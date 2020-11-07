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Тамбов
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Ахмат
0' 27'
1
Рыжиков
Сергей
2
Рыбин
Алексей
30
Таказов
Сослан
27
Грицаенко
Алексей
58
Ойеволе
Адессойе
5
Шляков
Евгений
25
Карасёв
Павел
18
Ароян
Вараздат
92
Чуперка
Валерий
9
Онугха
Герман
87
Карапетян
Александр
33
Гудиев
Виталий
24
Ненахов
Максим
4
Анхель
Вилькер
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
14
Полярус
Артём
23
Швец
Антон
94
Тимофеев
Артём
7
Бериша
Бернард
29
Ильин
Владимир
3
Мелкадзе
Георгий
Тамбов
5-3-2
Ахмат
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 3 0.21
2. Чуперка Валерий 2 (1) 0.14
3. Онугха Герман 2 (1) 0.14
4. Карасёв Павел 1 0.07
5. Панченко Кирилл 1 0.07
6. Костюков Михаил 1 0.07
7. Грицаенко Алексей 1 0.07
8. Каплиенко Александр 0 0
9. Рыбин Алексей 0 0
10. Тилль Себастьян 0 0
11. Кабахидзе Владимир 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 4 (1) 0.29
2. Бериша Бернард 4 (2) 0.29
3. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.14
4. Роши Одисе 2 0.14
5. Тимофеев Артём 2 0.14
6. Исмаэл Силва 1 0.07
7. Анхель Вилькер 1 0.07
8. Иванов Олег 0 0
9. Нижич Зоран 0 0
10. Ненахов Максим 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Чуперка Валерий 4 0
2. Каплиенко Александр 4 0
3. Шляков Евгений 3 0
4. Онугха Герман 3 0
5. Тетрашвили Гурам 1 1
6. Килин Антон 1 1
7. Рыжиков Сергей 2 0
8. Ойеволе Адессойе 2 0
9. Кабахидзе Владимир 2 0
10. Грицаенко Алексей 0 1
11. Балашов Виталий 1 0
12. Чичерин Никита 1 0
13. Рыбин Алексей 1 0
14. Ароян Вараздат 1 0
15. Чагров Никита 1 0
16. Костюков Михаил 1 0
17. Карасёв Павел 1 0
18. Карапетян Александр 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 5 2
2. Семёнов Андрей 5 1
3. Ненахов Максим 5 1
4. Бериша Бернард 5 0
5. Тимофеев Артём 4 0
6. Исмаэл Силва 4 0
7. Богосавац Мирослав 2 1
8. Быстров Марат 2 1
9. Нижич Зоран 3 0
10. Роши Одисе 2 0
11. Ильин Владимир 2 0
12. Харин Евгений 2 0
13. Иванов Олег 1 0
14. Кадыров Абубакар 1 0
15. Мелкадзе Георгий 1 0
16. Понсе Андрес 1 0
17. Адамов Арсен 1 0
18. Кармаев Никита 1 0
19. Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 18.18% (2) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5)
 Ахмат 18.75% (3) 0 6.25% (1) 25% (4) 31.25% (5) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов
Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат
Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ахмат: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Тамбов 1:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Тамбов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 13 9 1 3 25 - 10 28
2. Спартак Москва Заявка 14 8 4 2 24 - 15 28
3. Зенит Заявка 13 8 3 2 27 - 9 27
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
5. Ростов Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
6. Сочи Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
7. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
8. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
9. Ахмат 0:0 Заявка 14 6 3 5 16 - 16 21
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Тамбов 0:0 Заявка 14 3 4 7 11 - 16 13
13. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
14. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • Первый тайм
  • Угловой
    28'
    По флангу отдавал Ненахов на ход Полярусу, но того опередил Шляков и вынес мяч на угловой.
  • 27'
    С левого фланга Бериша попытался прострелить в штрафную после сольного прохода, но в борьбе с защитником выпустил он мяч за лицевую линию.
  • 26'
    Дальний заброс исполнял Вилькер в штрафную на Мелкадзе, но того опередил Грицаенко и головой сбросил мяч в руки голкиперу.
  • 25'
    После подачи с углового мяч заметался по штрафной и прилетел к Тимофееву, который пробил с лету, но не попал в створ ворот.
  • Угловой
    24'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Полярус и пробил вторым касанием. но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 23'
    Снова убегал по флангу Шляков и подавал в штрафную, но безадресно. Раз за разом проваливается левый фланг обороны гостей.
