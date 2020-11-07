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Унион Берлин
5:0
Конец матча

Стадион:
Арминия
0'
1:0
3' Гол
Эндо Кейта
2:0
13' Гол
Андрих Роберт
3:0
45' Гол
Бекер Шеральдо
4:0
52' Пенальти
Крузе Макс
59' Желтая карточка
Ван дер Хорн Майк
5:0
89' Гол
Тойхерт Седрик
90'+1
1
Луте
Андреас
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Ленц
Кристофер
34
Гентнер
Кристиан
30
Андрих
Роберт
27
Бекер
Шеральдо
10
Крузе
Макс
18
Эндо
Кейта
9
Похьянпало
Йоэль
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
6
Ван
дер
Хорн
Майк
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
31
Майер
Арне
19
Притль
Мануэль
8
Доан
Рицу
30
Хартель
Марсель
17
Суку
Себио
9
Клос
Фабиан
Унион Берлин
4-2-3-1
Арминия
4-2-3-1

Ход матча

3'
Эндо Кейта
(Бекер Шеральдо)
1:0
13'
Андрих Роберт
(Крузе Макс)
2:0
20'
Гогия Акакий
Эндо Кейта
 
45'
Бекер Шеральдо
(Крузе Макс)
3:0
46'
 
Ябо Рейнольд
Хартель Марсель
46'
 
Зойферт Нильс
Майер Арне
46'
 
Кунце Фабиан
Суку Себио
52'
Крузе Макс
4:0
59'
 
Ван дер Хорн Майк
73'
Авонийи Тайво
Похьянпало Йоэль
 
73'
Гризбек Себастьян
Гентнер Кристиан
 
82'
 
Кордова Серхио
Доан Рицу
82'
Тойхерт Седрик
Крузе Макс
 
83'
Мацеевски Тим
Бекер Шеральдо
 
88'
 
Шипплок Свен
Клос Фабиан
89'
Тойхерт Седрик
(Гогия Акакий)
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 3 (2) 0.43
2. Похьянпало Йоэль 2 0.29
3. Андрих Роберт 2 0.29
4. Фридрих Марвин 2 0.29
5. Бекер Шеральдо 1 0.14
6. Ингвартсен Маркус 1 0.14
7. Тойхерт Седрик 1 0.14
8. Бюльтер Мариус 1 0.14
9. Эндо Кейта 1 0.14
10. Шлоттербек Нико 1 0.14
11. Триммель Кристофер 0 0
12. Ленц Кристофер 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 1 0.14
2. Шипплок Свен 1 0.14
3. Эдмундссон Йохан 1 0.14
4. Суку Себио 1 0.14
5. Клос Фабиан 0 0
6. Ортега Штефан 0 0
7. Кордова Серхио 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 3 0
2. Гризбек Себастьян 2 0
3. Луте Андреас 1 0
4. Андрих Роберт 1 0
5. Ингвартсен Маркус 1 0
6. Прёмель Гриша 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Клос Фабиан 2 0
2. Ван дер Хорн Майк 2 0
3. Бруннер Седрик 2 0
4. Де Медина Натан 2 0
5. Шипплок Свен 1 0
6. Суку Себио 1 0
7. Лукоки Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 9.09% (1) 0 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3) 27.27% (3)
 Арминия 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96
Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин
Арминия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия
Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 1
Арминия: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 5
Унион Берлин 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Арминия 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 Арминия Бундеслига 2
Унион Берлин 3:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 4:4 Унион Берлин Бундеслига 2 Арминия 2:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 Арминия Бундеслига 2 Унион Берлин 1:0 Арминия Товарищеские матчи Унион Берлин 4:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:2 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 3:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 24 - 9 15
3. Боруссия Д Заявка 6 5 0 1 13 - 2 15
4. Байер Л Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 16 - 7 12
6. Боруссия М Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
7. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Штуттгарт Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
9. Вердер Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
10. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 10 - 12 10
11. Вольфсбург Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
12. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
13. Герта Заявка 7 2 1 4 13 - 13 7
14. Фрайбург Заявка 7 1 3 3 8 - 16 6
15. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
16. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 3 4 5 - 22 3
18. Майнц Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 152
Унион Берлин 80.3% (122)
X 19.1% (29)
Арминия 0.7% (1)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 3:3
Ничья 3:3
fussball_01 #
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.75 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 13.00 38.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.85 4.70
  1.28 5.89 11.69

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6.5 6.5
10.00 1.03 7.40 1.07 3.25 1.35 2.50 1.57 2.15 1.75 4.90 1.17 1.73 2.11 1.40 2.95 4.44 1.20 1.11 6.40 1.20 4.44 1.01 12.50 1.22 4.20 1.03 12.00
9.80 1.06 8.20 1.08 3.26 1.35 2.46 1.56 1.82 2.10 1.41 2.95 1.28 3.72 1.11 6.65 1.09 7.50 1.02 14.75
3.66 1.31 3.02 1.43 2.77 1.50 2.19 1.75 6.84 1.13 2.95 1.44 2.52 1.57 3.16 1.39 4.25 1.25 2.13 1.78 2.93 1.44 2.13 1.79 3.40 1.35 2.84 1.47 2.27 1.69 1.78 2.13 1.56 2.55 1.38 3.23 1.14 6.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
1.85 1.96 1.39 3.00 1.12 6.40 1.77 2.04 1.11 6.50
2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
3.08 1.42 2.53 1.58 1.97 1.93 1.59 2.48 2.64 1.51 2.16 1.74 1.68 2.27 1.43 2.92 1.60 2.43 1.35 3.32 1.12 7.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
Где смотреть матч Унион Берлин 5:0 Арминия онлайн

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Прогнозы на матч Унион Берлин 5:0 Арминия

Исход игры
Унион Берлин
80.3% (122)
Ничья
19.1% (29)
Арминия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.03% (68)
Меньше
54.97% (83)
Обе команды забьют
Да
61.59% (93)
Нет
38.41% (58)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
40.8% (62)
1:0 Унион Берлин
24.3% (37)
1:1 Ничья
17.8% (27)
2:0 Унион Берлин
11.8% (18)
3:1 Унион Берлин
2% (3)
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