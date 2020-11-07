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  2. Матчи
  3. Англия
Челси
2:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0'
0:1
9' Гол
Макголдрик Дэвид
1:1
23' Гол
Абрахам Тэмми
2:1
34' Гол
Чилвел Бенджамин
37' Желтая карточка
Иган Джон
45'
16
Менди
Эдуар
24
Джеймс
Рис
II
15
Зума
Курт
6
Силва
Тьяго
21
Чилвел
Бенджамин
17
Ковачич
Матео
7
Канте
Н'Голо
19
Маунт
Мэйсон
22
Зиеш
Хаким
9
Абрахам
Тэмми
11
Вернер
Тимо
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
3
Стивенс
Энда
2
Бэлдок
Джордж
8
Берге
Сандер
16
Норвуд
Оливер
7
Ландстрем
Джон
13
Лоу
Макс
24
Брюстер
Риан
17
Макголдрик
Дэвид
Челси
4-3-3
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Ход матча

9'
0:1
Макголдрик Дэвид
(Берге Сандер)
23'
Абрахам Тэмми
(Ковачич Матео)
1:1
34'
Чилвел Бенджамин
(Зиеш Хаким)
2:1
37'
 
Иган Джон

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 3 0.38
2. Жоржиньо II 3 (3) 0.38
3. Зума Курт 3 0.38
4. Чилвел Бенджамин 2 0.25
5. Абрахам Тэмми 2 0.25
6. Зиеш Хаким 1 0.13
7. Маунт Мэйсон 1 0.13
8. Хаверц Кай 1 0.13
9. Джеймс Рис II 1 0.13
10. Хадсон-Одои Каллум 1 0.13
11. Аспиликуэта Сесар 0 0
12. Ковачич Матео 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 2 0.25
2. Берге Сандер 1 (1) 0.13
3. Шарп Билли 1 (1) 0.13
4. Бэлдок Джордж 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Кристенсен Андреас 1 1
2. Аспиликуэта Сесар 1 0
3. Алонсо Маркос 1 0
4. Канте Н'Голо 1 0
5. Чилвел Бенджамин 1 0
6. Хаверц Кай 1 0
7. Джеймс Рис II 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 2 1
2. Ландстрем Джон 3 0
3. Берге Сандер 2 0
4. Стивенс Энда 1 0
5. Бэлдок Джордж 1 0
6. Макбарни Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 6.25% (1) 18.75% (3) 0 25% (4) 31.25% (5) 18.75% (3)
 Шеффилд Юнайтед 33.33% (1) 0 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси
Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Челси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
3. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
4. Челси 2:1 Заявка 8 4 3 1 18 - 10 15
5. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
6. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
8. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
9. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
10. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
11. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
12. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
13. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
14. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
15. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед 1:2 Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    "Челси" комбинирует на чужой половине поля.
  • Опасный момент
    44'
    Ландстрем справа с линии штрафной площади пробил в ближний угол. Менди в прыжке отбил мяч перед собой, но на добивании соперников не оказалось.
  • Угловой
    43'
    Норвуд от углового флага навесил в центр штрафной площади, где все игроки пролетели мимо мяча.
  • 42'
    Лоу в подкате выбил мяч у Джеймса, рвавшегося справа вперёд.
  • Угловой
    40'
    Следующий угловой удар хозяева разыграли. У ворот "Шеффилд Юнайтед" вновь напряжённо, но удара никто не нанёс.
  • Угловой
    39'
    Зиеш от углового флага навесил в центр штрафной площади. Чилвел и Зума головой по воротам пробить не смогли. Чилвел ногой послал мяч в правывй угол, но Ремсдейл в прыжке спас ворота.
  • Желтая карточка
    37'
    Иган на чужой половине поля прихватил руками Вернера и получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    ЧИЛВЕЛ!!! Разыграли хозяева угловой удар. Зиеш справа навесил на дальнюю штангу, где Чилвел опередил Лоу и вколотил мяч в сетку.
  • 35'
    Джеймс справа прострелил к воротам. РПемсдейл в прыжке сумел отбить мяч, летевший в ближний угол.
  • Офсайд
    34'
    Макголдрик оказался в офсайде.
  • 33'
    Бэлдок справа навесил на дальнюю штангу, куда сместился Менди и забрал мяч в руки.
  • Штанга
    32'
    Зиеш справа со штрафного навесил к воротам. Ремсдейл отбил мяч на Вернера, который слева от угла вратарской площади пробил в перекладину.
  • Фол, нарушение
    31'
    Лоу на фланге подтолкнул в спину Ковачича.
  • 30'
    Маунт справа простреливал к воротам, но угодил мячом в защитника "Шеффилд Юнайтед".
  • 29'
    Ковачичу справа не удалось прострелить к воротам. Территориальное преимущество "Челси" к середине тайма стало серьёзным и продолжает расти.
  • 28'
    прострел Джеймса справа к воротам соперники перехватили.
  • 26'
    Абрахам перед штрафной площадью не смог сделать точную скидку на Ковачича. Стивенс опередил Матео и вынес мяч к центральному кругу.
  • 25'
    Норвуд слева со штрафного навес исполнил слабо, Джеймс выбил мяч от ворот.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    АБРАХАМ!!! Зиеш справа отправил вперёд Ковачича. Матео откатил мяч на Абрахама, который с двенадцати метров с отскоком от газона точно пробил в дальний угол.
  • Опасный момент
    22'
    Лоу с двадцати пяти метров пробил под перекладину. Менди поймал мяч.
  • 21'
    Берге справа выдал пас к штрафной площади на Макголдрика. Дэвиду проникнуть внутрь не удалось.
  • 20'
    Зиеш исполнил ещё один длинный заброс налево вперёд, но там партнёров не оказалось.
  • 19'
    Зиеш сделал длинный заброс вперёд к левой штанге, но Вернер к воротам не пошёл.
  • 18'
    После навеса Зиеша справа Вернер не смог точно исполнить скидку на Чилвела.
  • Фол, нарушение
    17'
    Башам в центре поля толкнул в спину Зиеша.
  • 16'
    Маунт слева от угла штрафной площади пробил по воротам. Ремсдейл спокойно поймал мяч.
  • 15'
    Абрахам слева ворвался в штрафную площадь и между защитников пробил по центру ворот. Ремсдейл завалился на газон и забрал мяч в руки.
  • 14'
    Ковачич с Зиешем на правом фланге сыграли несогласованно и прорваться в штрафную площадь не смогли.
  • Фол, нарушение
    13'
    Канте у центрального круга завалил на газон Макголдрика.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    МАКГОЛДРИК!!! Третий угловой удар гости разыграли. Мяч оказался у Берге, удар которого на линии вратарской площади пяткой сумел подкорректировать Макголдрик, чем поставил в тупик оборону "Челси".
  • Угловой
    11'
    Вт орая подача Норвуда от углового флага последовала в центр штрафной площади, где Зума с Абрахамом не проиграли никому вверху.
  • 10'
    Норвуд исполнил подачу от углового флага. Хозяева снова выбили мяч за пределы поля.
  • 9'
    Бэлдоук справа прорвался к воротам, где Чилвел помешал Джорджу прицельно пробить в ближний угол.
  • Офсайд
    8'
    Чилвел на левом фланге забрался в офсайд.
  • 7'
    Ковачич не смог исполнить точный заброс вперёд налево на Чилвела.
  • Опасный момент
    6'
    Джеймс справа прострелил к воротам. Абрахам пропустил мяч на дальнюю штангу, откуда бил Чилвел. Ремсдейл успел долететь до штанги и отбить футбольный снаряд.
  • 5'
    Прострел Джеймса справа к воротам заблокировал Ландстрем.
  • 4'
    Башам справа прорвался к воротам, но его прострел в центр перехвачен соперниками.
  • 3'
    Бэлдок справа навесил к воротам, где мяч перелетел через Ландстрема.
  • 2'
    "Челси" играет в синей форме, "Шеффилд Юнайтед" - в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стэмфорд Бридж"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.92 4.90 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.39 4.40 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.85 9.80
  1.48 3.90 8.48

