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Унион Берлин
1:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Арминия
0'
1:0
3' Гол
Эндо Кейта
13'
1
Луте
Андреас
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Ленц
Кристофер
34
Гентнер
Кристиан
30
Андрих
Роберт
27
Бекер
Шеральдо
10
Крузе
Макс
18
Эндо
Кейта
9
Похьянпало
Йоэль
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
6
Ван
дер
Хорн
Майк
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
31
Майер
Арне
19
Притль
Мануэль
8
Доан
Рицу
30
Хартель
Марсель
17
Суку
Себио
9
Клос
Фабиан
Унион Берлин
4-2-3-1
Арминия
4-2-3-1

Ход матча

3'
Эндо Кейта
(Бекер Шеральдо)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 2 (1) 0.29
2. Похьянпало Йоэль 2 0.29
3. Фридрих Марвин 2 0.29
4. Ингвартсен Маркус 1 0.14
5. Андрих Роберт 1 0.14
6. Тойхерт Седрик 1 0.14
7. Бюльтер Мариус 1 0.14
8. Эндо Кейта 1 0.14
9. Шлоттербек Нико 1 0.14
10. Триммель Кристофер 0 0
11. Бекер Шеральдо 0 0
12. Ленц Кристофер 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 1 0.14
2. Шипплок Свен 1 0.14
3. Эдмундссон Йохан 1 0.14
4. Суку Себио 1 0.14
5. Клос Фабиан 0 0
6. Ортега Штефан 0 0
7. Кордова Серхио 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 3 0
2. Гризбек Себастьян 2 0
3. Луте Андреас 1 0
4. Андрих Роберт 1 0
5. Ингвартсен Маркус 1 0
6. Прёмель Гриша 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Клос Фабиан 2 0
2. Бруннер Седрик 2 0
3. Де Медина Натан 2 0
4. Шипплок Свен 1 0
5. Ван дер Хорн Майк 1 0
6. Суку Себио 1 0
7. Лукоки Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 9.09% (1) 0 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3) 27.27% (3)
 Арминия 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96
Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин
Арминия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия
Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 1
Арминия: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 5
Унион Берлин 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Арминия 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 Арминия Бундеслига 2
Унион Берлин 3:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 4:4 Унион Берлин Бундеслига 2 Арминия 2:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 Арминия Бундеслига 2 Унион Берлин 1:0 Арминия Товарищеские матчи Унион Берлин 4:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:2 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 3:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 0 1 24 - 9 15
2. Боруссия Д Заявка 6 5 0 1 13 - 2 15
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
4. Байер Л Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
6. Боруссия М Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
7. Аугсбург 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Штуттгарт 0:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 7 10
9. Вердер Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
10. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 10 10
11. Вольфсбург Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
12. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
13. Фрайбург 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
14. Герта 0:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
15. Арминия 0:1 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16. Майнц 1:0 Заявка 7 1 0 6 6 - 18 3
17. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
18. Шальке 04 0:1 Заявка 7 0 2 5 3 - 21 2
Прогнозы 152
Унион Берлин 80.3% (122)
X 19.1% (29)
Арминия 0.7% (1)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 3:3
Ничья 3:3
fussball_01 #
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Арминия
1.87
5.89
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.75 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.80 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.85 4.70
  1.28 5.89 11.69

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.03 7.40 1.07 3.25 1.35 2.50 1.57 2.15 1.75 1.87 1.99 1.73 2.11 1.40 2.95 1.28 3.65 1.11 6.40 1.08 6.30 1.01 12.50
9.80 1.06 8.20 1.08 3.26 1.35 2.46 1.56 1.82 2.10 1.41 2.95 1.28 3.72 1.11 6.65 1.09 7.50 1.02 14.75
3.66 1.31 3.02 1.43 2.77 1.50 2.19 1.75 3.37 1.35 2.95 1.44 2.52 1.57 2.05 1.85 1.79 2.12 1.59 2.47 1.28 3.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.85 1.96 1.39 3.00 1.12 6.40
2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
3.08 1.42 2.53 1.58 1.97 1.93 1.59 2.48 2.64 1.51 2.16 1.74 1.68 2.27 1.43 2.92 1.31 3.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.94
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
Где смотреть матч Унион Берлин 1:0 Арминия онлайн

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Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Арминия

Исход игры
Унион Берлин
80.3% (122)
Ничья
19.1% (29)
Арминия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.03% (68)
Меньше
54.97% (83)
Обе команды забьют
Да
61.59% (93)
Нет
38.41% (58)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
40.8% (62)
1:0 Унион Берлин
24.3% (37)
1:1 Ничья
17.8% (27)
2:0 Унион Берлин
11.8% (18)
3:1 Унион Берлин
2% (3)
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