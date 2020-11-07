Унион Берлин
5:0
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Арминия
1:0
3' ГолЭндо Кейта
2:0
13' ГолАндрих Роберт
3:0
45' ГолБекер Шеральдо
4:0
52' ПенальтиКрузе Макс
59' Желтая карточкаВан дер Хорн Майк
5:0
89' ГолТойхерт Седрик
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
18
Эндо
Кейта
31
Майер
Арне
17
Суку
Себио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Суку СебиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Нойхаус Уве
Ход матча
3'
1:0
13'
2:0
45'
3:0
52'
4:0
89'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|3 (2)
|0.43
|2.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.29
|3.
|Андрих Роберт
|2
|0.29
|4.
|Фридрих Марвин
|2
|0.29
|5.
|Бекер Шеральдо
|1
|0.14
|6.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.14
|7.
|Тойхерт Седрик
|1
|0.14
|8.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.14
|9.
|Эндо Кейта
|1
|0.14
|10.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.14
|11.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|12.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доан Рицу
|1
|0.14
|2.
|Шипплок Свен
|1
|0.14
|3.
|Эдмундссон Йохан
|1
|0.14
|4.
|Суку Себио
|1
|0.14
|5.
|Клос Фабиан
|0
|0
|6.
|Ортега Штефан
|0
|0
|7.
|Кордова Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|3
|0
|2.
|Гризбек Себастьян
|2
|0
|3.
|Луте Андреас
|1
|0
|4.
|Андрих Роберт
|1
|0
|5.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|6.
|Прёмель Гриша
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Клос Фабиан
|2
|0
|2.
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|3.
|Бруннер Седрик
|2
|0
|4.
|Де Медина Натан
|2
|0
|5.
|Шипплок Свен
|1
|0
|6.
|Суку Себио
|1
|0
|7.
|Лукоки Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|Арминия
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =4 -5Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96
Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин
Арминия Последние 20 матчей: +7 =7 -6Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия
Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 1
Арминия: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 5
Унион Берлин 3:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 4:4 Унион Берлин Бундеслига 2 Арминия 2:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 Арминия Бундеслига 2 Унион Берлин 1:0 Арминия Товарищеские матчи Унион Берлин 4:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:2 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 3:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|24 - 9
|15
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 2
|15
|4.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 7
|12
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 12
|10
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 13
|7
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|15.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 12
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 22
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6.5
|6.5
|
|10.00
|1.03
|7.40
|1.07
|3.25
|1.35
|—
|—
|2.50
|1.57
|2.15
|1.75
|4.90
|1.17
|1.73
|2.11
|1.40
|2.95
|—
|—
|4.44
|1.20
|—
|—
|1.11
|6.40
|—
|—
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.01
|12.50
|—
|—
|1.22
|4.20
|—
|—
|1.03
|12.00
|
|9.80
|1.06
|8.20
|1.08
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.82
|2.10
|—
|—
|1.41
|2.95
|—
|—
|1.28
|3.72
|—
|—
|1.11
|6.65
|—
|—
|1.09
|7.50
|—
|—
|1.02
|14.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.66
|1.31
|3.02
|1.43
|2.77
|1.50
|2.19
|1.75
|6.84
|1.13
|2.95
|1.44
|2.52
|1.57
|3.16
|1.39
|4.25
|1.25
|2.13
|1.78
|2.93
|1.44
|2.13
|1.79
|3.40
|1.35
|2.84
|1.47
|2.27
|1.69
|1.78
|2.13
|1.56
|2.55
|1.38
|3.23
|1.14
|6.34
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|1.85
|1.96
|—
|—
|1.39
|3.00
|—
|—
|1.12
|6.40
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|—
|—
|1.11
|6.50
|
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.40
|2.95
|—
|—
|1.11
|6.45
|—
|—
|1.08
|7.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|3.08
|1.42
|2.53
|1.58
|1.97
|1.93
|1.59
|2.48
|2.64
|1.51
|2.16
|1.74
|1.68
|2.27
|1.43
|2.92
|1.60
|2.43
|1.35
|3.32
|1.12
|7.00
|—
|—
Прогнозы на матч Унион Берлин 5:0 Арминия
Исход игры
Унион Берлин
80.3% (122)
Ничья
19.1% (29)
Арминия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.03% (68)
Меньше
54.97% (83)
Обе команды забьют
Да
61.59% (93)
Нет
38.41% (58)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
40.8% (62)
1:0 Унион Берлин
24.3% (37)
1:1 Ничья
17.8% (27)
2:0 Унион Берлин
11.8% (18)
3:1 Унион Берлин
2% (3)
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