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Арсенал Тула
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Ротор
0'
1:0
5' Гол
Панченко Кирилл
12' Желтая карточка
Байрыев Азат
26' Желтая карточка
Макаров Сергей
36' Желтая карточка
Рассказов Николай
37' Вторая желтая карточка
Байрыев Азат
51'
Арсенал - Ротор. 1:0. Кирилл Пан...
1
Нигматуллин
Артур
92
Рассказов
Николай
90
Довбня
Александр
Евгеньевич
8
Григалава
Гиа
4
Бауэр
Роберт
44
Кангва
Кингс
20
Чаушич
Горан
7
Ломовицкий
Александр
13
Панченко
Кирилл
10
Кангва
Эванс
19
Джорджевич
Лука
93
Чондрич
Йосип
33
Кверквелия
Соломон
27
Гогуа
Седрик
28
Байрыев
Азат
4
Кожемякин
Олег
13
Макаров
Сергей
20
Жигулёв
Илья
25
Степанов
Данил
96
Фламарион
23
Понсе
Андрес
77
Давиташвили
Зурико
Арсенал Тула
4-2-3-1
Ротор
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.21
2. Ткачёв Сергей 2 0.14
3. Панченко Кирилл 2 0.14
4. Кадири Мохаммед 2 0.14
5. Лесовой Даниил 2 (1) 0.14
6. Ковалёв Юрий 1 0.07
7. Кангва Кингс 1 0.07
8. Луценко Евгений 1 0.07
9. Хлусевич Даниил 1 0.07
10. Джорджевич Лука 1 0.07
11. Пантелеев Владислав 0 0
12. Сокол Артём 0 0
13. Громыко Валерий 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 2 0.14
2. Муллин Камиль 2 0.14
3. Серченков Сергей 1 0.07
4. Понсе Андрес 1 0.07
5. Николаев Олег 0 0
6. Степанов Данил 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 6 0
2. Кангва Эванс 4 1
3. Кангва Кингс 3 1
4. Хлусевич Даниил 4 0
5. Беляев Максим 3 0
6. Чаушич Горан 3 0
7. Сокол Артём 3 0
8. Лесовой Даниил 1 1
9. Григалава Гиа 2 0
10. Громыко Валерий 2 0
11. Денисов Александр 1 0
12. Комбаров Кирилл 1 0
13. Бурлак Тарас 1 0
14. Луценко Евгений 1 0
15. Джорджевич Лука 1 0
16. Горбатенко Игорь 1 0
17. Панченко Кирилл 1 0
18. Ткачёв Сергей 1 0
19. Ковалёв Юрий 1 0
20. Костадинов Георги 1 0
21. Злобин Николай 1 0
22. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
23. Пантелеев Владислав 1 0
24. Ломовицкий Александр 1 0
25. Рассказов Николай 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 4 1
2. Байрыев Азат 3 1
3. Макаров Сергей 4 0
4. Степанов Данил 4 0
5. Кверквелия Соломон 3 0
6. Жигулёв Илья 3 0
7. Кожемякин Олег 3 0
8. Манучарян Армен 1 1
9. Алейник Олег 2 0
10. Микелтадзе Бека 2 0
11. Фламарион 2 0
12. Песегов Евгений 1 0
13. Султонов Мухаммад 1 0
14. Муллин Камиль 1 0
15. Пискунов Антон 1 0
16. Матрикарди Патрисио 1 0
17. Серченков Сергей 1 0
18. Понсе Андрес 1 0
19. Чондрич Йосип 1 0
20. Николаев Олег 1 0
21. Колесниченко Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4)
 Ротор 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал
ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов
Ротор Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов
Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ротор 1:1 Арсенал Тула ФНЛ - Первый дивизион Арсенал Тула 4:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 13 9 1 3 25 - 10 28
2. Спартак Москва Заявка 14 8 4 2 24 - 15 28
3. Зенит Заявка 13 8 3 2 27 - 9 27
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
5. Ростов Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
6. Сочи Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
7. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
8. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
9. Ахмат Заявка 13 6 2 5 16 - 16 20
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Арсенал Тула 1:0 Заявка 14 4 3 7 17 - 25 15
12. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
13. Тамбов Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
14. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
15. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
16. Ротор 0:1 Заявка 14 1 3 10 6 - 23 6
  • Второй тайм
  • 52'
    Ткачёв с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади "Ротора", но уверенно играет там на выходе кулаками Чондрич.
