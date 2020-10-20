  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Арсенал Тула
 
Позже

Стадион:
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.23
2. Ткачёв Сергей 2 0.15
3. Кадири Мохаммед 2 0.15
4. Лесовой Даниил 2 (1) 0.15
5. Ковалёв Юрий 1 0.08
6. Кангва Кингс 1 0.08
7. Луценко Евгений 1 0.08
8. Хлусевич Даниил 1 0.08
9. Джорджевич Лука 1 0.08
10. Панченко Кирилл 1 0.08
11. Пантелеев Владислав 0 0
12. Сокол Артём 0 0
13. Громыко Валерий 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 2 0.15
2. Муллин Камиль 2 0.15
3. Серченков Сергей 1 0.08
4. Понсе Андрес 1 0.08
5. Николаев Олег 0 0
6. Степанов Данил 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 6 0
2. Кангва Эванс 4 1
3. Кангва Кингс 3 1
4. Хлусевич Даниил 4 0
5. Беляев Максим 3 0
6. Чаушич Горан 3 0
7. Сокол Артём 3 0
8. Лесовой Даниил 1 1
9. Григалава Гиа 2 0
10. Громыко Валерий 2 0
11. Денисов Александр 1 0
12. Комбаров Кирилл 1 0
13. Бурлак Тарас 1 0
14. Луценко Евгений 1 0
15. Джорджевич Лука 1 0
16. Горбатенко Игорь 1 0
17. Панченко Кирилл 1 0
18. Ткачёв Сергей 1 0
19. Ковалёв Юрий 1 0
20. Костадинов Георги 1 0
21. Злобин Николай 1 0
22. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
23. Пантелеев Владислав 1 0
24. Ломовицкий Александр 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 4 1
2. Степанов Данил 4 0
3. Кверквелия Соломон 3 0
4. Жигулёв Илья 3 0
5. Макаров Сергей 3 0
6. Кожемякин Олег 3 0
7. Манучарян Армен 1 1
8. Алейник Олег 2 0
9. Байрыев Азат 2 0
10. Микелтадзе Бека 2 0
11. Фламарион 2 0
12. Песегов Евгений 1 0
13. Султонов Мухаммад 1 0
14. Муллин Камиль 1 0
15. Пискунов Антон 1 0
16. Матрикарди Патрисио 1 0
17. Серченков Сергей 1 0
18. Понсе Андрес 1 0
19. Чондрич Йосип 1 0
20. Николаев Олег 1 0
21. Колесниченко Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4)
 Ротор 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал
ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов
Ротор Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов
Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ротор 1:1 Арсенал Тула ФНЛ - Первый дивизион Арсенал Тула 4:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 13 9 1 3 25 - 10 28
2. Зенит Заявка 13 8 3 2 27 - 9 27
3. Спартак Москва Заявка 13 8 3 2 22 - 13 27
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
5. Ростов Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
6. Сочи Заявка 13 6 4 3 21 - 19 22
7. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
8. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
9. Ахмат Заявка 13 6 2 5 16 - 16 20
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Урал Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
12. Тамбов Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
15. Ротор Заявка 13 1 3 9 6 - 22 6
16. Уфа Заявка 13 1 3 9 7 - 26 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 1 день 14 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 76
    Арсенал Тула 71.1% (54)
    X 22.4% (17)
    Ротор 6.6% (5)
    0
    выиграет Ротор, со счетом 0:3
    Победа гостей 0:3
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    1.85 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Ротор
    1.91
    3.65
    4.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.50 4.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.65 4.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.55 4.50
      1.85 3.64 4.45

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал Тула» – «Ротор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал Тула» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ротор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал Тула» – «Ротор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.00 1.05 7.00 1.08 2.95 1.36 2.28 1.67 1.90 1.96 1.68 2.23 1.33 3.30 1.21 3.90 1.09 6.90 1.07 7.60 1.01 13.50
    8.80 1.07 7.10 1.10 2.96 1.41 2.23 1.67 1.70 2.28 1.33 3.36 1.22 4.30 1.09 7.80 1.07 8.80 1.01 17.00
    2.99 1.40 2.64 1.50 2.26 1.67 1.89 1.95 1.68 2.23 1.50 2.66 1.22 4.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.74 2.10 1.33 3.15 1.09 7.50
    2.72 1.46 1.75 2.08 1.33 3.30 1.09 7.10 1.07 8.70
    2.70 1.49 2.21 1.69 1.71 2.19 1.45 2.81 1.33 3.43
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.33 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
    3.45 1.31 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.07 1.75
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.25
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Ротор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Ротор

    Исход игры
    Арсенал Тула
    71.1% (54)
    Ничья
    22.4% (17)
    Ротор
    6.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.54% (30)
    Меньше
    59.46% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    56.76% (42)
    Нет
    43.24% (32)
    Популярный счёт
    1:0 Арсенал Тула
    31.6% (24)
    2:1 Арсенал Тула
    30.3% (23)
    1:1 Ничья
    18.4% (14)
    2:0 Арсенал Тула
    6.6% (5)
    1:2 Ротор
    5.3% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный