'
    Воробьёв с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Болонин в касание пробил в левый угол ворот, Ботнарь в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Угловой
    31'
    Рязанцев с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Редькович в борьбе с соперником не смог как следует головой пробить в ближний угол ворот. 
  • Не забитый пенальти
    30'
    Не забивает Магаль! Руслан Магаль с "точки" низом пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Саганович угадал направление удара и в прыжке спас свою команду, далее уже защитники "Волгаря" выбили мяч на угловой. 
  • Пенальти!
    29'
    Пенальти назначается в ворота "Волгаря"! Самсонов с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Павлишин неосмотрительно вытянул ногу вперёд и в итоге сбил Рязанцева, Артём Чистяков дал свисток и уверенно указал на "точку". 
  • 28'
    По лицу досталось Калмыкову, поднялся Амур, вскоре форвард московского клуба вернётся в игру. 
  • Травма, повреждение
    27'
    Калмыков при прошлом стандарте получил повреждение в борьбе за верховой мяч, вышли на поле врачи "Торпедо", пауза в игре. 
  • Угловой
    26'
    Рязанцев с углового на этот раз выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Волгаря" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • Угловой
    25'
    Угловой у ворот "Волгаря". Игроки "Торпедо" разыграли корнер, затем Самсонов с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел игрока "Волгаря" и ушёл на повторный корнер. 
  • 24'
    Рязанцев со стандарта выполнил неплохой заброс на правый угол штрафной площади, но Адаев не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Полубояринов нарушил правила против Рязанцева на своей половине поля. "Торпедо" тщательно готовится к стандарту. 
  • 22'
    Лобкарёв из центра поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Воробьёву, Дмитрий не смог грамотно подстроиться под мяч, который попал ему в пятку. 
  • Офсайд
    21'
    Рязанцев при входе в штрафную площадь с правой половины поля удачно отыгрался с Дворецковым, затем Александр сместился в центр и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Волгаря" и полетел к правому углу вратарской, там уже в борьбу вступил Адаев, который был в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Дворецков в центре поля нарушил правила, до этого Артём Чистяков не заметил фола со стороны Ведерникова в борьбе за верховой мяч на Магале. 
  • Угловой
    19'
    Павлишин с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, но Алексей слишком сильно закрутил мяч, будет удар от ворот. 
  • 18'
    Со стандарта последовала подача к левому углу вратарской, Прошкин оказался первым на мяче и головой выбил его на угловой. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Нетфуллин на своей половине поля нарушил правила против Погосова. Игроки "Волгаря" тщательно готовятся к стандарту. 
  • 16'
    Лобкарёв сместился в центр с левого фланга, а затем Владимир пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Торпедо". 
  • 15'
    Болельщики "Торпедо" активно поддерживают свою команду, сегодня в Астрахань их приехало немало. 
  • 14'
    Воробьёв после заброса из центра поля вновь убежал к линии штрафной площади, но на этот раз Дмитрий далековато отпустил от себя мяч, этим воспользовался Ботнарь, который бросился в ноги сопернику и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Адаев на половине поля "Волгаря" нарушил правила против Козлова. "Волгарь" теперь конечно же никуда спешить не будет. 
  • 12'
    Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Волгаря", Калмыков в борьбе с соперниками не смог добраться до мяча, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Павлишин в центре поля нарушил правила против Дворецкова. Игроки "Торпедо" быстро разыграли стандарт. 
  • 10'
    "Торпедо" же пока очень слабо начинает матч, как мы и говорили, команда Сергея Игнашевича никак не может найти свою игру. 
  • 9'
    Уже десятый гол в первенстве ФНЛ в нынешнем сезоне забил Дмитрий Воробьёв, кто знает, быть может уже зимой этот форвард перейдёт в более сильную команду. 
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Воробьёв!!! Из глубины поля последовала передача на ход Воробьёву к линии штрафной площади, Дмитрий оторвался от Шоркина, а затем точно пробил в левый угол ворот, Ботнарь был бессилен. 
  • Офсайд
    7'
    Из центра поля последовала передача на ход Лобкарёву, могло быть довольно опасно, но Владимир оказался в офсайде. 
  • 6'
    В довольно среднем темпе начинается наша игра, пока "Торпедо" и "Волгарь" присматриваются друг к другу. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Никак игрокам "Торпедо" не удаётся зацепиться за мяч. Теперь уже Самсонов нарушил правила на половине поля "Волгаря". 
  • Фол, нарушение
    4'
    Самсонов в центре поля нарушил правила против Полубояринова. Игроки "Волгаря" на этот раз уже никуда спешить не стали. 
  • 3'
    С левого фланга последовал безадресный заброс в штрафной площадь "Волгаря", Саганович размялся при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Против Павлишина в центре поля были нарушены правила в борьбе за верховой мяч. Игроки "Волгаря" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Торпедо" сегодня нужно обязательно набирать три очка, в двадцатом туре "Оренбург" уже на выезде успел переиграть "Томь", а поэтому и московскому клубу в этот вечер терять очки нельзя. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 20-го тура первенства ФНЛ между астраханским "Волгарём" и московским "Торпедо". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Артём Чистяков из Азова. Помогать ему на бровках будут Владислав Назаров из Невинномысска и Кирилл Большаков из Санкт-Петербурга. Резервным арбитром на этот матч назначен Денис Петров из Астрахани. 
Прогнозы 153
Волгарь 6.5% (10)
X 20.9% (32)
Торпедо Москва 72.5% (111)
Все прогнозы
1.9 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волгарь
Ничья
Торпедо Москва
3.71
3.70
4.80
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.70 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.40 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 3.44 3.25 2.17
  3.71 3.10 2.11

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.70 1.06 6.00 1.10 4.50 1.18 2.05 1.72 1.75 2.01 1.87 1.87 1.28 3.50 1.40 2.80 1.07 7.80 1.12 5.55 1.01 15.00
7.10 1.06 6.00 1.09 2.73 1.42 2.03 1.77 1.62 2.40 1.27 3.68 1.19 4.33 1.05 7.80 1.03 8.50
7.11 1.10 3.62 1.28 2.77 1.44 2.41 1.57 2.05 1.78 1.74 2.11 1.56 2.42 1.40 2.91 1.19 4.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.64 2.18 1.80 1.95 1.08 7.30 1.12 5.55
2.52 1.51 1.66 2.19 1.31 3.38 1.07 7.80 1.05 9.20
2.45 1.55 2.02 1.81 1.56 2.42 1.36 3.09 1.26 3.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.66 1.51 2.46 1.14 4.60
3.14 1.35 2.11 1.71 1.49 2.58 1.17 5.00 1.11 6.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.55
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
3.85 1.21
Где смотреть матч Волгарь 2:1 Торпедо Москва онлайн

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Прогнозы на матч Волгарь 2:1 Торпедо Москва

Исход игры
Волгарь
6.5% (10)
Ничья
20.9% (32)
Торпедо Москва
72.5% (111)
Тотал 2.5
Больше
51.66% (78)
Меньше
48.34% (73)
Обе команды забьют
Да
70.2% (106)
Нет
29.8% (45)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
40.5% (62)
1:1 Ничья
19.6% (30)
0:1 Торпедо Москва
17.6% (27)
0:2 Торпедо Москва
5.9% (9)
1:3 Торпедо Москва
5.2% (8)
1:0 Волгарь
4.6% (7)
2:1 Волгарь
1.3% (2)
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