Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
Спартак Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|5 (3)
|0.38
|2.
|Страндберг Стефан
|1
|0.08
|3.
|Панюков Андрей
|1
|0.08
|4.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.08
|5.
|Егорычев Андрей
|1
|0.08
|6.
|Эль Кабир Отман
|0
|0
|7.
|Погребняк Павел
|0
|0
|8.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|9.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|6 (1)
|0.46
|2.
|Понсе Эсекель
|6
|0.46
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0.23
|4.
|Айртон Лукас
|2
|0.15
|5.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.08
|6.
|Кокорин Александр
|1 (1)
|0.08
|7.
|Мозес Виктор
|1
|0.08
|8.
|Жиго Самуэль
|1
|0.08
|9.
|Зобнин Роман
|0
|0
|10.
|Крал Алекс
|0
|0
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Емельянов Роман
|3
|1
|2.
|Рыков Владимир
|4
|0
|3.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|4.
|Страндберг Стефан
|2
|1
|5.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|6.
|Кулаков Денис
|2
|0
|7.
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|8.
|Араторе Марко
|2
|0
|9.
|Помазун Илья
|2
|0
|10.
|Золотов Николай
|2
|0
|11.
|Калинин Игорь
|2
|0
|12.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|13.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|14.
|Погребняк Павел
|1
|0
|15.
|Панюков Андрей
|1
|0
|16.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|17.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|18.
|Бавин Юрий
|1
|0
|19.
|Йовичич Бранко
|1
|0
|20.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|21.
|Августиняк Рафал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маслов Павел
|5
|1
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0
|3.
|Зобнин Роман
|3
|0
|4.
|Максименко Александр
|3
|0
|5.
|Умяров Наиль
|3
|0
|6.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|7.
|Кутепов Илья
|2
|0
|8.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|9.
|Ларссон Джордан
|2
|0
|10.
|Крал Алекс
|2
|0
|11.
|Айртон Лукас
|2
|0
|12.
|Урунов Остон
|2
|0
|13.
|Кокорин Александр
|1
|0
|14.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|15.
|Джикия Георгий
|1
|0
|16.
|Жиго Самуэль
|1
|0
|17.
|Гапонов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|0
|Спартак Москва
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +5 =6 -9Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал
Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва
Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Урал: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 7
Спартак Москва: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 9
Спартак Москва 1:1 Урал Кубок Спартак Москва 1:2 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Урал Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Урал 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Урал Товарищеские матчи Спартак Москва 0:1 Урал Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Урал Премьер-лига Урал 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Урал Премьер-лига Спартак Москва 0:2 Урал Товарищеские матчи Урал 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 10
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 9
|27
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 13
|23
|6.
|Сочи
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 19
|22
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Краснодар
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 15
|18
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Тамбов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 22
|6
|16.
|Уфа
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 26
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Урал» – «Спартак Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Урал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спартак Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Урал» – «Спартак Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Спартак Москва
Исход игры
Урал
4.9% (4)
Ничья
19.5% (16)
Спартак Москва
75.6% (62)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (50)
Меньше
37.5% (30)
Обе команды забьют
Да
80% (64)
Нет
20% (16)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
52.4% (43)
1:1 Ничья
18.3% (15)
0:2 Спартак Москва
9.8% (8)
0:1 Спартак Москва
7.3% (6)
1:3 Спартак Москва
3.7% (3)
2:1 Урал
2.4% (2)
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