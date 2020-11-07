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  3. Германия
Боруссия Д
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Бавария
0'
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Левандовски Роберт
36' Желтая карточка
Киммих Йозуа
1:0
45' Гол
Ройс Марко
45'+1
1
Бюрки
Роман
24
Мёнье
Тома
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
28
Витсель
Аксель
6
Делани
Томас
7
Санчо
Джедон
11
Ройс
Марко
32
Джованни
Рейна
9
Холанн
Эрлинг
1
Нойер
Мануэль
20
Сарр
Буна
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
21
Эрнандес
Люка
6
Киммих
Йозуа
18
Горетцка
Леон
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
Боруссия Д
4-2-3-1
Бавария
4-2-3-1

Ход матча

24'
 
Левандовски Роберт
36'
 
Киммих Йозуа
36'
 
Толиссо Корентен
Киммих Йозуа
45'
Ройс Марко
(Геррейро Рафаэль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 5 (1) 0.71
2. Хуммельс Матс 3 0.43
3. Джованни Рейна 1 0.14
4. Ройс Марко 1 0.14
5. Джан Эмре 1 0.14
6. Аканджи Мануэль 1 0.14
7. Пасслак Феликс 1 0.14
8. Санчо Джедон 0 0
9. Мёнье Тома 0 0
10. Геррейро Рафаэль 0 0
11. Беллингхем Джуд 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 10 (2) 1.43
2. Мюллер Томас 4 (1) 0.57
3. Гнабри Серж 4 0.57
4. Сане Лерой 2 0.29
5. Мусиала Джамал 2 0.29
6. Киммих Йозуа 1 0.14
7. Горетцка Леон 1 0.14
8. Коста Дуглас 0 0
9. Сарр Буна 0 0
10. Коман Кингсли 0 0
11. Ричардс Крис 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Хуммельс Матс 1 0
2. Витсель Аксель 1 0
3. Делани Томас 1 0
4. Джан Эмре 1 0
5. Мёнье Тома 1 0
6. Аканджи Мануэль 1 0
7. Холанн Эрлинг 1 0
8. Джованни Рейна 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Киммих Йозуа 3 0
2. Боатенг Жером 2 0
3. Толиссо Корентен 0 1
4. Нойер Мануэль 1 0
5. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
6. Левандовски Роберт 1 0
7. Горетцка Леон 1 0
8. Гнабри Серж 1 0
9. Эрнандес Люка 1 0
10. Павар Бенджамин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 0 0 15.38% (2) 30.77% (4) 23.08% (3) 30.77% (4)
 Бавария 16.67% (4) 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5) 12.5% (3) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04
Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм
Бавария Последние 20 матчей: +19 =0 -1
Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр
Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Бавария: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Бавария 3:2 Боруссия Д Суперкубок Боруссия Д 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Бавария Суперкубок
Бавария 5:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Боруссия Д Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 1:3 Бавария Бундеслига Боруссия Д 2:2 Бавария Суперкубок Бавария 2:3 Боруссия Д Кубок Бавария 4:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Бавария Бундеслига Боруссия Д 0:2 Бавария Суперкубок Бавария 0:0 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия Д Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 7 5 1 1 24 - 9 16
2. РБ Лейпциг Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
3. Боруссия Д 0:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 2 16
4. Байер Л Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 16 - 7 12
6. Боруссия М Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
7. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Штуттгарт Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
9. Вердер Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
10. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 10 - 12 10
11. Вольфсбург Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
12. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
13. Герта Заявка 7 2 1 4 13 - 13 7
14. Фрайбург Заявка 7 1 3 3 8 - 16 6
15. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
16. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 3 4 5 - 22 3
18. Майнц Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ГОООООООООЛ!!! 1:0!!!
  • Офсайд
    44'
    Ещё одна попытка "Баварии" обострить игру у чужих владений через левый фланг закончилась свистком арбитра, зафиксировавшим положение "вне игры".
  • 43'
    Холанн здорово продавил в центре Алабу, но после этого отдал слишком сильный пас на ход Рейне, которого опередил выскочивший из ворот Нойер.
  • 42'
    Баварцы в ответной атаке также вешали мяч слева на дальний край штрафной площади, но там Геррейро удалось ловко сбросить мяч на Бюрки.
  • Опасный момент
    41'
    С левого фланга дортмундцы подали мяч на дальний край чужой штрафной площади, откуда Витсель пробивал с лёту, но в ворота не попал.
  • 40'
    С правого фланга прошла прострельная передача в полукружие штрафной площади на Комана, но тот под прессингом двух соперников не сумел обработать мяч.
  • 39'
    Успокоилась немного игра после травмы Киммиха. Команды перешли на пеший темп, просто перекатывая мяч друг другу в центре поля.
  • Замена
    37'
    Вынужденная замена в составе "Баварии": вместо травмированного Йозуа Киммиха в игру вошёл Корентен Толиссо.
  • Травма, повреждение
    36'
    Двойное наказание получил Киммих за свою ошибку. Он ещё и получил травму. Только с помощью медиков Йозуа может выйти за пределы поля.
  • Желтая карточка
    35'
    Киммих обрезался в центре поля, после чего откровенно фолил против Холанна, за что вынужден получить жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    34'
    Штрафной удар заработала "Бавария" в 30-ти метрах от ворот соперника, правее центральной оси. Алаба на силу пробивал со стандарта, но лишь проверил на прочность небольшую "стенку" из футболистов "Боруссии".
  • 33'
    Тяжело в последние минуты приходится дортмундцам, которые не успевают за постоянными динамичными перемещениями соперников, плетущими кружевные комбинации.
  • 32'
