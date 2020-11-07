Зацепился за мяч в чужой штрафной Полярус и пробил вторым касанием. но мяч от спины защитника полетел на угловой.

После подачи с углового мяч заметался по штрафной и прилетел к Тимофееву, который пробил с лету, но не попал в створ ворот.

Дальний заброс исполнял Вилькер в штрафную на Мелкадзе, но того опередил Грицаенко и головой сбросил мяч в руки голкиперу.

С левого фланга Бериша попытался прострелить в штрафную после сольного прохода, но в борьбе с защитником выпустил он мяч за лицевую линию.

По флангу отдавал Ненахов на ход Полярусу, но того опередил Шляков и вынес мяч на угловой.

23' Снова убегал по флангу Шляков и подавал в штрафную, но безадресно. Раз за разом проваливается левый фланг обороны гостей.

22' Прорывался по флангу Шляков и прострелил в центр штрафной, но здесь пробить по воротам Онугхе так и не удалось.

21' Шляков отдавал по флангу на Карапетяна, но тот проиграл скоростную дуэль Богосавацу и потерял мяч.

20' Дальний заброс исполнял Полярус в штрафную на Ильина, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

19' Тонко отдавал Онугха в штрафную на Карапетяна, но того грамотно корпусом оттеснил от мяча Нижич.

18' Диагональ исполнял Тимофеев в центр штрафной, куда врывался Мелкадзе, но Рыжиков на выходе забрал мяч в руки.

17' С фланга Шляков навесил на линию штрафной, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить по воротам Карапетян.

16' Сместился с фланга к центру Бериша и пробил по воротам из пределов штрафной, но точно в руки Рыжикову.

15' Догнал мяч у лицевой линии Полярус и подал в центр штрафной, но здесь головой Ильин не дотянулся до мяча.

14' По флангу отдавал Шляков на ход Чуперке, но того опередил Ненахов и оттеснил корпусом вместе с мячом за пределы поля.

13' С фланга прострелил низом в штрафную Полярус на Ильина, но выстрел головой последнего оказался неточным.

12' Убегал по флангу Карасёв и отдал тонкий пас в штрафную на Онугху, но мяч до того не дошел. Хорошо на перехвате отыграл Вилькер.

11' Взял инициативу на себя Бериша, прошел по флангу и прострелил в центр на Мелкадзе, но тому пробить не позволил в подкате Грицаенко.

10' Выиграл подбор на линии штрафной Бериша и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась нога Ойеволе.

9' Сместился Полярус с правого фланга в штрафную и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил Грицаенко и вынес его в аут.

8' Чуперка со штрафного навесил на ближнюю штангу, но тут без особых проблем сферу вынес в аут Нижич.

7' Теперь уже Шляков навесил с фланга в штрафную, но мяч угодил в руку Ненахову. Штрафной удар будут исполнять хозяева.

6' Получил по ногам в центре поля Чуперка от Швеца. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

5' Прорывался по центру к линии штрафной Мелкадзе и пробил по воротам, но рикошетом от ноги защитника мяч прилетел в руки Рыжикову.

4' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Мелкадзе и сбросил на ход Ильину, но тому пробить не удалось с лету.

3' С правого фланга навесил Полярус в штрафную на Мелкадзе, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Ойеволе.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.