Интересно, что владеют мячом волгоградцы, стоит напомнить, что в меньшинстве они играют, но ведь отыгрываться как-то надо.

Бауэр подключился к атаке и решился на удар из-за пределов штрафной, но получилось неопасно, извиняется перед партнёрами защитник.

Хлусевич уже не в первый раз нарушает правила на Степанове, так и до жёлтой карточки не далеко по совокупности эпизодов.

Ткачёв с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади "Ротора", но уверенно играет там на выходе кулаками Чондрич.

Да, всё-таки не смог продолжить игру Эванс Кангва. Вместо него на поле появился Сергей Ткачёв.

Первый тайм

— Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 1:0.

45' Оказывают помощь Кангве за пределами поля. До перерыва точно не будет тратить замену Парфёнов. Атакует тем временем "Ротор".

45' Эванс Кангва убегал по правому флангу в контратаку и резко завалился на газон, не было никакого контакта с соперником, кажется, что потребуется ещё одна замена хозяевам.

45' Жигулёв от левого углового флажка выполнил подачу в центр штрафной "Арсенала", выбивает оттуда кулаком мяч Нигматуллин.

45' К основному времени первого тайма добавлены четыре минуты.

44' Жигулёв на левом фланге атаки боролся с Эвансом Кангва и нарушил правила на полузащитнике "Арсенала". Расклеилась игра у "Ротора".

43' Ничем опасным подача со стандарта не закончилась, Кверквелия выбил мяч, но атака туляков на этом пока не закончилась.

42' А тем временем кому-то из помощников Хацкевича арбитр показал сначала одну жёлтую карточку, но тут же и вторую, покидает тот скамейку запасных.

41' Эванс Кангва на правом фланге пробросил мяч мимо Степанова и врезался в защитника "Ротора", арбитр увидел здесь нарушение правил. Опасный стандарт будет.

40' Долго оказывают помощь Джорджевичу, держится он то ли за шею, то ли за затылок, но самостоятельно покидает пределы поля.

39' Замена в составе "Арсенала". Вместо Николая Рассказова на поле появился Даниил Хлусевич.

38' А ведь ещё раньше мог получить вторую жёлтую карточку Байрыев! Неаккуратно локтем сыграл капитан "Ротора" в борьбе с Джорджевичем, за что и получил второе предупреждение.

37' Разыграли стандарт гости. Давиташвили покатил мяч на Макарова, а Сергей этого не ожидал, принял он сферу и сразу же пробил, получилось неопасно.

36' Степанов на левом фланге ушёл от Рассказова и вынудил нарушать на себе правила Николая, жёлтая карточка защитнику тульского клуба.

35' Уже продолжительное время находятся в атаке волгоградцы, но стоит отметить, что никак этому не препятствует "Арсенал", спокойно обороняясь.

34' Угловой с левого фланга исполнили гости. Выбит был мяч из штрафной площади "Арсенала", на подборе первым оказался Степанов, который пробил сильно выше створа.

33' Гогуа выполнил невероятную передачу со своей половины поля на Давиташвили, который выскакивал на рандеву с голкипером, но неудачная обработка не позволила грузинскому футболисту пробить по воротам.

32' Глубоко обороняется "Арсенал", лишь Джорджевич имитирует прессинг на чужой половине поля, рассчитывают хозяев на контратаки.

31' Эванс Кангва убегал в контратаку, пробросил он мяч далеко вперед по левому флангу, но обогнать Фламариона ему не удалось.

30' Стоит отметить, что не посыпался "Ротор" после столь неудачного старта, гораздо активнее своего соперника они играют в последние минуты.

29' Кожемякин покатил мяч в штрафную на Фламариона, который прострелил на ближнюю штангу, откуда в касание пробивал с близкой дистанции по воротам Понсе, но попал в Нигматуллина.

28' Отложенная жёлтая карточка Макарову. Грубо он шипами в центре поля влетел в Бауэра, но мяч оставался у хозяев, поэтому игра продолжилась.

27' Давиташвили с левого фланга сместился в центр и сразу же пробил по воротам, получилось точно в руки Нигматуллину, который быстро ввёл мяч в игру.

26' И ещё один стандарт зарабатывают волгоградцы, на этот раз с левого фланга выполнил подачу Жигулёв на линию штрафной, откуда пробивал в касание Фламарион, но попал в защитника хозяев.

25' Угловой зарабатывает "Ротор". Жигулёв с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, выбивает оттуда мяч Панченко.

24' Панченко классно обработал мяч и вторым касанием пытался вывести на рандеву с голкипером Эванса Кангву, но передача получилась слишком сильной.

23' Кингс Кангва пробил по воротам метров с тридцати, но получилось точно в руки Чондричу, без проблем фиксирует мяч голкипер "Ротора".

22' Байрыев у чужой штрафной площади наступил на ногу Панченко, корчится от боли Кирилл, а ведь у Азата есть уже жёлтая карточка.

21' Угловой зарабатывает "Ротор". Пошла подача вновь в направлении Гогуа, но не удается Седрику выиграть верховое единоборство у защитников хозяев.

20' Степанов здорово поборолся на левом фланге атаки, выцарапал мяч у Рассказова, но обыграть Ломовицкого уже не смог.

19' Активно что-то подсказывает своим подопечным Парфёнов, ведёт его команда в дебютном для него матче на посту главного тренера туляков.

18' Фламарион под острым углом выходил на рандеву с голкипером, но тяжело было переиграть голкипера бразильцу с этой позиции, он этого и не сделал.

17' Джорджевич с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но не смог обыграть Гогуа, тут же пошла ответная атака гостей, но прострел Давиташвили до адресата не дошёл.

16' Не шибко высокие скорости на первых минутах встречи, хотя сложно было ожидать в этом матче чего-то другого. Туляки владеют инициативой.

15' Оккупировали штрафную площадь гостей туляки, в результате чего Ломовицкий выполнил подачу во вратарскую, но там надежно играет Гогуа.

14' Фламарион опустился в оборону и завалил на правом фланге Григалаву, арбитр всё прекрасно видел, да и не спорит даже бразилец.

13' Гогуа пошёл в атаку, протащил он мяч через центр поля, а затем подыграл рукой, арбитр всё прекрасно видел и зафиксировал нарушение правил.

12' Байрыев на своей половине поля нарушил правила, моментально показывает желтую карточку игроку "Ротора" Станислав Васильев.

11' В очередной раз теряет мяч на своей половине поля "Ротор", это Степанов отметился неточной передачей, начинают свое наступление туляки.

10' Джорджевич вступил в прессинг на чужой половине поля и не позволил спокойно выполнить передачу Кверквелии, но мяч остается у волгоградцев.

9' Разыграли стандарт гости. Степанов выполнил подачу в центр штрафной, но не удается там добраться до мяча Седрику Гогуа.

8' Угловой зарабатывает "Ротор". Попал перед этим мяч в лицо Ломовицкому, лежит на газоне Александр, пытается прийти в себя.

7' Кожемякин получил передачу на правом фланге, но не смог он обыграть Бауэра, спокойно отбивается в этом эпизоде "Арсенал".

6' Проверяет гол ВАР, кажется, что от колена залетел мяч в сетку, возможно, подозревают руку у Кирилла. Впрочем решение уже вынесено, гол засчитан.

5' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Панченко! Немного курьёзный гол. Кангва с левого фланга выполнил передачу в штрафную на Джорджевича, а тот в касание продолжил на Панченко, вышел из ворот Чондрич и кулаками отбил мяч точно в Панченко, от которого сфера закатилась в сетку.

4' Тяжеловато даются первые минуты "Ротору", очень активно начали встречу туляки, только вот гол в свои ворота едва не организовали.

3' Едва не организовали гол в своих ворота хозяева. Это Довбня головой назад сбрасывал мяч на Нигматуллина, а тот покинул пределы своей штрафной площади, повезло, что успел сыграть головой голкипер.

2' Рассказов с правого фланга выполнял подачу в направлении Джорджевича, но не добирается до мяча центральный нападающий хозяев.