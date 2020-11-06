Вердер
Позже
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Кёльн
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
31
Вольф
Мариус
21
Эзкан
Салих
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эррас ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
22 Чон ТахитПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.67
|2.
|Сарджент Джош
|1
|0.17
|3.
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.17
|4.
|Зельке Дейви
|1
|0.17
|5.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.17
|6.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|7.
|Гебреселассие Теодор
|0
|0
|8.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|9.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.33
|2.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.33
|3.
|Дуда Ондрей
|1
|0.17
|4.
|Реджбекай Элвис
|1
|0.17
|5.
|Тилманн Ян
|0
|0
|6.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|7.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|3
|0
|2.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0
|3.
|Фридль Марко
|2
|0
|4.
|Сарджент Джош
|2
|0
|5.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|6.
|Юя Осако
|1
|0
|7.
|Классен Дэви
|1
|0
|8.
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|9.
|Зельке Дейви
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|2.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|3.
|Дуда Ондрей
|2
|0
|4.
|Хектор Йонас
|2
|0
|5.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|6.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|7.
|Вольф Мариус
|1
|0
|8.
|Скири Эйе
|1
|0
|9.
|Эзкан Салих
|1
|0
|10.
|Хорн Яннес
|1
|0
|11.
|Якобс Исмаил
|1
|0
|12.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|Кёльн
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +13 =5 -2Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули
Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер
Кёльн Последние 20 матчей: +9 =3 -8Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн
Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин
Последние игры между собой
Вердер: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Кёльн: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Вердер 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Кёльн 4:3 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Кубок Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 4:2 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Кёльн 1:0 Вердер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|24 - 9
|15
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 2
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|4.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|4
|15.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 20
|2
|18.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 18
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.50
|1.02
|8.40
|1.05
|3.60
|1.29
|2.80
|1.44
|—
|—
|1.94
|1.92
|1.73
|2.18
|1.52
|2.65
|—
|—
|1.35
|3.25
|1.15
|5.40
|1.11
|5.90
|1.03
|10.50
|1.03
|9.90
|
|10.50
|1.05
|9.00
|1.07
|3.68
|1.29
|2.82
|1.44
|—
|—
|1.97
|1.93
|—
|—
|1.53
|2.54
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.16
|5.35
|1.13
|6.20
|1.04
|11.75
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.77
|1.26
|2.88
|1.43
|2.26
|1.69
|1.94
|1.96
|1.73
|2.20
|1.52
|2.62
|1.52
|2.69
|1.34
|3.26
|—
|—
|1.08
|6.42
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вердер - Кёльн
Исход игры
Вердер
77.1% (121)
Ничья
18.5% (29)
Кёльн
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
61.69% (95)
Меньше
38.31% (59)
Обе команды забьют
Да
76.62% (118)
Нет
23.38% (36)
Популярный счёт
2:1 Вердер
51.6% (81)
1:0 Вердер
16.6% (26)
1:1 Ничья
14.6% (23)
2:0 Вердер
5.1% (8)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:2 Кёльн
2.5% (4)
3:2 Вердер
2.5% (4)
0:2 Кёльн
1.3% (2)
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