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Волгарь
 
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Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 9 (2) 0.47
2. Погосов Артём 3 0.16
3. Болонин Александр 3 (3) 0.16
4. Пугачев Юрий 1 0.05
5. Лобкарёв Владимир 1 0.05
6. Сергеев Виктор 1 0.05
7. Козлов Данила 1 0.05
8. Локтионов Роман 1 (1) 0.05
9. Гасилин Алексей 1 (1) 0.05
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 7 (1) 0.37
2. Лебеденко Игорь 6 (2) 0.32
3. Берковский Илья 5 0.26
4. Адаев Владислав 3 0.16
5. Рязанцев Александр 2 0.11
6. Нетфуллин Равиль 2 0.11
7. Кертанов Константин 2 0.11
8. Гордюшенко Астемир 2 0.11
9. Лях Андрей 1 0.05
10. Шоркин Максим 1 0.05
11. Дворецков Филипп 1 0.05
12. Прошляков Данила 1 0.05
13. Евдокимов Андрей 1 0.05
14. Магаль Руслан 1 (1) 0.05

Карточки

Волгарь
# Игрок      
1. Мендель Андрей 7 0
2. Болонин Александр 5 0
3. Зенин Андрей 3 1
4. Журавлёв Юрий 3 1
5. Бердников Алексей 3 1
6. Козлов Данила 4 0
7. Замалиев Наиль 2 1
8. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
9. Павлишин Алексей 3 0
10. Сергеев Виктор 3 0
11. Погосов Артём 3 0
12. Ведерников Данила 3 0
13. Гасилин Алексей 2 0
14. Белоус Илья 2 0
15. Бутенко Александр 2 0
16. Пугачев Юрий 1 0
17. Хомуха Иван 1 0
18. Лобкарёв Владимир 1 0
19. Полубояринов Данил 1 0
20. Саганович Дмитрий 1 0
21. Емельянов Данила 1 0
22. Сагитов Артур 1 0
23. Корнюшин Даниил 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 4 1
2. Магаль Руслан 5 0
3. Евдокимов Андрей 5 0
4. Рязанцев Александр 4 0
5. Самсонов Артём Владимирович 4 0
6. Калмыков Амур 2 1
7. Лебеденко Игорь 3 0
8. Елисеев Александр 3 0
9. Адаев Владислав 3 0
10. Берковский Илья 3 0
11. Прошкин Егор 3 0
12. Шустиков Сергей 2 0
13. Лях Андрей 2 0
14. Кертанов Константин 2 0
15. Прошляков Данила 2 0
16. Нетфуллин Равиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волгарь 4.76% (1) 9.52% (2) 23.81% (5) 23.81% (5) 9.52% (2) 28.57% (6)
 Торпедо Москва 8.57% (3) 17.14% (6) 5.71% (2) 17.14% (6) 20% (7) 31.43% (11)

Предыдущие игры

Волгарь Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Шинник 2:1 Волгарь Волгарь 2:1 Факел Волгарь 2:0 Спартак-2 Крылья Советов 3:0 Волгарь
Волгарь 0:0 Текстильщик Алания 2:0 Волгарь Волгарь 3:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Волгарь Волгарь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Волгарь Волгарь 1:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 Волгарь Волгарь 1:1 Енисей Оренбург 2:1 Волгарь Енисей 2:1 Волгарь Чайка 2:1 Волгарь СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Волгарь 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Волгарь Волгарь 3:0 Краснодар-2
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик
Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Волгарь: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Волгарь 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 19 13 3 3 27 - 12 42
2. Торпедо Москва Заявка 19 12 4 3 39 - 13 40
3. Оренбург Заявка 19 11 7 1 29 - 13 40
4. Крылья Советов Заявка 19 12 3 4 41 - 14 39
5. Нефтехимик Заявка 19 11 4 4 32 - 16 37
6. Велес Москва Заявка 19 10 5 4 26 - 22 35
7. Алания Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
8. Балтика Заявка 19 9 4 6 23 - 17 31
9. Спартак-2 Заявка 19 9 3 7 26 - 21 30
10. Енисей Заявка 19 8 3 8 22 - 26 27
11. Чайка Заявка 19 7 6 6 20 - 23 27
12. СКА-Хабаровск Заявка 19 7 4 8 21 - 22 25
13. Волгарь Заявка 19 7 3 9 21 - 22 24
14. Динамо Брянск Заявка 19 7 2 10 12 - 27 23
15. Краснодар-2 Заявка 19 6 5 8 21 - 30 23
16. Текстильщик Заявка 19 5 6 8 17 - 26 21
17. Акрон Заявка 19 5 2 12 16 - 28 17
18. Факел Заявка 19 3 7 9 12 - 19 16
19. Чертаново Заявка 19 4 2 13 11 - 29 14
20. Иртыш Омск Заявка 19 3 4 12 14 - 31 13
21. Шинник Заявка 19 3 4 12 16 - 37 13
22. Томь Заявка 19 2 5 12 10 - 24 11
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 1 день 11 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 70
    Волгарь 8.6% (6)
    X 27.1% (19)
    Торпедо Москва 64.3% (45)
    Все прогнозы
    1.9 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    Где смотреть матч Волгарь - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Волгарь - Торпедо Москва

    Исход игры
    Волгарь
    8.6% (6)
    Ничья
    27.1% (19)
    Торпедо Москва
    64.3% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.28% (34)
    Меньше
    50.72% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    72.46% (50)
    Нет
    27.54% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    38.6% (27)
    1:1 Ничья
    24.3% (17)
    0:1 Торпедо Москва
    14.3% (10)
    1:0 Волгарь
    7.1% (5)
    0:2 Торпедо Москва
    4.3% (3)
    1:3 Торпедо Москва
    4.3% (3)
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