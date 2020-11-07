Майнц
1:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Опель-Арена
Шальке 04
1:0
6' ПенальтиБрозински Даниэль
15
Килиан
Лука
19
Ньякат
Мусса
26
Сане
Салиф
25
Арит
Амин
7
Ют
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
- Защитник
-
23 Мвене ФилиппЗащитник
-
11 Чжи Дон-ВоньПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Малонг КундеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Штёгер КевинПолузащитник
-
Главный тренер: Jan-Moritz Lichte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
-
7 Ют МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баум Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
6'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|3
|0.43
|2.
|Кайсон Робин
|1
|0.14
|3.
|Онисиво Карим
|1
|0.14
|4.
|Брозински Даниэль
|1 (1)
|0.14
|5.
|Озтунали Левин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ют Марк
|1
|0.14
|2.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.14
|3.
|Тиау Малик
|1
|0.14
|4.
|Маскарель Омар
|0
|0
|5.
|Арит Амин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Латца Данни
|4
|0
|2.
|Ньякат Мусса
|2
|1
|3.
|Юсте Йерри
|2
|0
|4.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|5.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|6.
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0
|7.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|8.
|Центнер Робин
|1
|0
|9.
|Малонг Кунде
|1
|0
|10.
|Килиан Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|2
|1
|2.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|3.
|Сане Салиф
|2
|0
|4.
|Маскарель Омар
|2
|0
|5.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|6.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|7.
|Ют Марк
|1
|0
|8.
|Настасич Матия
|1
|0
|9.
|Скрибски Стивен
|1
|0
|10.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|11.
|Арит Амин
|1
|0
|12.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Майнц
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Шальке 04
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Майнц Последние 20 матчей: +5 =1 -14Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ
Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Байер Л 1:0 Майнц Майнц 3:1 Вердер Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Майнц 0:1 Хоффенхайм Унион Берлин 1:1 Майнц Майнц 0:5 РБ Лейпциг
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин
Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04
Последние игры между собой
Майнц: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Шальке 04: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Майнц Бундеслига Шальке 04 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Майнц 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Майнц Кубок Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Шальке 04 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Майнц Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|24 - 9
|15
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 2
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|4.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 7
|10
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|10.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 10
|10
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|13.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|15.
|Арминия
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Майнц
|1:0 Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 18
|3
|17.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 12
|3
|18.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 21
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.00
|1.02
|8.40
|1.06
|3.50
|1.31
|2.90
|1.41
|2.20
|1.72
|2.00
|1.87
|1.78
|2.03
|1.57
|2.39
|—
|—
|1.32
|3.25
|—
|—
|1.14
|5.10
|1.10
|5.60
|1.02
|9.30
|1.03
|9.90
|
|10.00
|1.05
|8.80
|1.06
|3.52
|1.31
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.02
|1.88
|—
|—
|1.57
|2.43
|—
|—
|1.39
|3.05
|—
|—
|1.18
|5.00
|1.14
|5.80
|1.05
|12.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.16
|1.26
|3.13
|1.41
|2.44
|1.61
|3.77
|1.30
|1.85
|2.07
|2.85
|1.47
|2.24
|1.71
|1.94
|1.96
|1.72
|2.22
|1.51
|2.71
|1.34
|3.44
|—
|—
|1.12
|7.18
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|
|—
|—
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.13
|5.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|2.88
|1.42
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.16
|5.70
|—
|—
|1.11
|6.65
|—
|—
|
|3.24
|1.39
|2.67
|1.53
|2.10
|1.83
|1.67
|2.32
|2.78
|1.47
|2.28
|1.67
|1.77
|2.13
|1.49
|2.73
|1.35
|3.32
|1.22
|4.50
Прогнозы на матч Майнц 1:0 Шальке 04
Исход игры
Майнц
42.2% (65)
Ничья
37.7% (58)
Шальке 04
20.1% (31)
Тотал 2.5
Больше
47.71% (73)
Меньше
52.29% (80)
Обе команды забьют
Да
79.08% (121)
Нет
20.92% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.2% (48)
2:1 Майнц
24% (37)
1:2 Шальке 04
12.3% (19)
1:0 Майнц
11% (17)
2:2 Ничья
4.5% (7)
0:1 Шальке 04
3.9% (6)
2:0 Майнц
3.2% (5)
3:1 Майнц
1.9% (3)
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