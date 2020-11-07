Боруссия Д
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Бавария
24' Undefined phrase: football_event_Левандовски Роберт
36' Желтая карточкаКиммих Йозуа
1:0
45' ГолРойс Марко
24
Мёнье
Тома
11
Ройс
Марко
20
Сарр
Буна
27
Алаба
Давид
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
23 Джан ЭмреЗащитник
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сане ЛеройНападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
36'
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|5 (1)
|0.71
|2.
|Хуммельс Матс
|3
|0.43
|3.
|Джованни Рейна
|1
|0.14
|4.
|Ройс Марко
|1
|0.14
|5.
|Джан Эмре
|1
|0.14
|6.
|Аканджи Мануэль
|1
|0.14
|7.
|Пасслак Феликс
|1
|0.14
|8.
|Санчо Джедон
|0
|0
|9.
|Мёнье Тома
|0
|0
|10.
|Геррейро Рафаэль
|0
|0
|11.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|10 (2)
|1.43
|2.
|Мюллер Томас
|4 (1)
|0.57
|3.
|Гнабри Серж
|4
|0.57
|4.
|Сане Лерой
|2
|0.29
|5.
|Мусиала Джамал
|2
|0.29
|6.
|Киммих Йозуа
|1
|0.14
|7.
|Горетцка Леон
|1
|0.14
|8.
|Коста Дуглас
|0
|0
|9.
|Сарр Буна
|0
|0
|10.
|Коман Кингсли
|0
|0
|11.
|Ричардс Крис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|2.
|Витсель Аксель
|1
|0
|3.
|Делани Томас
|1
|0
|4.
|Джан Эмре
|1
|0
|5.
|Мёнье Тома
|1
|0
|6.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|7.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|8.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|2.
|Боатенг Жером
|2
|0
|3.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|4.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|5.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|6.
|Левандовски Роберт
|1
|0
|7.
|Горетцка Леон
|1
|0
|8.
|Гнабри Серж
|1
|0
|9.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|10.
|Павар Бенджамин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|0
|0
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|Бавария
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =1 -6Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04
Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм
Бавария Последние 20 матчей: +19 =0 -1Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр
Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Бавария: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Бавария 5:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Боруссия Д Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 1:3 Бавария Бундеслига Боруссия Д 2:2 Бавария Суперкубок Бавария 2:3 Боруссия Д Кубок Бавария 4:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Бавария Бундеслига Боруссия Д 0:2 Бавария Суперкубок Бавария 0:0 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия Д Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|24 - 9
|16
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|3.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 2
|16
|4.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 7
|12
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 12
|10
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 13
|7
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|15.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 12
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 22
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|5.90
|1.11
|5.10
|1.15
|—
|—
|4.44
|1.20
|—
|—
|3.50
|1.30
|2.04
|1.80
|2.22
|1.65
|1.74
|2.17
|1.75
|2.05
|1.48
|2.63
|1.24
|4.00
|1.19
|5.60
|1.04
|8.90
|
|6.10
|1.08
|5.30
|1.12
|—
|—
|2.86
|1.40
|—
|—
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.94
|2.05
|—
|—
|1.47
|2.68
|1.33
|3.18
|1.18
|4.75
|1.12
|5.40
|1.03
|8.70
|
|4.31
|1.24
|—
|—
|2.52
|1.56
|2.13
|1.77
|1.92
|1.97
|1.68
|2.26
|1.55
|2.55
|1.45
|2.84
|1.70
|2.22
|1.51
|2.65
|1.16
|5.61
|—
|—
|1.14
|6.06
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 Бавария
Исход игры
Боруссия Д
12.1% (19)
Ничья
17.8% (28)
Бавария
70.1% (110)
Тотал 2.5
Больше
90.97% (141)
Меньше
9.03% (14)
Обе команды забьют
Да
94.84% (147)
Нет
5.16% (8)
Популярный счёт
1:2 Бавария
45.2% (71)
1:3 Бавария
12.1% (19)
2:2 Ничья
10.2% (16)
2:1 Боруссия Д
7.6% (12)
2:3 Бавария
6.4% (10)
1:1 Ничья
5.1% (8)
2:4 Бавария
1.9% (3)
0:2 Бавария
1.9% (3)
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