  • 22'
    Прорывался по флангу Шляков и прострелил в центр штрафной, но здесь пробить по воротам Онугхе так и не удалось.
  • 21'
    Шляков отдавал по флангу на Карапетяна, но тот проиграл скоростную дуэль Богосавацу и потерял мяч.
  • 20'
    Дальний заброс исполнял Полярус в штрафную на Ильина, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
  • 19'
    Тонко отдавал Онугха в штрафную на Карапетяна, но того грамотно корпусом оттеснил от мяча Нижич.
  • 18'
    Диагональ исполнял Тимофеев в центр штрафной, куда врывался Мелкадзе, но Рыжиков на выходе забрал мяч в руки.
  • 17'
    С фланга Шляков навесил на линию штрафной, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить по воротам Карапетян.
  • 16'
    Сместился с фланга к центру Бериша и пробил по воротам из пределов штрафной, но точно в руки Рыжикову.
  • 15'
    Догнал мяч у лицевой линии Полярус и подал в центр штрафной, но здесь головой Ильин не дотянулся до мяча.
  • 14'
    По флангу отдавал Шляков на ход Чуперке, но того опередил Ненахов и оттеснил корпусом вместе с мячом за пределы поля.
  • 13'
    С фланга прострелил низом в штрафную Полярус на Ильина, но выстрел головой последнего оказался неточным.
  • 12'
    Убегал по флангу Карасёв и отдал тонкий пас в штрафную на Онугху, но мяч до того не дошел. Хорошо на перехвате отыграл Вилькер.
  • 11'
    Взял инициативу на себя Бериша, прошел по флангу и прострелил в центр на Мелкадзе, но тому пробить не позволил в подкате Грицаенко.
  • 10'
    Выиграл подбор на линии штрафной Бериша и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась нога Ойеволе.
  • 9'
    Сместился Полярус с правого фланга в штрафную и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил Грицаенко и вынес его в аут.
  • 8'
    Чуперка со штрафного навесил на ближнюю штангу, но тут без особых проблем сферу вынес в аут Нижич.
  • 7'
    Теперь уже Шляков навесил с фланга в штрафную, но мяч угодил в руку Ненахову. Штрафной удар будут исполнять хозяева.
  • 6'
    Получил по ногам в центре поля Чуперка от Швеца. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 5'
    Прорывался по центру к линии штрафной Мелкадзе и пробил по воротам, но рикошетом от ноги защитника мяч прилетел в руки Рыжикову.
  • 4'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Мелкадзе и сбросил на ход Ильину, но тому пробить не удалось с лету.
  • 3'
    С правого фланга навесил Полярус в штрафную на Мелкадзе, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Ойеволе.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spartak Stadion, Tambov. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.60 3.35 1.87
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.70 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 5.15 3.60 1.83
  4.74 3.56 1.84

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.10 1.12 6.60 1.12 2.35 1.58 2.15 1.73 1.83 2.03 1.44 2.75 1.31 3.50 1.14 5.55 1.06 7.60 1.03 12.00 1.01 15.00
7.60 1.09 6.45 1.12 2.76 1.46 2.06 1.78 1.67 2.34 1.29 3.68 1.21 4.55 1.08 8.70 1.07 9.60 1.00 19.00
7.61 1.10 2.90 1.43 2.53 1.55 2.15 1.75 1.81 2.07 1.62 2.38 1.46 2.83 1.22 4.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.00 1.80 1.66 2.21 1.16 5.10 1.06 7.80 1.01 15.00
2.50 1.53 1.65 2.24 1.33 3.30 1.08 8.00 1.06 9.30
2.62 1.52 2.15 1.76 1.66 2.30 1.43 2.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.63 1.52 2.45 1.18 4.50
3.20 1.35 2.22 1.66 1.53 2.56 1.19 5.00 1.13 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
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Прогнозы на матч Тамбов 0:0 Ахмат

Исход игры
Тамбов
15.8% (25)
Ничья
37.3% (59)
Ахмат
46.8% (74)
Тотал 2.5
Больше
39.35% (61)
Меньше
60.65% (94)
Обе команды забьют
Да
72.9% (113)
Нет
27.1% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (52)
1:2 Ахмат
27.2% (43)
0:1 Ахмат
15.8% (25)
1:0 Тамбов
7.6% (12)
2:1 Тамбов
7% (11)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:3 Ахмат
1.3% (2)
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