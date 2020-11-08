Вирц ушёл на правый фланг, гле ему не позволил продвинуться вперёд Нойхаус.

Штиндль слева выскочил к воротам и точно пробил в дальний угол. Арбитры не засчитывают гол по причине офсайда.

Все ждут решения ВАР. Будет ли засчитан гол?

27' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

АЛАРИО!!! Быструю атаку провели хозяева. Диаби с мячом по центру дошёл до штрафной площади и сделал пас налево. Аларио с пятнадцати метров точно пробил в дальнюю "девятку".

25' Амири слева со штрафного навесил на Тапсобу, чей удар головой с линии вынес кто-то из защитников "Боруссии".

24' Диаби справа из пределов штрафной площади не смог сделать точную передачу в центр на Бэйли.

23' Амири от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч вынесли.

22' Венделл слева навесил на дальнюю штангу, где Бенсебаини опередил Бэйли и выбил мяч за пределы поля.

20' Хозяева разыграли угловой удар. Дальний удар Амири достигает цели, но Тапсоба оказался в офсайде и гол не засчитан.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ШТИНДЛЬ!!! Штиндль с одиннадцатиметровой отметки пробил низом по центру ворот, а Градецки завалился в сторону.

18' Жёлтая карточка Градецки.

18' Пенальти! Нойхаус справа отправил вперёд Хофманна. Йонас выдал пас в центр на Эмболо, которого сбил Градецки.

16' Территориальное преимущество в начале встречи на стороне "Байера". Хозяева чаще оказываются у чужих ворот и стараются создавать моменты.

15' Штиндль в центре поля сбил Венделла.

14' Бэйли справа у воротам обыграл двух соперников и откатил мяч на Аларио, который с семи метров пробил в защитника "Боруссии".

13' Эльведи прервал опасный пас Вирца на ход Диаби слева.

11' Амири исполнил подачу от углового флага. На ближней штанге Тапсоба в прыжке не попал по мячу головой.

10' "Байер" неспешно отправился вперёд. Диаби заработал угловой удар.

8' Хофманн сделал заброс к воротам. Градецки мажет кулаком по мячу и врезается в Тюрама. Маркусу требуется помощь медиков.

7' Диаби ушёл на правый фланг, откуда не смог исполнить точный прострел в центр штрафной площади на Бэйли.

6' Тапсоба у центрального круга попал по ногам Эмболо.

5' Вендел слева пронёсся вперёд. Последовал пас на Аларио к штрафной площади, который атаку продолжить не смог.

4' Вирц ошибся с передачей вперёд. Мяч достался гостям, который быстро перейти в контратаку не смогли.

3' Партнёры справа вывел к воротам Бэйли, который с двенадцати метров пробил рядом с ближней штангой.

2' "Байер" играет в чёрной форме, "Боруссия" - в светло-салатовой.