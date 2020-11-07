Следующий угловой удар хозяева разыграли. У ворот "Шеффилд Юнайтед" вновь напряжённо, но удара никто не нанёс.

Лоу в подкате выбил мяч у Джеймса, рвавшегося справа вперёд.

Норвуд от углового флага навесил в центр штрафной площади, где все игроки пролетели мимо мяча.

Ландстрем справа с линии штрафной площади пробил в ближний угол. Менди в прыжке отбил мяч перед собой, но на добивании соперников не оказалось.

39' Зиеш от углового флага навесил в центр штрафной площади. Чилвел и Зума головой по воротам пробить не смогли. Чилвел ногой послал мяч в правывй угол, но Ремсдейл в прыжке спас ворота.

37' Иган на чужой половине поля прихватил руками Вернера и получил жёлтую карточку.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:1!!!

ЧИЛВЕЛ!!! Разыграли хозяева угловой удар. Зиеш справа навесил на дальнюю штангу, где Чилвел опередил Лоу и вколотил мяч в сетку.

35' Джеймс справа прострелил к воротам. РПемсдейл в прыжке сумел отбить мяч, летевший в ближний угол.

34' Макголдрик оказался в офсайде.

33' Бэлдок справа навесил на дальнюю штангу, куда сместился Менди и забрал мяч в руки.

32' Зиеш справа со штрафного навесил к воротам. Ремсдейл отбил мяч на Вернера, который слева от угла вратарской площади пробил в перекладину.

31' Лоу на фланге подтолкнул в спину Ковачича.

30' Маунт справа простреливал к воротам, но угодил мячом в защитника "Шеффилд Юнайтед".

29' Ковачичу справа не удалось прострелить к воротам. Территориальное преимущество "Челси" к середине тайма стало серьёзным и продолжает расти.

28' прострел Джеймса справа к воротам соперники перехватили.

26' Абрахам перед штрафной площадью не смог сделать точную скидку на Ковачича. Стивенс опередил Матео и вынес мяч к центральному кругу.

25' Норвуд слева со штрафного навес исполнил слабо, Джеймс выбил мяч от ворот.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

АБРАХАМ!!! Зиеш справа отправил вперёд Ковачича. Матео откатил мяч на Абрахама, который с двенадцати метров с отскоком от газона точно пробил в дальний угол.

22' Лоу с двадцати пяти метров пробил под перекладину. Менди поймал мяч.

21' Берге справа выдал пас к штрафной площади на Макголдрика. Дэвиду проникнуть внутрь не удалось.

20' Зиеш исполнил ещё один длинный заброс налево вперёд, но там партнёров не оказалось.

19' Зиеш сделал длинный заброс вперёд к левой штанге, но Вернер к воротам не пошёл.

18' После навеса Зиеша справа Вернер не смог точно исполнить скидку на Чилвела.

17' Башам в центре поля толкнул в спину Зиеша.

16' Маунт слева от угла штрафной площади пробил по воротам. Ремсдейл спокойно поймал мяч.

15' Абрахам слева ворвался в штрафную площадь и между защитников пробил по центру ворот. Ремсдейл завалился на газон и забрал мяч в руки.

14' Ковачич с Зиешем на правом фланге сыграли несогласованно и прорваться в штрафную площадь не смогли.

13' Канте у центрального круга завалил на газон Макголдрика.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

МАКГОЛДРИК!!! Третий угловой удар гости разыграли. Мяч оказался у Берге, удар которого на линии вратарской площади пяткой сумел подкорректировать Макголдрик, чем поставил в тупик оборону "Челси".

11' Вт орая подача Норвуда от углового флага последовала в центр штрафной площади, где Зума с Абрахамом не проиграли никому вверху.

10' Норвуд исполнил подачу от углового флага. Хозяева снова выбили мяч за пределы поля.

9' Бэлдоук справа прорвался к воротам, где Чилвел помешал Джорджу прицельно пробить в ближний угол.

8' Чилвел на левом фланге забрался в офсайд.

7' Ковачич не смог исполнить точный заброс вперёд налево на Чилвела.

6' Джеймс справа прострелил к воротам. Абрахам пропустил мяч на дальнюю штангу, откуда бил Чилвел. Ремсдейл успел долететь до штанги и отбить футбольный снаряд.

5' Прострел Джеймса справа к воротам заблокировал Ландстрем.

4' Башам справа прорвался к воротам, но его прострел в центр перехвачен соперниками.

3' Бэлдок справа навесил к воротам, где мяч перелетел через Ландстрема.

2' "Челси" играет в синей форме, "Шеффилд Юнайтед" - в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах.