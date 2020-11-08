  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Байер Л
1:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Боруссия М
0'
18' Желтая карточка
Градецки Лукаш
0:1
18' Пенальти
Штиндль Ларс
1:1
27' Гол
Аларио Лукас
30'
1
Градецки
Лукаш
8
Бендер
Ларс
5
Бендер
Свен
12
Тапсоба
Эдмон
18
Венделл
Боргес
27
Вирц
Флориан
15
Баумгартлингер
Юлиан
11
Амири
Надим
9
Бэйли
Леон
13
Аларио
Лукас
19
Диаби
Мусса
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
Байер Л
4-3-3
Боруссия М
4-2-3-1

Ход матча

18'
Градецки Лукаш
 
18'
0:1
Штиндль Ларс
27'
Аларио Лукас
(Диаби Мусса)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 5 (1) 0.71
2. Демирбай Керем 1 0.14
3. Амири Надим 1 0.14
4. Та Джонатан 1 0.14
5. Шик Патрик 1 0.14
6. Диаби Мусса 1 0.14
7. Бендер Ларс 0 0
8. Бэйли Леон 0 0
9. Вирц Флориан 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хофманн Йонас 2 (2) 0.29
2. Штиндль Ларс 2 (1) 0.29
3. Лайнер Штефан 1 0.14
4. Плеа Алассан 1 0.14
5. Гинтер Маттиас 1 0.14
6. Тюрам Маркус 1 0.14
7. Вольф Ханнес 1 0.14
8. Херрман Патрик 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Арангис Чарлес 2 0
2. Бендер Ларс 1 0
3. Бендер Свен 1 0
4. Баумгартлингер Юлиан 1 0
5. Аларио Лукас 1 0
6. Беллараби Карим 1 0
7. Демирбай Керем 1 0
8. Диаби Мусса 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 3 0
2. Херрман Патрик 2 0
3. Бенсебаини Рами 2 0
4. Вендт Оскар 1 0
5. Штиндль Ларс 1 0
6. Лайнер Штефан 1 0
7. Эмболо Брель 1 0
8. Тюрам Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 10% (1) 40% (4) 10% (1) 0 20% (2) 20% (2)
 Боруссия М 22.22% (2) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург
Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария
Боруссия М Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М
Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Боруссия М: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Боруссия М 1:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Боруссия М Бундеслига Байер Л 3:0 Боруссия М Бундеслига Байер Л 0:1 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 0:5 Байер Л Кубок Боруссия М 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Байер Л Кубок Боруссия М 1:5 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Байер Л Бундеслига Боруссия М 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия М Бундеслига Байер Л 1:2 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 6 0 1 27 - 11 18
2. РБ Лейпциг Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
3. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 15 - 5 15
4. Боруссия М 1:0 Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 16 - 7 12
6. Байер Л 0:1 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7. Вольфсбург Заявка 7 2 5 0 7 - 5 11
8. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Штуттгарт Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
10. Вердер Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
11. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 10 - 12 10
12. Герта Заявка 7 2 1 4 13 - 13 7
13. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
14. Фрайбург Заявка 7 1 3 3 8 - 16 6
15. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
16. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 3 4 5 - 22 3
18. Майнц Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • Первый тайм
  • 32'
    "Байер" в центре поля контролирует мяч.
  • Видеоповтор
    30'
    Все ждут решения ВАР. Будет ли засчитан гол?
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    ШТИНДЛЬ!!! Гол засчитан после просмотра арбитрами повторов.
  • Офсайд
    30'
    Штиндль слева выскочил к воротам и точно пробил в дальний угол. Арбитры не засчитывают гол по причине офсайда.
  • 29'
    Вирц ушёл на правый фланг, гле ему не позволил продвинуться вперёд Нойхаус.
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    АЛАРИО!!! Быструю атаку провели хозяева. Диаби с мячом по центру дошёл до штрафной площади и сделал пас налево. Аларио с пятнадцати метров точно пробил в дальнюю "девятку".
  • Опасный момент
    25'
    Амири слева со штрафного навесил на Тапсобу, чей удар головой с линии вынес кто-то из защитников "Боруссии".
  • 24'
    Диаби справа из пределов штрафной площади не смог сделать точную передачу в центр на Бэйли.
  • Угловой
    23'
    Амири от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч вынесли.
  • 22'
    Венделл слева навесил на дальнюю штангу, где Бенсебаини опередил Бэйли и выбил мяч за пределы поля.
  • Угловой
    20'
    Хозяева разыграли угловой удар. Дальний удар Амири достигает цели, но Тапсоба оказался в офсайде и гол не засчитан.
  • Пенальти
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ШТИНДЛЬ!!! Штиндль с одиннадцатиметровой отметки пробил низом по центру ворот, а Градецки завалился в сторону.
  • Желтая карточка
    18'
    Жёлтая карточка Градецки.
  • Пенальти!
    18'
    Пенальти! Нойхаус справа отправил вперёд Хофманна. Йонас выдал пас в центр на Эмболо, которого сбил Градецки.
  • 16'
    Территориальное преимущество в начале встречи на стороне "Байера". Хозяева чаще оказываются у чужих ворот и стараются создавать моменты.
  • Фол, нарушение
    15'
    Штиндль в центре поля сбил Венделла.
  • 14'
    Бэйли справа у воротам обыграл двух соперников и откатил мяч на Аларио, который с семи метров пробил в защитника "Боруссии".
  • 13'
    Эльведи прервал опасный пас Вирца на ход Диаби слева.
  • Угловой
    11'
    Амири исполнил подачу от углового флага. На ближней штанге Тапсоба в прыжке не попал по мячу головой.
  • 10'
    "Байер"  неспешно отправился вперёд. Диаби заработал угловой удар.
  • Травма, повреждение
    8'
    Хофманн сделал заброс к воротам. Градецки мажет кулаком по мячу и врезается в Тюрама. Маркусу требуется помощь медиков.
  • 7'
    Диаби ушёл на правый фланг, откуда не смог исполнить точный прострел в центр штрафной площади на Бэйли.
  • Фол, нарушение
    6'
    Тапсоба у центрального круга попал по ногам Эмболо.
  • 5'
    Вендел слева пронёсся вперёд. Последовал пас на Аларио к штрафной площади, который атаку продолжить не смог.
  • 4'
    Вирц ошибся с передачей вперёд. Мяч достался гостям, который быстро перейти в контратаку не смогли.
  • Опасный момент
    3'
    Партнёры справа вывел к воротам Бэйли, который с двенадцати метров пробил рядом с ближней штангой.
  • 2'
    "Байер" играет в чёрной форме, "Боруссия" - в светло-салатовой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "БайАрене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 7 тура Немецкой Бундеслиги, в котором сыграют леверкузенский «Байер» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 157
    Байер Л 58% (91)
    X 26.8% (42)
    Боруссия М 15.3% (24)
    Все прогнозы
    2.5 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Боруссия М
    4.71
    3.95
    2.70
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.70 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.80 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 3.74 2.59
  4.71 3.95 1.74

