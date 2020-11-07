Арсенал Тула
1:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Арсенал (Тула)
Ротор
1:0
5' ГолПанченко Кирилл
12' Желтая карточкаБайрыев Азат
26' Желтая карточкаМакаров Сергей
36' Желтая карточкаРассказов Николай
37' Вторая желтая карточкаБайрыев Азат
44
Кангва
Кингс
20
Чаушич
Горан
10
Кангва
Эванс
27
Гогуа
Седрик
28
Байрыев
Азат
20
Жигулёв
Илья
96
Фламарион
23
Понсе
Андрес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
-
14 Хагуш АнриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Минаев РоманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Подпалый Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Гогуа СедрикЗащитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
96 ФламарионНападающий
-
23 Понсе АндресНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хацкевич Александр
Ход матча
5'
1:0
12'
26'
37'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.21
|2.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.14
|3.
|Панченко Кирилл
|2
|0.14
|4.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.14
|5.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.14
|6.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.07
|7.
|Кангва Кингс
|1
|0.07
|8.
|Луценко Евгений
|1
|0.07
|9.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.07
|10.
|Джорджевич Лука
|1
|0.07
|11.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|12.
|Сокол Артём
|0
|0
|13.
|Громыко Валерий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|2
|0.14
|2.
|Муллин Камиль
|2
|0.14
|3.
|Серченков Сергей
|1
|0.07
|4.
|Понсе Андрес
|1
|0.07
|5.
|Николаев Олег
|0
|0
|6.
|Степанов Данил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|6
|0
|2.
|Кангва Эванс
|4
|1
|3.
|Кангва Кингс
|3
|1
|4.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|5.
|Беляев Максим
|3
|0
|6.
|Чаушич Горан
|3
|0
|7.
|Сокол Артём
|3
|0
|8.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|9.
|Григалава Гиа
|2
|0
|10.
|Громыко Валерий
|2
|0
|11.
|Денисов Александр
|1
|0
|12.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|13.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|14.
|Луценко Евгений
|1
|0
|15.
|Джорджевич Лука
|1
|0
|16.
|Горбатенко Игорь
|1
|0
|17.
|Панченко Кирилл
|1
|0
|18.
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|19.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|20.
|Костадинов Георги
|1
|0
|21.
|Злобин Николай
|1
|0
|22.
|Довбня Александр Евгеньевич
|1
|0
|23.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|24.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|25.
|Рассказов Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|4
|1
|2.
|Байрыев Азат
|3
|1
|3.
|Макаров Сергей
|4
|0
|4.
|Степанов Данил
|4
|0
|5.
|Кверквелия Соломон
|3
|0
|6.
|Жигулёв Илья
|3
|0
|7.
|Кожемякин Олег
|3
|0
|8.
|Манучарян Армен
|1
|1
|9.
|Алейник Олег
|2
|0
|10.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|11.
|Фламарион
|2
|0
|12.
|Песегов Евгений
|1
|0
|13.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|14.
|Муллин Камиль
|1
|0
|15.
|Пискунов Антон
|1
|0
|16.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|17.
|Серченков Сергей
|1
|0
|18.
|Понсе Андрес
|1
|0
|19.
|Чондрич Йосип
|1
|0
|20.
|Николаев Олег
|1
|0
|21.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|Ротор
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =5 -8Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал
ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов
Ротор Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов
Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 10
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|3.
|Зенит
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 9
|27
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 13
|23
|6.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Краснодар
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 15
|18
|11.
|Арсенал Тула
|1:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 25
|15
|12.
|Урал
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|13.
|Тамбов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 27
|7
|16.
|Ротор
|0:1 Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 23
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал Тула» – «Ротор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал Тула» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ротор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал Тула» – «Ротор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|7.60
|1.09
|5.60
|1.15
|4.60
|1.19
|—
|—
|2.03
|1.84
|1.74
|2.17
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.27
|3.70
|—
|—
|1.04
|8.40
|1.11
|8.40
|1.01
|17.00
|1.02
|13.00
|
|8.60
|1.07
|6.70
|1.11
|2.69
|1.48
|—
|—
|2.00
|1.83
|—
|—
|1.60
|2.49
|—
|—
|1.25
|4.05
|—
|—
|1.19
|4.90
|—
|—
|1.06
|9.60
|1.05
|10.75
|1.00
|20.50
|—
|—
|
|7.64
|1.10
|—
|—
|2.68
|1.50
|3.74
|1.29
|3.10
|1.39
|2.24
|1.69
|1.88
|2.00
|1.62
|2.38
|1.36
|3.26
|1.28
|3.84
|1.33
|3.44
|1.37
|3.23
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.58
|2.37
|—
|—
|1.65
|2.22
|—
|—
|1.09
|8.80
|—
|—
|1.09
|7.20
|
|2.79
|1.44
|—
|—
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.30
|3.52
|—
|—
|1.07
|8.20
|—
|—
|1.05
|9.70
|
|2.53
|1.55
|2.08
|1.81
|1.61
|2.40
|1.40
|3.08
|1.45
|2.85
|1.25
|4.09
|1.44
|2.89
|1.30
|3.69
|1.22
|4.48
Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:0 Ротор
Исход игры
Арсенал Тула
77.3% (126)
Ничья
18.4% (30)
Ротор
4.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
40.88% (65)
Меньше
59.12% (94)
Обе команды забьют
Да
54.72% (87)
Нет
45.28% (72)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
30.7% (50)
1:0 Арсенал Тула
30.1% (49)
1:1 Ничья
14.7% (24)
2:0 Арсенал Тула
11% (18)
1:2 Ротор
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.8% (3)
3:1 Арсенал Тула
1.8% (3)
3:2 Арсенал Тула
1.2% (2)
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