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  2. Матчи
  3. Германия
Майнц
1:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Шальке 04
0'
1:0
6' Пенальти
Брозински Даниэль
11'
27
Центнер
Робин
4
Юсте
Йерри
15
Килиан
Лука
19
Ньякат
Мусса
18
Брозински
Даниэль
20
Фернандес
Эдимилсон
6
Латца
Данни
35
Баррейро
Леандро
5
Бутьюс
Жан-Поль
29
Буркардт
Джонатан
9
Матета
Жан-Филипп
23
Рённов
Фредерик
4
Кабак
Озан
26
Сане
Салиф
5
Настасич
Матия
2
Людевиг
Килиан
6
Маскарель
Омар
24
Ощипка
Бастиан
28
Шёпф
Алессандро
25
Арит
Амин
18
Пасьенса
Гонсало
7
Ют
Марк
Майнц
4-3-2-1
Шальке 04
3-3-2-2

Ход матча

6'
Брозински Даниэль
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 3 0.43
2. Кайсон Робин 1 0.14
3. Онисиво Карим 1 0.14
4. Брозински Даниэль 1 (1) 0.14
5. Озтунали Левин 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 1 0.14
2. Пасьенса Гонсало 1 0.14
3. Тиау Малик 1 0.14
4. Маскарель Омар 0 0
5. Арит Амин 0 0

Карточки

Майнц
# Игрок      
1. Латца Данни 4 0
2. Ньякат Мусса 2 1
3. Юсте Йерри 2 0
4. Матета Жан-Филипп 2 0
5. Чжи Дон-Вонь 1 0
6. Бутьюс Жан-Поль 1 0
7. Фернандес Эдимилсон 1 0
8. Центнер Робин 1 0
9. Малонг Кунде 1 0
10. Килиан Лука 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 2 1
2. Стамбули Бенжамен 2 0
3. Сане Салиф 2 0
4. Маскарель Омар 2 0
5. Пасьенса Гонсало 2 0
6. Ибишевич Ведад 1 0
7. Ют Марк 1 0
8. Настасич Матия 1 0
9. Скрибски Стивен 1 0
10. Бенталеб Набиль 1 0
11. Арит Амин 1 0
12. Бурджеллаб Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Майнц 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0
 Шальке 04 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Майнц Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ
Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Байер Л 1:0 Майнц Майнц 3:1 Вердер Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Майнц 0:1 Хоффенхайм Унион Берлин 1:1 Майнц Майнц 0:5 РБ Лейпциг
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин
Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04

Последние игры между собой

Майнц: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Шальке 04: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Майнц 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Майнц Бундеслига
Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Майнц Бундеслига Шальке 04 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Майнц 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Майнц Кубок Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Шальке 04 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Майнц Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 0 1 24 - 9 15
2. Боруссия Д Заявка 6 5 0 1 13 - 2 15
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
4. Байер Л Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
6. Боруссия М Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
7. Аугсбург 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Штуттгарт 0:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 7 10
9. Вердер Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
10. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 10 10
11. Вольфсбург Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
12. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
13. Фрайбург 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
14. Герта 0:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
15. Арминия 0:1 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16. Майнц 1:0 Заявка 7 1 0 6 6 - 18 3
17. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
18. Шальке 04 0:1 Заявка 7 0 2 5 3 - 21 2
  • Первый тайм
  • 11'
    Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Майнц: 51%, Шальке 04: 49%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Бутьюс Жан-Поль наказан за толчок Кабак Озан
  • 9'
    Шальке 04 пытается что-то создать.
  • 9'
    Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Латца Данни
  • 7'
    Шальке 04 контролирует мяч.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Брозински Даниэль из команды Майнц забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    6'
    ПЕНАЛЬТИ - Настасич Матия из команды Шальке 04 привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Буркардт Джонатан.
  • 6'
    После проверки VAR судья изменил решение - Майнц пробьет пенальти!
  • 5'
    Контроль мяча: Майнц: 58%, Шальке 04: 42%.
  • 5'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Травма, повреждение
    4'
    Буркардт Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Шальке 04 контролирует мяч.
  • 2'
    Майнц контролирует мяч.
  • 1'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Майнц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 154
Майнц 42.2% (65)
X 37.7% (58)
Шальке 04 20.1% (31)
0
матч окончится ничьей, со счетом 0:0
Ничья 0:0
fussball_01 #
Все прогнозы
2.48 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Шальке 04
2.39
4.79
6.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.65 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.60 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.42 3.14
  1.48 4.79 6.60

Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 8.40 1.06 3.50 1.31 2.90 1.41 2.20 1.72 2.00 1.87 1.78 2.03 1.57 2.39 1.32 3.25 1.14 5.10 1.10 5.60 1.02 9.30 1.03 9.90
10.00 1.05 8.80 1.06 3.52 1.31 2.76 1.46 2.02 1.88 1.57 2.43 1.39 3.05 1.18 5.00 1.14 5.80 1.05 12.00
4.16 1.26 3.13 1.41 2.44 1.61 3.77 1.30 1.85 2.07 2.85 1.47 2.24 1.71 1.94 1.96 1.72 2.22 1.51 2.71 1.34 3.44 1.12 7.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.01 1.80 1.42 2.85 1.13 5.90
2.88 1.42 2.01 1.80 1.44 2.77 1.16 5.70 1.11 6.65
3.24 1.39 2.67 1.53 2.10 1.83 1.67 2.32 2.78 1.47 2.28 1.67 1.77 2.13 1.49 2.73 1.35 3.32 1.22 4.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.40 1.73 2.17 1.25 3.65
3.95 1.25 2.88 1.42 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.11
Букмекер Да Нет
4.60 1.20
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
Где смотреть матч Майнц 1:0 Шальке 04 онлайн

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Прогнозы на матч Майнц 1:0 Шальке 04

Исход игры
Майнц
42.2% (65)
Ничья
37.7% (58)
Шальке 04
20.1% (31)
Тотал 2.5
Больше
47.71% (73)
Меньше
52.29% (80)
Обе команды забьют
Да
79.08% (121)
Нет
20.92% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.2% (48)
2:1 Майнц
24% (37)
1:2 Шальке 04
12.3% (19)
1:0 Майнц
11% (17)
2:2 Ничья
4.5% (7)
0:1 Шальке 04
3.9% (6)
2:0 Майнц
3.2% (5)
3:1 Майнц
1.9% (3)
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