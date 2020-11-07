Челси
2:1
Первый тайм: 45'
Стадион: Стэмфорд Бридж
Шеффилд Юнайтед
0:1
9' ГолМакголдрик Дэвид
1:1
23' ГолАбрахам Тэмми
2:1
34' ГолЧилвел Бенджамин
37' Желтая карточкаИган Джон
16
Менди
Эдуар
15
Зума
Курт
19
Маунт
Мэйсон
22
Зиеш
Хаким
11
Вернер
Тимо
12
Иган
Джон
13
Лоу
Макс
24
Брюстер
Риан
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Жиру ОливьеНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
14 Бёрк ОливерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
9'
0:1
23'
1:1
34'
2:1
37'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|3
|0.38
|2.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.38
|3.
|Зума Курт
|3
|0.38
|4.
|Чилвел Бенджамин
|2
|0.25
|5.
|Абрахам Тэмми
|2
|0.25
|6.
|Зиеш Хаким
|1
|0.13
|7.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.13
|8.
|Хаверц Кай
|1
|0.13
|9.
|Джеймс Рис II
|1
|0.13
|10.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.13
|11.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|12.
|Ковачич Матео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0.25
|2.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.13
|3.
|Шарп Билли
|1 (1)
|0.13
|4.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|3.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|4.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|5.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0
|6.
|Хаверц Кай
|1
|0
|7.
|Джеймс Рис II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|2
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|3
|0
|3.
|Берге Сандер
|2
|0
|4.
|Стивенс Энда
|1
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|0
|25% (4)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|Шеффилд Юнайтед
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +9 =5 -6Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси
Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =3 -12Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Челси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|3.
|Лестер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|4.
|Челси
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 10
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|10.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|14.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|1:2 Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|12.50
|1.01
|9.10
|1.04
|3.90
|1.27
|3.00
|1.38
|—
|—
|2.00
|1.85
|1.81
|2.07
|7.20
|1.09
|—
|—
|3.00
|1.38
|—
|—
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.70
|2.15
|1.35
|3.15
|1.24
|4.00
|1.07
|8.40
|
|13.00
|1.03
|11.25
|1.04
|3.94
|1.26
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.08
|1.83
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.40
|3.00
|—
|—
|1.18
|5.00
|—
|—
|1.14
|5.80
|1.04
|11.00
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.38
|1.25
|—
|—
|2.40
|1.61
|2.06
|1.82
|1.83
|2.05
|1.59
|2.45
|1.46
|2.81
|2.59
|1.53
|2.25
|1.69
|1.92
|1.97
|1.66
|2.31
|1.51
|2.66
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|3.05
|1.37
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.17
|4.60
|1.97
|1.82
|—
|—
|1.30
|3.50
|1.16
|5.10
|
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.17
|5.15
|1.11
|6.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|3.01
|1.41
|2.47
|1.58
|1.93
|1.95
|1.57
|2.49
|1.41
|3.04
|1.38
|3.27
|—
|—
|1.65
|2.32
|1.39
|3.11
|1.14
|6.25
|—
|—
Прогнозы на матч Челси 2:1 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Челси
98.1% (153)
Ничья
1.3% (2)
Шеффилд Юнайтед
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.26% (62)
Меньше
59.74% (92)
Обе команды забьют
Да
29.22% (45)
Нет
70.78% (109)
Популярный счёт
2:0 Челси
53.8% (84)
2:1 Челси
19.2% (30)
3:0 Челси
10.9% (17)
3:1 Челси
7.7% (12)
1:0 Челси
3.8% (6)
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