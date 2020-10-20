Тамбов
Позже
Стадион: Мордовия Арена
Ахмат
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|3
|0.23
|2.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.15
|3.
|Онугха Герман
|2 (1)
|0.15
|4.
|Карасёв Павел
|1
|0.08
|5.
|Панченко Кирилл
|1
|0.08
|6.
|Костюков Михаил
|1
|0.08
|7.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.08
|8.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|9.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|10.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|11.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ильин Владимир
|4 (1)
|0.31
|2.
|Бериша Бернард
|4 (2)
|0.31
|3.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.15
|4.
|Роши Одисе
|2
|0.15
|5.
|Тимофеев Артём
|2
|0.15
|6.
|Исмаэл Силва
|1
|0.08
|7.
|Анхель Вилькер
|1
|0.08
|8.
|Иванов Олег
|0
|0
|9.
|Нижич Зоран
|0
|0
|10.
|Ненахов Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чуперка Валерий
|4
|0
|2.
|Каплиенко Александр
|4
|0
|3.
|Шляков Евгений
|3
|0
|4.
|Онугха Герман
|3
|0
|5.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|6.
|Килин Антон
|1
|1
|7.
|Рыжиков Сергей
|2
|0
|8.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|2
|0
|10.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|11.
|Балашов Виталий
|1
|0
|12.
|Чичерин Никита
|1
|0
|13.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|14.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|15.
|Чагров Никита
|1
|0
|16.
|Костюков Михаил
|1
|0
|17.
|Карасёв Павел
|1
|0
|18.
|Карапетян Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Швец Антон
|5
|2
|2.
|Семёнов Андрей
|5
|1
|3.
|Ненахов Максим
|5
|1
|4.
|Бериша Бернард
|5
|0
|5.
|Тимофеев Артём
|4
|0
|6.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|7.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|8.
|Быстров Марат
|2
|1
|9.
|Нижич Зоран
|3
|0
|10.
|Роши Одисе
|2
|0
|11.
|Ильин Владимир
|2
|0
|12.
|Харин Евгений
|2
|0
|13.
|Иванов Олег
|1
|0
|14.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|15.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|16.
|Понсе Андрес
|1
|0
|17.
|Адамов Арсен
|1
|0
|18.
|Кармаев Никита
|1
|0
|19.
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|Ахмат
|18.75% (3)
|0
|6.25% (1)
|25% (4)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +7 =3 -10Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов
Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат
Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ахмат: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 10
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 9
|27
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 13
|23
|6.
|Сочи
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 19
|22
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Краснодар
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 15
|18
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Тамбов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 22
|6
|16.
|Уфа
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 26
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «Ахмат» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ахмат» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «Ахмат», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.90
|1.06
|6.20
|1.12
|2.75
|1.45
|—
|—
|2.08
|1.78
|1.78
|2.11
|1.61
|2.41
|—
|—
|1.28
|3.65
|1.20
|4.50
|1.06
|7.90
|1.05
|8.60
|1.01
|15.50
|
|8.10
|1.08
|6.50
|1.12
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.15
|1.72
|—
|—
|1.67
|2.34
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.23
|4.30
|1.08
|8.10
|1.07
|9.00
|1.01
|17.75
|
|7.61
|1.10
|—
|—
|2.79
|1.45
|2.45
|1.57
|2.09
|1.77
|1.79
|2.09
|1.60
|2.39
|1.44
|2.85
|—
|—
|1.21
|4.58
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тамбов - Ахмат
Исход игры
Тамбов
26.1% (18)
Ничья
50.7% (35)
Ахмат
23.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
31.34% (21)
Меньше
68.66% (46)
Обе команды забьют
Да
77.61% (52)
Нет
22.39% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.9% (31)
1:2 Ахмат
17.4% (12)
1:0 Тамбов
14.5% (10)
2:1 Тамбов
10.1% (7)
0:1 Ахмат
4.3% (3)
2:2 Ничья
2.9% (2)
0:0 Ничья
2.9% (2)
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