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 3.50 1.30 2.65 1.47 1.87 1.92 2.17 1.74 1.47 2.65 1.74 2.17 1.33 3.25 1.14 5.55 1.11 6.50 1.09 6.60 1.08 7.20
12.00 1.00 11.50 1.01 4.85 1.17 3.95 1.25 2.55 1.64 1.91 1.89 1.58 2.32 1.30 3.26 1.21 3.84 1.08 6.30
5.07 1.19 2.83 1.48 3.67 1.30 2.13 1.76 2.80 1.47 2.22 1.70 1.93 1.95 1.71 2.21 1.50 2.70 1.33 3.43 1.11 7.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.40 1.57 1.55 2.45 1.27 3.70 1.21 4.50
3.52 1.30 2.34 1.60 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.20
3.52 1.32 2.91 1.44 2.30 1.66 1.77 2.12 2.23 1.70 1.83 2.05 1.42 2.98 1.29 3.79 1.21 4.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.00 1.71 1.50 2.75 1.27 3.70
5.10 1.17 3.68 1.28 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
2.65 1.50
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Прогнозы на матч Байер Л 1:1 Боруссия М

Исход игры
Байер Л
58% (91)
Ничья
26.8% (42)
Боруссия М
15.3% (24)
Тотал 2.5
Больше
73.2% (112)
Меньше
26.8% (41)
Обе команды забьют
Да
87.58% (134)
Нет
12.42% (19)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
43.9% (69)
1:1 Ничья
15.3% (24)
2:2 Ничья
10.2% (16)
1:2 Боруссия М
9.6% (15)
1:0 Байер Л
7.6% (12)
3:1 Байер Л
1.9% (3)
0:1 Боруссия М
1.3% (2)
2:3 Боруссия М
1.3% (2)
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