    Отбились баварцы после подачи углового. Атака хозяев вторым темпом закончилась дальним ударом от Ройса, но мяч улетел высоко на трибуны.
  • Опасный момент
    31'
    Быструю контратаку развернули дортмундцы через центральную ось, после чего Холанн пасовал на правый край штрафной площади, откуда пробить пытался Мёнье, но защитник в подкате отбил мяч на угловой.
  • 30'
    В глубине поля штрафной удар заработали мюнхенцы. Мяч был разыгран накоротке, после чего последовал перевод на левый фланг. Гнабри из этой зоны вешал мяч на дальний угол вратарской площади, откуда пробивал головой Коман, но слабо получилось.
  • Опасный момент
    29'
    Горетцка от правого угла штрафной площади коварно пробил по воротам, что мяч скакал по газону, но Бюрки всё же удалось надёжно парировать мяч в сторону.
  • 28'
    Правым флангом атаковали сейчас гости, откуда следовала прострельная передача в центр штрафной площади, но там мяч удалось отбить Аканджи.
  • 27'
    Баварцы не отчаиваются из-за не засчитанного гола, пытаясь идти вперёд большими силами, чтобы всё-таки добиться своего.
  • Видеоповтор
    26'
    ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ 0:0! Графика позволила видеоассистентам определить, что у Левандовски был миллиметровый офсайд в предыдущем эпизоде.
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Роберт Левандовски!!!
    Гнабри на скорости протащил мяч по левому флангу, после чего выполнил классную прострельную передачу в штрафную площадку, где Левандовски в падении, практически в шпагате, переправил мяч в цель.
  • Видеоповтор
    24'
    Не стоит сильно расстраиваться Холанну по поводу не реализованной возможности - в офсайд он попал в том эпизоде, и VAR бы отменил взятие ворот, если бы норвежец пробил точно.
  • Опасный момент
    23'
    ОПАСНО! В контратаку два в два выскочили дортмундцы, и Делани тонким пасом вывел Холанна на удар на левый край штрафной площади. Эрлинг пробивал с левой ноги в дальний угол, но немного промахнулся.
  • 22'
    Ройс в центре поля потерял мяч, и мюнхенцы тут же развернули быструю атаку, которая заканчивалась подачей с левого фланга в район линии вратарской площади, но там головой сыграл Хуммельс.
  • Фол, нарушение
    21'
    В своём очередном подключении в атаку по левому флангу, Эрнандес нарушил правила. Недоволен француз решением арбитра.
  • Фол, нарушение
    20'
    Игровой темп скатился уже до посредственного. Участились мелкие фолы в центральной зоне. Хозяева поля сейчас нарушили правила против Киммиха.
  • 19'
    Вертикальная передача на Левандовски прошла в штрафную площадку, но два защитника дортмундцев заставили лучшего бомбардира Бундеслиги повернуть назад.
  • Фол, нарушение
    18'
    Гнабри не по правилам вёл борьбу за мяч в центральной зоне, прихватывая за футболку Рейну, что не осталось без внимания судьи.
  • 17'
    Всей командой "Боруссия" сейчас держит оборону на своей половине поля, видимо, смирившись со своей участью играть только на контратаках в этом матче.
  • Опасный момент
    16'
    ОПАСНО! Отбились дортмундцы после подачи углового, но с левого фланга последовала ещё одна навесная подача в район дальней штанги, откуда головой плотно пробивал Горетцка, но Бюрки успел переместиться в воротах и парировал мяч в поле.
  • Угловой
    15'
    Теперь уже "Бавария" заработала свой первый угловой на правом фланге, стараниями Гнабри. Посмотрим, насколько опасным будет стандарт для ворот хозяев.
  • 14'
    Без опасности для ворот Нойера был подан первый угловой в матче. Атака рурцев вторым темпом закончилась удобной подачей из глубины поля в руки вратарю мюнхенцев.
  • Угловой
    13'
    Мёнье, казалось, проиграл борьбу Горетцке на правом фланге атаки "шмелей", но в падении двинул мячом в ногу соперника, благодаря чему заработал, по крайней мере, угловой.
  • 12'
    Сарр из глубины поля забрасывал мяч в штрафную площадку "Боруссии", но там снаряд был готов принять только Бюрки.
  • 11'
    Люсьен Фавр уже чем-то недоволен в своей технической зоне. Похоже, что его не устраивают действия кого-то из подопечных.
  • Офсайд
    10'
    Заброс из глубины поля следовал на левый фланг атаки гостей на забегание Мюллеру, но тот поторопился с рывком, из-за чего оказался в положении "вне игры".
  • 9'
    Букмекеры видели перед матчем небольшим фаворитом "Баварию", оценивая вероятность победы действующего чемпиона Германии примерно в 50%.
  • 8'
    Постепенно стихает стартовый сумбур в матче. Команда перестали уже стремиться как можно скорее доставить мяч к чужим воротам, начав перепасовываться в центральной зоне.
  • 7'
    Рейна протащил мяч в ответной атаке на левый край штрафной площади гостей и простреливал в центр в направлении Холанна, но Боатенг в шпагате прервал движение мяча. Атака "Боруссии" продолжилась, и с дальней дистанции по воротам пробивал Витсель - несильно и неточно получилось у экс-зенитовца.
  • 6'
    Эрнандес снова подключился к атаке "Баварии" по своему левому флангу, но подачу в штрафную площадку выполнил максимально удобно для Бюрки, который с удовольствием забрал игровой снаряд на выходе.
  • Судья
    5'
    Эрнандес с левого фланга пасовал в центр в район линии линии штрафной площади на Мюллера, который падал в борьбе с двумя защитниками, но судья фола в этом эпизоде не увидел.
  • 4'
    Холанн на высокой скорости протащил мяч на левый край чужой штрафной площади, но под прессингом соперника не сумел отдать нормальный пас в центр.
  • 3'
    Обе команды демонстрируют очевидное желание играть первым номером в этом матче. Сложно сказать, у кого это получаться будет лучше.
  • Опасный момент
    2'
    Максимально сумбурная игра пошла с первых секунд матча. Баварцам удалось провести первую атаку левым флангом, откуда последовала прострельная передача на Комана, от которого мяч срикошетил на Левандовски, и поляк с левого края палил с острого угла, но поразил сетку ворот лишь с внешней стороны.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Баварии".

