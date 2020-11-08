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Вольфсбург
2:1
Конец матча

Стадион:
Хоффенхайм
0'
1:0
5' Гол
Штеффен Ренато
2:0
26' Гол
Вегхорст Ваут
30' Желтая карточка
Баумгартнер Кристоф
45' Желтая карточка
Руди Себастьян
48' Желтая карточка
Брукс Джон
82' Желтая карточка
Фогт Кевин
2:0
84' Не забитый пенальти
Вегхорст Ваут
2:1
87' Гол
Адамян Саркис
2:1
90' Не забитый пенальти
Даббур Мунас
90'+5
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
8
Штеффен
Ренато
17
Филипп
Максимилиан
7
Брекало
Йосип
9
Вегхорст
Ваут
1
Бауманн
Оливер
32
Богард
Мелайро
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
16
Руди
Себастьян
14
Баумгартнер
Кристоф
18
Самассеку
Диади
11
Гриллич
Флориан
17
Сесеньон
Райан
19
Бельфодиль
Исхак
10
Даббур
Мунас
Вольфсбург
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-5-2

Ход матча

5'
Штеффен Ренато
(Филипп Максимилиан)
1:0
26'
Вегхорст Ваут
(Штеффен Ренато)
2:0
30'
 
Баумгартнер Кристоф
45'
 
Руди Себастьян
48'
Брукс Джон
 
59'
 
Адамян Саркис
Гриллич Флориан
59'
 
Гачинович Мийат
Бельфодиль Исхак
62'
Мехмеди Адмир
Филипп Максимилиан
 
71'
Виктор Жоао II
Штеффен Ренато
 
71'
Герардт Янник
Брекало Йосип
 
74'
 
Бебу Ила
Самассеку Диади
82'
 
Фогт Кевин
84'
Вегхорст Ваут
2:0
86'
 
Клаусс Жоао
Богард Мелайро
87'
2:1
Адамян Саркис
(Фогт Кевин)
90'
Понграчич Марин
Шлагер Ксавер
 
90'
2:1
Даббур Мунас

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 7
  • 5 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 3 0.43
2. Арнольд Максимилиан 1 0.14
3. Штеффен Ренато 1 0.14
4. Баку Ридле 1 0.14
5. Брекало Йосип 1 0.14
6. Филипп Максимилиан 0 0
7. Мехмеди Адмир 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 6 (2) 0.86
2. Даббур Мунас 2 0.29
3. Гайгер Деннис 1 0.14
4. Адамян Саркис 1 0.14
5. Бисакшич Эрмин 1 0.14
6. Руди Себастьян 0 0
7. Фогт Кевин 0 0
8. Бебу Ила 0 0
9. Гачинович Мийат 0 0
10. Баумгартнер Кристоф 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Брукс Джон 2 0
2. Арнольд Максимилиан 2 0
3. Шлагер Ксавер 2 0
4. Гилавоги Жошуа 1 0
5. Герардт Янник 1 0
6. Филипп Максимилиан 1 0
7. Отавио Пауло 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Баумгартнер Кристоф 3 0
2. Пош Штефан 3 0
3. Гайгер Деннис 2 0
4. Сков Роберт 0 1
5. Руди Себастьян 1 0
6. Фогт Кевин 1 0
7. Крамарич Андрей 1 0
8. Бауманн Оливер 1 0
9. Кадержабек Павел 1 0
10. Бисакшич Эрмин 1 0
11. Бебу Ила 1 0
12. Гачинович Мийат 1 0
13. Гриллич Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 14.29% (1) 57.14% (4) 14.29% (1) 0 0 14.29% (1)
 Хоффенхайм 9.09% (1) 36.36% (4) 9.09% (1) 0 0 45.45% (5)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург
АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария Шальке 04 1:4 Вольфсбург Боруссия М 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Фрайбург
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм
Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хоффенхайм: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм Бундеслига
Хоффенхайм 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Вольфсбург Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:2 Хоффенхайм Бундеслига Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Вольфсбург Бундеслига Хоффенхайм 6:2 Вольфсбург Бундеслига Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:1 Вольфсбург Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 6 0 1 27 - 11 18
2. РБ Лейпциг Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
3. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 15 - 5 15
4. Боруссия М 1:0 Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 16 - 7 12
6. Байер Л 0:1 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7. Вольфсбург Заявка 7 2 5 0 7 - 5 11
8. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Штуттгарт Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
10. Вердер Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
11. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 10 - 12 10
12. Герта Заявка 7 2 1 4 13 - 13 7
13. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
14. Фрайбург Заявка 7 1 3 3 8 - 16 6
15. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
16. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 3 4 5 - 22 3
18. Майнц Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 151
Вольфсбург 55% (83)
X 30.5% (46)
Хоффенхайм 14.6% (22)
-2
матч окончится ничьей, со счетом 3:3
Ничья 3:3
fussball_01 #
Все прогнозы
2.18 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.07 3.80 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 15.00 37.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.85 3.40
  1.09 11.32 32.33

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.10 1.15 4.30 1.22 1.38 3.00 2.17 1.73 1.04 10.00 1.78 2.10 1.02 13.00 1.15 5.30 1.11 6.50 1.18 4.75 1.13 5.80 1.14 5.55 1.11 6.50
13.00 1.00 11.75 1.01 5.15 1.15 4.30 1.22 2.65 1.60 2.01 1.80 1.63 2.22 1.33 3.10 1.24 3.56 1.09 5.80
5.80 1.16 2.63 1.52 2.17 1.74 1.70 2.22 1.46 2.82 1.34 3.40 1.96 1.93 1.64 2.35 1.47 2.78 1.37 3.21 1.62 2.37 1.11 7.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
3.60 1.28 2.46 1.55 1.58 2.31 1.23 4.10 2.15 1.70 1.38 3.00 1.20 4.44
3.60 1.29 2.48 1.54 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
3.22 1.39 2.56 1.56 1.92 1.99 3.29 1.36 2.72 1.49 2.13 1.76 1.68 2.26 1.74 2.17 1.45 2.86 1.17 5.38 1.12 6.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.18 1.68 1.60 2.33 1.37 3.05
5.35 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
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Прогнозы на матч Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм

Исход игры
Вольфсбург
55% (83)
Ничья
30.5% (46)
Хоффенхайм
14.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
63.76% (95)
Меньше
36.24% (54)
Обе команды забьют
Да
88.59% (132)
Нет
11.41% (17)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
43% (65)
1:1 Ничья
24.5% (37)
1:2 Хоффенхайм
13.9% (21)
1:0 Вольфсбург
7.9% (12)
2:2 Ничья
4.6% (7)
2:0 Вольфсбург
2.6% (4)
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