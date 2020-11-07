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  3. Германия
РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Фрайбург
0' 12'
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
6
Конате
Ибраима
4
Орбан
Вилли
3
Анхелиньо
Хосе
8
Хайдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
18
Нкунку
Кристофер
7
Забитцер
Марсель
10
Форсберг
Эмиль
9
Поульсен
Юссуф
21
Мюллер
Флориан
3
Линхарт
Филипп
23
Хайнц
Доминик
5
Гульде
Мануэль
17
Кюблер
Лукас
34
Темпельман
Лино
8
Сантамария
Батист
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
9
Хёлер
Лукас
РБ Лейпциг
4-2-3-1
Фрайбург
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 2 0.29
2. Форсберг Эмиль 2 (1) 0.29
3. Анхелиньо Хосе 2 0.29
4. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.14
5. Орбан Вилли 1 0.14
6. Хайдара Амаду 1 0.14
7. Юпамекано Део 1 0.14
8. Забитцер Марсель 1 (1) 0.14
9. Ольмо Дани 0 0
10. Нкунку Кристофер 0 0
Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петерсен Нильс 3 0.43
2. Грифо Винченцо 2 0.29
3. Хёлер Лукас 1 0.14
4. Шаллаи Роланд 1 0.14
5. Линхарт Филипп 1 0.14
6. Кюблер Лукас 0 0
7. Гюнтер Кристиан 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Юпамекано Део 2 0
2. Кампль Кевин 1 0
3. Забитцер Марсель 1 0
4. Поульсен Юссуф 1 0
5. Сорлот Александр 1 0
6. Клостерманн Лукас 1 0
7. Нкунку Кристофер 1 0
8. Хи-Чан Хван 1 0
9. Адамс Тайлер 1 0
10. Хайдара Амаду 1 0
Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 2 0
2. Кюблер Лукас 2 0
3. Шмид Жонатан 1 0
4. Хайнц Доминик 1 0
5. Квон Чхан Хун 1 0
6. Хёлер Лукас 1 0
7. Сантамария Батист 1 0
8. Линхарт Филипп 1 0
9. Шаллаи Роланд 1 0
10. Темпельман Лино 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Фрайбург 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =5 -4
РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта
РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта
Фрайбург Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт
Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:8 Фрайбург Фрайбург 1:1 Карлсруэ Фрайбург 4:0 Шальке 04 Бавария 3:1 Фрайбург Фрайбург 2:1 Герта Вольфсбург 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Байер Л Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Фрайбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига
Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Фрайбург Бундеслига РБ Лейпциг 4:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:4 РБ Лейпциг Бундеслига Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2 РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 0 1 24 - 9 15
2. Боруссия Д Заявка 6 5 0 1 13 - 2 15
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
4. Байер Л Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
6. Боруссия М Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
7. Аугсбург 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Штуттгарт 0:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 7 10
9. Вердер Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
10. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 10 10
11. Вольфсбург Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
12. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
13. Фрайбург 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
14. Герта 0:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
15. Арминия 0:1 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16. Майнц 1:0 Заявка 7 1 0 6 6 - 18 3
17. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
18. Шальке 04 0:1 Заявка 7 0 2 5 3 - 21 2
  • Первый тайм
  • 10'
    "Лейпциг" пока явно оправдывает статус фаворита в этом матче. За все 10 минут "Фрайбург", кажется, не вышел даже со своей половины поля. 
  • 9'
    Поульсен упал в штрафной плоащади, немного полежал, пытаясь выпросить 11-метровый, но арбитр непреклонен. 
  • Травма, повреждение
    8'
    Лукас Хелер получил небольшой удар по голове, но спустя время сам поднялся и ушел за бровку. Все в порядке с форвардом.
  • 7'
    Неплохая передача в штрафную от Забитцера, после которой Поульсен пробил головой. Немного мимо ворот. 
  • 6'
    Кстати, почти в последний момент состав изменился у хозяев поля. Хальстенберг получил повреждение на разминке и вместо него в старте вышел Анхелиньо. 
  • 5'
    "Лейпциг" почти минуту катал мяч на своей половине поля, затем отправил Форсберга в забег, но тот слишком далеко отпустил от себя мяч. 
  • 3'
    А вот и первый более менее опасный стандарт в матче. Нкунку подал с левого фланга на Конате, который пробил мимо ворот. 
  • 2'
    "Лейпциг" провел первую атаку в матче, Нкунку прорвался по флангу, попытался прокинуть мяч мимо голкипера, но попал точно в него. 
  • 1'
    Фрайбург сразу же заработал штрафной на своей половине поля. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм начался!
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "РБ Лейпциг" - "Фрайбург". Работать для вас будет Константин Лицин. 
    • Прогнозы 157
    РБ Лейпциг 96.8% (152)
    X 1.9% (3)
    Фрайбург 1.3% (2)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    Ничья 2:2
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    1.95 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Фрайбург
    1.45
    5.24
    9.48
    Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.32 5.50 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 4.60 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 5.00 7.00
  1.35 5.24 9.48

Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Фрайбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрайбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Фрайбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
15.00 1.01 12.00 1.01 5.10 1.17 4.40 1.23 2.45 1.55 2.07 1.82 1.82 2.07 1.66 2.31 1.35 3.40 1.27 4.05 1.11 6.00 1.09 7.77 1.01 12.00 1.02 13.00
17.00 1.01 15.75 1.02 5.60 1.15 4.55 1.21 2.71 1.52 2.09 1.76 1.68 2.21 1.38 3.10 1.28 3.75 1.13 6.25
5.11 1.19 2.50 1.58 2.21 1.72 1.93 1.97 1.70 2.25 1.56 2.55 1.51 2.71 1.21 4.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.60 1.51 1.66 2.22 1.27 3.90 1.17 4.90
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
3.38 1.34 2.79 1.47 2.20 1.72 1.72 2.20 1.51 2.67 1.33 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.69 1.57 2.33 1.35 3.10
5.50 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.33 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.23
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
2.95 1.41
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Фрайбург

Исход игры
РБ Лейпциг
96.8% (152)
Ничья
1.9% (3)
Фрайбург
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.13% (87)
Меньше
43.87% (68)
Обе команды забьют
Да
54.84% (85)
Нет
45.16% (70)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
37.6% (59)
2:1 РБ Лейпциг
28.7% (45)
3:1 РБ Лейпциг
17.8% (28)
1:0 РБ Лейпциг
3.8% (6)
4:1 РБ Лейпциг
2.5% (4)
3:0 РБ Лейпциг
2.5% (4)
3:2 РБ Лейпциг
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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