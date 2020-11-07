Штуттгарт
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
Айнтрахт Фр
24
Соса
Борна
18
Туре
Альмами
28
Кор
Доминик
11
Цубер
Стивен
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калайджич Саша
|3
|0.43
|2.
|Вамангитука Силла
|2
|0.29
|3.
|Дидави Даниэль
|1
|0.14
|4.
|Кастро Гонсало
|1
|0.14
|5.
|Климович Матео
|1
|0.14
|6.
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0.14
|7.
|Мангаля Орель
|1
|0.14
|8.
|Гонсалес Николас
|1 (1)
|0.14
|9.
|Клемент Филипп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|4 (2)
|0.57
|2.
|Дост Бас
|2
|0.29
|3.
|Камада Даити
|1
|0.14
|4.
|Роде Себастьян
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штенцель Паскаль
|1
|1
|2.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|3.
|Кастро Гонсало
|2
|0
|4.
|Вамангитука Силла
|2
|0
|5.
|Эндо Ватару
|1
|0
|6.
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|7.
|Мангаля Орель
|1
|0
|8.
|Каразор Атакан
|1
|0
|9.
|Гонсалес Николас
|1
|0
|10.
|Калайджич Саша
|1
|0
|11.
|Массимо Роберто
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|2.
|Роде Себастьян
|2
|0
|3.
|Хасебе Макото
|1
|0
|4.
|Дост Бас
|1
|0
|5.
|Цубер Стивен
|1
|0
|6.
|Юнес Амин
|1
|0
|7.
|Туре Альмами
|1
|0
|8.
|Камада Даити
|1
|0
|9.
|Баркок Аймен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штуттгарт
|18.18% (2)
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
|Айнтрахт Фр
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|50% (4)
|0
Предыдущие игры
Штуттгарт Последние 20 матчей: +12 =4 -4Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт
Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Штуттгарт 1:3 Дармштадт Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Карлсруэ 2:1 Штуттгарт Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:2 Штуттгарт Штуттгарт 3:2 Гамбург
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +9 =5 -6Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс
Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Штуттгарт: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Айнтрахт Фр 2:4 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:4 Айнтрахт Фр Бундеслига Штуттгарт 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:5 Штуттгарт Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Штуттгарт 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:4 Штуттгарт Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|24 - 9
|15
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 2
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|4.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 7
|10
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|10.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 10
|10
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|13.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|15.
|Арминия
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Майнц
|1:0 Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 18
|3
|17.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 12
|3
|18.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 21
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Штуттгарт» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штуттгарт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штуттгарт» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|—
|—
|4.90
|1.17
|4.60
|1.20
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|2.11
|1.78
|1.85
|2.02
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.22
|4.20
|1.10
|5.80
|1.08
|7.77
|1.02
|11.50
|1.02
|13.00
|
|16.00
|1.01
|15.50
|1.02
|5.60
|1.15
|4.55
|1.21
|—
|—
|2.68
|1.53
|—
|—
|2.09
|1.76
|—
|—
|1.68
|2.21
|—
|—
|1.38
|3.10
|1.28
|3.72
|1.13
|6.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.84
|1.21
|—
|—
|2.72
|1.50
|2.25
|1.70
|2.01
|1.88
|1.76
|2.17
|1.59
|2.47
|1.49
|2.77
|1.52
|2.69
|—
|—
|1.24
|4.36
|—
|—
|1.10
|8.10
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Штуттгарт 0:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Штуттгарт
40% (62)
Ничья
36.1% (56)
Айнтрахт Фр
23.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
56.86% (87)
Меньше
43.14% (66)
Обе команды забьют
Да
84.97% (130)
Нет
15.03% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.7% (43)
2:1 Штуттгарт
27.7% (43)
1:2 Айнтрахт Фр
14.8% (23)
2:2 Ничья
8.4% (13)
1:0 Штуттгарт
7.7% (12)
2:0 Штуттгарт
3.2% (5)
0:1 Айнтрахт Фр
3.2% (5)
1:3 Айнтрахт Фр
2.6% (4)
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