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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Фрайбург

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 2 0.33
2. Форсберг Эмиль 2 (1) 0.33
3. Анхелиньо Хосе 2 0.33
4. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.17
5. Орбан Вилли 1 0.17
6. Хайдара Амаду 1 0.17
7. Юпамекано Део 1 0.17
8. Забитцер Марсель 1 (1) 0.17
9. Ольмо Дани 0 0
10. Нкунку Кристофер 0 0
Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петерсен Нильс 3 0.5
2. Грифо Винченцо 2 0.33
3. Хёлер Лукас 1 0.17
4. Шаллаи Роланд 1 0.17
5. Линхарт Филипп 1 0.17
6. Кюблер Лукас 0 0
7. Гюнтер Кристиан 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Юпамекано Део 2 0
2. Кампль Кевин 1 0
3. Забитцер Марсель 1 0
4. Поульсен Юссуф 1 0
5. Сорлот Александр 1 0
6. Клостерманн Лукас 1 0
7. Нкунку Кристофер 1 0
8. Хи-Чан Хван 1 0
9. Адамс Тайлер 1 0
10. Хайдара Амаду 1 0
Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 2 0
2. Кюблер Лукас 2 0
3. Шмид Жонатан 1 0
4. Хайнц Доминик 1 0
5. Квон Чхан Хун 1 0
6. Хёлер Лукас 1 0
7. Сантамария Батист 1 0
8. Линхарт Филипп 1 0
9. Шаллаи Роланд 1 0
10. Темпельман Лино 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Фрайбург 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =5 -4
РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта
РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта
Фрайбург Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт
Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:8 Фрайбург Фрайбург 1:1 Карлсруэ Фрайбург 4:0 Шальке 04 Бавария 3:1 Фрайбург Фрайбург 2:1 Герта Вольфсбург 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Байер Л Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Фрайбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига
Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Фрайбург Бундеслига РБ Лейпциг 4:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:4 РБ Лейпциг Бундеслига Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2 РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 0 1 24 - 9 15
2. Боруссия Д Заявка 6 5 0 1 13 - 2 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
4. Байер Л Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
5. Боруссия М Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
6. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
8. Штуттгарт Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
9. Вердер Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 3 1 8 - 10 9
11. Вольфсбург Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
12. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
13. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
14. Герта Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
15. Арминия Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
16. Кёльн Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 20 2
18. Майнц Заявка 6 0 0 6 5 - 18 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Фрайбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 1 день 13 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 67
    РБ Лейпциг 94% (63)
    X 3% (2)
    Фрайбург 3% (2)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    Ничья 2:2
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Фрайбург
    1.38
    5.50
    9.54
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.32 5.50 9.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.37 5.30 9.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.45 8.60
      1.36 5.36 9.54

    Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Фрайбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрайбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Фрайбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 5.10 1.16 4.30 1.23 2.50 1.55 1.99 1.88 1.76 2.14 1.65 2.39 1.35 3.40 1.22 3.90 1.09 6.10 1.07 6.90 1.01 12.00
    16.25 1.01 15.50 1.02 5.40 1.17 4.15 1.22 2.54 1.58 2.02 1.81 1.64 2.29 1.33 3.38 1.27 3.84 1.10 7.00
    5.41 1.18 2.60 1.55 2.30 1.68 2.01 1.89 1.76 2.17 1.61 2.45 1.24 4.43
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.55 1.62 2.30 1.22 4.10
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.67 2.21 1.26 3.85 1.17 5.05
    3.24 1.39 2.57 1.56 1.92 1.99 1.63 2.40 1.44 3.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.03 1.70 1.55 2.39 1.33 3.15
    5.35 1.16 3.76 1.27 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 1.99
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.38
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Фрайбург

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    94% (63)
    Ничья
    3% (2)
    Фрайбург
    3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.92% (37)
    Меньше
    43.08% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (35)
    Нет
    46.15% (30)
    Популярный счёт
    2:0 РБ Лейпциг
    32.8% (22)
    2:1 РБ Лейпциг
    28.4% (19)
    3:1 РБ Лейпциг
    14.9% (10)
    1:0 РБ Лейпциг
    6% (4)
    3:0 РБ Лейпциг
    4.5% (3)
    4:1 РБ Лейпциг
    3% (2)
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