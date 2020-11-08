Байер Л
1:1
Первый тайм: 30'
Стадион: БайАрена
Боруссия М
18' Желтая карточкаГрадецки Лукаш
0:1
18' ПенальтиШтиндль Ларс
1:1
27' ГолАларио Лукас
27
Вирц
Флориан
11
Амири
Надим
13
Аларио
Лукас
19
Диаби
Мусса
30
Эльведи
Нико
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Нападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
17 Вендт ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
18'
18'
0:1
27'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|5 (1)
|0.71
|2.
|Демирбай Керем
|1
|0.14
|3.
|Амири Надим
|1
|0.14
|4.
|Та Джонатан
|1
|0.14
|5.
|Шик Патрик
|1
|0.14
|6.
|Диаби Мусса
|1
|0.14
|7.
|Бендер Ларс
|0
|0
|8.
|Бэйли Леон
|0
|0
|9.
|Вирц Флориан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хофманн Йонас
|2 (2)
|0.29
|2.
|Штиндль Ларс
|2 (1)
|0.29
|3.
|Лайнер Штефан
|1
|0.14
|4.
|Плеа Алассан
|1
|0.14
|5.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.14
|6.
|Тюрам Маркус
|1
|0.14
|7.
|Вольф Ханнес
|1
|0.14
|8.
|Херрман Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арангис Чарлес
|2
|0
|2.
|Бендер Ларс
|1
|0
|3.
|Бендер Свен
|1
|0
|4.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|5.
|Аларио Лукас
|1
|0
|6.
|Беллараби Карим
|1
|0
|7.
|Демирбай Керем
|1
|0
|8.
|Диаби Мусса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|3
|0
|2.
|Херрман Патрик
|2
|0
|3.
|Бенсебаини Рами
|2
|0
|4.
|Вендт Оскар
|1
|0
|5.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|6.
|Лайнер Штефан
|1
|0
|7.
|Эмболо Брель
|1
|0
|8.
|Тюрам Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|10% (1)
|40% (4)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|Боруссия М
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|0
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +10 =5 -5Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург
Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария
Боруссия М Последние 20 матчей: +13 =4 -3Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М
Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Боруссия М: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Боруссия М 0:5 Байер Л Кубок Боруссия М 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Байер Л Кубок Боруссия М 1:5 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Байер Л Бундеслига Боруссия М 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия М Бундеслига Байер Л 1:2 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|27 - 11
|18
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 5
|15
|4.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 7
|12
|6.
|Байер Л
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|10.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 12
|10
|12.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 13
|7
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|15.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 12
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 22
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|3.50
|1.30
|2.65
|1.47
|—
|—
|1.87
|1.92
|2.17
|1.74
|1.47
|2.65
|1.74
|2.17
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.14
|5.55
|1.11
|6.50
|1.09
|6.60
|1.08
|7.20
|
|12.00
|1.00
|11.50
|1.01
|4.85
|1.17
|3.95
|1.25
|—
|—
|2.55
|1.64
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.58
|2.32
|—
|—
|1.30
|3.26
|1.21
|3.84
|1.08
|6.30
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.07
|1.19
|—
|—
|2.83
|1.48
|3.67
|1.30
|2.13
|1.76
|2.80
|1.47
|2.22
|1.70
|1.93
|1.95
|1.71
|2.21
|1.50
|2.70
|1.33
|3.43
|—
|—
|1.11
|7.01
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л 1:1 Боруссия М
Исход игры
Байер Л
58% (91)
Ничья
26.8% (42)
Боруссия М
15.3% (24)
Тотал 2.5
Больше
73.2% (112)
Меньше
26.8% (41)
Обе команды забьют
Да
87.58% (134)
Нет
12.42% (19)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
43.9% (69)
1:1 Ничья
15.3% (24)
2:2 Ничья
10.2% (16)
1:2 Боруссия М
9.6% (15)
1:0 Байер Л
7.6% (12)
3:1 Байер Л
1.9% (3)
0:1 Боруссия М
1.3% (2)
2:3 Боруссия М
1.3% (2)
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