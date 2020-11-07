Г-О-О-О-Л! 2:0!!! Погосов!!! Лобкарёв с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем выполнил подачу в центр штрафной, Погосов оторвался от Прошкина и в прыжке головой отправил мяч в правый угол ворот.

Адаев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Козлова, а затем уже довольно слабо полетел в руки Сагановичу.

Г-О-О-О-Л! 2:1!!! Калмыков!!! После заброса в центр штрафной площади Калмыков в касание пробил по воротам, Саганович сократил дистанцию и спас свою команду, но отскок пришёлся точно в Амура, который со второй попытки всё же поразил ворота "Волгаря".

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Торпедо" довольно неожиданно уступает "Волгарю" 1:2. Команда Сергея Игнашевича плохо начала матч и пропустила быстрый гол, затем гости не смогли реализовать пенальти, пропустили второй гол и лишь забитый мяч от Амура Калмыкова оставил шансы московскому клубу на положительный исход в этом противостоянии. Во втором тайме "Торпедо" нужно ещё активнее идти вперёд, повторимся, что московскому клубу нужно побеждать, чтобы не отстать от "Оренбурга", а также "Нижнего Новгорода", который на выезде уверенно разобрался со "Спартаком-2".

42' Рязанцев с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Торпедо" нарушили правила в борьбе за верховой мяч.

41' Нетфуллин смог по центру выполнил передачу в центр штрафной площади, Калмыков зацепился за мяч и пробил по воротам, мяч попал в Козлова, а затем ушёл на угловой.

40' Поднялся Погосов, всё нормально с Артёмом, показал форвард "Волгаря", что он готов играть дальше.

39' Погосов получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля. Вышли на поле врачи "Волгаря", вновь пауза в игре.

38' Редькович и Прошкин получили по четвёртой жёлтой карточке в нынешнем сезоне, а это значит, что следующий матч против воронежского "Факела" они пропустят.

37' Защитник "Торпедо" Егор Прошкин получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Волгаря" против Козлова.

36' Болонин с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Торпедо" без всякого труда перехватили мяч.

35' Болонин пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Ботнарь в прыжке вновь вынужден был переводить мяч на угловой.

34' Защитник "Торпедо" Дмитрий Редькович получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля.

33' Полубояринов со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

32' Воробьёв с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Болонин в касание пробил в левый угол ворот, Ботнарь в прыжке перевёл мяч на угловой.

31' Рязанцев с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Редькович в борьбе с соперником не смог как следует головой пробить в ближний угол ворот.

30' Не забивает Магаль! Руслан Магаль с "точки" низом пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Саганович угадал направление удара и в прыжке спас свою команду, далее уже защитники "Волгаря" выбили мяч на угловой.

29' Пенальти назначается в ворота "Волгаря"! Самсонов с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Павлишин неосмотрительно вытянул ногу вперёд и в итоге сбил Рязанцева, Артём Чистяков дал свисток и уверенно указал на "точку".

28' По лицу досталось Калмыкову, поднялся Амур, вскоре форвард московского клуба вернётся в игру.

27' Калмыков при прошлом стандарте получил повреждение в борьбе за верховой мяч, вышли на поле врачи "Торпедо", пауза в игре.

26' Рязанцев с углового на этот раз выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Волгаря" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

25' Угловой у ворот "Волгаря". Игроки "Торпедо" разыграли корнер, затем Самсонов с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел игрока "Волгаря" и ушёл на повторный корнер.

24' Рязанцев со стандарта выполнил неплохой заброс на правый угол штрафной площади, но Адаев не смог зацепиться за мяч.

23' Полубояринов нарушил правила против Рязанцева на своей половине поля. "Торпедо" тщательно готовится к стандарту.

22' Лобкарёв из центра поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Воробьёву, Дмитрий не смог грамотно подстроиться под мяч, который попал ему в пятку.

21' Рязанцев при входе в штрафную площадь с правой половины поля удачно отыгрался с Дворецковым, затем Александр сместился в центр и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Волгаря" и полетел к правому углу вратарской, там уже в борьбу вступил Адаев, который был в офсайде.

20' Дворецков в центре поля нарушил правила, до этого Артём Чистяков не заметил фола со стороны Ведерникова в борьбе за верховой мяч на Магале.

19' Павлишин с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, но Алексей слишком сильно закрутил мяч, будет удар от ворот.

18' Со стандарта последовала подача к левому углу вратарской, Прошкин оказался первым на мяче и головой выбил его на угловой.

17' Нетфуллин на своей половине поля нарушил правила против Погосова. Игроки "Волгаря" тщательно готовятся к стандарту.

16' Лобкарёв сместился в центр с левого фланга, а затем Владимир пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Торпедо".

15' Болельщики "Торпедо" активно поддерживают свою команду, сегодня в Астрахань их приехало немало.

14' Воробьёв после заброса из центра поля вновь убежал к линии штрафной площади, но на этот раз Дмитрий далековато отпустил от себя мяч, этим воспользовался Ботнарь, который бросился в ноги сопернику и перехватил мяч.

13' Адаев на половине поля "Волгаря" нарушил правила против Козлова. "Волгарь" теперь конечно же никуда спешить не будет.

12' Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Волгаря", Калмыков в борьбе с соперниками не смог добраться до мяча, будет удар от ворот.

11' Павлишин в центре поля нарушил правила против Дворецкова. Игроки "Торпедо" быстро разыграли стандарт.

10' "Торпедо" же пока очень слабо начинает матч, как мы и говорили, команда Сергея Игнашевича никак не может найти свою игру.

9' Уже десятый гол в первенстве ФНЛ в нынешнем сезоне забил Дмитрий Воробьёв, кто знает, быть может уже зимой этот форвард перейдёт в более сильную команду.

8' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Воробьёв!!! Из глубины поля последовала передача на ход Воробьёву к линии штрафной площади, Дмитрий оторвался от Шоркина, а затем точно пробил в левый угол ворот, Ботнарь был бессилен.

7' Из центра поля последовала передача на ход Лобкарёву, могло быть довольно опасно, но Владимир оказался в офсайде.

6' В довольно среднем темпе начинается наша игра, пока "Торпедо" и "Волгарь" присматриваются друг к другу.

5' Никак игрокам "Торпедо" не удаётся зацепиться за мяч. Теперь уже Самсонов нарушил правила на половине поля "Волгаря".

4' Самсонов в центре поля нарушил правила против Полубояринова. Игроки "Волгаря" на этот раз уже никуда спешить не стали.

3' С левого фланга последовал безадресный заброс в штрафной площадь "Волгаря", Саганович размялся при игре на выходе.

2' Против Павлишина в центре поля были нарушены правила в борьбе за верховой мяч. Игроки "Волгаря" довольно быстро разыграли стандарт.