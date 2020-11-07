Спартак-2
Позже
Нижний Новгород
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пилипчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евдокимов Роберт
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оганесян Степан
|4
|0.21
|2.
|Игнатов Михаил
|3
|0.16
|3.
|Шитов Владислав
|3
|0.16
|4.
|Дьяков Виталий
|3 (3)
|0.16
|5.
|Нимели Силванус
|2
|0.11
|6.
|Маркитесов Дмитрий
|2
|0.11
|7.
|Баду Малкольм
|1
|0.05
|8.
|Миронов Леонид
|1
|0.05
|9.
|Литвинов Руслан
|1
|0.05
|10.
|Кожедуб Святослав
|1
|0.05
|11.
|Шитов Виталий
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапета Александр
|5 (4)
|0.26
|2.
|Попов Артём
|4
|0.21
|3.
|Горбунов Игорь
|3
|0.16
|4.
|Гоцук Кирилл
|3
|0.16
|5.
|Сулейманов Тимур
|3
|0.16
|6.
|Ставпец Александр
|2
|0.11
|7.
|Шарипов Альберт
|2
|0.11
|8.
|Султонов Мухаммад
|1
|0.05
|9.
|Зуйков Сергей
|1
|0.05
|10.
|Федчук Артём
|1
|0.05
|11.
|Гащенков Михаил
|1
|0.05
|12.
|Каккоев Никита
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Игнатов Михаил
|5
|2
|2.
|Дьяков Виталий
|4
|1
|3.
|Кожедуб Святослав
|4
|1
|4.
|Литвинов Руслан
|5
|0
|5.
|Баду Малкольм
|3
|0
|6.
|Миронов Леонид
|3
|0
|7.
|Бакалюк Никита
|3
|0
|8.
|Ташаев Александр
|1
|1
|9.
|Данилин Максим Алексеевич
|2
|0
|10.
|Голосов Илья
|2
|0
|11.
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|12.
|Акмурзин Тимур
|1
|0
|13.
|Петрунин Даниил
|1
|0
|14.
|Гапонов Илья
|1
|0
|15.
|Нимели Силванус
|1
|0
|16.
|Воропаев Артём
|1
|0
|17.
|Поплевченков Артём
|1
|0
|18.
|Оганесян Степан
|1
|0
|19.
|Денисов Даниил
|1
|0
|20.
|Шитов Владислав
|1
|0
|21.
|Ходорченко Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|5
|0
|2.
|Зуйков Сергей
|5
|0
|3.
|Сапета Александр
|4
|0
|4.
|Ставпец Александр
|4
|0
|5.
|Шумских Алексей
|4
|0
|6.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|7.
|Гащенков Михаил
|3
|0
|8.
|Каккоев Никита
|3
|0
|9.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|10.
|Осинов Михаил
|2
|0
|11.
|Комолов Павел
|2
|0
|12.
|Попов Артём
|2
|0
|13.
|Анисимов Артур
|2
|0
|14.
|Горбунов Игорь
|2
|0
|15.
|Маляров Кирилл
|2
|0
|16.
|Шарипов Альберт
|2
|0
|17.
|Гоцук Кирилл
|2
|0
|18.
|Эдиев Исмаил
|1
|0
|19.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|20.
|Алиев Саид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак-2
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|31.82% (7)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|Нижний Новгород
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
Предыдущие игры
Спартак-2 Последние 20 матчей: +9 =3 -8Факел 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Енисей Волгарь 2:0 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Оренбург
Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Чайка Текстильщик 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:1 Спартак-2 Спартак-2 2:1 Велес Москва Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Спартак-2 0:2 Балтика Динамо Брянск 0:3 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Спартак-2 1:0 Акрон Томь 1:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Чертаново 1:2 Спартак-2 Торпедо Москва 5:1 Спартак-2
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +13 =3 -4Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки
Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород
Последние игры между собой
Спартак-2: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|30 - 13
|43
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|27 - 12
|42
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 13
|40
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|41 - 14
|39
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 16
|37
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|26 - 22
|35
|7.
|Алания
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|8.
|Балтика
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 17
|31
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 21
|30
|10.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 26
|27
|11.
|Чайка
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 23
|27
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|13.
|Волгарь
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|21 - 22
|24
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|12 - 27
|23
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 30
|23
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 26
|21
|17.
|Акрон
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|16 - 28
|17
|18.
|Факел
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|12 - 19
|16
|19.
|Чертаново
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|11 - 29
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 31
|13
|21.
|Шинник
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 37
|13
|22.
|Томь
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|10 - 25
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Спартак-2» – «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак-2» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак-2» – «Нижний Новгород», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Спартак-2 - Нижний Новгород
Исход игры
Спартак-2
15.5% (24)
Ничья
20.6% (32)
Нижний Новгород
63.9% (99)
Тотал 2.5
Больше
54.25% (83)
Меньше
45.75% (70)
Обе команды забьют
Да
71.9% (110)
Нет
28.1% (43)
Популярный счёт
1:2 Нижний Новгород
41.3% (64)
1:1 Ничья
18.7% (29)
0:1 Нижний Новгород
16.8% (26)
2:1 Спартак-2
8.4% (13)
1:0 Спартак-2
3.2% (5)
2:0 Спартак-2
2.6% (4)
0:2 Нижний Новгород
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!