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.15 4.35 1.73
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 4.90 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.14 4.10 2.14
  3.12 3.47 2.32

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.90 1.11 5.10 1.15 4.44 1.20 3.50 1.30 2.04 1.80 2.22 1.65 1.74 2.17 1.75 2.05 1.48 2.63 1.24 4.00 1.19 5.60 1.04 8.90
6.10 1.08 5.30 1.12 2.86 1.40 2.38 1.58 1.94 2.05 1.47 2.68 1.33 3.18 1.18 4.75 1.12 5.40 1.03 8.70
4.31 1.24 2.52 1.56 2.13 1.77 1.92 1.97 1.68 2.26 1.55 2.55 1.45 2.84 1.70 2.22 1.51 2.65 1.16 5.61 1.14 6.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.41 2.27 1.62 1.48 2.63 1.24 4.00
4.25 1.22 2.91 1.41 1.83 1.97 1.34 3.26 1.22 4.30
1.88 2.00 1.55 2.53 1.24 4.30 1.17 5.34 1.71 2.22 1.49 2.71 1.28 3.87
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.50 1.61 1.70 1.97 1.39 2.63
4.60 1.19 2.31 1.61 1.68 2.19 1.40 2.95 1.17 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.27 3.70
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
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Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 Бавария

Исход игры
Боруссия Д
12.1% (19)
Ничья
17.8% (28)
Бавария
70.1% (110)
Тотал 2.5
Больше
90.97% (141)
Меньше
9.03% (14)
Обе команды забьют
Да
94.84% (147)
Нет
5.16% (8)
Популярный счёт
1:2 Бавария
45.2% (71)
1:3 Бавария
12.1% (19)
2:2 Ничья
10.2% (16)
2:1 Боруссия Д
7.6% (12)
2:3 Бавария
6.4% (10)
1:1 Ничья
5.1% (8)
2:4 Бавария
1.9% (3)
0:2 Бавария
1.9% (3)
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