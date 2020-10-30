РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Фрайбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|2
|0.33
|2.
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.33
|3.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.33
|4.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.17
|5.
|Орбан Вилли
|1
|0.17
|6.
|Хайдара Амаду
|1
|0.17
|7.
|Юпамекано Део
|1
|0.17
|8.
|Забитцер Марсель
|1 (1)
|0.17
|9.
|Ольмо Дани
|0
|0
|10.
|Нкунку Кристофер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петерсен Нильс
|3
|0.5
|2.
|Грифо Винченцо
|2
|0.33
|3.
|Хёлер Лукас
|1
|0.17
|4.
|Шаллаи Роланд
|1
|0.17
|5.
|Линхарт Филипп
|1
|0.17
|6.
|Кюблер Лукас
|0
|0
|7.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юпамекано Део
|2
|0
|2.
|Кампль Кевин
|1
|0
|3.
|Забитцер Марсель
|1
|0
|4.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|5.
|Сорлот Александр
|1
|0
|6.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|7.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|8.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|9.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|10.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|2
|0
|2.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|3.
|Шмид Жонатан
|1
|0
|4.
|Хайнц Доминик
|1
|0
|5.
|Квон Чхан Хун
|1
|0
|6.
|Хёлер Лукас
|1
|0
|7.
|Сантамария Батист
|1
|0
|8.
|Линхарт Филипп
|1
|0
|9.
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|10.
|Темпельман Лино
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Фрайбург
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =5 -4РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта
РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта
Фрайбург Последние 20 матчей: +8 =7 -5Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт
Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:8 Фрайбург Фрайбург 1:1 Карлсруэ Фрайбург 4:0 Шальке 04 Бавария 3:1 Фрайбург Фрайбург 2:1 Герта Вольфсбург 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Байер Л Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Фрайбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|24 - 9
|15
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 2
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|4.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|4
|15.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 20
|2
|18.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 18
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Фрайбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрайбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Фрайбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.10
|1.16
|4.30
|1.23
|2.50
|1.55
|—
|—
|1.99
|1.88
|1.76
|2.14
|1.65
|2.39
|1.35
|3.40
|1.22
|3.90
|1.09
|6.10
|1.07
|6.90
|1.01
|12.00
|
|16.25
|1.01
|15.50
|1.02
|5.40
|1.17
|4.15
|1.22
|2.54
|1.58
|—
|—
|2.02
|1.81
|—
|—
|1.64
|2.29
|1.33
|3.38
|1.27
|3.84
|1.10
|7.00
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.41
|1.18
|—
|—
|2.60
|1.55
|2.30
|1.68
|2.01
|1.89
|1.76
|2.17
|1.61
|2.45
|—
|—
|1.24
|4.43
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Фрайбург
Исход игры
РБ Лейпциг
94% (63)
Ничья
3% (2)
Фрайбург
3% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.92% (37)
Меньше
43.08% (28)
Обе команды забьют
Да
53.85% (35)
Нет
46.15% (30)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
32.8% (22)
2:1 РБ Лейпциг
28.4% (19)
3:1 РБ Лейпциг
14.9% (10)
1:0 РБ Лейпциг
6% (4)
3:0 РБ Лейпциг
4.5% (3)
4:1 РБ Лейпциг
3% (2)
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