  • 51'
    Хлусевич уже не в первый раз нарушает правила на Степанове, так и до жёлтой карточки не далеко по совокупности эпизодов. 
  • 50'
    Бауэр подключился к атаке и решился на удар из-за пределов штрафной, но получилось неопасно, извиняется перед партнёрами защитник. 
  • 49'
    Интересно, что владеют мячом волгоградцы, стоит напомнить, что в меньшинстве они играют, но ведь отыгрываться как-то надо.
  • 48'
    Хлусевич сорвал быструю атаку "Ротора", завалив на левом фланге Давиташвили, арбитр обошёлся без жёлтой карточки. 
  • Замена
    47'
    Да, всё-таки не смог продолжить игру Эванс Кангва. Вместо него на поле появился Сергей Ткачёв.
  • Второй тайм начался
    46'
    Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 1:0.
  • 45'
    Оказывают помощь Кангве за пределами поля. До перерыва точно не будет тратить замену Парфёнов. Атакует тем временем "Ротор".
  • 45'
    Эванс Кангва убегал по правому флангу в контратаку и резко завалился на газон, не было никакого контакта с соперником, кажется, что потребуется ещё одна замена хозяевам.
  • Угловой
    45'
    Жигулёв от левого углового флажка выполнил подачу в центр штрафной "Арсенала", выбивает оттуда кулаком мяч Нигматуллин.
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлены четыре минуты.
  • 44'
    Жигулёв на левом фланге атаки боролся с Эвансом Кангва и нарушил правила на полузащитнике "Арсенала". Расклеилась игра у "Ротора".
  • 43'
    Ничем опасным подача со стандарта не закончилась, Кверквелия выбил мяч, но атака туляков на этом пока не закончилась. 
  • Жёлтая и сразу красная
    42'
    А тем временем кому-то из помощников Хацкевича арбитр показал сначала одну жёлтую карточку, но тут же и вторую, покидает тот скамейку запасных.
  • 41'
    Эванс Кангва на правом фланге пробросил мяч мимо Степанова и врезался в защитника "Ротора", арбитр увидел здесь нарушение правил. Опасный стандарт будет.
  • 40'
    Долго оказывают помощь Джорджевичу, держится он то ли за шею, то ли за затылок, но самостоятельно покидает пределы поля.
  • Замена
    39'
    Замена в составе "Арсенала". Вместо Николая Рассказова на поле появился Даниил Хлусевич. 
  • Жёлтая и сразу красная
    38'
    А ведь ещё раньше мог получить вторую жёлтую карточку Байрыев! Неаккуратно локтем сыграл капитан "Ротора" в борьбе с Джорджевичем, за что и получил второе предупреждение.
  • 37'
    Разыграли стандарт гости. Давиташвили покатил мяч на Макарова, а Сергей этого не ожидал, принял он сферу и сразу же пробил, получилось неопасно. 
  • Желтая карточка
    36'
    Степанов на левом фланге ушёл от Рассказова и вынудил нарушать на себе правила Николая, жёлтая карточка защитнику тульского клуба.
  • 35'
    Уже продолжительное время находятся в атаке волгоградцы, но стоит отметить, что никак этому не препятствует "Арсенал", спокойно обороняясь. 
  • Угловой
    34'
    Угловой с левого фланга исполнили гости. Выбит был мяч из штрафной площади "Арсенала", на подборе первым оказался Степанов, который пробил сильно выше створа. 
