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Урал
 
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Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (3) 0.38
2. Страндберг Стефан 1 0.08
3. Панюков Андрей 1 0.08
4. Подберёзкин Вячеслав 1 0.08
5. Егорычев Андрей 1 0.08
6. Эль Кабир Отман 0 0
7. Погребняк Павел 0 0
8. Мишкич Даниэль 0 0
9. Ефремов Дмитрий 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 6 (1) 0.46
2. Понсе Эсекель 6 0.46
3. Соболев Александр Сергеевич 3 0.23
4. Айртон Лукас 2 0.15
5. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.08
6. Кокорин Александр 1 (1) 0.08
7. Мозес Виктор 1 0.08
8. Жиго Самуэль 1 0.08
9. Зобнин Роман 0 0
10. Крал Алекс 0 0
11. Умяров Наиль 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Емельянов Роман 3 1
2. Рыков Владимир 4 0
3. Мишкич Даниэль 4 0
4. Страндберг Стефан 2 1
5. Подберёзкин Вячеслав 3 0
6. Кулаков Денис 2 0
7. Бикфалви Эрик 2 0
8. Араторе Марко 2 0
9. Помазун Илья 2 0
10. Золотов Николай 2 0
11. Калинин Игорь 2 0
12. Егорычев Андрей 2 0
13. Годзюр Ярослав 1 0
14. Погребняк Павел 1 0
15. Панюков Андрей 1 0
16. Ароян Вараздат 1 0
17. Евсеев Алексей 1 0
18. Бавин Юрий 1 0
19. Йовичич Бранко 1 0
20. Ефремов Дмитрий 1 0
21. Августиняк Рафал 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 5 1
2. Соболев Александр Сергеевич 5 0
3. Зобнин Роман 3 0
4. Максименко Александр 3 0
5. Умяров Наиль 3 0
6. Ещенко Андрей 2 0
7. Кутепов Илья 2 0
8. Понсе Эсекель 2 0
9. Ларссон Джордан 2 0
10. Крал Алекс 2 0
11. Айртон Лукас 2 0
12. Урунов Остон 2 0
13. Кокорин Александр 1 0
14. Бакаев Зелимхан 1 0
15. Джикия Георгий 1 0
16. Жиго Самуэль 1 0
17. Гапонов Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 0
 Спартак Москва 23.81% (5) 4.76% (1) 14.29% (3) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал
Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва
Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Урал: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 7
Спартак Москва: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 9
Урал 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Урал 1:0 Спартак Москва Кубок
Спартак Москва 1:1 Урал Кубок Спартак Москва 1:2 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Урал Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Урал 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Урал Товарищеские матчи Спартак Москва 0:1 Урал Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Урал Премьер-лига Урал 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Урал Премьер-лига Спартак Москва 0:2 Урал Товарищеские матчи Урал 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 13 9 1 3 25 - 10 28
2. Зенит Заявка 13 8 3 2 27 - 9 27
3. Спартак Москва Заявка 13 8 3 2 22 - 13 27
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
5. Ростов Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
6. Сочи Заявка 13 6 4 3 21 - 19 22
7. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
8. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
9. Ахмат Заявка 13 6 2 5 16 - 16 20
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Урал Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
12. Тамбов Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
15. Ротор Заявка 13 1 3 9 6 - 22 6
16. Уфа Заявка 13 1 3 9 7 - 26 6

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.00 3.40 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 6.10 3.45 1.71
Бонус: 5 000 ₽ 6.55 3.48 1.71

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.03 7.20 1.07 3.20 1.33 2.50 1.57 2.03 1.83 1.79 2.08 1.40 2.90 1.28 3.60 1.11 6.60 1.08 7.00 1.01 13.50
8.80 1.07 7.30 1.10 3.18 1.36 2.41 1.58 1.79 2.14 1.41 2.95 1.28 3.72 1.11 6.65 1.09 7.50 1.02 14.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.80 2.01 1.37 3.15 1.11 6.70
2.59 1.50 1.73 2.11 1.38 3.04 1.11 6.60 1.08 8.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.49 1.61 2.23 1.25 3.85
3.60 1.29 2.34 1.60 1.62 2.30 1.23 4.20 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.78
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
Букмекер Да Нет
3.85 1.27
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Прогнозы на матч Урал - Спартак Москва

Исход игры
Урал
4.9% (4)
Ничья
19.5% (16)
Спартак Москва
75.6% (62)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (50)
Меньше
37.5% (30)
Обе команды забьют
Да
80% (64)
Нет
20% (16)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
52.4% (43)
1:1 Ничья
18.3% (15)
0:2 Спартак Москва
9.8% (8)
0:1 Спартак Москва
7.3% (6)
1:3 Спартак Москва
3.7% (3)
2:1 Урал
2.4% (2)
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