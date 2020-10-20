Арсенал Тула
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Стадион: Арсенал (Тула)
Ротор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.23
|2.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.15
|3.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.15
|4.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.15
|5.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.08
|6.
|Кангва Кингс
|1
|0.08
|7.
|Луценко Евгений
|1
|0.08
|8.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.08
|9.
|Джорджевич Лука
|1
|0.08
|10.
|Панченко Кирилл
|1
|0.08
|11.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|12.
|Сокол Артём
|0
|0
|13.
|Громыко Валерий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|2
|0.15
|2.
|Муллин Камиль
|2
|0.15
|3.
|Серченков Сергей
|1
|0.08
|4.
|Понсе Андрес
|1
|0.08
|5.
|Николаев Олег
|0
|0
|6.
|Степанов Данил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|6
|0
|2.
|Кангва Эванс
|4
|1
|3.
|Кангва Кингс
|3
|1
|4.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|5.
|Беляев Максим
|3
|0
|6.
|Чаушич Горан
|3
|0
|7.
|Сокол Артём
|3
|0
|8.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|9.
|Григалава Гиа
|2
|0
|10.
|Громыко Валерий
|2
|0
|11.
|Денисов Александр
|1
|0
|12.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|13.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|14.
|Луценко Евгений
|1
|0
|15.
|Джорджевич Лука
|1
|0
|16.
|Горбатенко Игорь
|1
|0
|17.
|Панченко Кирилл
|1
|0
|18.
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|19.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|20.
|Костадинов Георги
|1
|0
|21.
|Злобин Николай
|1
|0
|22.
|Довбня Александр Евгеньевич
|1
|0
|23.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|24.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|4
|1
|2.
|Степанов Данил
|4
|0
|3.
|Кверквелия Соломон
|3
|0
|4.
|Жигулёв Илья
|3
|0
|5.
|Макаров Сергей
|3
|0
|6.
|Кожемякин Олег
|3
|0
|7.
|Манучарян Армен
|1
|1
|8.
|Алейник Олег
|2
|0
|9.
|Байрыев Азат
|2
|0
|10.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|11.
|Фламарион
|2
|0
|12.
|Песегов Евгений
|1
|0
|13.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|14.
|Муллин Камиль
|1
|0
|15.
|Пискунов Антон
|1
|0
|16.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|17.
|Серченков Сергей
|1
|0
|18.
|Понсе Андрес
|1
|0
|19.
|Чондрич Йосип
|1
|0
|20.
|Николаев Олег
|1
|0
|21.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|Ротор
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =5 -8Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал
ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов
Ротор Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов
Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 10
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 9
|27
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 13
|23
|6.
|Сочи
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 19
|22
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Краснодар
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 15
|18
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Тамбов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 22
|6
|16.
|Уфа
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 26
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал Тула» – «Ротор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал Тула» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ротор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал Тула» – «Ротор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.00
|1.05
|7.00
|1.08
|2.95
|1.36
|—
|—
|2.28
|1.67
|1.90
|1.96
|1.68
|2.23
|—
|—
|1.33
|3.30
|1.21
|3.90
|1.09
|6.90
|1.07
|7.60
|1.01
|13.50
|
|8.80
|1.07
|7.10
|1.10
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.23
|1.67
|—
|—
|1.70
|2.28
|—
|—
|1.33
|3.36
|1.22
|4.30
|1.09
|7.80
|1.07
|8.80
|1.01
|17.00
|
|—
|—
|—
|—
|2.99
|1.40
|2.64
|1.50
|2.26
|1.67
|1.89
|1.95
|1.68
|2.23
|1.50
|2.66
|—
|—
|1.22
|4.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Ротор
Исход игры
Арсенал Тула
71.1% (54)
Ничья
22.4% (17)
Ротор
6.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (30)
Меньше
59.46% (44)
Обе команды забьют
Да
56.76% (42)
Нет
43.24% (32)
Популярный счёт
1:0 Арсенал Тула
31.6% (24)
2:1 Арсенал Тула
30.3% (23)
1:1 Ничья
18.4% (14)
2:0 Арсенал Тула
6.6% (5)
1:2 Ротор
5.3% (4)
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