  • Опасный момент
    33'
    Гогуа выполнил невероятную передачу со своей половины поля на Давиташвили, который выскакивал на рандеву с голкипером, но неудачная обработка не позволила грузинскому футболисту пробить по воротам.
  • 32'
    Глубоко обороняется "Арсенал", лишь Джорджевич имитирует прессинг на чужой половине поля, рассчитывают хозяев на контратаки. 
  • 31'
    Эванс Кангва убегал в контратаку, пробросил он мяч далеко вперед по левому флангу, но обогнать Фламариона ему не удалось.
  • 30'
    Стоит отметить, что не посыпался "Ротор" после столь неудачного старта, гораздо активнее своего соперника они играют в последние минуты.
  • Опасный момент
    29'
    Кожемякин покатил мяч в штрафную на Фламариона, который прострелил на ближнюю штангу, откуда в касание пробивал с близкой дистанции по воротам Понсе, но попал в Нигматуллина. 
  • 28'
    Отложенная жёлтая карточка Макарову. Грубо он шипами в центре поля влетел в Бауэра, но мяч оставался у хозяев, поэтому игра продолжилась. 
  • 27'
    Давиташвили с левого фланга сместился в центр и сразу же пробил по воротам, получилось точно в руки Нигматуллину, который быстро ввёл мяч в игру.
  • 26'
    И ещё один стандарт зарабатывают волгоградцы, на этот раз с левого фланга выполнил подачу Жигулёв на линию штрафной, откуда пробивал в касание Фламарион, но попал в защитника хозяев.
  • Угловой
    25'
    Угловой зарабатывает "Ротор". Жигулёв с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, выбивает оттуда мяч Панченко.
  • 24'
    Панченко классно обработал мяч и вторым касанием пытался вывести на рандеву с голкипером Эванса Кангву, но передача получилась слишком сильной.
  • 23'
    Кингс Кангва пробил по воротам метров с тридцати, но получилось точно в руки Чондричу, без проблем фиксирует мяч голкипер "Ротора".
  • Желтая карточка
    22'
    Байрыев у чужой штрафной площади наступил на ногу Панченко, корчится от боли Кирилл, а ведь у Азата есть уже жёлтая карточка.
  • Угловой
    21'
    Угловой зарабатывает "Ротор". Пошла подача вновь в направлении Гогуа, но не удается Седрику выиграть верховое единоборство у защитников хозяев. 
  • 20'
    Степанов здорово поборолся на левом фланге атаки, выцарапал мяч у Рассказова, но обыграть Ломовицкого уже не смог.
  • 19'
    Активно что-то подсказывает своим подопечным Парфёнов, ведёт его команда в дебютном для него матче на посту главного тренера туляков. 
  • Опасный момент
    18'
    Фламарион под острым углом выходил на рандеву с голкипером, но тяжело было переиграть голкипера бразильцу с этой позиции, он этого и не сделал.
  • 17'
    Джорджевич с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но не смог обыграть Гогуа, тут же пошла ответная атака гостей, но прострел Давиташвили до адресата не дошёл.
  • 16'
    Не шибко высокие скорости на первых минутах встречи, хотя сложно было ожидать в этом матче чего-то другого. Туляки владеют инициативой. 
  • 15'
    Оккупировали штрафную площадь гостей туляки, в результате чего Ломовицкий выполнил подачу во вратарскую, но там надежно играет Гогуа.
  • 14'
    Фламарион опустился в оборону и завалил на правом фланге Григалаву, арбитр всё прекрасно видел, да и не спорит даже бразилец.
  • 13'
    Гогуа пошёл в атаку, протащил он мяч через центр поля, а затем подыграл рукой, арбитр всё прекрасно видел и зафиксировал нарушение правил.
  • Желтая карточка
    12'
    Байрыев на своей половине поля нарушил правила, моментально показывает желтую карточку игроку "Ротора" Станислав Васильев.
