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Спартак-2
 
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Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Спартак-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оганесян Степан 4 0.21
2. Игнатов Михаил 3 0.16
3. Шитов Владислав 3 0.16
4. Дьяков Виталий 3 (3) 0.16
5. Нимели Силванус 2 0.11
6. Маркитесов Дмитрий 2 0.11
7. Баду Малкольм 1 0.05
8. Миронов Леонид 1 0.05
9. Литвинов Руслан 1 0.05
10. Кожедуб Святослав 1 0.05
11. Шитов Виталий 1 0.05
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапета Александр 5 (4) 0.26
2. Попов Артём 4 0.21
3. Горбунов Игорь 3 0.16
4. Гоцук Кирилл 3 0.16
5. Сулейманов Тимур 3 0.16
6. Ставпец Александр 2 0.11
7. Шарипов Альберт 2 0.11
8. Султонов Мухаммад 1 0.05
9. Зуйков Сергей 1 0.05
10. Федчук Артём 1 0.05
11. Гащенков Михаил 1 0.05
12. Каккоев Никита 1 0.05

Карточки

Спартак-2
# Игрок      
1. Игнатов Михаил 5 2
2. Дьяков Виталий 4 1
3. Кожедуб Святослав 4 1
4. Литвинов Руслан 5 0
5. Баду Малкольм 3 0
6. Миронов Леонид 3 0
7. Бакалюк Никита 3 0
8. Ташаев Александр 1 1
9. Данилин Максим Алексеевич 2 0
10. Голосов Илья 2 0
11. Кутателадзе Николоз 1 0
12. Акмурзин Тимур 1 0
13. Петрунин Даниил 1 0
14. Гапонов Илья 1 0
15. Нимели Силванус 1 0
16. Воропаев Артём 1 0
17. Поплевченков Артём 1 0
18. Оганесян Степан 1 0
19. Денисов Даниил 1 0
20. Шитов Владислав 1 0
21. Ходорченко Никита 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Темников Иван 5 0
2. Зуйков Сергей 5 0
3. Сапета Александр 4 0
4. Ставпец Александр 4 0
5. Шумских Алексей 4 0
6. Мичуренков Дмитрий 3 0
7. Гащенков Михаил 3 0
8. Каккоев Никита 3 0
9. Сулейманов Тимур 3 0
10. Осинов Михаил 2 0
11. Комолов Павел 2 0
12. Попов Артём 2 0
13. Анисимов Артур 2 0
14. Горбунов Игорь 2 0
15. Маляров Кирилл 2 0
16. Шарипов Альберт 2 0
17. Гоцук Кирилл 2 0
18. Эдиев Исмаил 1 0
19. Султонов Мухаммад 1 0
20. Алиев Саид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак-2 13.64% (3) 9.09% (2) 4.55% (1) 31.82% (7) 22.73% (5) 18.18% (4)
 Нижний Новгород 11.11% (3) 11.11% (3) 14.81% (4) 14.81% (4) 18.52% (5) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Спартак-2 Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Факел 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Енисей Волгарь 2:0 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Оренбург
Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Чайка Текстильщик 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:1 Спартак-2 Спартак-2 2:1 Велес Москва Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Спартак-2 0:2 Балтика Динамо Брянск 0:3 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Спартак-2 1:0 Акрон Томь 1:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Чертаново 1:2 Спартак-2 Торпедо Москва 5:1 Спартак-2
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки
Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород

Последние игры между собой

Спартак-2: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион Спартак-2 2:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Спартак-2 1:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 3:1 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 19 13 3 3 27 - 12 42
2. Торпедо Москва Заявка 19 12 4 3 39 - 13 40
3. Оренбург Заявка 19 11 7 1 29 - 13 40
4. Крылья Советов Заявка 19 12 3 4 41 - 14 39
5. Нефтехимик Заявка 19 11 4 4 32 - 16 37
6. Велес Москва Заявка 19 10 5 4 26 - 22 35
7. Алания Заявка 19 10 4 5 37 - 21 34
8. Балтика Заявка 19 9 4 6 23 - 17 31
9. Спартак-2 Заявка 19 9 3 7 26 - 21 30
10. Енисей Заявка 19 8 3 8 22 - 26 27
11. Чайка Заявка 19 7 6 6 20 - 23 27
12. СКА-Хабаровск Заявка 19 7 4 8 21 - 22 25
13. Волгарь Заявка 19 7 3 9 21 - 22 24
14. Динамо Брянск Заявка 19 7 2 10 12 - 27 23
15. Краснодар-2 Заявка 19 6 5 8 21 - 30 23
16. Текстильщик Заявка 19 5 6 8 17 - 26 21
17. Акрон Заявка 19 5 2 12 16 - 28 17
18. Факел Заявка 19 3 7 9 12 - 19 16
19. Чертаново Заявка 19 4 2 13 11 - 29 14
20. Иртыш Омск Заявка 19 3 4 12 14 - 31 13
21. Шинник Заявка 19 3 4 12 16 - 37 13
22. Томь Заявка 19 2 5 12 10 - 24 11
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак-2 - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 1 день 10 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 72
    Спартак-2 19.4% (14)
    X 27.8% (20)
    Нижний Новгород 52.8% (38)
    Все прогнозы
    1.75 Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Спартак-2 - Нижний Новгород онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак-2 - Нижний Новгород

    Исход игры
    Спартак-2
    19.4% (14)
    Ничья
    27.8% (20)
    Нижний Новгород
    52.8% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.48% (33)
    Меньше
    53.52% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    71.83% (51)
    Нет
    28.17% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Нижний Новгород
    36.1% (26)
    1:1 Ничья
    26.4% (19)
    0:1 Нижний Новгород
    11.1% (8)
    2:1 Спартак-2
    6.9% (5)
    1:0 Спартак-2
    6.9% (5)
    2:0 Спартак-2
    5.6% (4)
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