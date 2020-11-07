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  3. Германия
Майнц
2:2
Конец матча

Стадион:
Шальке 04
0'
1:0
6' Пенальти
Брозински Даниэль
1:1
36' Гол
Ют Марк
44' Желтая карточка
Кабак Озан
2:1
45' Пенальти
Матета Жан-Филипп
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Кабак Озан
64' Желтая карточка
Латца Данни
2:2
82' Гол в свои ворота
Юсте Йерри
90'+5
27
Центнер
Робин
4
Юсте
Йерри
15
Килиан
Лука
19
Ньякат
Мусса
18
Брозински
Даниэль
6
Латца
Данни
35
Баррейро
Леандро
29
Буркардт
Джонатан
20
Фернандес
Эдимилсон
5
Бутьюс
Жан-Поль
9
Матета
Жан-Филипп
23
Рённов
Фредерик
4
Кабак
Озан
26
Сане
Салиф
5
Настасич
Матия
2
Людевиг
Килиан
6
Маскарель
Омар
24
Ощипка
Бастиан
28
Шёпф
Алессандро
25
Арит
Амин
18
Пасьенса
Гонсало
7
Ют
Марк
Майнц
4-2-3-1
Шальке 04
3-3-2-2

Ход матча

6'
Брозински Даниэль
1:0
36'
1:1
Ют Марк
44'
 
Кабак Озан
45'
Матета Жан-Филипп
2:1
46'
Озтунали Левин
Брозински Даниэль
 
50'
 
Кабак Озан
63'
 
Боздоган Джан
Шёпф Алессандро
64'
Латца Данни
 
66'
Онисиво Карим
Буркардт Джонатан
 
71'
 
Раман Бенито
Арит Амин
71'
 
Скрибски Стивен
Людевиг Килиан
79'
Чжи Дон-Вонь
Матета Жан-Филипп
 
79'
Малонг Кунде
Баррейро Леандро
 
81'
 
Ибишевич Ведад
Кабак Озан
82'
2:2
Юсте Йерри
84'
Кайсон Робин
Бутьюс Жан-Поль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 10
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 9
  • 0 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 4 (1) 0.57
2. Кайсон Робин 1 0.14
3. Онисиво Карим 1 0.14
4. Брозински Даниэль 1 (1) 0.14
5. Озтунали Левин 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 2 0.29
2. Пасьенса Гонсало 1 0.14
3. Тиау Малик 1 0.14
4. Маскарель Омар 0 0
5. Арит Амин 0 0

Карточки

Майнц
# Игрок      
1. Латца Данни 5 0
2. Ньякат Мусса 2 1
3. Юсте Йерри 2 0
4. Матета Жан-Филипп 2 0
5. Чжи Дон-Вонь 1 0
6. Бутьюс Жан-Поль 1 0
7. Фернандес Эдимилсон 1 0
8. Центнер Робин 1 0
9. Малонг Кунде 1 0
10. Килиан Лука 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 3 1
2. Стамбули Бенжамен 2 0
3. Сане Салиф 2 0
4. Маскарель Омар 2 0
5. Пасьенса Гонсало 2 0
6. Ибишевич Ведад 1 0
7. Ют Марк 1 0
8. Настасич Матия 1 0
9. Скрибски Стивен 1 0
10. Бенталеб Набиль 1 0
11. Арит Амин 1 0
12. Бурджеллаб Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Майнц 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0
 Шальке 04 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Майнц Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ
Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Байер Л 1:0 Майнц Майнц 3:1 Вердер Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Майнц 0:1 Хоффенхайм Унион Берлин 1:1 Майнц Майнц 0:5 РБ Лейпциг
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин
Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04

Последние игры между собой

Майнц: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Шальке 04: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Майнц 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Майнц Бундеслига
Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Майнц Бундеслига Шальке 04 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Майнц 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Майнц Кубок Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Шальке 04 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Майнц Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 24 - 9 15
3. Боруссия Д Заявка 6 5 0 1 13 - 2 15
4. Байер Л Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 16 - 7 12
6. Боруссия М Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
7. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Штуттгарт Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
9. Вердер Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
10. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 10 - 12 10
11. Вольфсбург Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
12. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
13. Герта Заявка 7 2 1 4 13 - 13 7
14. Фрайбург Заявка 7 1 3 3 8 - 16 6
15. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
16. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 3 4 5 - 22 3
18. Майнц Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 154
Майнц 42.2% (65)
X 37.7% (58)
Шальке 04 20.1% (31)
0
матч окончится ничьей, со счетом 0:0
Ничья 0:0
fussball_01 #
Все прогнозы
2.48 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.65 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 7.00 1.32 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.42 3.14
  1.46 4.05 9.67

Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.00 1.02 8.40 1.06 7.50 1.08 2.90 1.41 2.20 1.72 2.75 1.44 1.78 2.03 1.57 2.39 2.70 1.45 1.14 5.10 1.33 3.25 1.02 9.30 1.01 15.00 1.06 8.80
10.00 1.05 8.80 1.06 3.52 1.31 2.76 1.46 2.02 1.88 1.57 2.43 1.39 3.05 1.18 5.00 1.14 5.80 1.05 12.00
8.05 1.10 3.13 1.41 2.44 1.61 2.74 1.50 2.38 1.63 2.02 1.88 1.73 2.21 3.81 1.29 3.19 1.39 2.57 1.55 1.95 1.95 1.66 2.33 1.45 2.89 1.36 3.32 1.17 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.01 1.80 1.80 2.00 1.13 5.90 1.12 6.10
2.88 1.42 2.01 1.80 1.44 2.77 1.16 5.70 1.11 6.65
3.24 1.39 2.67 1.53 2.10 1.83 1.67 2.32 1.68 2.28 1.40 3.06 1.14 6.25 1.10 7.64 1.35 3.32 1.22 4.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.40 1.73 2.17 1.25 3.65
3.95 1.25 2.88 1.42 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.85
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
Где смотреть матч Майнц 2:2 Шальке 04 онлайн

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Прогнозы на матч Майнц 2:2 Шальке 04

Исход игры
Майнц
42.2% (65)
Ничья
37.7% (58)
Шальке 04
20.1% (31)
Тотал 2.5
Больше
47.71% (73)
Меньше
52.29% (80)
Обе команды забьют
Да
79.08% (121)
Нет
20.92% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.2% (48)
2:1 Майнц
24% (37)
1:2 Шальке 04
12.3% (19)
1:0 Майнц
11% (17)
2:2 Ничья
4.5% (7)
0:1 Шальке 04
3.9% (6)
2:0 Майнц
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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