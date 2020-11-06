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Вердер
 
Позже

Стадион:
Кёльн
1
Павленка
Иржи
21
Топрак
Омер
18
Мойсандер
Никлас
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
36
Гросс
Кристиан
34
Мбом
Жан-Мануэль
7
Рашица
Милот
10
Биттенкорт
Леонардо
19
Сарджент
Джош
1
Хорн
Тимо
31
Вольф
Мариус
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
3
Каттербах
Ноа
21
Эзкан
Салих
15
Лимниос
Димитрис
24
Дрекслер
Доминик
18
Дуда
Ондрей
8
Якобс
Исмаил
9
Андерссон
Себастьян
Вердер
3-4-2-1
Кёльн
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.67
2. Сарджент Джош 1 0.17
3. Биттенкорт Леонардо 1 0.17
4. Зельке Дейви 1 0.17
5. Эггештайн Максимилиан 1 0.17
6. Аугустинссон Людвиг 0 0
7. Гебреселассие Теодор 0 0
8. Гросс Кристиан 0 0
9. Мбом Жан-Мануэль 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрекслер Доминик 2 0.33
2. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.33
3. Дуда Ондрей 1 0.17
4. Реджбекай Элвис 1 0.17
5. Тилманн Ян 0 0
6. Эхизибуэ Кингсли 0 0
7. Борнаув Себастьян 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 3 0
2. Эггештайн Максимилиан 2 0
3. Фридль Марко 2 0
4. Сарджент Джош 2 0
5. Гебреселассие Теодор 1 0
6. Юя Осако 1 0
7. Классен Дэви 1 0
8. Аугустинссон Людвиг 1 0
9. Зельке Дейви 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Эхизибуэ Кингсли 3 0
2. Соренсен Фредерик 2 0
3. Дуда Ондрей 2 0
4. Хектор Йонас 2 0
5. Реджбекай Элвис 2 0
6. Кцихос Рафаэль 1 0
7. Вольф Мариус 1 0
8. Скири Эйе 1 0
9. Эзкан Салих 1 0
10. Хорн Яннес 1 0
11. Якобс Исмаил 1 0
12. Борнаув Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0
 Кёльн 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 50% (3)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули
Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер
Кёльн Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн
Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин

Последние игры между собой

Вердер: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Кёльн: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Вердер 6:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Вердер Бундеслига Кёльн 0:1 Вердер Товарищеские матчи Вердер 0:1 Кёльн Товарищеские матчи
Вердер 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Кёльн 4:3 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Кубок Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 4:2 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Кёльн 1:0 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 0 1 24 - 9 15
2. Боруссия Д Заявка 6 5 0 1 13 - 2 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
4. Байер Л Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
5. Боруссия М Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
6. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
8. Штуттгарт Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
9. Вердер Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 3 1 8 - 10 9
11. Вольфсбург Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
12. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
13. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
14. Герта Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
15. Арминия Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
16. Кёльн Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 20 2
18. Майнц Заявка 6 0 0 6 5 - 18 0
  • До матча
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вердер - Кёльн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 157
Вердер 77.1% (121)
X 18.5% (29)
Кёльн 4.5% (7)
Все прогнозы
2.05 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Кёльн
2.81
3.42
2.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.40 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.25 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.74 3.42 2.72
  2.81 3.32 2.74

Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 8.40 1.05 3.60 1.29 2.80 1.44 1.94 1.92 1.73 2.18 1.52 2.65 1.35 3.25 1.15 5.40 1.11 5.90 1.03 10.50 1.03 9.90
10.50 1.05 9.00 1.07 3.68 1.29 2.82 1.44 1.97 1.93 1.53 2.54 1.36 3.18 1.16 5.35 1.13 6.20 1.04 11.75
3.77 1.26 2.88 1.43 2.26 1.69 1.94 1.96 1.73 2.20 1.52 2.62 1.52 2.69 1.34 3.26 1.08 6.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.96 1.84 1.44 2.80 1.14 5.80
2.95 1.40 1.97 1.84 1.46 2.72 1.14 5.60 1.10 6.90
3.12 1.41 2.57 1.56 2.01 1.90 1.62 2.42 1.45 2.95 1.35 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.69 2.08 1.29 3.40
4.20 1.23 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.17
Букмекер Да Нет
4.50 1.21
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
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Прогнозы на матч Вердер - Кёльн

Исход игры
Вердер
77.1% (121)
Ничья
18.5% (29)
Кёльн
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
61.69% (95)
Меньше
38.31% (59)
Обе команды забьют
Да
76.62% (118)
Нет
23.38% (36)
Популярный счёт
2:1 Вердер
51.6% (81)
1:0 Вердер
16.6% (26)
1:1 Ничья
14.6% (23)
2:0 Вердер
5.1% (8)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:2 Кёльн
2.5% (4)
3:2 Вердер
2.5% (4)
0:2 Кёльн
1.3% (2)
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