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.50 1.01 9.10 1.04 3.90 1.27 3.00 1.38 2.00 1.85 1.81 2.07 7.20 1.09 3.00 1.38 2.27 1.62 1.70 2.15 1.35 3.15 1.24 4.00 1.07 8.40
13.00 1.03 11.25 1.04 3.94 1.26 3.05 1.39 2.08 1.83 1.60 2.38 1.40 3.00 1.18 5.00 1.14 5.80 1.04 11.00
4.38 1.25 2.40 1.61 2.06 1.82 1.83 2.05 1.59 2.45 1.46 2.81 2.59 1.53 2.25 1.69 1.92 1.97 1.66 2.31 1.51 2.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.05 1.37 2.04 1.77 1.45 2.70 1.17 4.60 1.97 1.82 1.30 3.50 1.16 5.10
3.32 1.33 2.15 1.70 1.50 2.59 1.17 5.15 1.11 6.40
3.01 1.41 2.47 1.58 1.93 1.95 1.57 2.49 1.41 3.04 1.38 3.27 1.65 2.32 1.39 3.11 1.14 6.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.71 2.04 1.29 3.35 1.27 3.70
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
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Прогнозы на матч Челси 2:1 Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Челси
98.1% (153)
Ничья
1.3% (2)
Шеффилд Юнайтед
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.26% (62)
Меньше
59.74% (92)
Обе команды забьют
Да
29.22% (45)
Нет
70.78% (109)
Популярный счёт
2:0 Челси
53.8% (84)
2:1 Челси
19.2% (30)
3:0 Челси
10.9% (17)
3:1 Челси
7.7% (12)
1:0 Челси
3.8% (6)
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