  • 11'
    В очередной раз теряет мяч на своей половине поля "Ротор", это Степанов отметился неточной передачей, начинают свое наступление туляки. 
  • 10'
    Джорджевич вступил в прессинг на чужой половине поля и не позволил спокойно выполнить передачу Кверквелии, но мяч остается у волгоградцев. 
  • 9'
    Разыграли стандарт гости. Степанов выполнил подачу в центр штрафной, но не удается там добраться до мяча Седрику Гогуа.
  • 8'
    Угловой зарабатывает "Ротор". Попал перед этим мяч в лицо Ломовицкому, лежит на газоне Александр, пытается прийти в себя.
  • 7'
    Кожемякин получил передачу на правом фланге, но не смог он обыграть Бауэра, спокойно отбивается в этом эпизоде "Арсенал".
  • 6'
    Проверяет гол ВАР, кажется, что от колена залетел мяч в сетку, возможно, подозревают руку у Кирилла. Впрочем решение уже вынесено, гол засчитан. 
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Панченко! Немного курьёзный гол. Кангва с левого фланга выполнил передачу в штрафную на Джорджевича, а тот в касание продолжил на Панченко, вышел из ворот Чондрич и кулаками отбил мяч точно в Панченко, от которого сфера закатилась в сетку.
  • 4'
    Тяжеловато даются первые минуты "Ротору", очень активно начали встречу туляки, только вот гол в свои ворота едва не организовали. 
  • Опасный момент
    3'
    Едва не организовали гол в своих ворота хозяева. Это Довбня головой назад сбрасывал мяч на Нигматуллина, а тот покинул пределы своей штрафной площади, повезло, что успел сыграть головой голкипер.
  • 2'
    Рассказов с правого фланга выполнял подачу в направлении Джорджевича, но не добирается до мяча центральный нападающий хозяев.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • Второй тайм
  • 46'
    Эванс Кангва уходит с поля. Ткачёв Сергей выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arsenal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.16 7.30 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 7.00 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 3.72 5.15
  1.16 7.02 23.38

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.60 1.09 5.60 1.15 4.60 1.19 2.03 1.84 1.74 2.17 1.95 1.85 1.23 3.90 1.27 3.70 1.04 8.40 1.11 8.40 1.01 17.00 1.02 13.00
8.60 1.07 6.70 1.11 2.69 1.48 2.00 1.83 1.60 2.49 1.25 4.05 1.19 4.90 1.06 9.60 1.05 10.75 1.00 20.50
7.64 1.10 2.68 1.50 3.74 1.29 3.10 1.39 2.24 1.69 1.88 2.00 1.62 2.38 1.36 3.26 1.28 3.84 1.33 3.44 1.37 3.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.50 1.53 1.58 2.37 1.65 2.22 1.09 8.80 1.09 7.20
2.79 1.44 1.67 2.20 1.30 3.52 1.07 8.20 1.05 9.70
2.53 1.55 2.08 1.81 1.61 2.40 1.40 3.08 1.45 2.85 1.25 4.09 1.44 2.89 1.30 3.69 1.22 4.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.71 1.44 2.65 1.14 5.20
3.12 1.36 2.04 1.78 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Где смотреть матч Арсенал Тула 1:0 Ротор онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:0 Ротор

Исход игры
Арсенал Тула
77.3% (126)
Ничья
18.4% (30)
Ротор
4.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
40.88% (65)
Меньше
59.12% (94)
Обе команды забьют
Да
54.72% (87)
Нет
45.28% (72)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
30.7% (50)
1:0 Арсенал Тула
30.1% (49)
1:1 Ничья
14.7% (24)
2:0 Арсенал Тула
11% (18)
1:2 Ротор
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.8% (3)
3:1 Арсенал Тула
1.8% (3)
3:2 Арсенал Тула
1.2% (2)
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