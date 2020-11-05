Волгарь
Позже
Торпедо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|9 (2)
|0.47
|2.
|Погосов Артём
|3
|0.16
|3.
|Болонин Александр
|3 (3)
|0.16
|4.
|Пугачев Юрий
|1
|0.05
|5.
|Лобкарёв Владимир
|1
|0.05
|6.
|Сергеев Виктор
|1
|0.05
|7.
|Козлов Данила
|1
|0.05
|8.
|Локтионов Роман
|1 (1)
|0.05
|9.
|Гасилин Алексей
|1 (1)
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|7 (1)
|0.37
|2.
|Лебеденко Игорь
|6 (2)
|0.32
|3.
|Берковский Илья
|5
|0.26
|4.
|Адаев Владислав
|3
|0.16
|5.
|Рязанцев Александр
|2
|0.11
|6.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0.11
|7.
|Кертанов Константин
|2
|0.11
|8.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.11
|9.
|Лях Андрей
|1
|0.05
|10.
|Шоркин Максим
|1
|0.05
|11.
|Дворецков Филипп
|1
|0.05
|12.
|Прошляков Данила
|1
|0.05
|13.
|Евдокимов Андрей
|1
|0.05
|14.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мендель Андрей
|7
|0
|2.
|Болонин Александр
|5
|0
|3.
|Зенин Андрей
|3
|1
|4.
|Журавлёв Юрий
|3
|1
|5.
|Бердников Алексей
|3
|1
|6.
|Козлов Данила
|4
|0
|7.
|Замалиев Наиль
|2
|1
|8.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|9.
|Павлишин Алексей
|3
|0
|10.
|Сергеев Виктор
|3
|0
|11.
|Погосов Артём
|3
|0
|12.
|Ведерников Данила
|3
|0
|13.
|Гасилин Алексей
|2
|0
|14.
|Белоус Илья
|2
|0
|15.
|Бутенко Александр
|2
|0
|16.
|Пугачев Юрий
|1
|0
|17.
|Хомуха Иван
|1
|0
|18.
|Лобкарёв Владимир
|1
|0
|19.
|Полубояринов Данил
|1
|0
|20.
|Саганович Дмитрий
|1
|0
|21.
|Емельянов Данила
|1
|0
|22.
|Сагитов Артур
|1
|0
|23.
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шоркин Максим
|4
|1
|2.
|Магаль Руслан
|5
|0
|3.
|Евдокимов Андрей
|5
|0
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0
|5.
|Самсонов Артём Владимирович
|4
|0
|6.
|Калмыков Амур
|2
|1
|7.
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|8.
|Елисеев Александр
|3
|0
|9.
|Адаев Владислав
|3
|0
|10.
|Берковский Илья
|3
|0
|11.
|Прошкин Егор
|3
|0
|12.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|13.
|Лях Андрей
|2
|0
|14.
|Кертанов Константин
|2
|0
|15.
|Прошляков Данила
|2
|0
|16.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волгарь
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|Торпедо Москва
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|5.71% (2)
|17.14% (6)
|20% (7)
|31.43% (11)
Предыдущие игры
Волгарь Последние 20 матчей: +7 =3 -10Шинник 2:1 Волгарь Волгарь 2:1 Факел Волгарь 2:0 Спартак-2 Крылья Советов 3:0 Волгарь
Волгарь 0:0 Текстильщик Алания 2:0 Волгарь Волгарь 3:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Волгарь Волгарь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Волгарь Волгарь 1:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 Волгарь Волгарь 1:1 Енисей Оренбург 2:1 Волгарь Енисей 2:1 Волгарь Чайка 2:1 Волгарь СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Волгарь 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Волгарь Волгарь 3:0 Краснодар-2
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик
Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Волгарь: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|27 - 12
|42
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 13
|40
|3.
|Оренбург
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|29 - 13
|40
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|41 - 14
|39
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 16
|37
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|26 - 22
|35
|7.
|Алания
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|8.
|Балтика
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 17
|31
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 21
|30
|10.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 26
|27
|11.
|Чайка
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 23
|27
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|13.
|Волгарь
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|21 - 22
|24
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|12 - 27
|23
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 30
|23
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 26
|21
|17.
|Акрон
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|16 - 28
|17
|18.
|Факел
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|12 - 19
|16
|19.
|Чертаново
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|11 - 29
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 31
|13
|21.
|Шинник
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 37
|13
|22.
|Томь
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|10 - 24
|11
Прогнозы на матч Волгарь - Торпедо Москва
Исход игры
Волгарь
8.6% (6)
Ничья
27.1% (19)
Торпедо Москва
64.3% (45)
Тотал 2.5
Больше
49.28% (34)
Меньше
50.72% (35)
Обе команды забьют
Да
72.46% (50)
Нет
27.54% (19)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
38.6% (27)
1:1 Ничья
24.3% (17)
0:1 Торпедо Москва
14.3% (10)
1:0 Волгарь
7.1% (5)
0:2 Торпедо Москва
4.3% (3)
1:3 Торпедо Москва
4.3% (3)
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