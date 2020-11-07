С левого фланга дортмундцы подали мяч на дальний край чужой штрафной площади, откуда Витсель пробивал с лёту, но в ворота не попал.

Баварцы в ответной атаке также вешали мяч слева на дальний край штрафной площади, но там Геррейро удалось ловко сбросить мяч на Бюрки.

Холанн здорово продавил в центре Алабу, но после этого отдал слишком сильный пас на ход Рейне, которого опередил выскочивший из ворот Нойер.

Ещё одна попытка "Баварии" обострить игру у чужих владений через левый фланг закончилась свистком арбитра, зафиксировавшим положение "вне игры".

40' С правого фланга прошла прострельная передача в полукружие штрафной площади на Комана, но тот под прессингом двух соперников не сумел обработать мяч.

39' Успокоилась немного игра после травмы Киммиха. Команды перешли на пеший темп, просто перекатывая мяч друг другу в центре поля.

37' Вынужденная замена в составе "Баварии": вместо травмированного Йозуа Киммиха в игру вошёл Корентен Толиссо.

36' Двойное наказание получил Киммих за свою ошибку. Он ещё и получил травму. Только с помощью медиков Йозуа может выйти за пределы поля.

35' Киммих обрезался в центре поля, после чего откровенно фолил против Холанна, за что вынужден получить жёлтую карточку.

34' Штрафной удар заработала "Бавария" в 30-ти метрах от ворот соперника, правее центральной оси. Алаба на силу пробивал со стандарта, но лишь проверил на прочность небольшую "стенку" из футболистов "Боруссии".

33' Тяжело в последние минуты приходится дортмундцам, которые не успевают за постоянными динамичными перемещениями соперников, плетущими кружевные комбинации.

32' Отбились баварцы после подачи углового. Атака хозяев вторым темпом закончилась дальним ударом от Ройса, но мяч улетел высоко на трибуны.

31' Быструю контратаку развернули дортмундцы через центральную ось, после чего Холанн пасовал на правый край штрафной площади, откуда пробить пытался Мёнье, но защитник в подкате отбил мяч на угловой.

30' В глубине поля штрафной удар заработали мюнхенцы. Мяч был разыгран накоротке, после чего последовал перевод на левый фланг. Гнабри из этой зоны вешал мяч на дальний угол вратарской площади, откуда пробивал головой Коман, но слабо получилось.

29' Горетцка от правого угла штрафной площади коварно пробил по воротам, что мяч скакал по газону, но Бюрки всё же удалось надёжно парировать мяч в сторону.

28' Правым флангом атаковали сейчас гости, откуда следовала прострельная передача в центр штрафной площади, но там мяч удалось отбить Аканджи.

27' Баварцы не отчаиваются из-за не засчитанного гола, пытаясь идти вперёд большими силами, чтобы всё-таки добиться своего.

26' ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ 0:0! Графика позволила видеоассистентам определить, что у Левандовски был миллиметровый офсайд в предыдущем эпизоде.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Роберт Левандовски!!!

Гнабри на скорости протащил мяч по левому флангу, после чего выполнил классную прострельную передачу в штрафную площадку, где Левандовски в падении, практически в шпагате, переправил мяч в цель.

24' Не стоит сильно расстраиваться Холанну по поводу не реализованной возможности - в офсайд он попал в том эпизоде, и VAR бы отменил взятие ворот, если бы норвежец пробил точно.

23' ОПАСНО! В контратаку два в два выскочили дортмундцы, и Делани тонким пасом вывел Холанна на удар на левый край штрафной площади. Эрлинг пробивал с левой ноги в дальний угол, но немного промахнулся.

22' Ройс в центре поля потерял мяч, и мюнхенцы тут же развернули быструю атаку, которая заканчивалась подачей с левого фланга в район линии вратарской площади, но там головой сыграл Хуммельс.

21' В своём очередном подключении в атаку по левому флангу, Эрнандес нарушил правила. Недоволен француз решением арбитра.

20' Игровой темп скатился уже до посредственного. Участились мелкие фолы в центральной зоне. Хозяева поля сейчас нарушили правила против Киммиха.

19' Вертикальная передача на Левандовски прошла в штрафную площадку, но два защитника дортмундцев заставили лучшего бомбардира Бундеслиги повернуть назад.

18' Гнабри не по правилам вёл борьбу за мяч в центральной зоне, прихватывая за футболку Рейну, что не осталось без внимания судьи.

17' Всей командой "Боруссия" сейчас держит оборону на своей половине поля, видимо, смирившись со своей участью играть только на контратаках в этом матче.

16' ОПАСНО! Отбились дортмундцы после подачи углового, но с левого фланга последовала ещё одна навесная подача в район дальней штанги, откуда головой плотно пробивал Горетцка, но Бюрки успел переместиться в воротах и парировал мяч в поле.

15' Теперь уже "Бавария" заработала свой первый угловой на правом фланге, стараниями Гнабри. Посмотрим, насколько опасным будет стандарт для ворот хозяев.

14' Без опасности для ворот Нойера был подан первый угловой в матче. Атака рурцев вторым темпом закончилась удобной подачей из глубины поля в руки вратарю мюнхенцев.

13' Мёнье, казалось, проиграл борьбу Горетцке на правом фланге атаки "шмелей", но в падении двинул мячом в ногу соперника, благодаря чему заработал, по крайней мере, угловой.

12' Сарр из глубины поля забрасывал мяч в штрафную площадку "Боруссии", но там снаряд был готов принять только Бюрки.

11' Люсьен Фавр уже чем-то недоволен в своей технической зоне. Похоже, что его не устраивают действия кого-то из подопечных.

10' Заброс из глубины поля следовал на левый фланг атаки гостей на забегание Мюллеру, но тот поторопился с рывком, из-за чего оказался в положении "вне игры".

9' Букмекеры видели перед матчем небольшим фаворитом "Баварию", оценивая вероятность победы действующего чемпиона Германии примерно в 50%.

8' Постепенно стихает стартовый сумбур в матче. Команда перестали уже стремиться как можно скорее доставить мяч к чужим воротам, начав перепасовываться в центральной зоне.

7' Рейна протащил мяч в ответной атаке на левый край штрафной площади гостей и простреливал в центр в направлении Холанна, но Боатенг в шпагате прервал движение мяча. Атака "Боруссии" продолжилась, и с дальней дистанции по воротам пробивал Витсель - несильно и неточно получилось у экс-зенитовца.

6' Эрнандес снова подключился к атаке "Баварии" по своему левому флангу, но подачу в штрафную площадку выполнил максимально удобно для Бюрки, который с удовольствием забрал игровой снаряд на выходе.

5' Эрнандес с левого фланга пасовал в центр в район линии линии штрафной площади на Мюллера, который падал в борьбе с двумя защитниками, но судья фола в этом эпизоде не увидел.

4' Холанн на высокой скорости протащил мяч на левый край чужой штрафной площади, но под прессингом соперника не сумел отдать нормальный пас в центр.

3' Обе команды демонстрируют очевидное желание играть первым номером в этом матче. Сложно сказать, у кого это получаться будет лучше.

2' Максимально сумбурная игра пошла с первых секунд матча. Баварцам удалось провести первую атаку левым флангом, откуда последовала прострельная передача на Комана, от которого мяч срикошетил на Левандовски, и поляк с левого края палил с острого угла, но поразил сетку ворот лишь с внешней стороны.