Тамбов
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Мордовия Арена
Ахмат
20
Нижич
Зоран
23
Швец
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|3
|0.21
|2.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.14
|3.
|Онугха Герман
|2 (1)
|0.14
|4.
|Карасёв Павел
|1
|0.07
|5.
|Панченко Кирилл
|1
|0.07
|6.
|Костюков Михаил
|1
|0.07
|7.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.07
|8.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|9.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|10.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|11.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ильин Владимир
|4 (1)
|0.29
|2.
|Бериша Бернард
|4 (2)
|0.29
|3.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.14
|4.
|Роши Одисе
|2
|0.14
|5.
|Тимофеев Артём
|2
|0.14
|6.
|Исмаэл Силва
|1
|0.07
|7.
|Анхель Вилькер
|1
|0.07
|8.
|Иванов Олег
|0
|0
|9.
|Нижич Зоран
|0
|0
|10.
|Ненахов Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чуперка Валерий
|4
|0
|2.
|Каплиенко Александр
|4
|0
|3.
|Шляков Евгений
|3
|0
|4.
|Онугха Герман
|3
|0
|5.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|6.
|Килин Антон
|1
|1
|7.
|Рыжиков Сергей
|2
|0
|8.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|2
|0
|10.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|11.
|Балашов Виталий
|1
|0
|12.
|Чичерин Никита
|1
|0
|13.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|14.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|15.
|Чагров Никита
|1
|0
|16.
|Костюков Михаил
|1
|0
|17.
|Карасёв Павел
|1
|0
|18.
|Карапетян Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Швец Антон
|5
|2
|2.
|Семёнов Андрей
|5
|1
|3.
|Ненахов Максим
|5
|1
|4.
|Бериша Бернард
|5
|0
|5.
|Тимофеев Артём
|4
|0
|6.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|7.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|8.
|Быстров Марат
|2
|1
|9.
|Нижич Зоран
|3
|0
|10.
|Роши Одисе
|2
|0
|11.
|Ильин Владимир
|2
|0
|12.
|Харин Евгений
|2
|0
|13.
|Иванов Олег
|1
|0
|14.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|15.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|16.
|Понсе Андрес
|1
|0
|17.
|Адамов Арсен
|1
|0
|18.
|Кармаев Никита
|1
|0
|19.
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|Ахмат
|18.75% (3)
|0
|6.25% (1)
|25% (4)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +7 =3 -10Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов
Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат
Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ахмат: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 10
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|3.
|Зенит
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 9
|27
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 13
|23
|6.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|9.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|16 - 16
|21
|10.
|Краснодар
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 15
|18
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|12.
|Тамбов
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 16
|13
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|14.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 23
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 27
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «Ахмат» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ахмат» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «Ахмат», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.10
|1.12
|6.60
|1.12
|2.35
|1.58
|—
|—
|2.15
|1.73
|1.83
|2.03
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.31
|3.50
|1.14
|5.55
|1.06
|7.60
|1.03
|12.00
|1.01
|15.00
|
|7.60
|1.09
|6.45
|1.12
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.06
|1.78
|—
|—
|1.67
|2.34
|—
|—
|1.29
|3.68
|1.21
|4.55
|1.08
|8.70
|1.07
|9.60
|1.00
|19.00
|
|7.61
|1.10
|—
|—
|2.90
|1.43
|2.53
|1.55
|2.15
|1.75
|1.81
|2.07
|1.62
|2.38
|1.46
|2.83
|—
|—
|1.22
|4.54
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тамбов 0:0 Ахмат
Исход игры
Тамбов
15.8% (25)
Ничья
37.3% (59)
Ахмат
46.8% (74)
Тотал 2.5
Больше
39.35% (61)
Меньше
60.65% (94)
Обе команды забьют
Да
72.9% (113)
Нет
27.1% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (52)
1:2 Ахмат
27.2% (43)
0:1 Ахмат
15.8% (25)
1:0 Тамбов
7.6% (12)
2:1 Тамбов
7% (11)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:3 Ахмат
1.3% (2)
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