Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Бавария
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|5 (1)
|0.83
|2.
|Хуммельс Матс
|3
|0.5
|3.
|Джованни Рейна
|1
|0.17
|4.
|Ройс Марко
|1
|0.17
|5.
|Джан Эмре
|1
|0.17
|6.
|Аканджи Мануэль
|1
|0.17
|7.
|Пасслак Феликс
|1
|0.17
|8.
|Санчо Джедон
|0
|0
|9.
|Мёнье Тома
|0
|0
|10.
|Геррейро Рафаэль
|0
|0
|11.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|10 (2)
|1.67
|2.
|Мюллер Томас
|4 (1)
|0.67
|3.
|Гнабри Серж
|4
|0.67
|4.
|Сане Лерой
|2
|0.33
|5.
|Мусиала Джамал
|2
|0.33
|6.
|Киммих Йозуа
|1
|0.17
|7.
|Горетцка Леон
|1
|0.17
|8.
|Коста Дуглас
|0
|0
|9.
|Сарр Буна
|0
|0
|10.
|Коман Кингсли
|0
|0
|11.
|Ричардс Крис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|2.
|Витсель Аксель
|1
|0
|3.
|Делани Томас
|1
|0
|4.
|Джан Эмре
|1
|0
|5.
|Мёнье Тома
|1
|0
|6.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|7.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|8.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|2
|0
|2.
|Киммих Йозуа
|2
|0
|3.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|4.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|5.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|6.
|Левандовски Роберт
|1
|0
|7.
|Горетцка Леон
|1
|0
|8.
|Гнабри Серж
|1
|0
|9.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|10.
|Павар Бенджамин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|0
|0
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|Бавария
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =1 -6Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04
Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм
Бавария Последние 20 матчей: +19 =0 -1Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр
Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Бавария: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Бавария 5:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Боруссия Д Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 1:3 Бавария Бундеслига Боруссия Д 2:2 Бавария Суперкубок Бавария 2:3 Боруссия Д Кубок Бавария 4:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Бавария Бундеслига Боруссия Д 0:2 Бавария Суперкубок Бавария 0:0 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия Д Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|24 - 9
|15
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 2
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|4.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|4
|15.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 20
|2
|18.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 18
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|6.60
|1.08
|5.70
|1.13
|3.30
|1.36
|2.65
|1.48
|2.15
|1.75
|1.99
|1.88
|1.80
|2.08
|1.61
|2.40
|1.42
|2.90
|1.22
|4.30
|1.15
|4.70
|1.05
|8.10
|
|6.65
|1.07
|5.90
|1.10
|3.14
|1.33
|2.62
|1.50
|—
|—
|2.04
|1.96
|—
|—
|1.59
|2.36
|1.39
|2.86
|1.19
|4.20
|1.14
|4.70
|1.04
|7.70
|
|8.03
|1.11
|—
|—
|3.37
|1.36
|2.72
|1.51
|2.27
|1.70
|2.01
|1.90
|1.80
|2.11
|1.60
|2.47
|1.42
|3.05
|—
|—
|1.18
|5.38
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Бавария
Исход игры
Боруссия Д
15.9% (10)
Ничья
23.8% (15)
Бавария
60.3% (38)
Тотал 2.5
Больше
90.16% (55)
Меньше
9.84% (6)
Обе команды забьют
Да
100% (61)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:2 Бавария
39.7% (25)
1:3 Бавария
11.1% (7)
2:2 Ничья
11.1% (7)
2:1 Боруссия Д
9.5% (6)
1:1 Ничья
9.5% (6)
2:3 Бавария
7.9% (5)
3:2 Боруссия Д
3.2% (2)
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