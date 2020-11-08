Вольфсбург
2:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Фольксваген-Арена
Хоффенхайм
1:0
5' ГолШтеффен Ренато
2:0
26' ГолВегхорст Ваут
30' Желтая карточкаБаумгартнер Кристоф
45' Желтая карточкаРуди Себастьян
48' Желтая карточкаБрукс Джон
20
Баку
Ридле
25
Брукс
Джон
22
Фогт
Кевин
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
19 Мбабу КевинЗащитник
-
29 Мармуш ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
-
21 Бялек БартошНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
9 Бебу ИлаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Клаусс ЖоаоНападающий
-
30 Йон МаркоНападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
5'
26'
2:0
45'
48'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|3
|0.43
|2.
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.14
|3.
|Штеффен Ренато
|1
|0.14
|4.
|Баку Ридле
|1
|0.14
|5.
|Брекало Йосип
|1
|0.14
|6.
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|7.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|6 (2)
|0.86
|2.
|Даббур Мунас
|2
|0.29
|3.
|Гайгер Деннис
|1
|0.14
|4.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.14
|5.
|Руди Себастьян
|0
|0
|6.
|Бебу Ила
|0
|0
|7.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|8.
|Адамян Саркис
|0
|0
|9.
|Баумгартнер Кристоф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брукс Джон
|2
|0
|2.
|Арнольд Максимилиан
|2
|0
|3.
|Шлагер Ксавер
|2
|0
|4.
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|5.
|Герардт Янник
|1
|0
|6.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|7.
|Отавио Пауло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|2.
|Пош Штефан
|3
|0
|3.
|Гайгер Деннис
|2
|0
|4.
|Сков Роберт
|0
|1
|5.
|Руди Себастьян
|1
|0
|6.
|Крамарич Андрей
|1
|0
|7.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|8.
|Кадержабек Павел
|1
|0
|9.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|10.
|Бебу Ила
|1
|0
|11.
|Гачинович Мийат
|1
|0
|12.
|Гриллич Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|0
|60% (3)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|Хоффенхайм
|10% (1)
|40% (4)
|10% (1)
|0
|0
|40% (4)
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +8 =7 -5Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург
АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария Шальке 04 1:4 Вольфсбург Боруссия М 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Фрайбург
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +13 =2 -5Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм
Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хоффенхайм: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хоффенхайм 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Вольфсбург Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:2 Хоффенхайм Бундеслига Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Вольфсбург Бундеслига Хоффенхайм 6:2 Вольфсбург Бундеслига Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:1 Вольфсбург Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|27 - 11
|18
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 5
|15
|4.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 7
|12
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Вольфсбург
|2:0 Заявка
|7
|2
|5
|0
|7 - 4
|11
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|10.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 12
|10
|12.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 13
|7
|13.
|Хоффенхайм
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|15.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 12
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 22
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.10
|1.15
|4.30
|1.22
|3.05
|1.37
|2.17
|1.73
|2.04
|1.77
|1.78
|2.10
|1.47
|2.65
|—
|—
|1.15
|5.30
|—
|—
|1.11
|6.50
|—
|—
|1.18
|4.75
|1.13
|5.80
|1.14
|5.55
|1.11
|6.50
|
|13.00
|1.00
|11.75
|1.01
|5.15
|1.15
|4.30
|1.22
|2.65
|1.60
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.63
|2.22
|—
|—
|1.33
|3.10
|—
|—
|1.24
|3.56
|—
|—
|1.09
|5.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.80
|1.16
|—
|—
|2.63
|1.52
|2.17
|1.74
|1.70
|2.22
|1.46
|2.82
|1.34
|3.40
|1.96
|1.93
|1.64
|2.35
|1.47
|2.78
|1.37
|3.21
|1.62
|2.37
|—
|—
|1.11
|7.14
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.46
|1.55
|—
|—
|1.58
|2.31
|—
|—
|1.23
|4.10
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.38
|3.00
|—
|—
|1.20
|4.44
|
|3.60
|1.29
|—
|—
|2.48
|1.54
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.27
|3.76
|—
|—
|1.18
|4.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.22
|1.39
|2.56
|1.56
|1.92
|1.99
|3.29
|1.36
|2.72
|1.49
|2.13
|1.76
|1.68
|2.26
|1.74
|2.17
|1.45
|2.86
|1.17
|5.38
|1.12
|6.61
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:0 Хоффенхайм
Исход игры
Вольфсбург
55% (83)
Ничья
30.5% (46)
Хоффенхайм
14.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
63.76% (95)
Меньше
36.24% (54)
Обе команды забьют
Да
88.59% (132)
Нет
11.41% (17)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
43% (65)
1:1 Ничья
24.5% (37)
1:2 Хоффенхайм
13.9% (21)
1:0 Вольфсбург
7.9% (12)
2:2 Ничья
4.6% (7)
2:0 Вольфсбург
2.6% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!