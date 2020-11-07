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Спартак-2
 
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Нижний Новгород
Спартак-2
Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Спартак-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оганесян Степан 4 0.21
2. Игнатов Михаил 3 0.16
3. Шитов Владислав 3 0.16
4. Дьяков Виталий 3 (3) 0.16
5. Нимели Силванус 2 0.11
6. Маркитесов Дмитрий 2 0.11
7. Баду Малкольм 1 0.05
8. Миронов Леонид 1 0.05
9. Литвинов Руслан 1 0.05
10. Кожедуб Святослав 1 0.05
11. Шитов Виталий 1 0.05
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапета Александр 5 (4) 0.26
2. Попов Артём 4 0.21
3. Горбунов Игорь 3 0.16
4. Гоцук Кирилл 3 0.16
5. Сулейманов Тимур 3 0.16
6. Ставпец Александр 2 0.11
7. Шарипов Альберт 2 0.11
8. Султонов Мухаммад 1 0.05
9. Зуйков Сергей 1 0.05
10. Федчук Артём 1 0.05
11. Гащенков Михаил 1 0.05
12. Каккоев Никита 1 0.05

Карточки

Спартак-2
# Игрок      
1. Игнатов Михаил 5 2
2. Дьяков Виталий 4 1
3. Кожедуб Святослав 4 1
4. Литвинов Руслан 5 0
5. Баду Малкольм 3 0
6. Миронов Леонид 3 0
7. Бакалюк Никита 3 0
8. Ташаев Александр 1 1
9. Данилин Максим Алексеевич 2 0
10. Голосов Илья 2 0
11. Кутателадзе Николоз 1 0
12. Акмурзин Тимур 1 0
13. Петрунин Даниил 1 0
14. Гапонов Илья 1 0
15. Нимели Силванус 1 0
16. Воропаев Артём 1 0
17. Поплевченков Артём 1 0
18. Оганесян Степан 1 0
19. Денисов Даниил 1 0
20. Шитов Владислав 1 0
21. Ходорченко Никита 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Темников Иван 5 0
2. Зуйков Сергей 5 0
3. Сапета Александр 4 0
4. Ставпец Александр 4 0
5. Шумских Алексей 4 0
6. Мичуренков Дмитрий 3 0
7. Гащенков Михаил 3 0
8. Каккоев Никита 3 0
9. Сулейманов Тимур 3 0
10. Осинов Михаил 2 0
11. Комолов Павел 2 0
12. Попов Артём 2 0
13. Анисимов Артур 2 0
14. Горбунов Игорь 2 0
15. Маляров Кирилл 2 0
16. Шарипов Альберт 2 0
17. Гоцук Кирилл 2 0
18. Эдиев Исмаил 1 0
19. Султонов Мухаммад 1 0
20. Алиев Саид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак-2 13.64% (3) 9.09% (2) 4.55% (1) 31.82% (7) 22.73% (5) 18.18% (4)
 Нижний Новгород 11.11% (3) 11.11% (3) 14.81% (4) 14.81% (4) 18.52% (5) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Спартак-2 Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Факел 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Енисей Волгарь 2:0 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Оренбург
Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Чайка Текстильщик 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:1 Спартак-2 Спартак-2 2:1 Велес Москва Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Спартак-2 0:2 Балтика Динамо Брянск 0:3 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Спартак-2 1:0 Акрон Томь 1:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Чертаново 1:2 Спартак-2 Торпедо Москва 5:1 Спартак-2
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки
Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород

Последние игры между собой

Спартак-2: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион Спартак-2 2:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Спартак-2 1:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 3:1 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 20 12 7 1 30 - 13 43
2. Нижний Новгород Заявка 19 13 3 3 27 - 12 42
3. Торпедо Москва Заявка 19 12 4 3 39 - 13 40
4. Крылья Советов Заявка 19 12 3 4 41 - 14 39
5. Нефтехимик Заявка 19 11 4 4 32 - 16 37
6. Велес Москва Заявка 19 10 5 4 26 - 22 35
7. Алания Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
8. Балтика Заявка 19 9 4 6 23 - 17 31
9. Спартак-2 Заявка 19 9 3 7 26 - 21 30
10. Енисей Заявка 19 8 3 8 22 - 26 27
11. Чайка Заявка 19 7 6 6 20 - 23 27
12. СКА-Хабаровск Заявка 19 7 4 8 21 - 22 25
13. Волгарь Заявка 19 7 3 9 21 - 22 24
14. Динамо Брянск Заявка 19 7 2 10 12 - 27 23
15. Краснодар-2 Заявка 19 6 5 8 21 - 30 23
16. Текстильщик Заявка 19 5 6 8 17 - 26 21
17. Акрон Заявка 19 5 2 12 16 - 28 17
18. Факел Заявка 19 3 7 9 12 - 19 16
19. Чертаново Заявка 19 4 2 13 11 - 29 14
20. Иртыш Омск Заявка 19 3 4 12 14 - 31 13
21. Шинник Заявка 19 3 4 12 16 - 37 13
22. Томь Заявка 20 2 5 13 10 - 25 11
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак-2 - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 155
    Спартак-2 15.5% (24)
    X 20.6% (32)
    Нижний Новгород 63.9% (99)
    Все прогнозы
    1.75 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак-2
    Ничья
    Нижний Новгород
    5.30
    3.70
    1.73
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.80 3.70 1.73
    Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.65 1.67
    Бонус: 5 000 ₽ 5.30 3.64 1.68

    Самый высокий коэффициент на матч «Спартак-2» – «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак-2» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак-2» – «Нижний Новгород», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.90 1.07 6.20 1.11 2.70 1.41 2.10 1.74 1.78 1.97 1.60 2.25 1.27 3.40 1.19 4.20 1.06 7.50 1.05 8.20 1.01 15.50
    7.30 1.05 6.05 1.09 2.73 1.42 2.08 1.73 1.64 2.36 1.28 3.56 1.19 4.33 1.05 7.80 1.03 8.30
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.60 2.20 1.29 3.40 1.06 7.70
    2.58 1.49 1.68 2.16 1.32 3.32 1.08 7.60 1.05 9.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.23 1.61 1.50 2.41 1.17 4.60
    3.24 1.33 2.16 1.68 1.51 2.52 1.17 4.90 1.12 6.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.21 1.62
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Где смотреть матч Спартак-2 - Нижний Новгород онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак-2 - Нижний Новгород

    Исход игры
    Спартак-2
    15.5% (24)
    Ничья
    20.6% (32)
    Нижний Новгород
    63.9% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.25% (83)
    Меньше
    45.75% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    71.9% (110)
    Нет
    28.1% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Нижний Новгород
    41.3% (64)
    1:1 Ничья
    18.7% (29)
    0:1 Нижний Новгород
    16.8% (26)
    2:1 Спартак-2
    8.4% (13)
    1:0 Спартак-2
    3.2% (5)
    2:0 Спартак-2
    2.6% (4)
    0:2 Нижний Новгород
    2.6% (4)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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