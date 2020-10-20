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Боруссия Д
 
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Стадион:
Бавария

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 5 (1) 0.83
2. Хуммельс Матс 3 0.5
3. Джованни Рейна 1 0.17
4. Ройс Марко 1 0.17
5. Джан Эмре 1 0.17
6. Аканджи Мануэль 1 0.17
7. Пасслак Феликс 1 0.17
8. Санчо Джедон 0 0
9. Мёнье Тома 0 0
10. Геррейро Рафаэль 0 0
11. Беллингхем Джуд 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 10 (2) 1.67
2. Мюллер Томас 4 (1) 0.67
3. Гнабри Серж 4 0.67
4. Сане Лерой 2 0.33
5. Мусиала Джамал 2 0.33
6. Киммих Йозуа 1 0.17
7. Горетцка Леон 1 0.17
8. Коста Дуглас 0 0
9. Сарр Буна 0 0
10. Коман Кингсли 0 0
11. Ричардс Крис 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Хуммельс Матс 1 0
2. Витсель Аксель 1 0
3. Делани Томас 1 0
4. Джан Эмре 1 0
5. Мёнье Тома 1 0
6. Аканджи Мануэль 1 0
7. Холанн Эрлинг 1 0
8. Джованни Рейна 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 2 0
2. Киммих Йозуа 2 0
3. Толиссо Корентен 0 1
4. Нойер Мануэль 1 0
5. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
6. Левандовски Роберт 1 0
7. Горетцка Леон 1 0
8. Гнабри Серж 1 0
9. Эрнандес Люка 1 0
10. Павар Бенджамин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 0 0 15.38% (2) 30.77% (4) 23.08% (3) 30.77% (4)
 Бавария 16.67% (4) 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5) 12.5% (3) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04
Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм
Бавария Последние 20 матчей: +19 =0 -1
Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр
Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Бавария: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Бавария 3:2 Боруссия Д Суперкубок Боруссия Д 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Бавария Суперкубок
Бавария 5:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Боруссия Д Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 1:3 Бавария Бундеслига Боруссия Д 2:2 Бавария Суперкубок Бавария 2:3 Боруссия Д Кубок Бавария 4:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Бавария Бундеслига Боруссия Д 0:2 Бавария Суперкубок Бавария 0:0 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия Д Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 0 1 24 - 9 15
2. Боруссия Д Заявка 6 5 0 1 13 - 2 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
4. Байер Л Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
5. Боруссия М Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
6. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
8. Штуттгарт Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
9. Вердер Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 3 1 8 - 10 9
11. Вольфсбург Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
12. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
13. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
14. Герта Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
15. Арминия Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
16. Кёльн Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 20 2
18. Майнц Заявка 6 0 0 6 5 - 18 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 1 день 16 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Боруссия Д 15.9% (10)
    X 23.8% (15)
    Бавария 60.3% (38)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    Ничья 2:2
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Бавария
    4.24
    4.65
    1.85
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.15 4.35 1.73
    Бонус: 5 000 ₽ 3.80 4.50 1.81
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 4.65 1.85
      4.24 4.32 1.80

    Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.60 1.08 5.70 1.13 3.30 1.36 2.65 1.48 2.15 1.75 1.99 1.88 1.80 2.08 1.61 2.40 1.42 2.90 1.22 4.30 1.15 4.70 1.05 8.10
    6.65 1.07 5.90 1.10 3.14 1.33 2.62 1.50 2.04 1.96 1.59 2.36 1.39 2.86 1.19 4.20 1.14 4.70 1.04 7.70
    8.03 1.11 3.37 1.36 2.72 1.51 2.27 1.70 2.01 1.90 1.80 2.11 1.60 2.47 1.42 3.05 1.18 5.38
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.37 1.83 1.97 1.38 3.15
    4.70 1.19 3.30 1.33 1.88 1.92 1.38 3.04 1.25 3.95
    3.31 1.37 2.29 1.69 1.89 2.01 1.64 2.39 1.39 3.23
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.44 1.52 1.82 1.93 1.45 2.70
    5.10 1.17 2.40 1.57 1.80 2.01 1.46 2.72 1.20 4.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.36 3.10
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.37
    Букмекер Да Нет
    2.31 1.64
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Бавария

    Исход игры
    Боруссия Д
    15.9% (10)
    Ничья
    23.8% (15)
    Бавария
    60.3% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    90.16% (55)
    Меньше
    9.84% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (61)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    39.7% (25)
    1:3 Бавария
    11.1% (7)
    2:2 Ничья
    11.1% (7)
    2:1 Боруссия Д
    9.5% (6)
    1:1 Ничья
    9.5% (6)
    2:3 Бавария
    7.9% (5)
    3:2 Боруссия Д
    3.2% (2)
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