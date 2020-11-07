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  3. Германия
Штуттгарт
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0' 13'
1
Кобель
Грегор
15
Штенцель
Паскаль
16
Каразор
Атакан
4
Кемпф
Марк-Оливер
14
Вамангитука
Силла
23
Мангаля
Орель
8
Кастро
Гонсало
3
Эндо
Ватару
24
Соса
Борна
31
Климович
Матео
22
Гонсалес
Николас
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
18
Туре
Альмами
3
Ильзанкер
Штефан
28
Кор
Доминик
11
Цубер
Стивен
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
Штуттгарт
3-5-2
Айнтрахт Фр
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калайджич Саша 3 0.43
2. Вамангитука Силла 2 0.29
3. Дидави Даниэль 1 0.14
4. Кастро Гонсало 1 0.14
5. Климович Матео 1 0.14
6. Кемпф Марк-Оливер 1 0.14
7. Мангаля Орель 1 0.14
8. Гонсалес Николас 1 (1) 0.14
9. Клемент Филипп 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 4 (2) 0.57
2. Дост Бас 2 0.29
3. Камада Даити 1 0.14
4. Роде Себастьян 1 0.14

Карточки

Штуттгарт
# Игрок      
1. Штенцель Паскаль 1 1
2. Дидави Даниэль 2 0
3. Кастро Гонсало 2 0
4. Вамангитука Силла 2 0
5. Эндо Ватару 1 0
6. Кемпф Марк-Оливер 1 0
7. Мангаля Орель 1 0
8. Каразор Атакан 1 0
9. Гонсалес Николас 1 0
10. Калайджич Саша 1 0
11. Массимо Роберто 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Ильзанкер Штефан 2 0
2. Роде Себастьян 2 0
3. Хасебе Макото 1 0
4. Дост Бас 1 0
5. Цубер Стивен 1 0
6. Юнес Амин 1 0
7. Туре Альмами 1 0
8. Камада Даити 1 0
9. Баркок Аймен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штуттгарт 18.18% (2) 0 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 36.36% (4)
 Айнтрахт Фр 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 50% (4) 0

Предыдущие игры

Штуттгарт Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт
Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Штуттгарт 1:3 Дармштадт Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Карлсруэ 2:1 Штуттгарт Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:2 Штуттгарт Штуттгарт 3:2 Гамбург
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс
Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Штуттгарт: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Айнтрахт Фр 3:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Штуттгарт 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Штуттгарт Бундеслига
Айнтрахт Фр 2:4 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:4 Айнтрахт Фр Бундеслига Штуттгарт 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:5 Штуттгарт Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Штуттгарт 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:4 Штуттгарт Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 0 1 24 - 9 15
2. Боруссия Д Заявка 6 5 0 1 13 - 2 15
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
4. Байер Л Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
6. Боруссия М Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
7. Аугсбург 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Штуттгарт 0:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 7 10
9. Вердер Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
10. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 10 10
11. Вольфсбург Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
12. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
13. Фрайбург 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
14. Герта 0:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
15. Арминия 0:1 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16. Майнц 1:0 Заявка 7 1 0 6 6 - 18 3
17. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
18. Шальке 04 0:1 Заявка 7 0 2 5 3 - 21 2
Прогнозы 155
Штуттгарт 40% (62)
X 36.1% (56)
Айнтрахт Фр 23.9% (37)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Ничья 1:1
fussball_01 #
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Айнтрахт Фр
2.81
3.80
2.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.85 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.75 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.67 3.80 2.50
  2.81 3.40 2.61

Самый высокий коэффициент на матч «Штуттгарт» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штуттгарт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штуттгарт» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.90 1.17 4.60 1.20 2.45 1.55 2.11 1.78 1.85 2.02 1.57 2.40 1.37 3.10 1.22 4.20 1.10 5.80 1.08 7.77 1.02 11.50 1.02 13.00
16.00 1.01 15.50 1.02 5.60 1.15 4.55 1.21 2.68 1.53 2.09 1.76 1.68 2.21 1.38 3.10 1.28 3.72 1.13 6.20
4.84 1.21 2.72 1.50 2.25 1.70 2.01 1.88 1.76 2.17 1.59 2.47 1.49 2.77 1.52 2.69 1.24 4.36 1.10 8.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.60 1.50 1.57 2.40 1.27 3.80 1.15 5.30
3.85 1.26 2.56 1.51 1.70 2.15 1.28 3.64 1.17 4.75
3.04 1.41 2.50 1.57 1.96 1.92 1.59 2.45 1.42 2.98 1.44 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.66 1.55 2.26 1.36 3.00
5.50 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.38 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.70
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
Букмекер Да Нет
2.46 1.55
Где смотреть матч Штуттгарт 0:0 Айнтрахт Фр онлайн

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Прогнозы на матч Штуттгарт 0:0 Айнтрахт Фр

Исход игры
Штуттгарт
40% (62)
Ничья
36.1% (56)
Айнтрахт Фр
23.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
56.86% (87)
Меньше
43.14% (66)
Обе команды забьют
Да
84.97% (130)
Нет
15.03% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.7% (43)
2:1 Штуттгарт
27.7% (43)
1:2 Айнтрахт Фр
14.8% (23)
2:2 Ничья
8.4% (13)
1:0 Штуттгарт
7.7% (12)
2:0 Штуттгарт
3.2% (5)
0:1 Айнтрахт Фр
3.2% (5)
1:3 Айнтрахт Фр
2.6% (4)
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