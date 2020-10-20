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Тамбов
 
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Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 3 0.23
2. Чуперка Валерий 2 (1) 0.15
3. Онугха Герман 2 (1) 0.15
4. Карасёв Павел 1 0.08
5. Панченко Кирилл 1 0.08
6. Костюков Михаил 1 0.08
7. Грицаенко Алексей 1 0.08
8. Каплиенко Александр 0 0
9. Рыбин Алексей 0 0
10. Тилль Себастьян 0 0
11. Кабахидзе Владимир 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 4 (1) 0.31
2. Бериша Бернард 4 (2) 0.31
3. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.15
4. Роши Одисе 2 0.15
5. Тимофеев Артём 2 0.15
6. Исмаэл Силва 1 0.08
7. Анхель Вилькер 1 0.08
8. Иванов Олег 0 0
9. Нижич Зоран 0 0
10. Ненахов Максим 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Чуперка Валерий 4 0
2. Каплиенко Александр 4 0
3. Шляков Евгений 3 0
4. Онугха Герман 3 0
5. Тетрашвили Гурам 1 1
6. Килин Антон 1 1
7. Рыжиков Сергей 2 0
8. Ойеволе Адессойе 2 0
9. Кабахидзе Владимир 2 0
10. Грицаенко Алексей 0 1
11. Балашов Виталий 1 0
12. Чичерин Никита 1 0
13. Рыбин Алексей 1 0
14. Ароян Вараздат 1 0
15. Чагров Никита 1 0
16. Костюков Михаил 1 0
17. Карасёв Павел 1 0
18. Карапетян Александр 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 5 2
2. Семёнов Андрей 5 1
3. Ненахов Максим 5 1
4. Бериша Бернард 5 0
5. Тимофеев Артём 4 0
6. Исмаэл Силва 4 0
7. Богосавац Мирослав 2 1
8. Быстров Марат 2 1
9. Нижич Зоран 3 0
10. Роши Одисе 2 0
11. Ильин Владимир 2 0
12. Харин Евгений 2 0
13. Иванов Олег 1 0
14. Кадыров Абубакар 1 0
15. Мелкадзе Георгий 1 0
16. Понсе Андрес 1 0
17. Адамов Арсен 1 0
18. Кармаев Никита 1 0
19. Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 18.18% (2) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5)
 Ахмат 18.75% (3) 0 6.25% (1) 25% (4) 31.25% (5) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов
Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат
Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ахмат: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Тамбов 1:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Тамбов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 13 9 1 3 25 - 10 28
2. Зенит Заявка 13 8 3 2 27 - 9 27
3. Спартак Москва Заявка 13 8 3 2 22 - 13 27
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
5. Ростов Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
6. Сочи Заявка 13 6 4 3 21 - 19 22
7. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
8. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
9. Ахмат Заявка 13 6 2 5 16 - 16 20
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Урал Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
12. Тамбов Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
15. Ротор Заявка 13 1 3 9 6 - 22 6
16. Уфа Заявка 13 1 3 9 7 - 26 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 1 день 17 часов 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Тамбов 26.1% (18)
    X 50.7% (35)
    Ахмат 23.2% (16)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Ничья 1:1
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    2.01 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тамбов
    Ничья
    Ахмат
    4.55
    3.35
    2.07
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.20 3.30 2.00
    Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.35 2.07
    Бонус: 5 000 ₽ 4.55 3.34 1.96
      4.33 3.29 1.98

    Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «Ахмат» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ахмат» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «Ахмат», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.90 1.06 6.20 1.12 2.75 1.45 2.08 1.78 1.78 2.11 1.61 2.41 1.28 3.65 1.20 4.50 1.06 7.90 1.05 8.60 1.01 15.50
    8.10 1.08 6.50 1.12 2.88 1.43 2.15 1.72 1.67 2.34 1.32 3.45 1.23 4.30 1.08 8.10 1.07 9.00 1.01 17.75
    7.61 1.10 2.79 1.45 2.45 1.57 2.09 1.77 1.79 2.09 1.60 2.39 1.44 2.85 1.21 4.58
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.64 2.26 1.30 3.50 1.06 8.20
    2.50 1.53 1.69 2.17 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.30
    2.58 1.52 2.12 1.76 1.63 2.32 1.41 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.14 1.67 1.49 2.55 1.16 4.90
    3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.56 1.19 4.75 1.13 5.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.75
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.21
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    Прогнозы на матч Тамбов - Ахмат

    Исход игры
    Тамбов
    26.1% (18)
    Ничья
    50.7% (35)
    Ахмат
    23.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.34% (21)
    Меньше
    68.66% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    77.61% (52)
    Нет
    22.39% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.9% (31)
    1:2 Ахмат
    17.4% (12)
    1:0 Тамбов
    14.5% (10)
    2:1 Тамбов
    10.1% (7)
    0:1 Ахмат
    4.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
    0:0 Ничья
    2.9% (2)
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    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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